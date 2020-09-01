"وفيات كورونا" في المغرب .. أثقل حصيلة يومية منذ بداية الجائحة

هسبريس من الرباط

سجل المغرب في آخر 24 ساعة الماضية 43 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أكبر حصيلة من حيث عدد الوفيات اليومية منذ بداية الجائحة في البلاد.

وأفادت معطيات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، بأن جهة الدار البيضاء سطات سجلت 16 حالة وفاة جميعها بالدار البيضاء الكبرى؛ فيما سجلت 10 حالات وفاة في جهة مراكش آسفي، منها 7 بمراكش وحالة وفاة في كل من آسفي وشيشاوة والصويرة.

بقية الوفيات سجلت أيضا في جهة فاس مكناس بـ 6 وفيات، منها حالتا وفاة في كل من فاس ومكناس، وحالة وفاة واحدة في إفران وبولمان؛ بينما سجلت 5 وفيات في جهة طنجة تطوان الحسيمة، منها 4 بطنجة وحالة بتطوان، ثم 3 وفيات في درعة تافيلات موزعة على الرشيدية وميدلت وتنغير. وسجلت كذلك في جهة الرباط سلا القنيطرة حالتا وفاة في الرباط وتمارة، وحالة وفاة واحدة في سوس ماسة بتارودانت.

وبلغ مجموع الحالات الحرجة إلى غاية مساء اليوم الثلاثاء ما مجموعه 198 حالة، منها 34 حالة تحت التنفس الاصطناعي.

وبخصوص التوزيع الجغرافي لـ 1191 حالة الجديدة، وهو الرقم نفسه الذي سجل أمس الإثنين، فإنها تتوزع على جهة البيضاء سطات بـ 420 حالة، منها 301 بالبيضاء، و43 بالجديدة، و24 بالمحمدية، و16 بالنواصر، و15 في كل من مديونة وبرشيد، و3 بسطات، وحالة بسيدي بنور.

مراكش آسفي سجلت 193 حالة إضافية، منها 82 بقلعة سراغنة، و73 بمراكش، و20 بالرحامنة، و10 باليوسفية، و6 بآسفي، وحالة في كل من الصويرة والحوز. ثم 135 حالة في جهة فاس مكناس، منها 46 بفاس، و26 بمكناس، و21 بتازة، و18 ببولمان، و11 بإفران، و10 بالحاجب.

بقية الإصابات تتوزع على جهة درعة تافيلالت بـ 114 حالة، منها 48 بالرشيدية، و45 بميدلت، و13 بورزازات، و6 بتنغير، وحالتان بزاكورة؛ فيما سجلت 113 حالة في جهة الرباط سلا القنيطرة، منها 35 بالقنيطرة، و29 بالصخيرات تمارة، و24 بسلا، و19 بالرباط، و5 بسيدي سليمان، وحالة بالخميسات.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فسجلت 84 حالة، منها 37 بطنجة، و26 بتطوان، و17 بالحسيمة، و3 بالمضيق الفنيدق، وحالة واحدة بالعرائش. ورصدت 53 حالة في سوس ماسة، منها 28 بأكادير إدوتنان، و19 بإنزكان آيت ملول، و3 بشتوكة أيت بها، وحالتان بتارودانت ثم حالة بتيزنيت.

الجهة الشرقية نالت 26 حالة، منها 16 بوجدة أنكاد، و6 بكرسيف، وحالتان في كل من جرادة وبركان؛ فيما سجلت 24 حالة في بني ملال خنيفرة، منها 7 بخريبكة، و5 ببني ملال، و4 في كل من الفقيه بن صالح وأزيلال وخنيفرة.

وعلى مستوى جهات الصحراء فسجلت 17 حالة في جهة كلميم واد نون، منها 7 بطانطان، و6 بسيدي إفني، و4 بكلميم؛ بينما سجلت 9 حالات في الداخلة وادي الذهب بإقليم وادي الذهب، و3 حالات جديدة في العيون الساقية الحمراء، منها حالتان بالعيون وحالة بالسمارة.