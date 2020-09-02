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كُتّاب وآراء
وزارة الصحة توقف النشرة اليومية للوضع الوبائي
أعلنت وزارة الصحة إيقاف النشرة الإخبارية المخصصة للإعلان عن الوضعية الوبائية بالمغرب، بعدما حرصت على تنظيم الندوة الصحافية اليومية في الساعة الساسة مساء من كل يوم، وكذلك تقديم الحصيلة الأسبوعية للحالة الوبائية في بالمملكة.
وقالت الوزارة، في بلاغ توصلت به هسبريس، إنها ستشرع في تغيير صيغة التواصل مع المواطنين، ابتداء من غد الخميس، إذ سيتم إيقاف بث النشرة الإخبارية المخصصة لإعلان نتائج الرصد الوبائي لـ COVID-19، وتعويضها بنشرة مكتوبة باللغتين العربية والفرنسية، يتم تعميمها على وسائل الإعلام؛ كل يوم في الساعة السادسة مساء.
كما ذكر المصدر نفسه أنه سيتم تعويض النشرة الأسبوعية بتصريح صحافي نصف شهري حول الحالة الوبائية على المستوى الوطني، بينما يبقى الاستمرار في تحيين الوضعية الوبائية يوميا على البوابة الرسمية للوزارة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
راه الوضعية كارثية
عدد المصابين في ارتفاع مهول، المتعافون قفز العدد من 80الى ما يفوق الألف ما هذا الدواء السحري .
آلله ولي المتقين
اللهم ارفع عنا الوباء