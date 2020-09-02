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الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة توقف النشرة اليومية للوضع الوبائي

وزارة الصحة توقف النشرة اليومية للوضع الوبائي

وزارة الصحة توقف النشرة اليومية للوضع الوبائي
هسبريس من الرباط
الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 11:30

أعلنت وزارة الصحة إيقاف النشرة الإخبارية المخصصة للإعلان عن الوضعية الوبائية بالمغرب، بعدما حرصت على تنظيم الندوة الصحافية اليومية في الساعة الساسة مساء من كل يوم، وكذلك تقديم الحصيلة الأسبوعية للحالة الوبائية في بالمملكة.

وقالت الوزارة، في بلاغ توصلت به هسبريس، إنها ستشرع في تغيير صيغة التواصل مع المواطنين، ابتداء من غد الخميس، إذ سيتم إيقاف بث النشرة الإخبارية المخصصة لإعلان نتائج الرصد الوبائي لـ COVID-19، وتعويضها بنشرة مكتوبة باللغتين العربية والفرنسية، يتم تعميمها على وسائل الإعلام؛ كل يوم في الساعة السادسة مساء.

كما ذكر المصدر نفسه أنه سيتم تعويض النشرة الأسبوعية بتصريح صحافي نصف شهري حول الحالة الوبائية على المستوى الوطني، بينما يبقى الاستمرار في تحيين الوضعية الوبائية يوميا على البوابة الرسمية للوزارة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - سميرة الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 11:39
من الأول كان يجب فقط توزيع تقرير يومي مدقق على وسائل الإعلام و على موقع مخصص لهذا الغرض، و لكن هاد الناس ماكيفهموش فالتواصل، دوزو شهور يطمئنون الناس حتى ظنت أن الوباء غير فتاك.
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3
2 - Elsalmaoui الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 11:40
فعلا فكرة جيدة كفانا سماع الاخبار السيئة كل يوم ... تكفينا قراءته ...
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3 - حقيقة الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 11:42
هدا ان دل على شيء فانما يدل على ان الفيروس في طريق الزوال
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-5
4 - وطني حتى النخاع الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 11:42
الغموض في كل شيء .مسلسل بلا نهاية . بالعربية والفرنسية اما الامازيغية فلها الله .وتبقى فقط حبر على ورق الدستور .
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-9
5 - متابع الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 11:45
توضيح واضحات من مفضحات، لان امر اصبح عادي، فلما تهويل، فقط تعايش، وخد حضر، رسائل واضحة.
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6 - Ahmed الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 11:46
ارفعو الحجر عن مدينة مكناس جزاكم الله
راه الوضعية كارثية
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0
7 - محمد مداني الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 11:46
لا أحد يتيق في هذه القضية، الشعب تخالجه شكوك في تصريحات صحفية لوزارة الصحة .
عدد المصابين في ارتفاع مهول، المتعافون قفز العدد من 80الى ما يفوق الألف ما هذا الدواء السحري .
آلله ولي المتقين
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8 - Taoufik الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 11:47
و الله العظيم كانعيا نعرف اشمن منطق باش كايخدمو هادو اليوم الدراري كدام المدارس بلا كمامات و ماكاين لا تباعد جسدي لا احترام التدابير الوقائية و دبا كايقولو لينا ان وزارة الصحة توقف النشرة اليومية ماهمتش بالعكس في. الوقت ديال الدراسة لي خاصنا نعارفو المعطيات اليومية ماشي كولشي قاري و ثالث حاجة هاد الحكومة غاديين بالارتجالية و كولشي ضارب على المصالح الخاصة و المواطن اخر واحد كاتفكر فيه الدولة لا حول ولا قوه الا بالله كون الدولة قراات الشعب و وفرت ليه الصحة كون شحال من حاجة تبادلات فهاذ البلاد و لكن هادشي مصالحش ليهم باش مايوليش الشعب احاسب مكونات الدولة
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9 - ABOUYOUSRA الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 11:47
في نظر الكثير من المغاربة، من الأفضل إلغاء الندوة الصحفية اليومية الخاصة بحصيلة كوفيد 19 رحمة بنفسية المغاربة المتأزمة والهشة ، خصوصا وأن الأرقام في تصاعد .
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10 - مغربية الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 11:48
ايوة بناقص منها.حتى حنا مابقيناش نسمعو ليها
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11 - واش الفرنسية لغة رسمية ؟؟؟ الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 11:48
تعميمها باللغة العربية والفرنسية !!!!! اشوا هاد العجب ...واش عمركم شتو دولة فرنسا تديع بيانات بالعربية ...والله العظيم المغرب لن يتقدم إلا اذا حسم في المسألة اللغوية ...الكارثة أن العدالة والتنمية التي تقول عن نفسها بأنها جاءت للحفاظ على ثوابت الامة هي أول من هدمت هذه الثوابث بتكريس فرنسة التعليم في القانون الاطار ...الدستور الذي صوت عليه المغاربة أو كهذا يفترض يقول بأن اللغة الرسمية لليلاد هي العربية والامازيغية ...إذن الفرنسية أشنو كدير هنا ؟؟؟، بغتو الفرنسية التي لم يعد يتكلمها سوى دول الموز تكون لغة رسمية ديروها ف الدستور وأعلنوا المغرب ملحقة فرنسية ...الكارثة أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة في الورق أصدر منشورا لحث الوزارات باستعمال اللغة العربية لكن منشوره هذا تماما كمنشوره الذي افتخر به في مجلس للحكومة والذي يخص تصحيح الامضاء لم يلتفت إليه أحد ...وهذا مخاطر أن تضع على هرم الدولة شخصا ضعيف الشخصية
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12 - عابر سبيل الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 11:48
اصلا انا منهار منين مشا اليوبي مبقيتش متبعها
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13 - البنج الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 11:49
علاش ماتديروهاش تا بالأمازيغية؟ راه ماشي غير العرب لي ساكنين فهاد البلاد.
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14 - أحمد الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 11:49
افتحوا التنقل بين المدن و لنعد لحياتنا الطبيعية مع أخذ الحيطة و الحذر فالفيروس لن يغادر لا اليوم و لا غذا.
اللهم ارفع عنا الوباء
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15 - لحسن الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 11:49
والسبب دائما مبهم............؟ ؟ ؟
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16 - صباح الخير الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 11:50
الى حد لا نفهم من هذا التصريح اي شي..؟. هل هو تحذير ام تنبيه ام تطمين!!! لكن قي مقابل هذا لا يتم الغاء غرامة الكمامة التي يتم فيها كثير من التجاوز في تطبيقها من طرف اعوان السلطة المكلفين بالمخالفة!!! ؟
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17 - يوسف الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 11:50
شيء طبيعي ان الحماس يقل مع مرور الوقت، العالم يسير للتعايش مع الفيروس الى حين توفر اللقاح
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18 - كمال الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 11:51
هذا يبين المشاكل الكبيرة التي تتخبط فيها وزارة الصحة والداخلية حول الأوضاع الصحية في المغرب ويذكرنا بالفكرة العبقرية التي شرعت فيها وزارة الصحة بجمع المرضي في مستشفي بن سليمان و بنكرير علي ان الوباء انتهي والعكس صحيح كما ان وزارة التعليم تريد ان تمر بعض الايام بلا أخيار و يقوم الا باء بتسجيل الأبناء ومن بعد يبقي الامر علي ماهو علبه بالحجر الصحي كل هذه الأفكار الكبيرة عاقبتها اكبر من مخترعها وبمراجعة وزارة الصحة العالمية تقول الدول التي تنشر ان فيروس كرونا انتهي فهي تحلم و تعرف حقيقة الامور
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19 - ام نعمة الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 11:51
ما السبب . هل هناك ما يدعو للقلق أو ما ذا.
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20 - وجهة نظر الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 11:52
الأجدر إلغاء هذه النشرة نهائيا .. و تخصيص تقرير شهري فقط .. مع اطلاق حملة منتظم عبر وسائل الاعلام .. لتوعية الناس لتجنب طرق انتقال الجائحة .. دون تهويل او استخفاف .. مع التخفيف من قيود التنقل و التحرك .. لتدوير عجلة الإقتصاد و التنمية التي بدأت بوادر الازمة تطال قطاعات عدة .. و حتى المواطن العادي .. جائحة كورونا ليس بذلك الوباء الفتاك الذي سوقه الإعلام .. و ليس بقاتل من الدرجة الأولى .. صحيح هناك خطورة و مضاعفات .. و لكن كأي مرض او وباء .
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