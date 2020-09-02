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الرئيسية | مجتمع | أساتذة المغرب يخشون "الكارثة" ويقترحون تأجيل الدراسة إلى أكتوبر

أساتذة المغرب يخشون "الكارثة" ويقترحون تأجيل الدراسة إلى أكتوبر

أساتذة المغرب يخشون "الكارثة" ويقترحون تأجيل الدراسة إلى أكتوبر
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 20:00

تتواصل ردود الفعل المطالبة بإعادة النظر في الخطة التي وضعتها وزارة التربية الوطنية لانطلاق الموسم الدراسي 2020-2021، من طرف الأطر التربوية، مع انتقادات موجهة إلى الوزارة لعدم اعتمادها مقاربة تشاركية في صياغة القرارات التي تتخذها.

ويسري شعور بصعوبة تطبيق القرارات الوزارية المتعلقة بالموسم الدراسي المقبل في صفوف الأطقم التربوية، إذ اعتبرت الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب أن هذه القرارات خلقت ارتباكا في صفوف الأسرة التربوية، داعية إلى مراجعتها.

وذهبت الهيئة المذكورة إلى القول إن التعليم عن بعد "سيؤدي إلى كارثة تعليمية واجتماعية بسبب انعدام آليات إنجاحه ماديا وتربويا"، مشيرة إلى معطيات سابقة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تفيد بأن %80 من التلاميذ لم يواكبوا التعليم عن بعد إثر الاستعانة به خلال توقف الدراسة الحضورية الموسم الماضي.

يونس الراوي، عضو الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب، قال إن الدول التي اعتمدت التعليم عن بعد استعدّت لهذا الخيار بما فيه الكفاية قبل تطبيقه، سواء على مستوى التجهيزات التكنولوجية للمؤسسات التعليمية أو من حيث الفئات المجتمعية الموجه إليها، والمؤهلة ماديا ولوجستيا لهذا الخيار.

وأضاف الراوي، في تصريح لهسبريس، أن التلاميذ الذين استفادوا من التعليم عن بعد، بغض النظر عن جميع علاته، خلال فترة الحجر الصحي، لن يجدوا من يواكبهم بعد انطلاق الموسم الدراسي المقبل، بعدما عاد آباؤهم وأمهاتهم إلى عملهم خارج البيت.

وإذا كان التعليم عن بعد يطرح مشاكل في الشق المتعلق بضعف بنية المؤسسات التعليمية، وعدم توفر نسبة مهمة من الأسر على الإمكانيات المادية لتوفير التجهيزات التقنية لأبنائها، فإنه يطرح أيضا إشكالا آخر يتعلق بتقويم أداء التلاميذ.

وأوضح يونس الراوي في هذا الإطار أن الأستاذ حين يقوّم عمل التلاميذ في القسم فإنه يدرك مسبقا أن العمل المقوَّم منجز من طرف التلاميذ، وزاد مستدركا: "لكن كيف يمكن للأستاذ أن يتيقّن هل ما قدمه التلميذ عن طريق التعليم عن بعد هو من أنجزه فعلا أم أنجزه شخص آخر من أفراد عائلته؟"، مبرزا أن هذه المسألة تسائل موضوعية التقويم.

من جهة ثانية، انتقد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأساتذة المغرب، في اجتماع عقده أمس الثلاثاء، "تغييب المقاربة التشاركية أثناء صياغة القرارات المصيرية التي تهم صحة ومستقبل أطفال وأطر منظومة التربية والتكوين، في ظروف استثنائية تقتضي إشراك جميع الشركاء والفاعلين في اتخاذ القرارات وليس تفعيلها فقط".

وقال يونس الراوي في هذا الإطار: "وزارة التربية الوطنية تبحث عن المقاربة التشاركية في تنزيل القرارات التي تتخذها فقط، بينما المطلوب هو أن تكون هذه المقاربة أثناء صياغة هذه القرارات، لأن الأطر التربوية هم أهل الميدان، وهم الذين يعرفون القرارات القابلة للتطبيق".

ورغم أن وزارة التربية الوطنية قررت اعتماد التعليم الحضوري وعن بعد، فإن تطبيق الأنماط التربوية المقترح مازال يلفه الغموض لدى الأساتذة، خاصة بعد الإقبال الكبير لأولياء التلاميذ على اختيار التعليم الحضوري، مع ما قد تترتب عنه من تداعيات صحية على التلاميذ ومكونات المنظومة التربوية.

واعتبرت الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب أن الحلول التي طرحتها الوزارة "تبقى عاجزة عن تدبير موسم دراسي في زمن الجائحة"، مقدمة جملة من الاعتبارات، منها ضعف تجهيز البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية، ما سيجعل التعليم الحضوري، حسب الهيئة نفسها، "مغامرة غير محسوبة العواقب في ظل الانتشار الكبير لفيروس كوفيد 19 ببلادنا".

وأشارت الجمعية أيضا إلى قلة وضعف الموارد البشرية الكفيلة بتنزيل مقتضيات مذكرة وزارة التربية الوطنية، وضعف الإمكانيات وسوء التدبير في توزيع مواد التعقيم والحماية، مشيرة إلى أن هذا الإشكال كان ملاحظا خلال امتحانات الباكالوريا، رغم محدودية التلاميذ الذين اجتازوا الامتحان مقارنة مع العدد الإجمالي للتلاميذ المرتقب أن يلتحقوا بالمدارس.

ويبدو أن الهيئات الممثلة للأطر التربوية متفقة على مطلب تأجيل الدخول المدرسي، فبعد أن رفعت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري المؤسسات التعليمية الابتدائية هذا المطلب، دعت الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب إلى تأجيل الدخول المدرسي إلى نهاية شهر أكتوبر، "بما يسمح بتعبئة الطاقات المادية والتربوية وإشراك كل الفاعلين من جمعيات مهنية وجمعيات الآباء وبقية الشركاء في تنزيل تدابير الدخول المدرسي".

واقترحت الهيئة ذاتها "اعتماد تعليم حضوري بالتناوب في السلك الابتدائي، بحيث يتم تقليص مدة الدراسة إلى النصف بالنسبة للتلاميذ، وألا يتعدى عدد التلاميذ بالقسم 15 تلميذا، وترك إمكانية اختيار التعليم عن بعد في السلكين الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي".

وأوضح يونس الراوي أن انطلاق الموسم الدراسي وفق النمط الذي وضعته وزارة التربية الوطنية يقتضي زيادة الموارد البشرية من الأطر التربوية، لأن العدد الحالي لا يمكنه أن يقوم بمهمة التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، مع تدريس المقرر الدراسي كاملا.

وأضاف المتحدث أن الإقبال الكبير لأولياء التلاميذ على التعليم الحضوري يعني، عمليا، التوجه نحو التناوب بين الحضوري وعن بعد؛ وهو ما يستدعي، يردف، تقليص المناهج المدرسة من 34 أسبوعا إلى 17 أسبوعا، لأن العدد المحدود للأطر التربوية لا يمكنه أن يدرّس المنهاج الدراسي كاملا في ظل الظروف الحالية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - samir الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 20:08
حتي لو اجلتم الي اكتوبر فهذا لا يعني اي شيء.
يجب التأقلم مع الوضع.
اللقاح لن يكون متاح قبل بداية العام المقبل بحول الله
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2 - تلميذة الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 20:08
لا نريد تأجيل الدراسة لأن هذا سيأطر علينا
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3 - الوزاني الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 20:09
راه داك الهضرة دالوزارة شيء ولكن الواقع شيء آخر. ما كاين لا بروطوكول ثحي لا والو.
التعليم الحضوري إما عيكون عادي وبالتالي وقوع الكارثة أو التأجيل ما دام أن التعليم عن بعد فاشل.
إذا لم يتم التأجيل انتظروا الكارثة بعد أسبوعين من الآن.
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4 - minneapolis minnesota الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 20:09
علاه كورونا كينا غير فالمدارس شوفو الزناقي عامرين بالاطفال وفي الشوارع والحدائق وكلعبوا كورة وواليديهم معمرين القهاوي والكارطة والضامة والسفريات وقولوا ولفتوا الراحة
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5 - امير الشعراء الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 20:09
الاساتذة محقون وهم اقدر على معرفة الوضع على ارض الميدان
لذلك حري بالوزارة الوصية الاستماع الى فلذات اكبادها وتاجيل الدخول المدرسي الى اجل غير مسمى ريثما تتحسن اوضاع المغرب الصحية

اللهم سنة دراسة دراسية
او سنة صحية سوداء

يقول الشاعر:
تعلم ولا تعط القياد لجاهل...
فرب جهالة اتت بالتعاسه
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6 - simo الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 20:10
اصحاب التعليم ينتظرون الفرصة رغم كل العطل التي يستفيدون منها
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7 - قم ايها المعلم الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 20:10
الاساتذة عاد وصلهم الصهد ديال كورونا . من شهر مارس و هوما في سبات عميق . الى العمل يا عزيزي . فما تخشاه انت يصارعه الطبيب و الممرض و الامن بشكل مباشر و مؤكد . باركة من النعاس لي عندو شي شكارة يقلب عليها فين موضرة وليداتنا ينتضرونكم في قاعات الدراسة .
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8 - asma الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 20:10
قلناها وسنعيدها الدخول المدرسي يتطلب التأجيل ثم التأجيل الاسر اضطرت لاختيار التعليم الحضوري لان التعليم عن بعد غير ناجح واتبث فشله ،لهذا يجب التعجيل بقرار التأجيل والا ستقع الكارثة
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9 - المراحيض ومعندناش الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 20:11
دخلت عليكم بالله المانيا وما أدراك ما المانيا حلت المدارس ف شهر غشت وسدتهم بعض وقوع إصابات بكورونا بالرغم من ضخامة الاحتياطات الصحية التي وفرتها وضخامة وكفاءة العنصر اليشري لديها و..و......حنا ما عندنا مدارس عندنا غي حظائر ...ما عندنا مراحيض ...ما عندنا تجهيزات للوقاية ...ما عندنا عنصر بشري عندو كفاءة ...الشئ الوحيد لي عندنا : السنطيحة...واش بغتو تحاربو كورونا بالسنطيحة ...اذن فالامر لا يعتبر دخولا مدرسيا وإنما دعوة للانتحار الجماعي ...
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10 - souad الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 20:11
اذا كانت مصلحة وحياة التلاميذ لها اعتبار عند الحكومة هنا عليهم تاجيل الدراسة ولو لشهرين او حتى نهاية هذه السنة اما اذا تصرفت كما قرر وزير التربية فعلينا جميعا انتظار كارثة بكل المقاييس لدى فرفقا باطفالنا وفلذات اكبادنا
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11 - تلميذة الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 20:11
بصفة عامة الكل اختارة التعليم الحضوري .لان التعليم عن بعد باء بفشله عكس التعليم الحضوري وكدا عجز المغاربة مادية ولهذا نطالب بتعليم حضوري بتناوب ونحن نتحمل مسؤوليتنا
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