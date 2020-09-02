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الرئيسية | مجتمع | تقنيات كورية متطورة تدعم المغرب للحد من انتشار "جائحة كورونا"

تقنيات كورية متطورة تدعم المغرب للحد من انتشار "جائحة كورونا"

تقنيات كورية متطورة تدعم المغرب للحد من انتشار "جائحة كورونا"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 21:00

أعلنت الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) عن إطلاق مشروع "الاستجابة لكوفيد-19 بالمغرب" لدعم جهود المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتم إعداد هذا المشروع بشراكة بين الوكالة ومنظمة "غلوبال كير" العاملة في مجال الصحة، ووزارة الصحة المغربية، وهو ما يؤكد التزام البلدين بالتعاون المستمر والمثمر.

وذكرت الوكالة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن هذا المشروع يهدف إلى تقوية قُدرات المؤسسات الصحية من خلال توفير أدوات ومعدات الحماية الشخصية لحماية مقدمي الرعاية من "كوفيد-19".

كما يسعى المشروع إلى تحسيس الساكنة بخصوص فيروس كُورونا، ودعم الفئات الاجتماعية الهشة من خلال الدعم النفسي خلال هذه المرحلة الاستثنائية.

ويمتد مشروع الاستجابة لـ"كوفيد-19" لمدة خمسة أشهر، ما بين غشت ودجنبر 2020، حيث سيتم إطلاق نظامين للاستجابة والتعقب المحوسب للاستجابة السريعة والنظامية للجائحة، الأول عبارة عن نظام رمز الاستجابة السريعة (QR)، وآخر يتعلق بتطبيق للفحص الذاتي لـ"كوفيد-19".

وقالت الوكالة إن نظام رمز الاستجابة السريعة يعد طريقةً آمنة ودقيقة لتوفير معلومات عن معطيات الاتصال للمخالطين للحالات الإيجابية لتشجيع الفحص المبكر دون انتهاك الخصوصية. أما تطبيق الفحص الذاتي لـ"كوفيد-19"، فهو يسمح بالتحقق من الأعراض الخاصة بالفيروس، مثل الحمى والصداع وصعوبة التنفس، من أجل التواصل مع الطاقم الطبي.

وبالإضافة إلى ما سلف، يتضمن المشروع تنظيم ندوات افتراضية بين المغرب وكوريا من أجل ضمان تبادل الخبرات والمعرفة حول التقنيات الكورية لمحاربة "كوفيد-19"، وتقديم وشرح نظام رمز الاستجابة السريعة وتطبيق الفحص الذاتي.

وفي إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا، سبق للوكالة الكورية للتعاون الدولي أن دعمت المنظمة غير الحكومية "غلوبال كير" ما بين 25 يونيو و31 غشت في عملية شراء المعدات الطبية من أقنعة واقية للوجه ومطهرات كحولية.

وقد عملت "غلوبال كير" على توزيع هذه المعدات الطبية من خلال المديريات الجهوية لوزارة الصحة في جهات طنجة والدار البيضاء ومراكش والرباط وسلا، على مستفيدين بلغ عددهم 120، منهم 24 طبيباً و96 ممرضاً.

وخلال فترة الجائحة أيضاً، قامت الوكالة والمنظمة بتوزيع مواد غذائية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة الذين تضررواً بشكل أكبر من الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه العملية 2150 شخصاً في طنجة ومراكش والدار البيضاء والرباط وسلا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - karim الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 21:18
عجيب أمر هذه الجايحة ، مرض لاتموت بسببه ألا بين يدي الأطباء
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2 - kamal الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 21:18
سؤال الى متى حالة الطوارء الصحية ، هادشي راه غادي معانا واحد اربع سنوات او كتر الى ملقيناش التلقيح او حتى الى لقيناه انتاجه وتوزيعه يحتاج وقتا كبيرا ، نحن لسنا فرنسا او المانيا لنقلدهم ونضهر بمضهر الدولة التي تبقي الحجر، راه هادوك اقتصادهم واقف على الصح ، راه حنى راه شبه اقتصاد راه عندنا مشاكيل الدنيا ، راه الجفاف او ال. مصباتش هاد العام راه مصيبة عضمى ، لهدا فتح الاقتصاد على مصرعيه من دون قيود وعودة السفر بين المدن والسياح وكل شيء ، راه البطالة كانت مرتفعة او تزادت راه فتح الاقتصاد قرار صعب ولكن افضل من ابقاء قيود لان هادشي كون غير شهر وسالي ماشي مشكل ، راه سنين و سنين
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3 - غسان عبير الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 21:22
لو تم منع اقامة العيد لما وصلنا لهذه الكوارث لكن ما العمل عندما تتم مجاملة بعض رموز التسلط على حساب صحة المواطنين !!
كل التبعات يجب ان يتحملها الزعيم المظلي المدلل صاحب البر والبحر وارواح الضحايا في رقاب من اصدر اجراء العيد
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4 - هاك وا أرا الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 21:30
المهم هدو بغاو يبيعو يشريو معنا لوكان الخوخ يداوي كن دوا راسو اوا يعاونو امريكا لي عندها الاصابات بالالاف والاموات بالماءت وهي بعد عاطيوهم الجنود ضد كوريا الشمالية لي طلب يطلب الله يعاونو باش يتغلب على هدا الوباء
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5 - شخص مر من هنا الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 21:36
ويمتد هذا البرنامج اكدت خمسة أشهر.هاظي ستة أشهر اومول لكراء ممخلصش إلى زادت هاد الجاىحة خمسةاشهور اخرى غادي انموت بالفقصة ابلى كورونا .
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