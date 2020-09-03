محامون يشْكون "أضرار كورونا" ويطالبون الهيئات بالدعم المالي

هسبريس - عبد الإله شبل

وجه محامون ينتمون لهيئة الدار البيضاء رسالة إلى النقيب حسن بيراوين، يطالبون من خلالها المجلس بتخصيص دعم لفائدة أصحاب البذلة السوداء قصد المساهمة في تخفيف الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا التي لحقت بهم.

وكشفت رسالة تقدم بها كل من المحامي عبد الفتاح الإدريسي الودغيري والمحامي محمد مصطفى صدقي أن المحامين لحقهم ضرر كبير جراء الجائحة التي تسببت في شلل تام لقطاع العدالة لما يزيد عن ستة أشهر، وهو ما "اضطر العديد من الزملاء إلى التوقف شبه النهائي عن العمل وصل إلى حد إغلاق البعض لمكاتبهم".

وشددت الرسالة، التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، على أن هذا الطلب يأتي نظرا "لغياب صندوق للتكافل الاجتماعي مؤسس على مستوى الهيئة على غرار باقي الهيئات كطنجة ومراكش والقنيطرة ووجدة وغيرها"، وكذا "بناء على الأوضاع المادية المزرية التي يعيشها العديد من المحامين بسبب هذا الوضع غير المسبوق بعد تفاقم الحالة الوبائية في المغرب وما نتج عنها من طول مدة التوقف عن العمل، الشيء الذي انعكس سلبا على حياتهم الأسرية والاجتماعية، خاصة وأننا أمام دخول مدرسي صعب وبداية سنة قضائية غير واضحة المعالم".

وخرج بعض المحامين، على غرار المحامي الطاهر موفق، ليدعوا باقي الهيئات بالمغرب إلى تقديم الدعم المالي بشكل مستعجل، "لأنه يبقى ضرورة ملحة، خاصة وأن مالية أغلب الهيئات تعرف فائضا ولا تشكو من خصاص على الإطلاق".

كما دعا المحامي الطاهر موفق نقباء الهيئات إلى مطالبة السلطات المغربية بـ"تقديم الدعم الضروري لمكاتب المحامين على غرار باقي القطاعات التي هي مقاولات متضررة بشكل مباشر وكبير، من أجل التعويض عن الأضرار التي تسببت فيها أزمة كورونا لمكاتب المحامين".

وكشف مصدر من داخل مجلس هيئة الدار البيضاء، التي تعد أكبر هيئة للمحامين في المملكة، أن هناك نقاشا داخليا بخصوص تقديم منحة للمحامين بالنظر إلى الإضرار التي تعرضوا لها جراء هذه الجائحة، وكذا بالنظر إلى كون الدخول القضائي ما زال غير واضح المعالم في ظل تفاقم الحالة الوبائية.

ولفت المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن أصحاب البذلة السوداء كانوا يعتقدون بأن الانطلاقة ستكون مع بداية شتنبر بشكل عادي، بيد أن استمرار ارتفاع الحالات جعل الانطلاقة غير عادية، مشيرا إلى أن "هذا قد يجعل الهيئة تأخذ بعين الاعتبار وضع المحامين وتقدم دعما لهم".

وينتظر أن تعقد هيئة المحامين بالدار البيضاء في التاسع من الشهر الجاري، وفق المصدر نفسه، اجتماعا لها، ستتم خلاله مناقشة مجموعة من القضايا المهنية وضمنها مسألة الدعم هاته.

وقد حاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع نقيب الهيئة، المحامي حسن بيراوين، لأخذ وجهة نظره في الموضوع، غير أن هاتفه كان خارج التغطية.

ومعلوم أن هيئة المحامين بالدار البيضاء سبق لها أن قدمت دعما ماديا لـ 2020 محاميا ومحامية، رسميين ومتمرنين، بغلاف مالي إجمالي قدره 772000,00 درهم.