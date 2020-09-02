المغرب يسجل 1672 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

هسبريس من الرباط

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1672 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 65453 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1913387 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 32 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1216 حالة.

وتم التأكد من 1453 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي الكامل إلى 50357.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.