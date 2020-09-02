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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 1672 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1672 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 65453 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1913387 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 32 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1216 حالة.
وتم التأكد من 1453 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي الكامل إلى 50357.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (40)
شحال من واحد مرض وما دارش التحاليل وتشافى بلا ما يعرف راسو أنه كان مصاب. وشحال من واحد مرض ومات بلا ما يعرف أنه تصاب بكورونا.
Plus de 1600 cas!!!!
إوا فكيها يا الوزير اللي مشيت تعطي الاختيار للآباء، ليتعاملوا مع الوضعية الوبائية التي عجزت دول كبرى عن التعامل معها.
اللهم لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا.
الجشع الرأسمالي
سواءا مدنية أو عسكرية فالكل مسؤول. لكي نخرج من هذه الجائحة لابد أن نضع يدا في يد ولا بد من الإنفاق المادي لأن الموقف الحالي يحتاج إلى ميزانية ضخمة وإلى كفاءات في المستوى ومستشفيات جاهزة من كل المعدات. وعندها سنخرج منها سالمين
غير ذلك لا أظن أن نسير قدما نحو الشفاء التام.والله المستعان. شعارنا الخالد الله الوطن الملك.
اللهم ارفع هذا الوباء