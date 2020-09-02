24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2906:5813:3217:0419:5621:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. كورونا والحجر الصحي يوقفان مُعاملات شركات المحروقات بالمغرب (5.00)

  2. الشراكة الإستراتيجية المغربية الصينية .. آفاق واعدة وتحالفات متينة‬ (5.00)

  3. مسؤول تربوي يستعرض ملامح الدخول المدرسي (5.00)

  4. الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الجهود المغربية لحل الأزمة الليبية (5.00)

  5. 30% من الألمان يعتقدون أن الحكومة تضخّم كورونا‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 1672 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1672 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1672 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:00

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1672 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 65453 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1913387 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 32 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1216 حالة.

وتم التأكد من 1453 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي الكامل إلى 50357.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (40)

1 - اللهم ارحم الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:10
لا مغر من عودة الحجر الجزئي، مع ضمان سيرورة الاقتصاد، وتلحد من تلاختلاط المجاني في تلاماكن العمومية. ومنع التنقل المجاني لين المدن مؤقتا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-24
2 - رشيد من العيون الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:12
بركات العيد لازالت مستمرة الله يعفو على هاذ البلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
3 - عماد المديوني الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:13
سبحان الله, الفيروس اختفى تماما لمدة اكثر من شهر في التايلند, في حين لازلنا نقاسي الامرين. فرق كبير بين حكومة الكفاآت في التايلند و حكومة الضحك على الذقون عندنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
67
4 - الوزاني الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:13
مع العلم أن هذه الأرقام غير ديال الناس لي داروا التحاليل.
شحال من واحد مرض وما دارش التحاليل وتشافى بلا ما يعرف راسو أنه كان مصاب. وشحال من واحد مرض ومات بلا ما يعرف أنه تصاب بكورونا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
88
5 - مواطنة تحب بلدها الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:13
ما مصير التلاميذ في المدارس ألأغلبية اختاروا التعليم الحضوري؟ سترك يا ربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
108
6 - رشدي افورار الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:14
إلى الحجر الصحي إن شاء الله لأنه الحل الوحيد لقد أصبحت الحالات المؤكدة مخيفة جذا دائما فوق 1000 حالة. أتمنى من المواطنين أن يلتزمو بالحجر الصحي من تلقاء أنفسهم قبل أن تقره السلطات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-18
7 - Doc الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:15
Seule solution confinement 3semaines pour freiner la circulation du virus vu que les gens ne respectent pas pas les barrières....
Plus de 1600 cas!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-15
8 - أين الخلل الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:15
أودي هاد الحساب و الله ما بقيت فاهموا ، لكنعرف أنا الا كانت 1600 حالة اليوم غدا خس تكون على الأقل واحد 16000 الى كل واحد عدا غير عشرة ، هذي شهر و العدد بين الألف و الألفين و الله الى العجب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
9 - Mohamed الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:15
Attention aux parents qui comptent ramener leurs enfant aux écoles la situation devient hors contrôle
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
10 - سعيد الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:15
اللهم ارفع عنا مقتك وغضبك. .....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
11 - نورالدين السلاوي الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:16
يظهر في أن المغرب يبقى بعيدا عن مرحلة الذروة بتسجيله كل يوم لرقم قياسي للإصابات.الله يحفظ و صافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
12 - مختار الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:16
هكذا هو الحال يجب فعل شيء ما لا ن اغلب المواطنن اصبحوا اكثر وعيا ورغم ءالك ليس هناك تحسن الكرة في مرمى الدولة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
13 - ابو سلمى الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:16
ارقام مخيفة حفضنا الله واياكم .ابنائنا الدين يراد الزج بهم نحو المصير المجهول لقد قلنا في مناسبة العيد الغوا العيد قبل فوات الاوان لكن للاسف الشديد ولا من يجيب اليوم نعاود الكرة وننبهكم الى ان الامر خطير وخطير جدا فتداركوا الامر قبل ان يقع الفاس في الراس ان لم يكن قد وقع فعلا ولسيادة وزير التعليم واسع النظر.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
14 - ملاحظ الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:17
كم هي مدة العلاج في المستشفيات لنصل الى هدا العدد من حالات الشفاء؟ وهل يتم الكشف عن المتعافين قبل الخروج ؟ هل المصابين هم من دوي الكشف السريع ام PCR ؟ نريد اجابة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
15 - زكروم القوي الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:17
يتحمل كل واحد مسؤوليته اتجاه المرض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
16 - منير الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:18
نسألك اللهم اللطف في ما جرت به المقادير ورحمة الله على المتوفين والصبر والسلوان لذويهم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
17 - لطيف الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:18
أصبحنا بعد عيد الأضخى لا نبارح الألف حالة فما فوق متأرجحين بين المائة و السبعمائة .. و مع كافة التدابير المتخذة لم يتغير شيء فأين الخلل ؟؟ سؤال يجب أن يطرحه المسؤولون و إلا سنبقى هكذا فترة ليست بالقصيرة خصوصا مع الاختلاطات المقبلة للدخول المدرسي .. أين الخلل قبل فوات الأوان ؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
18 - لطيفة محسن الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:19
اللهم ارفع عنا هذا الوباء وحفظنا وحفظ جميع المسلمين يارب لطفك ورحمتك وعفوك يالله اللهم ارحم جميع امواتنا وجعلهم متواهم الجنة شوفي جميع مرضانا يا أكرم الأكرمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
19 - redouan الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:19
المشكل في١ كان هو في المواطن المواطن هو اصل التغيير للاسف المواطن عندنا في المغرب يستهتر بكل شيء لا ياخد الامور بجديه نتمنى ان نرى في المسقبل مواطنا صالحا ويعرف ما لديه وما عليه واخيرا ندعواالله ان يرفع عنا هدا الوباء ويعفضنا من كل الشرور طاهرها وباضنها والسلام عليكم اخواني واتمنى لكم اسبوع مليء بالسعاده والفرح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
20 - driss الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:20
كيف لنا أن نرسل أبنائنا إلى المدارس والوباء يفتك بالمئات من المغاربة نريد قرارا حكيما ومسؤولين في المستوي لتدبير شؤوننا ألم يحن الوقت بعد.............؟؟؟؟؟....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
21 - أخطاء حكومة مهزومة الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:21
تنقل كبير في عيد الاضحى + فتح الشواطئ + الاماكن العمومية+ ازدحام كبير+ رفع الحجر بشكل عفوي ودون وضع استراتجية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
22 - عبدالإله الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:21
السؤال المطروح هو هل عدد حالات الشفاء حقيقي؟ أم نفخ فيه للتغطية عن عدد حالات الإصابة؟ لأنه لا يعقل أن يرتفع عدد حالات الشفاء في نفس وقت ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس أم هي صدفة؟ الله أعلم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
23 - ADAM الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:22
أين هي المراقبة، وسيروا تشوفوا السوق ديال درب غلف بالدار البيضاء آعباد الله، كورونا كَتْسارَى على خاطرها، أكيد ستكون هناك كارثة لا محالة وأتمنى أن أكون مخطئا، لأن كل من له شيء من الوعي سيكون رأيه هكذا. أظن أنه لو كانت المراقبة لتم إغلاق هذا السوق فورا وبدون تأخير!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
24 - زرهوني الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:22
لطفك يا رب، مع هذا الدخول المرسي وجميع الآباء على ما يبدو حريصون كل الحرض على التعلم الحضوري لأبناءهم.
إوا فكيها يا الوزير اللي مشيت تعطي الاختيار للآباء، ليتعاملوا مع الوضعية الوبائية التي عجزت دول كبرى عن التعامل معها.
اللهم لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
25 - منعش سياحي الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:22
انساو الهم ينساكم.اسمحوا للسياح الأجانب بالدخول للمملكة.اتوحشنا أنصارى واليهود والالمان واشهب الراس والأورو والدولار.عدم اصابت الملايين من المغاربة منذ بداية الجاىحة دليل على التزامهم بتعليمات وزارت الصحة.اللي اغلب ايعف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
26 - المتفرج الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:26
السبب ليس العيد ، السبب هو وجود اكتضاض في المصانع والشريكات انه
الجشع الرأسمالي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
27 - Ah0 الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:27
Masque pour tous le monde faire attention0
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
28 - ممرض الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:27
لا بد من التعاون الجماعي لكل مكونات المجتمع
سواءا مدنية أو عسكرية فالكل مسؤول. لكي نخرج من هذه الجائحة لابد أن نضع يدا في يد ولا بد من الإنفاق المادي لأن الموقف الحالي يحتاج إلى ميزانية ضخمة وإلى كفاءات في المستوى ومستشفيات جاهزة من كل المعدات. وعندها سنخرج منها سالمين
غير ذلك لا أظن أن نسير قدما نحو الشفاء التام.والله المستعان. شعارنا الخالد الله الوطن الملك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
29 - Observateur neutre الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:29
Normalement normalement normalement, la propagation du virus au monde et pas seulement au Maroc, doit suivre quelque chose comme une suite géométrique !!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
30 - Hassan الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:29
1672 contaminés 32 décès !! ç est grave et après la rentrée comment ça deviendra la situation ? au lieu de reporter la rentrée les pauvres écoliers vont être massacrés avec leurs famille
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
31 - مواطن مغربي الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:30
الصبر و اخذ الاحتياطات هما المفتاح لتجاوز المحنة
اللهم ارفع هذا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
32 - أبو سعد الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:31
بفضل عيد الأضحى و التنقلات والاختلاط الذي يصاحب فترة العيد أصبحنا نحطم كل يوم الأرقام القياسية سواء من حيث عدد المصابين أو المتوفين أو المتعافين. بالعقل والمنطق كان من اللازم إلغاء هذه السنة... الجهل الفكري و الجهل الغذائي يفعلان بالمواطنين أقصى الشرور.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
33 - HAKIM الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:31
WHAT CAN I SAY ..IT IS CATASTROPHIC. THE HOSPITALS ARE OVERWHELMED CASES ARE INCREASING DAY BY DAY THIS IS A NON STOP PROCESS I HOPE THIS WILL BE OVER SOON , PLEASE WARE YOUR MASKS AND KEEP YOUR DISTANCE, GOD HELP US ALL TO OVERCOME
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
34 - عشورا الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:34
الشعب بدأ يجني ثمار احتفال بالعيدين عشوراء والعيد الكبير والدولة المزيد من الخسائر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
35 - rachida الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:34
السلام عليكم.إلى رشيد من العيون ولماذا لا تقل أيضا أن إحتفالكم بعاشوراء بتلك الطريقة الهمجية بدون حتى وضع الكمامات ونزوحكم الجماعي إلى البحار والذي قطعتم من أجله مسافات ومسافات لي تصلوا إليه هو كذلك السبب في إرتفاع عدد الإصابات بشكل صاروخي كانكم إن لم تقوموا بلاستجمام هذه السنة سوف تموتون أم أن البحر قرار متعلق بك وتريده لهذا لم تذكره وذكرت فقط عيد الأضحى لأنه قرار الدولة.يعني أنتم لم تنشروا الفيروس لذهابكم للشواطىء وطريقة إحتفالكم هاته بعاشوراء.فقط عيد الأضحى هو السبب لأنه متعلق بالدولة وتريدون تلصيق التهمة بها وحدها.باركا من هاد الهبال ديالكم واعترفوا أنكم أنتم أيضا مخطئين كما تقولوا دائما على الدولة أنها مخطئة.متى ياالله يعترف المواطن المغربي بخطئه ولو لمرة كما يلوم الأخرين على أخطائهم أم هو ملاك لا يأتيه الباطل ومعصوم عن الخطأ ونحن لا نعلم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
36 - يويو الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:35
الله يلطف بنا هد شي درتو حكومة عثماني هي قلت ليهم هاالعيد كاين وبداو تسابق على سفر هاالنتيجة بدأت في ازدياد الوفيات وإصابات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - مواطن الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:37
الناس والبحر والشواطئ وتفريخ الفيروس عنوان المرحلة ناس متهورون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
38 - متشائم الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:38
بغيت ندير تحاليل مشيت لسبيطار وما ادراك ما سبسطار، ليسولتيه ايسفطك لقنت، حتى وصلنا لدوكتور بمشقة النفس قالي لابد تجيب واحد الورقة عند الباشا، هدا بغا يدير تحليلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
39 - Citoyen الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:39
Le probleme c’est que dans les administrations la on ne respecte pas la distanciation ni le port de masque il ya des gens qui one des affections chroniques
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
40 - باز الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:39
إلى عماد المديوني وكذلك فرق كبير بين مواطني التايلاند الواعيين وبين مواطيني بلدك المتخلفين أم أنك لم ترى الفرق بين مواطني البلدين ورأيت فقط الفرق بين الحكومات.والله إلا باز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 40 | عرض: 1 - 40

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.