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مؤسسة علمية مغربية تمهّد لإنتاج ملايين الوحدات لاختبارات كورونا

مؤسسة علمية مغربية تمهّد لإنتاج ملايين الوحدات لاختبارات كورونا
هسبريس من الرباط
الخميس 03 شتنبر 2020 - 15:00

أعلنت المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والإبداع والبحث العلمي (MAScIR) عن الشروع في إنتاج طقم اختبار "كوفيد-19" الذي يعتمد على تقنية "PCR" والمصنوع 100 في المائة بالمغرب.

وقالت المؤسسة، في بلاغ لها اليوم الخميس، إن هذا الطقم صُمم من طرف المقاولة الناشئة التابعة لها "MOLDIAG"، وقد تلقت في الأول طلبية بمائة ألف وحدة من طرف وزارة الصحة، وتبلغ قدرتها الإنتاجية حالياً مليون وحدة شهرياً.

وكانت المقاولة قد حصلت على الموافقات الوطنية والدولية لفائدة هذا الطقم الاختباري خلال شهر ماي المنصرم، وانخرطت بشكل سريع في إطلاق وحدة إنتاجية صناعية.

وأشارت المؤسسة إلى أن المقاولة أنتجت على سبيل الاختبار، داخل مختبرها في نهاية يونيو المنصرم، 10 آلاف طقم اختيار لـ"كوفيد-19" تم تسليمها إلى السلطات العمومية.

وبعد تلقيها شهادة تسجيل المنتج من قبل وزارة الصحة بتاريخ 21 يوليوز المنصرم، أصبح بإمكان المقاولة إنتاج وتسويق هذا الطقم بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون وحدة في الشهر.

وشرعت المقاولة في مناقشات مع الموزعين المحليين من أجل تزويد المختبرات المغربية بهذا الطقم التشخيصي بأسعار تنافسية، وهو ما سيزيد من قُدرة الفحص الضرورية مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن هذا الطقم التشخيصي لـ"كوفيد-19" خضع لسلسلة من عمليات التحقق داخل المراكز البيولوجية والفيروسية المرجعية على المستويين الوطني والدولي، وذلك للتأكد من فعاليته وموثوقيته.

وقد حصل الطقم على مصادقة المختبرات الوطنية والأجنبية المعتمدة، لا سيما مختبر القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي ومعهد باستور في باريس، وهو ما يجعله في مستوى الاختبارات المستخدمة دولياً.

ونقل البلاغ عن نوال الشرايبي، المديرة العامة للمؤسسة، أن "مختبر التكنولوجيا الحيوية داخل المؤسسة يستضيف عدداً من أعمال البحث منذ سنوات حول محورين أساسيين، يهمان تطوير أطقم التشخيص الجزيئي لبعض الأمراض المعدية والسرطانية في المغرب وإفريقيا، وتطوير منصة مخصصة للأدوية الحيوية".

وأشارت الشرايبي إلى أن "هذه الخبرة المكتسبة مكنت المؤسسة من تصميم هذه الأطقم التشخيصية الخاصة بـ"كوفيد-19" بشكل سريع، وهي ضرورة للبلاد في هذه الظرفية الصعبة".

جدير بالذكر أن المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحوث عبارة عن جمعية ذات منفعة عامة رأت النور سنة 2007، هدفها النهوض بأقطاب البحث التكنولوجي في مجالات المعدات والمعدات متناهية الصغر وتقنية النانو والتكنولوجيا الحيوية والإلكترونيات الدقيقة وعلوم الحياة، وتطويرها.

وتتوفر المؤسسة على أرضيات علمية متطورة تكنولوجياً ورأسمال بشري مؤهل، بحيث يعمل باحثوها في مختلف حقول الابتكار المتكاملة، وتتمحور أبحاثها، التي تتوزع بين المعادن والطاقات المتجددة والصحة والنقل، حول الحاجيات الحالية والمستقبلية للصناعة والفلاحة، وحاجيات الفاعلين الاقتصاديين بشكل عام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - yasmine الخميس 03 شتنبر 2020 - 15:09
الناس وصلات للقاح. ونحن وصلنا لاجهزة لاثبات الاصابة.
والله اننا في ذيل ومؤخرة الدول
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-72
2 - Hafida الخميس 03 شتنبر 2020 - 15:18
كفاكم اكاذيب.وفروا للشعب المستشفيات والمدارس اولا ثم فكروا في الاكاذيب.
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-42
3 - nabil الخميس 03 شتنبر 2020 - 15:22
سيرو كونو تحشمو شوية واقولها بالدارجة , ليس لدينا في المغرب لامؤسسات علمية تمهد لانتاج ملايين الوحدات لصناعة التلقيحات ضد كورونا , نحن لانريد صناعة المختبرات بل نريد صناعة اللقاح ضد فيروسات كورونا نريد صناعة الادوية بناء المستشفيات الصحة للجميع والعلاج بالمجان للجميع وجميع المغاربة لهم الحق في الصحة , والغاء بطاقة راميد لاتسمن ولاتنفعك بشيئ عند الطبيب,
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-22
4 - حسن اغادير الخميس 03 شتنبر 2020 - 15:24
مبروك علينا هذا الانجاز. سمعت ان ثمنه يقارب ال 150درهما. اتمنى ان تقوم وزارة الصحة والمقاولات والادارات وخاصة وزارة التعليم بمزيد من الكشوف للحد من انتشار المرض. مبروك مرة اخرى
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64
5 - متفاءل الخميس 03 شتنبر 2020 - 15:24
إقرؤوا و تمعنوا و تفاءلوا خيرا في وطنكم يا ألي الألباب . هذا من فضل ربي .
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60
6 - 2020 covid الخميس 03 شتنبر 2020 - 15:25
يجب تعميمه على الصيدليات لمن يريد شرائه من المواطنين
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23
7 - abdo الخميس 03 شتنبر 2020 - 15:26
هذا الشيء جيد جدا. أين وصل التأخر الحاصل في تسويق جهاز التنفس المصنع محليا؟
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16
8 - الرأي الآخر الخميس 03 شتنبر 2020 - 15:27
أولا. الناس تتصارع من أجل اللقاح و مختبراتنا الفاشلة تتصارع من أجل إنتاج الكشوفات.
ثانيا ، اشاهد الآن مباشرة الصينيين يحتفلون بالذكرى 75 لإنتصارهم على اليابان في الحرب العالمية الثانية، الالاف من البشر و لاااااااا أحد منهم يرتدي كمامة و لا زعتر
ماذا يعني هذا؟؟
هذا يعني إنا أن الصين لم يبقى فيها كورونا لأن عندهم اللقاح و ضاربين طم. أو أن كورونا لم يبقى له مفعول و إنتهى كما تنتهي أي أنفلونزا في الصيف و فقط دول النظام العالمي الجديد هي من تروج لأكذوبة ملايين الوفيات بفيروس فقد قوته، و هذا الفلم كله لشيئ في أنفسهم.
المهم، شي حاجة ما مفهومة في هذا الفلم ديال كورونا . و عقارب الساعة فيه لا تتحرك بطريقة دائرية .
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-25
9 - ميركل الخميس 03 شتنبر 2020 - 15:30
الرئيس التركي قال كلام في غاية الاهمية أمام الحاضرين: "لا يمكننا أن نضمن حريتنا في أي مجال إذا بقينا فقط في موقع المستهلك للتكنولوجيا". على الدولة المغربية ان تشجع البحث العلمي وترفع من قيمته اذا ارادت ان تدخل الى الدول الصاعدة وفيما بعد الى الدول المتقدمة
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26
10 - azizo الخميس 03 شتنبر 2020 - 15:33
رب ضارة نافعة. هذه الجاءحة دفعت بعدد من المختبرات والمعامل الصناعية الوطنية تجتهد في ابتكار وتصنيع مستلزمات طبية كانت على عهد قريب تستورد من الخارج بالعملة الصعبة.
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17
11 - nomade الخميس 03 شتنبر 2020 - 15:35
ا خبار السوق ودردشة في حمام النساء
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-16
12 - االحجر الصحي الخميس 03 شتنبر 2020 - 15:35
هذا كامل بسبب المستهترين لي ما عندهم لي دين لا ملة لي كايستهتروا بالتعليمات الصحية وكايتهموا السلطة بلي هي السبب ماشي هما.غير زيدوا استهتروا مزال.راه هادشي لي مات دابا ماكافيش.خاص إموت المغرب كامل عاد تفرحوا وتكونوا على خاطركم يا المجرمين.
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4
13 - المغاربة معلمين الخميس 03 شتنبر 2020 - 15:36
اتمنى ايضا ان تعمم وزارة الصحة أجهزة التنفس الاصطناعي مغربية الصنع

صدقوني لو الدولة خدمت بالمعقول غانكونو من أفضل 10 دول في العالم في جميع المجالات

و مع افتتاح المستشفيات الجديدة المبرمجة بين فترتي 2020 و 2025 نتمنى أن يتحسن قطاع الصحة
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10
14 - ABC الخميس 03 شتنبر 2020 - 15:38
على الوزارة والدولة بصفة عامة الأولوية لهذه الوحدة المغربية اولا وباقتناء جميع منتجاتها وتسويقها داخل المغرب وفي جميع المرافقة الطبية والإستشفائية بل وتكون إجبارية للإختبار لكورونا . بدل ثقافة استيراد من الخارج ومع يعلم هل هي منتهية الصلاحية وذا جودة للمحافظة على السلامة الجسدية للمرضى . الدولة عليها ان تقدم لها الدعم المالي والقانوني لا تساعدها على تسويق منتجاتها في إفريقيا . كورونا له نضاره وفوائذه كثيرة .كشف لنا اننا بمقدورنا أن نصبح دولة ذات سيادة في جميع القطاعات الصناعية والتجارية . فقط العدوان عنا ألمانيات التي تقتل ابتكار والبحث العلمي.
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8
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