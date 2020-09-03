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كُتّاب وآراء
نسبة اختيار "التعليم الحضوري" تتجاوز 80 بالمائة
قال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن نسبة الأسر التي عبرت عن الرغبة في الاستفادة من التعليم الحضوري تتجاوز 80 بالمائة إلى حدود صبيحة اليوم.
جاء ذلك في إفادة قدمها أمزازي أمام أعضاء مجلس الحكومة حول الدخول المدرسي 2020/ 2021 .
وأوضح الوزير، في بلاغ تلاه في أعقاب المجلس الذي انعقد برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أنه أطلع أعضاء المجلس على الاستعدادات الجارية للتحضير لهذا الدخول بتنسيق مع السلطات المحلية والصحية، من خلال تفعيل التنظيم التربوي وإرساء البروتوكول الصحي وكذا الاستعداد لاستقبال التلاميذ ابتداء من يوم الاثنين 7 شتنبر المقبل وفق البرمجة التي تم وضعها وبانخراط جميع فعاليات المجتمع ولاسيما الأطر التربوية والإدارية وجمعيات أولياء أمور التلاميذ.
من جهة أخرى، قدم وزير الصحة خالد آيت الطالب إفادة لأعضاء المجلس بخصوص تطور مؤشرات الوضعية الوبائية الحالية بالمغرب والمتعلقة بمعدل الإصابة التراكمي وعدد الإصابات المؤكدة والحالات الحرجة والوفيات ومعدل الفتك وكذا عدد المتعافين ونسبة الشفاء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
الله يخرجها على خير.