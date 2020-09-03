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الرئيسية | مجتمع | نسبة اختيار "التعليم الحضوري" تتجاوز 80 بالمائة

نسبة اختيار "التعليم الحضوري" تتجاوز 80 بالمائة

نسبة اختيار "التعليم الحضوري" تتجاوز 80 بالمائة
هسبريس من الرباط
الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:10

قال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن نسبة الأسر التي عبرت عن الرغبة في الاستفادة من التعليم الحضوري تتجاوز 80 بالمائة إلى حدود صبيحة اليوم.

جاء ذلك في إفادة قدمها أمزازي أمام أعضاء مجلس الحكومة حول الدخول المدرسي 2020/ 2021 .

وأوضح الوزير، في بلاغ تلاه في أعقاب المجلس الذي انعقد برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أنه أطلع أعضاء المجلس على الاستعدادات الجارية للتحضير لهذا الدخول بتنسيق مع السلطات المحلية والصحية، من خلال تفعيل التنظيم التربوي وإرساء البروتوكول الصحي وكذا الاستعداد لاستقبال التلاميذ ابتداء من يوم الاثنين 7 شتنبر المقبل وفق البرمجة التي تم وضعها وبانخراط جميع فعاليات المجتمع ولاسيما الأطر التربوية والإدارية وجمعيات أولياء أمور التلاميذ.

من جهة أخرى، قدم وزير الصحة خالد آيت الطالب إفادة لأعضاء المجلس بخصوص تطور مؤشرات الوضعية الوبائية الحالية بالمغرب والمتعلقة بمعدل الإصابة التراكمي وعدد الإصابات المؤكدة والحالات الحرجة والوفيات ومعدل الفتك وكذا عدد المتعافين ونسبة الشفاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - سليم الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:18
هذا خير دليل على فشل وعدم جدوى التعليم عن بعد. هذا الأخير يستوجب شروط غير متوفرة اللحظة(تكوين خاص، إمكانات،.......).ورغم الظرف الحرج حج أولياء الأمور بكثافة لتسجيل أبنائهم في التعليم الحضوري.حفظ الله المغاربة من كل مكروه.
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2 - IMPOSSIBLE الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:19
Au début tous le monde veux reporter la rentré scolaire dans les commentaires, mais la réalité est tout autre impossible de prévoir les intentions d'un .marocain
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3 - استفتاء الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:21
شعب يريد كل ماهو شعبي. استفتاء الحضوري ام عن بعد لينتصر الحضوري كان الذي يريد العن بعد هو الحكومي اما الشعب 80% راي محترم.وله معنى رمزي.
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4 - بشير الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:22
هذه النسبة كانت جد منتظرة. من يتق في مردودية التعليم عن بعد؟ ولكن كيف التعامل مع أقسام مكتظة؟
الله يخرجها على خير.
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5 - محمد ريان الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:22
أكيد أننا نسير دون أن نعرف أين نضع أرجلنا لكن العيب في من لديه السلطة فالواضح أن جميع القرارات تشوبها الإرتجالية والتسرع دون تخطيط وإشراك الخبراء الأكاديميين المشهود لهم بالكفاءة .
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6 - red الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:30
من قديم الزمن أنا لا أتفق ولا اصدق جميع الاحصائيات وجميع النسب المئوية ، نحن مغاربة ونعرف بعضنا بعض .
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7 - عادي جدا الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:32
اختيار عادي و منطقي. الوزارة راهنت على عدم انخراط المغاربة مثل الانتخابات. لكن هدا امر يمس كل عاءلة مباشرة. بينما كورونا لن تخيف 40 مليون تعرض منها الف للموت. ما الخطة الان؟ هل حضرت الوزارة لهدا الاحتمال؟
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8 - تلميذ الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:32
أنا بعدا المؤسسة ديالي سولت الحارس العام قالي اليوم مع الرابعة كملنا 100%
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9 - النقد الذاتي الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:32
هؤلاء الذين طرحوا فكرةالاختيار بين الحضوري وعن بعد لم يخطر ببالهم ان بعض الذين وقعوا الحضوري عندهم أشخاص كبار السن وأشخاص عندهم أمراض مزمنة يعيشون معهم. لماذا لم تنتبه وزارة التعليم إلى هذه النقطة ام يظن صاحب الاقتراح ان المغاربة كلهم مثله
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10 - لاحول ولا قوة الل بالله الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:34
هاد النسبة يمكن كاتعلق بالمدارس الخصوصية حيت المدارس د الدولة فرضات الهلاك بغيت نقول التعليم الحضوري للتلاميذ اللهم انا نسالك اللطف فيما هو قادم
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11 - مستغرب الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:35
هذا يعني أنه من المستحيل تطبيق البروتوكول الصحي الصارم الذي يدعيه السيد أمزازي؛ ما يعني أيضا انفجار الكارثة تماما مثل عيد الأضحى؛ وأرى أن الكل يتحمل مسؤولية حماقته سواء الوزارة أو الآباء القتلة
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12 - أمازيغية حرة الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:36
سوف تصبح نهاية دراماتيكية للتلاميذ و الاسر المغربية بدون منازع
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