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الرئيسية | مجتمع | مقترح قانون يُجرم "الإثراء غير المشروع" ويُطالب بسجن المفسدين

مقترح قانون يُجرم "الإثراء غير المشروع" ويُطالب بسجن المفسدين

مقترح قانون يُجرم "الإثراء غير المشروع" ويُطالب بسجن المفسدين
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:00

تزامناً مع شروع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في التوصل بتعديلات الفرق النيابية حول مشروع القانون الجنائي والخلاف الحاد حول بعض بنوده، وأبرزها مادة الإثراء غير المشروع، أودع الفريق الاشتراكي لدى مكتب مجلس النواب، اليوم الخميس، مقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع.

ورغم أن مشروع القانون الجنائي الموجود في حالة "بلوكاج" بالغرفة الأولى منذ سنة 2016 ينص في إحدى مواده على تجريم الإثراء غير المشروع دون إقرار عقوبات سجنية، إلا أن الفريق الاشتراكي يرى أن جرائم الإثراء غير المشروع في المغرب تتطلب قانونا شاملا ومتكاملا، وليس فصلا واحدا معزولا لمواجهة أخطبوط الفساد بمختلف تلاوينه.

وأوضح سعيد بعزيز، النائب البرلماني الاتحادي الذي قدم مقترح القانون رفقة شقران أمام ومينة الطالبي وباقي أعضاء الفريق، أن مشروع القانون الجنائي الذي جاءت به الحكومة عمل على تقزيم جريمة الإثراء غير مشروع.

ويرى الفريق الاشتراكي أن وضع منظومة قانونية لمواجهة جرائم الفساد وآثارها لا يمكن أن يكون بفصل وحيد، "بل بقانون متكامل، وهو ما يمكن التقاطه من عدة تجارب دولية فضلى، منها التجارب العربية كالأردن ولبنان وتونس، حيث تزايد الاهتمام بقواعد النزاهة العمومية، في إطار الحكامة الجيدة، وهو ما أدى في الكثير من الأنظمة إلى بروز منظومات قانونية متكاملة خارج قوانينها الجنائية".

وقال النائب البرلماني بعزيز، في تصريح لهسبريس، إن مقترح القانون الذي يضم 31 فصلا، ينطلق من أربعة مرتكزات أساسية في تجريم الفساد، وهي الإثراء والإخفاء، وآثار الإثراء، والمشاركة في جرائم الإثراء، ثم تضارب المصالح.

وأضاف المصدر ذاته أن "تجريم الإثراء غير مشروع يشمل حتى الأشخاص المكلفين بتدبير الشأن العام خلال فترات معينة ولو لم يكونوا ملزمين بالتصريح بممتلكاتهم، لأن الأساسي في التجريم هو حماية المال العام".

وتنص العقوبات المقترحة على المعاقبة بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تساوي ضعف قيمة الأموال المتحصل عليها بطريقة غير مشروعة، في حق كل من ارتكب جناية الإثراء غير المشروع، فيما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 10.000,00 إلى 100.000,00 درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من ارتكب محاولة إخفاء مظاهر الإثراء غير المشروع.

وطالب نواب الفريق الاشتراكي بتطبيق مقتضيات الفصول من 129 إلى 131 من مجموعة القانون الجنائي على المشاركة في ارتكاب أحد الأفعال التي يعاقب عليها هذا القانون، إلا أنه "يعفى من المتابعة الشريك الذي تتواجد في حوزته أو في مكان يعلمه أموال تندرج في إطار الإثراء غير المشروع إذا بادر إلى التبليغ عنها أو تقديم إرشادات أو معلومات بشأنها إلى رئاسة المجلس الأعلى للحسابات قبل انطلاق البحث بشأنها"، علما أنه "إذا قام بذلك بعد انطلاق البحث في النازلة، يستفيد من ظروف التخفيف أو يعفى من العقوبة، مع حجر الأموال المتحصلة لديه".

وتتضمن العقوبات ضمن الفصل 23 من مقترح القانون ذاته غرامة من 10.000,00 إلى 500.000,00 درهم لكل من كان في وضعية السكوت على تضارب المصالح، فيما ينص الفصل 24 على السجن من سنة إلى سنتين، وغرامة من 50.000,00 درهم إلى 100.000,00 درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط، لكل من تعمد نشر المستندات المتعلقة بالبحث والتدقيق أو مضمونها خلال مرحلة سرية البحث، دون الإخلال بالعقوبات الأشد.

وشدد الفريق ذاته على أنه في حالة الحكم بالإدانة، يجب الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من مجموعة القانون الجنائي، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 من مجموعة القانون الجنائي.

وأورد الفريق في هذا الصدد أنه "يصدر الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة، ولو انتقلت إلى ذمة مالية أخرى أو تغيرت وضعيتها، لفائدة الدولة، على أن تراعى في المصادرة حقوق الغير حسن النية".

وفي حالة تعلق الأمر بشخص اعتباري، يقترح النص أنه "يمكن للمحكمة بعد مصادرة الأموال المتحصلة لديه بسبب الإثراء غير المشروع، أن تصدر في حقه حكما بالحل ومصادرة كل أو جزء من أملاكه، أو بالمنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، أو نشر الحكم على جريدتين وطنيتين على نفقته، دون أن يمنع ذلك من متابعة المسؤولين عن الأفعال المذكورة إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عنها".

وتابع نواب الفريق الاشتراكي أن المتابعة من أجل الإثراء غير المشروع أو المشاركة فيها لا تسقط بانتهاء المهام المسندة إلى الفاعل، سواء بالاستقالة أو الإقالة أو التقاعد أو انتهاء المهام بأي شكل كان، بالإضافة إلى أنه "لا تمنع وفاة المتهم من مصادرة الأموال المتحصل عليها من طرفه بطريقة غير مشروعة، والتي تتم مباشرتها ولو بعد تقسيمها من طرف الورثة والدائنين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - النقد الذاتي الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:04
ويبقى مجرد إقتــــــراح... حتى لو صار قانونا فقد صار المجرمون اذكى من المشرعين
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2 - وكواك الحق الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:08
أودي كثرة الهم تضحك
مقترح قانون تجريب لقاح كورونا على المفسدين
أو من الأفضل تحويل كل أملاك المفسدين و ماااااا أكثرهم لفائدة مرضى كوفيد . لكن المشكل دائما كيفية إيصال الأموال للكوفديين من كثرة المفسدين !!!
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3 - HASSAN الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:08
مسبقا يعلمون انهم لن يصوتوا عليه بالاجماع ويبقى مجرد اقتراح
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4 - حقيقة الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:10
هاته الساعة الإثراء غير المشروع الوحيد الذي هو بادي للعيان هو المدارس الخصوصية والشعب طالب بتقنين مصاريفها ولا مجيب لان عددا كبيرا من البرلمانيين بمن فيهم الحزب المعلوم يملكون مدارس خاصة. وزير النعليم قال بعظمة لسانه التأمين هو 50 درهم للسنة للطفل في حين اديت 2000 درهم عن كل من اطفالي الثلاثة أي 6000 درهم عن التامين فقط ناهيك عن الشهرية الخيالية. اللهم هذا منكر. دعوا الناس تستثمر ولا تحاربوا رجال الاعمال لكن حاربوا ارباب اللوبي الخصوصي لانه حقيقة طغى
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5 - حمزة 07 الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:11
جميل هذا المقترح ومطلوب جدا تواجد مثل هذه القوانين. لكن المحزن هو أن هذا المقترح لن يلقى استحسان نواب الأمة أتناء عرضه للتصويت. وراكم عارفين علاش
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6 - القادري الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:12
أكيد أن هذا المشروع لن يصادق عليه لسبب بسيط هو موقف هذا الفريق من المشروع الذي عرف باسم الرميد ورفضهم له لاسباب سياسوية ، لهذا سيرفض هذا المشروع لنفس الاسباب .... وهكذا الاهداف الانتخابوية أصبحت مفضوحة!!!!
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7 - hamza الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:12
قوانين لا تطبق على أرض الواقع مثل ذلك ربط المسؤولية بالمحاسبة وغالبا ما تكون الإقالة لكن المسؤول عن الفساد يظل ينعم براتبه الضخم وبالمال الذي غنمه من منصبه ويظل الخاسر هو المواطن الذي يعيش عمره ينتظر أن تصلح أحوال البلاد لكن دائما نفس الفيلم يعاد إلى أن يجد نفسه يتمنى الموت أو الهجرة
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8 - امير الشعراء الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:14
اظن انها مجرد محاولة ماكرة لذر الرماد في العيون
والركوب على موجة محاولة التغيير واعطاء الانطباع الخاطئ بان كل شيء على ما يرام وان الفساد سيتم محاربته.

ولكن هيهات لا يمكن للفساد ان يحارب نفسه

يقول الشاعر:
وهل يزعم الشيطان انه راهب...
اذا ما تخفى في ملابس راهب
ولكنه الشيطان يبقى مشيطنا...
على مر احقاب على كل مشرب
ابوه وامه واعمامه هم...
المنوط بهم اغواء كل مقرب
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9 - مواطن الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:14
سنسمع الكثير من هذه الزوابع الفارغة في ما تبقى من السنة، حملات انتخابية مبكرة و بروباغندا. الله يعفو علينا منكم
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10 - العباسي حميد الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:15
ولو تمت المصادقة بالإجماع فلن يكون التنفيذ مؤجرءا.
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11 - ahmed canada الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:15
هل سيكون على شاكلة السعودية؟
حبس المفسدين في فنادق 5 نجوم
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12 - ﻻ صوت للفساد بعد اليوم! الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:15
هل يمكن للمفسدين عفواً للبرلمانيين ان يصادقوا على قانون يدخلهم إلى السجن !! أغلبية البرلمانيين كونوا ثروات هائلة عن طريق اﻻرتشاء والنصب واﻻحتيال.. فهذا القانون لن يرى النور ابدا ...
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13 - حنظلة الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:16
كن على يقين انهم لن يصوتو عليه لانه ليس في صالحهم .
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14 - عاقل الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:16
إذا تم التصويت على هذا المشروع. كن على يقين انه سيبقى في الرفوف إلى أن تقوم الساعة. لأن مثل هذه القوانين موجودة وبمختلف صيغها وتطبق فقط على الذي يسرق أو يرتشي ب.20 درهم.
أما هذا المشروع هو للأستهلاك والاشهار وتطبيل للانتخابات المقبلة.
الله وليكم. ويجازبكم على قدر نواياكم.
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15 - immad الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:17
قانون مهم جدا ....اكيد سيطبق على الضعفاء الذين يثرون بشكل غير مشروع من بيع كلينيكس والزريعة والمسكا !!!
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16 - راي حر الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:17
تافين هو القانون و شكون غانفذو هههه
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17 - elhass الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:18
كل برلماني ضد هذا القانون فهو فاسد ويقر ضمنيا بفساده .
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18 - تاوناتي الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:19
الذي يوافق على القانون نزيه وليس له ما يخفيه..والذي يعارضه أو يعرقله، فكرشو العجينة..
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19 - هضرة خاوية الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:20
قانون غير واقعي لان الإثراء بغير سبب لا يمكن تجريمه الا باثبات الصفة الجرمية على السبب... هد القانون يضرب قرينة البراءة.
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20 - Kamal Deutschland الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:22
كلام جميل ولكنه سيبقى حبر على ورق. ومن سيتولى مهمة تطبيقك سوف يأخذ رشوى ويعلم المعنى بالأمر ويقول ليه رد البال وضرب وقيس وراها جاية الحملة ويأخذ مليينات ويضرب الطم. المغربي ليس مؤل بعد لتطبيق القانون لأنه لم يربى عليه. خص تربي جيل كللو على القانون من الصغر عاد ممكن تهدر عليه.
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21 - محمد ايت حميد. الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:23
باختصار شديد مشروع لن يرى النور عكس القوانين التي خنقت ابناء الشعب المغلوب على امره.وافتراضا لو مرر هذا مشروع القانون هذا فسيبقى حبرا على ورق لان حينئذ سيكون الهدف منه تعزيز الترسانة القانونية ببنود محنطة قصد مواكبة التشريعات المتقدمة شكلا لا تفعيلا.لك
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22 - ميلود الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:23
وتابع نواب الفريق الاشتراكي أن المتابعة من أجل الإثراء غير المشروع أو المشاركة فيها لا تسقط بانتهاء المهام المسندة إلى الفاعل، سواء بالاستقالة أو الإقالة أو التقاعد أو انتهاء المهام بأي شكل كان، بالإضافة إلى أنه "لا تمنع وفاة المتهم من مصادرة الأموال المتحصل عليها من طرفه بطريقة غير مشروعة، والتي تتم مباشرتها ولو بعد تقسيمها من طرف الورثة والدائنين".
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23 - عمار الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:24
اقتربت الانتخابات و بدأتم تعزفون على الاوثار الحساسة.
نحن نعرف و نعتقد يقينا ان القانون سوف لن تتم المصادقة عليه.
الشعب عاق بيكوم.
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24 - karim الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:25
سلام : من يخاف من هذا القانون راه فراسو العجينة برك مدهكو علينا؛ يجب تفعيل هذا القانون لان الشعب يريده؛ لان الشعب اكبر و..... اكبر من البرلمان. الله غالب
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25 - محمد الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:26
انتباه// عقلو على هدا المقترح ابتداءا من اليوم ماباقين تسمعو به ولا تشوفوه /سيدفن الى الابد لانه ليس في صالحهم ويهدد راحة جيوبهم وخساباتهم البنكية الخ الخ شكرا/
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26 - Housin الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:27
الله تقبل صلاتنا ورحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين وانصر المستضعفين المسلمين في كل مكان يارب العالمين
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27 - صوت أسفي الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:28
قانون الإثراء الغير المشروع لن يجد طريقه نحو التفعيل بسهولة مثل القوانين التى تأتي بمفعولها على الشعب وان كانت حكومة نزيهة لن يجد القانون اي عرقلة وان كانت حكومة فاسدة سوف يمنع خروج قانون الثراء الغير المشروع او بصيغة بها تغرات
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28 - ali الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:28
لدعم هذا المشروع القانوني المهم يجب ان يتعبأ كل المغاربة
1- عدم التصويتفي الانتخابات القادمة على كل من عارض أو عرقل هذا القانون من النواب الحاليين
2- يجب ان يتجند المجتمع المدني للضغط بكل الوسائل لتمرير هاذا القانون
3- يجب على كل المواطنين تقديم عرائض طبقا لمقتضيات الدستور للدفع قدما بهذا المشروع
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29 - الاصيل الخميس 03 شتنبر 2020 - 17:32
يجب قبل التصويت على هذا المشروع سن مشروع اخر يتضمن استرجاع الاموال المنهوبة من طرف خدام الدولة.
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