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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 1402 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1402 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1402 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:00

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 1402 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 66855 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1934269 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 37 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1253 حالة.

وتم التأكد من 866 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي الكامل إلى 51223 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (39)

1 - ملاحظ الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:06
الارقام مرفعة و الدخول المدرسي على الابواب
بعد استخلاص الواجبات و بيع الادوات نرجع الى التدريس عن بعد

و تنخفض الارقام....
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107
2 - غريب الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:07
الصين مليار د البشر، وحاصرت الوباء بسرعة قياسية، بفضل قوة الدولة، ونحن مازلنا تنرغبو البعض باش البسو كمامة، اظن ان قوة الدولة تظهر في مثل هذه الحالات، حفظ الله الجميع
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142
3 - صلاح الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:07
لطفلك يارب العالمين
اللهم احفظ جميع الناس وأبعد عنهم البأس واشف كل مريض أمين...........
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73
4 - وردة الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:07
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمهم و اغفر لهم و اشف كل مريض شفاء لا يغادر سقما
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67
5 - Naturaliat الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:08
مع 80%
من التعليم الحضوري......نسأل الله تعالى أن لا تقع الكارثة في فصل الخريف.....
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93
6 - يونسيف الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:08
كل ما في الامر المزيد من الحذر والالتزام..فاللقاح قريب باذن الله ..وننوه بالمقاولة المغربية التي ستنتج الملايين من التحاليل شهريا ولا يمكن مقارنتنا بالدول العظمى اقتصاديا وطبيا فنحن في بداية الطريق ما علينا الا التشجيع لاي تجربة وبالمناسبة اوجه اللوم لاولاءك الذين ينتقذون اي تجربة مغربية باعتبارها متاخرة فليكن في العلم كل دولة مرت بظروف جعلته قوية..فالصين مرت في السنين الاخيرة بالكثير من الاوبءة التي جعلتها تعمل بحزم اما المنتقذ ماعليه هو ارتداء الكمامة واحترام التباعد..
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21
7 - الله يحفظ الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:09
مع الدخول المدرسي و الجامعي اخشى الكارثة
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24
8 - محمد الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:09
انطلق التسجيل في المدارس الحرة والعمومية وستغلق المدارس عند استكمال التسجيل بسبب كترة انتشار الوباء على اي حال لن تفلس المدارس الحرة
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27
9 - mahroucha الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:09
الله اسلك الأمور اصافي ونجي أولادنا فالمؤسسات التعليمية
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20
10 - ياسين الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:09
لاحول ولا قوة إلا بالله ، و يستمر المسلسل اليومي بعنوان كورونا لا تقهر
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10
11 - حقيقة الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:10
80في الماءة من الناس لي بغات تقري ولا دها حضوريا هدا استفتاء على ان الشعب ضاق درعا بهده الا جراءات العقيمة التي لم تعد مجدية فالاحسن التعايش مع هدا الوباء
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6
12 - man الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:10
الله يحد الباس فهاد الدخول المدرسي.والله راني خايف على التلاميذ.
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9
13 - الطنز البنفسجي الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:11
أتمنى من الله أن ترتفع أعداد حالات الشفاء اليومية..
أن تفوق الألفين يوميا.
أما عدد الاصابات اليومية فمنطقي بالنظر لعدد التحاليل.
ما يقتلني هو اللانبالاة والاستهتار من الناس..
تصورو طبيبة عادت من عطلتها من الشمال الى البيضاء وتعلم أنها مصابة واخبرتها الجهات الصحية بالبروتوكول الصحي الواجب تتبعه في البيت لكنها مباشرة بعد عودتها التحقت بالمركز الطبي للعمل دون اخبار أحد ودون إلتزام بالارشادات فنقلت العدوى للممرضات ثم للمرضى والخطير أن معظم المرضى هناك معاقين وذوي حاجات خاصة.
لا أريد ذكر اسم المركز فهو مشهور.. ولكن استهتار هذه الطبيبة المسمومة لا يطاق.. تصورو وكأنها تعمدت نقل العدوى.
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18
14 - الهاشمي الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:11
اليوم الذي توفي فيه ثلاثة أو أربعة بكى رئيس الحكومة واليوم صار الأمر عندنا عاديا كأن هؤلاء الشهداء ليسوا من جلدتنا لا نتألم ولا نحرك ساكنا.
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16
15 - ياسين الخلادي الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:12
المغرب بلد أمين ومستقر وهذه شدة وتزول ..
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-12
16 - السكنفل الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:12
غير باش يكون في علم المغاربة بلي راه مكايناش شي وصفة سحرية باش يمشي هادشي.
إلا باللقاح ولا العلاج.
حيث كاين لي كايحلم مثلا يجي ويلقى صفر حالة لا يمكن. لا بوجود العلاج.
ونعودو نقولو فالدعاء ياربي نبقاو العلاج.
و غايكون ان شاء الله سبب لرفع الوباء.
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7
17 - Aminecasa الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:13
الكثير من الناس م كتصلهمش النوبة باش يديرو التحاليل زيد على دلك الناس امراض في ديورهم ثم الناس لمعندهومش اعراض،بمعنى العدد الحقيقي هو اكثر بكثير و اصبح الان الحالات الخطيرة هو المعيار الحقيقي لمعرفة مدى تفشي الفيروس.
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14
18 - مسلم الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:15
الله يلطف بنا. نحذر وزارة التربية الوطنية من كارثة الدخول المدرسي العشوائي. عجيب أمر هذا البلد!!!!!
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10
19 - مغربي الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:15
لطفك يارب و نحن على أعتاب الدخول المدرسي و نسبة 80% اختاروا التعليم الحضوري و اكتضاض في المؤسسات إضافة إلى المكتبات يعني الاه يلطف و صافي من شي بؤرة جديدة لترجعنا نقطة الصفر لانه لايعقل ملي كانت الحالات 10 او 20 توقفات الدراسة و دابا ليوميا تنشهدوا 1400 و 1300 و 1600 يبدأ موسم دراسي و الأمور عادية و الناس هانية سيفطوا ولادهم بدون اي خوف نتمناو السلامة و انه هاد القرارات متسببش كارثة الله يلطف
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11
20 - marwan الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:18
الصين مليار و500مليون وقضاو على الفيروس في 3شهر وحنا من شهر 3وحنا تابعين المخالطين البلاد مشأت أحماديييييي الله يرحم أموات المسلمين
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7
21 - اعرف مصاب سابق الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:20
كنت دائما اخاف عند سماع اخبار كورونا و بعدها قدر الله إصابة اقرب الأشخاص إلي بكورونا و كان جد خائف ثم أرسل إلى بن سليمان و عند شفاءه و رجوعه قال لي بالحرف الواحد : قضيت احلى 10 ايام في حياتي و انا في العزل واكل شارب ضاحك و مقصر ثم سألته عن اعراض كورونا فقال لي : و الله ليس كورونا ما عنيت فيها و إنما الرعب و ما كنت اسمعه في الإعلام و هو الخوف هو الذي يقتل الناس هنا و بعد اسبوع اصبح الامر جد عادي و ها هو اليوم و انا معه عايشين عادي كنقول للناس ديرو الوقاية و الكمامة و لكن حضيو من الخوف و تظخيم الامور راه القضية سوف تظهر في المستقبل القريب
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-5
22 - عادل الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:20
avant la fin de septembre on va arriver à la situation de
la chine avec 85000 malades covid et 2000 morts
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8
23 - قاسح ولا كذاب الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:20
هناك مغريات مغرب ترصده الكاميرا ،مغرب ورقي خطاباتي تنظيري وهذا المغرب تمثله فئة من الدولة ومن الشعب على حد سواء .
وهناك مغرب لاترصده الكاميرا مغرب حقيقي بكل تناقضاته السريالية وهذا المغرب تمثله فئة من الدولة ومن الشعب على حد سواء.
وبين المغربين مغرب واع مدرك وطني سيموت من الفقسة
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11
24 - االحجر الصحي الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:20
الحجر الصحي لا محال منه الى 2021 او 2022 انشاء الله.
عندما كان الحجر الصحي، كانوا بعض المجرمين تيطالبوا بالتعايش بحجة كسب الرزق لما فنظركم ؟ للسفر و الفساد طبعا.
بل و انهم حتى طلبوا بفتح المساجد فسرقوا الخرفان في العيد.
لا حول ولا قوة الا بالله. من انتم في الحقيقة ايها المعلقين؟
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2
25 - منير الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:21
دول ماتت فيها بالآلاف ونقص عندهم الوباء ودكشي راجع لوعي الشعب حنا عندنا شعب معكس فكولشي وبموت على الضد شي مخشي فشي وكاين ناس بلا كمامة وعادي وممسوقش ضريبة الجهل كتخلص فهاد كورونا
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13
26 - مغتربة الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:21
من الأنانية أن لا ترتدي الكمامة او أن ترتديها بشكل غير صحيح لأنك غير خائف ، فأنت تعرض الناس و منهم اقاربك خصوصا ضعيفي المناعة للخط، تعرضهم للموت المحقق
عدد الإصابات فوق الالف أو على مشارف الألفين و الضحايا فوق الأربعين مند ما يقرب من شهرين و الناس لازالت في الاستهتار
اللهم الطف بنا و بكل العباد
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13
27 - Samuel الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:23
المغربي بعد رفع الحجر الصحي قال : كورونا سالات.
يا أيها البطل : كورونا مازالا كاينة و ممكن تستمر لشهور و إذا قدر الله لسنوات ( نبقاو فدارنا باش نحميو حبابنا )
الدولة لا يمكنها أن توزع ال 1200 و 800 درهم شهريا على كل العائلات و لذا الحل هو التباعد و الكمامة و الغسيل بالمعقم أو الصابون كل ساعتين أو بعد كثرة لمس الأشياء
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2
28 - كبدانة سيتي الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:24
يتوهم كل من يظن أو يعتقد بأننا تجاوزنا مرحلة أوج كورونا ونعيش فترة انخفاض معدل توالد الفيروس أو أنه قد يتم النجاح في السيطرة و التحكم في جائحة كورونا و القضاء عليها بدون وضع بروتوكول صحي صارم مع وضع استراتيجية جادة لتطبيق هذا البروتوكول تطبيقا تاما على أرضية الواقع وانزال لمواد حالة الطوارئ المنظمة لكل الإجراءات الإحترازية و التدابير الوقائية بقوانين زجرية مع زيادة تشديدها و تطبيقها و تفعيلها دون تراخ و تسامح في جميع القطاعات العمومية و الخاصة و دون استثناء أحد من ذلك , مع فرض حجر صحي شامل و إغلاق تام
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3
29 - Le moi الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:25
اهلا بكم،
لي كانو يطالبو بالمستشفيات والجامعات والشغل بش ياكل الانسان صحي ديتيهم للسجون واتهمتموهم بالفتنة. ها الفتنة الحقيقية. مواليها ولي تسببو فيها راهم في الفيلات والقصور. هما الوباء وخا صابهم راه عندهم المقاومة ديال الجسم مرتفعة. المسكين راه الخبيزة ديال الدقيق لي دخلات عليه عشرات المواد والغش ما تصنع ليه مقاومة جسمية قادرة لحماية جسمه من الوباء. ولكن عارف اني نسمع فرق الله الرزق والقدرة. المهم ذوقوا ما كنزتم من مثائب. لان حتى عدم الدفاع عن حقوقكم راها حتى هي مصيبة كبرى.
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-1
30 - جمعية المنال الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:25
سبب هدا الارتفاع راجاع الاهمال وعدم الاهتمام الشعب وتراخي الدولة في تطبيق القانون
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0
31 - Citoyen الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:28
نتائج سياسة حكومية مرتجلة بل لايجب أخذ القرار قبل الدراسة والتشاور. مثل قرار عيد الاضحى وحاليا خرجات وقرارات وزير التعليم الذي يقرر التعليم الحضوري استنادا على استمارة يملؤها الآباء والأمهات عوض مناقشة الموضوع بالببرلمان وبين مكونات الحكومة. اللهم ارفع عنا وعن جميع المسلمين والمسلمات هذا البلاء ويصرف عنا هذا الوباء آمين.
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32 - mbolo watara الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:30
اقولها واعيدها للمرة الالف اغلقو كازا لانها اكبر بؤرة للفيروس مند بداية الجائحة ولكن لوبي محور كازا الرباط له راي اخر حتى الاعداد التي يتم اعلانها بخصوص كازا مشكوك فيها
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-1
33 - ولد البلاد المواطن الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:32
نسجل للاسف انه بالتوافق مع وقف الندوة العمومية اليومية لتزويد الراي العام بالحالة اليومية الوباءية الذي حرم فءات واسعة من الشعب من المعلومة ، نسجل ان البلاغ الاعلامي المكتوب فقير جدا من حيث المعطيات مكتفيا بالاحصاءيات العامة على الصعيد الوطني وتغييب تام بالمعطيات الخاصة بالجهات والاقاليم مما يمكن اعتباره تعتيما على الحالة الوباءية وضربا لمبدء الوصول المعلومة وحرمان المواطنين من احد اهم ادوات التحسيس.
نعم للاسف المعطى العام للحالة الوباءية لليوم يحمل في طباته ارقاما مخيفة من حيث عدد الاصابات وانتشار العدوى وتفشي الوباء مما يجعل الدخول المدرسي يحمل اخطارا كبيرة على المجتمع تامغربي، كما أن عدد الوفيات الومي يثبر الرعب.
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34 - زهير الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:32
فيروس كورونا من خلق الله, ولا داعي للقلق. علينا أن نقنع بما قسمه الله لنا ، و أن نرضى بما قضاه علينا
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35 - احمد الله الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:33
الكمامة يجب ان يعاقب عليها كل من تخلى عنها.

مصر 100000000 نسمة و العدد اليومي 170..180
الصين مليار و نصف و العدد 16..24 يوميا بفضل الكمامة المفروضة على الجميع و العقوبات قاسية .انها china mao tsee tong
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36 - بلي محمد من المملكة المغربية الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:34
ادا سمح لنا المنبر شكرا عودة لقول كلمة وعلى مايبدو ان الناس لاكل الناس لايسمعون بين قوسين خطاب سيدنا الملك وهو خطاب غير بعيد يريد منا جميعا ان نصبح جنودا ضد هد ا العدو وهوالوباء فهو على حق سار على كلام سيد الخلق الدي يقول استعدوا للبرد كما تستعدون للعدوالبرد عدو بدوره يتسبب في السعال ويصيب الكلي وربما اكثر فالشباب ليسوا الكل فيهم العاقل المتفتح وفيهم الجاهل وفيهم من لايريد الصحة لنفسه والصحة نعمة كبرى لامثيل لها فأدا لم نتحد ضد هد ا العدو فسوف يطول بيننا ونحن لانريد دالك نريد حياة طبيعية هادئة السعادة للجميع لازالت لنا كلمة
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37 - Rachid الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:35
السلام عليكم.
ما لحظ من اكتضاض أمام أبواب المدارس والإعدادات والثانويات ينذر بكارثة صحية لن تستطيع مستشفيات المغربية تحملها لطفك يا رب
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38 - The truth الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:38
وياتي بعض الناس ويقولون انهم يريدون تقليل عدد سكان الارض وانه نظام علمي جديد.بالله عليكم هده الكائنات لها ادمغة تفكر باشياء لاتفكر به الناس العاديون.ضد العلوم ومدبر وصول الانسان الى القمر ولم يفكر يوما ان هاتفه يعمل بالاقمار الاصطناعية وكيف وضعت هناك
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39 - Adil الخميس 03 شتنبر 2020 - 18:43
مع الدخول المدرسي الله يستر و صافي !!! هادشي لا يبشر بالخير و مابقا والو للخريف كاينين أساتذة لي كايجيهم الحال صعييب مغاديش يفرقو بين الخريف وكورونا ياربي تستر ... و زيد على ذلك الاساتذة لي كايديرو التنقل في البوادي و القرى خارج المدن !!! شكون عرف بأن داك الطاكسي أولا وسيلة التنقل معقمة ؟؟؟؟؟ الله يلطف يا ربي
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