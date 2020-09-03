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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 1402 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 1402 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 66855 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1934269 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 37 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1253 حالة.
وتم التأكد من 866 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي الكامل إلى 51223 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (39)
بعد استخلاص الواجبات و بيع الادوات نرجع الى التدريس عن بعد
و تنخفض الارقام....
اللهم احفظ جميع الناس وأبعد عنهم البأس واشف كل مريض أمين...........
من التعليم الحضوري......نسأل الله تعالى أن لا تقع الكارثة في فصل الخريف.....
أن تفوق الألفين يوميا.
أما عدد الاصابات اليومية فمنطقي بالنظر لعدد التحاليل.
ما يقتلني هو اللانبالاة والاستهتار من الناس..
تصورو طبيبة عادت من عطلتها من الشمال الى البيضاء وتعلم أنها مصابة واخبرتها الجهات الصحية بالبروتوكول الصحي الواجب تتبعه في البيت لكنها مباشرة بعد عودتها التحقت بالمركز الطبي للعمل دون اخبار أحد ودون إلتزام بالارشادات فنقلت العدوى للممرضات ثم للمرضى والخطير أن معظم المرضى هناك معاقين وذوي حاجات خاصة.
لا أريد ذكر اسم المركز فهو مشهور.. ولكن استهتار هذه الطبيبة المسمومة لا يطاق.. تصورو وكأنها تعمدت نقل العدوى.
إلا باللقاح ولا العلاج.
حيث كاين لي كايحلم مثلا يجي ويلقى صفر حالة لا يمكن. لا بوجود العلاج.
ونعودو نقولو فالدعاء ياربي نبقاو العلاج.
و غايكون ان شاء الله سبب لرفع الوباء.
la chine avec 85000 malades covid et 2000 morts
وهناك مغرب لاترصده الكاميرا مغرب حقيقي بكل تناقضاته السريالية وهذا المغرب تمثله فئة من الدولة ومن الشعب على حد سواء.
وبين المغربين مغرب واع مدرك وطني سيموت من الفقسة
عندما كان الحجر الصحي، كانوا بعض المجرمين تيطالبوا بالتعايش بحجة كسب الرزق لما فنظركم ؟ للسفر و الفساد طبعا.
بل و انهم حتى طلبوا بفتح المساجد فسرقوا الخرفان في العيد.
لا حول ولا قوة الا بالله. من انتم في الحقيقة ايها المعلقين؟
عدد الإصابات فوق الالف أو على مشارف الألفين و الضحايا فوق الأربعين مند ما يقرب من شهرين و الناس لازالت في الاستهتار
اللهم الطف بنا و بكل العباد
يا أيها البطل : كورونا مازالا كاينة و ممكن تستمر لشهور و إذا قدر الله لسنوات ( نبقاو فدارنا باش نحميو حبابنا )
الدولة لا يمكنها أن توزع ال 1200 و 800 درهم شهريا على كل العائلات و لذا الحل هو التباعد و الكمامة و الغسيل بالمعقم أو الصابون كل ساعتين أو بعد كثرة لمس الأشياء
لي كانو يطالبو بالمستشفيات والجامعات والشغل بش ياكل الانسان صحي ديتيهم للسجون واتهمتموهم بالفتنة. ها الفتنة الحقيقية. مواليها ولي تسببو فيها راهم في الفيلات والقصور. هما الوباء وخا صابهم راه عندهم المقاومة ديال الجسم مرتفعة. المسكين راه الخبيزة ديال الدقيق لي دخلات عليه عشرات المواد والغش ما تصنع ليه مقاومة جسمية قادرة لحماية جسمه من الوباء. ولكن عارف اني نسمع فرق الله الرزق والقدرة. المهم ذوقوا ما كنزتم من مثائب. لان حتى عدم الدفاع عن حقوقكم راها حتى هي مصيبة كبرى.
نعم للاسف المعطى العام للحالة الوباءية لليوم يحمل في طباته ارقاما مخيفة من حيث عدد الاصابات وانتشار العدوى وتفشي الوباء مما يجعل الدخول المدرسي يحمل اخطارا كبيرة على المجتمع تامغربي، كما أن عدد الوفيات الومي يثبر الرعب.
مصر 100000000 نسمة و العدد اليومي 170..180
الصين مليار و نصف و العدد 16..24 يوميا بفضل الكمامة المفروضة على الجميع و العقوبات قاسية .انها china mao tsee tong
ما لحظ من اكتضاض أمام أبواب المدارس والإعدادات والثانويات ينذر بكارثة صحية لن تستطيع مستشفيات المغربية تحملها لطفك يا رب