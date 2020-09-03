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الرئيسية | مجتمع | الديساوي يرأس "فدرالية التعليم الخاص" في المغرب‎

الديساوي يرأس "فدرالية التعليم الخاص" في المغرب‎

الديساوي يرأس "فدرالية التعليم الخاص" في المغرب‎
هسبريس من الرباط
الخميس 03 شتنبر 2020 - 20:10

تم انتخاب كمال الديساوي بالإجماع رئيسًا لفدرالية التعليم الخاص لولاية 2020-2023، إثر الجمع العام العادي الانتخابي للفدرالية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، المنعقد اليوم بمقر الاتحاد.

كما تم بالمناسبة انتخاب عبد السلام عمور، ودينا حسيسن، ومولاي أحمد لمراني، ومحمد ملموس، نوابا عامين لرئيس فدرالية التعليم الخاص للولاية نفسها.

وعلى هامش هذا الجمع، الذي شهد إعادة تفعيل فدرالية التعليم الخاص، رحب شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بجهود مختلف الجهات الفاعلة في قطاع التعليم الخاص بالمغرب في سبيل إعادة دينامية هذه الفدرالية التي تم إنشاؤها في التسعينيات، موردا: "من خلال دعم قطاع التعليم فإننا ندعم نموذج التنمية المرغوب فيه من بلدنا".

وأضاف المتحدث ذاته أن تنفيذ القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وهو الذراع التنفيذي لهذا الطموح، "يتطلب إشراك جميع الجهات الفاعلة في قطاع التعليم"، داعيا إلى الانخراط التام لجميع الجهات الفاعلة في هذا القطاع الذي يواجه تحديات حقيقية بسبب الجائحة، لاسيما في ما يتعلق بتدبير الدخول المدرسي.

من جانبه أشاد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بإعادة تنشيط فدرالية التعليم الخاص، موردا: "لقد برهن الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن فهمه مدى أهمية هذا القطاع من خلال إعادة تنشيط هذه الفدرالية، إذ لدى الوزارة العديد من الأوراش لتنفيذها معها".

وتضم فدرالية التعليم الخاص اليوم، وفق بلاغ صادر عن الجمع العام، 333 عضوا من التعليم الخاص (الأساسي، والإعدادي والثانوي)، والتعليم المهني الخاص، والتعليم العالي الخاص والبحث العلمي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مواطن الخميس 03 شتنبر 2020 - 20:25
تحالف القوى الرأسمالية في افق تعزيز مصالحها على حساب الطبقات المسحوقة بالمغرب الرسالة الوزارية من امزازي مظهر من مظاهر الدولة الراسمالية التي تخدم مصالح القوى البرجواية هل نسير اتجاه بناء مجتمع تسوده التحالفات والتحالفات المضادة ان لم يكن اليوم بفعل غياب قوة التوجيه والحراك السياسي فحتما فزمن الفقر والتهميش سينجب طبقات ثائرة دون وعي نضالي وهنا الخوف على الوطن من قوى تركب موجات الصراع بل وتعمل على تأبيده.
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2 - تجار البشر الخميس 03 شتنبر 2020 - 20:29
أبناؤنا أصبحوا بضاعة تابعين لمقاولات المغرب.
نتمنى قرارات جديدة في صالح الأسر المغربية.
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3 - موغرابي الخميس 03 شتنبر 2020 - 20:34
إلى كل من يشتكي من التعليم الخاص و يطالب الدولة بإلغائه او تأميمه فهو واهم و ها هي الدولة تجيبكم بغير المباشر بأن التعليم الخصوصي باق رغما عن انوفكم و اللي ما عجبو حال يحبط راسو مع الحيط
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4 - نبيل الخميس 03 شتنبر 2020 - 20:36
ومن سيترتب فيدرالية كورونا و الثلوث و الحفاض على البيئة...الخ
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