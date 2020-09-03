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كُتّاب وآراء
الديساوي يرأس "فدرالية التعليم الخاص" في المغرب
تم انتخاب كمال الديساوي بالإجماع رئيسًا لفدرالية التعليم الخاص لولاية 2020-2023، إثر الجمع العام العادي الانتخابي للفدرالية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، المنعقد اليوم بمقر الاتحاد.
كما تم بالمناسبة انتخاب عبد السلام عمور، ودينا حسيسن، ومولاي أحمد لمراني، ومحمد ملموس، نوابا عامين لرئيس فدرالية التعليم الخاص للولاية نفسها.
وعلى هامش هذا الجمع، الذي شهد إعادة تفعيل فدرالية التعليم الخاص، رحب شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بجهود مختلف الجهات الفاعلة في قطاع التعليم الخاص بالمغرب في سبيل إعادة دينامية هذه الفدرالية التي تم إنشاؤها في التسعينيات، موردا: "من خلال دعم قطاع التعليم فإننا ندعم نموذج التنمية المرغوب فيه من بلدنا".
وأضاف المتحدث ذاته أن تنفيذ القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وهو الذراع التنفيذي لهذا الطموح، "يتطلب إشراك جميع الجهات الفاعلة في قطاع التعليم"، داعيا إلى الانخراط التام لجميع الجهات الفاعلة في هذا القطاع الذي يواجه تحديات حقيقية بسبب الجائحة، لاسيما في ما يتعلق بتدبير الدخول المدرسي.
من جانبه أشاد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بإعادة تنشيط فدرالية التعليم الخاص، موردا: "لقد برهن الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن فهمه مدى أهمية هذا القطاع من خلال إعادة تنشيط هذه الفدرالية، إذ لدى الوزارة العديد من الأوراش لتنفيذها معها".
وتضم فدرالية التعليم الخاص اليوم، وفق بلاغ صادر عن الجمع العام، 333 عضوا من التعليم الخاص (الأساسي، والإعدادي والثانوي)، والتعليم المهني الخاص، والتعليم العالي الخاص والبحث العلمي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
نتمنى قرارات جديدة في صالح الأسر المغربية.