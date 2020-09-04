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الرئيسية | مجتمع | المعاناة تعصف بأحلام رحالة مغربي ستيني جاب البلاد في 5 أشهر

المعاناة تعصف بأحلام رحالة مغربي ستيني جاب البلاد في 5 أشهر

المعاناة تعصف بأحلام رحالة مغربي ستيني جاب البلاد في 5 أشهر
هسبريس - أمال كنين
الجمعة 04 شتنبر 2020 - 14:00

رحلة فريدة من نوعها تلك التي قام بها الرحالة بوطليك عبد الرحيم، 61 سنة؛ إذ جال المغرب على الأقدام في محاولة لإيصال صوته والتعبير عن دعمه للقضية الوطنية، وهي الرحلة التي لم يحصل خلالها على أي دعم، بل خاضها بميزانية ستين درهما وحذاء رياضي مهترئ وقنينتي ماء وبذلة سروالها ممنوح من طرف أحد الأشخاص.

انطلقت رحلة عبد الرحيم يوم 18 نوفمبر 2019، تزامنا مع عيد الاستقلال، من ولاية جهة الدار البيضاء في اتجاه المحيط الأطلسي إلى الأقاليم الجنوبية ثم الأقاليم الشرقية فالحدود مع الجزائر، ودامت أربعة أشهر و24 يوما، نال خلالها صبرا وعزيمة وتوقيعات على دفتر تذكاري من كل جهات البلاد.

يروي عبد الرحيم تفاصيل رحلته الشاقة لهسبريس قائلا إن التفكير فيها راوده منذ أن عاش البطالة عقب فقدان عمله كمساعد لمدرب ملاكمة؛ فحينها لم يعد يملك ما يسد به جوع طفله وزوجته، وهو ما اضطره إلى نقلهما إلى بيت الأهل نواحي ورزازات ليعود هو لتنفيذ فكرته، معتمدا فقط على خبرته التي اكتسبها من رحلات قديمة على الأقدام.

مرحلة التحضير للرحلة كانت شاقة بالنسبة لعبد الرحيم؛ فقد حاول الحصول على دعم من الجهات الرسمية لكن دون فائدة؛ إذ لقيت طلباته بابا مسدودا، فاعتمد على إمكاناته الخاصة وهو الذي لم يكن يملك خلال تلك الفترة حتى مكانا يبيت فيه مما اضطره إلى اللجوء عند حارس سيارات ليلي اشترط عليه المغادرة قبيل الفجر حتى لا يكتشف أمره.

رغم الظروف والصعوبات وقلة الحيلة، قرر عبد الرحيم الانطلاق في رحلته بإمكانياته الخاصة، وهي الرحلة التي يقول عنها إنها كانت شاقة وقاسية وممتعة في آن واحد، موردا: "اكتشفت بعض جهات المغرب وأن به بعض المعالم غير مذكورة حتى في البرامج (الإعلامية)؛ فالمغرب موسوعة كبيرة والمغاربة رجال الكرم".

وتابع: "رحلة فيها مغامرة، كنت وحيدا، وكانت فيها مشقات وقساوة الطبيعة، إلا أن المواطن كريم كيفما كان مستواه، عشت في بعض المراحل كثيرا من المعاناة بالنسبة لقلة المعونة وقلة الأشياء الأساسية للرحلة، لكن كلما جلت في المغرب كنت أزداد قوة وحماسا، ومن خلال المبيت في البراري تغذت لدي غريزة عدم الخوف".

ووجه عبد الرحيم رسالة خاصة إلى المغاربة قائلا: "أول الكلام للمواطن الكريم في ربوع المغرب الحبيب، لا بد أن تتنقل في المغرب وترى ما تزخر به البلاد؛ فهناك أشياء يمكن أن تكون في المملكة لا توجد في بلدان أجنبية، هناك كنوز خفية لا يكتشفها سوى المتنقل في مختلف أرجاء المملكة"، مشيدا بالجانب الأمني، فـ"المغرب بلد أمان واستقرار".

حلم كبير استطاع عبد الرحيم تحقيقه بدون أي مساعدة، قائلا: "تشبثت بغريزة تنفيذ القرار ولو بالماء والخبز واتكلت على الإله وسارت المسيرة، كان في فمي بضعة أسنان أزلتها خلال الرحلة، تحملت كل الصدمات ولم أرغب في العودة، هناك ساعات تحس فيها باليأس لكن تحملتها وأردت العودة بنتيجة".

وأورد أنه اختار لرحلته أن تتزامن انطلاقتها مع عيد الاستقلال تعبيرا عن دعمه للقضية الوطنية، وتأييدا للحكم الذاتي.

بعد العودة إلى الدار البيضاء، لم يتلق عبد الرحيم أي ترحيب أو تشجيع، بل يعيش اليوم أزمة خاصة نظرا لضعف حالته المادية؛ إذ بات ملزما بإفراغ البيت الذي يكتريه بعد أن تعذر عليه أداء ثمنه، وباتت صحته تتدهور يوما عن يوم دون أن يتوفر له ثمن العلاج.

"أبيع ملابسي للعلاج، وأطمع في ما تبقى لي في هذه الحياة أن ألتقي بابني وأمه، فهما لا يعرفان ما إن كنت حيا أو ميتا، وأخشى أن أموت دون لقائهما"، يقول عبد الرحيم في ختام لقائه بهسبريس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - أبو سعد الجمعة 04 شتنبر 2020 - 14:22
أنصحك أخي الكريم وأنت رب أسرة وأبناء أن تبحث عن عمل جدي تضمن به قوت ابنائك واعالتهم لأنها مسؤولية جمة عند الله، لأن الرياضة وما شابهها من رحلات او مغامرات يمكن أن تحقق بها كل شيء كما فعلها أغيارك لكن ليس بالضرورة بل بالعكس قد تكون عادة قد لا تجني منها سوى ضياع الوقت. أرجو أن تكون الرسالة واضحة حتى لا يفوتك الوقت لأنك مسؤول وحدك دون غيرك عن اعالة أبنائك والعمل المضني هو عمل عرق الجنين والمأجور عنه في الدنيا والآخرة.
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2 - بيسمارك الجمعة 04 شتنبر 2020 - 14:23
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم فرج هم المهمومين
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3 - ابن الصحراء الجمعة 04 شتنبر 2020 - 14:23
إن كان فعل ذلك من أجل الوطن...ماذا يريد الآن!!!! وإن كان من أجل الإسترزاق كان عليه أن يسأل عن من سبقوه وجاءوا في المسيرة الخضراء...ماذا ربحوا!!!!
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4 - أمين الجمعة 04 شتنبر 2020 - 14:25
حظه انه في بلد لا يذكر اي شيء بل فقط يذكر من سرقه
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5 - عماد المديوني الجمعة 04 شتنبر 2020 - 14:25
سبحان الله كم يستسهل بعض الآباء المغاربة التخلي عن نسائهم و اطفالهم.
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6 - Jilali الجمعة 04 شتنبر 2020 - 14:26
يقول .أحد الشعراء .سافر تجد عوضا عمن تفارقه.....و انصب فإن لذيذ العيش في النصب.لدي نفس الفكرة لكن لا بد من توفير الإمكانيات اللازمة و الرفق الحسنة التي بها نستطيع أن نوصل صوت الوحدة والتضامن و التأزر بين المغاربة من طنجة الى الكويرة .لدينا بلد رائعة طبيعته .اعلموا اننا من البلدان القليلة التي جميع إنهارها تنبع فيه و تصب فيه .أم الربيع ماوية. ابو رقراق.....وهلم جرا إضافة إلى خزان مائي جوفي هائل و الاف الكيلومترات من الشواطئ شمالا و غربا .اللهم احفظ هذا البلد و احفظ أبناءه و جنبهم كل مكروه
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7 - أبو عبد الرحمان الجمعة 04 شتنبر 2020 - 14:32
وماذا بعد يئتون الصينيون و يجولون المعرب كله بي 0 درهم و الله إلى شفتهم عدة مرات خصوصا في طريق مراكش إلى ورززات.
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8 - إبن البادية الجمعة 04 شتنبر 2020 - 14:33
ما هكذا تكون الرحلات الاستكشافية وليست بهذه العبثية والارتجالية
الرحلة التي قام بها هذا الشخص تستوجب التخطيط الدقيق والبحث عن ممولين من القطاع الخاص
واش غير اجي وضرب الآف الكيلومترات ب(الكرعية) معزول وجيعان وحفيان دون أن تستفيد منها اي شيئ ودون أن يواكبك الإعلام لكي يستفيد الشباب من تجربتك ؟ فهل كنا سنسمع بك لولى هذا المقال ؟
العقلنة والتخطيط ورسم سبورة القيادة (طابلو دو بور) لكل مبادرة هو أساس النجاح.
مثلا
فلو ذهب هاد لسي عيد الرحيم بعد تخطيط وملف مقنع عند شركة واحدة من الشركات التي تصنع مسحوق الصابون وطرح عليها مشروعه لمولته وواكبته حتى ولو دامت رحلته ألف عام، مقابل أن يرتدي مثلا قميص فيه اسم ولوغو الشركة، لأنه سيمر من الآلاف القرى والمدن وبالتالي سيرى الناس اسم الشركة أو الشركات التي مولته على ملابسه وسيكون كلوحة إشهارية متجولة مؤدى عنها، سيستفيد هو من مال كثير سيضمن به مستقبله وسيقيه شر التسول أثناء رحلته، كما ستستفيد الشركات التي سيتعاقد معها من الإشهار، وهذا لا يفسد الرحلة الاستكشافية شيئ وسيتحقق له الهدف الأساسي الذي خرج من اجله وسينهي رحلته معزز مكرم حيث لن تذهب مجهوداته هباءا
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9 - زكريا الجمعة 04 شتنبر 2020 - 14:36
انت سيء الحظ لأنك مولود في العالم المتخلف الوزير فيه يطمع في ابسط حاجة الم تشاهد برلمانين كيف كانوا يلهفون على حلوى القصر، ماذا تنتظر من هولاء ؟¡¡
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10 - DRG الجمعة 04 شتنبر 2020 - 14:36
مسكين اخده الشوق لرؤية الاحباب، فانبعت يشكو ويهتف أحيانا بشكواه
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11 - عادل الجمعة 04 شتنبر 2020 - 14:37
معندك زهر تزاديتي في المغرب لا حقوق لا عيش كريم لا احترام لا إنسانية.....
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12 - سعيدة الجمعة 04 شتنبر 2020 - 14:38
ستفرج بإذن الله
حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون
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13 - مغامرة هذا الشخص الجمعة 04 شتنبر 2020 - 14:41
* مغامرة هذا الشخص صعبة جداً جداً ، تحمل جميع المشاق لإنجاز ما كان

يحلم به ، و ليس بمقدور أي كان أن يقوم بتلك الرحلة .

* هذه المغامرة لم تكن مدروسة ، حيث لم يفكر في زوجته و إبنه ، وتخلى

عن جميع إلتزاماته ، و بفعله هذا لم يقدم شيئاً للقضية الوطنية التي يتغنى

بها .

* أتمنى له الصحة و السلامة و العافية ، كما أطلب من الناس مساعدته

على محنته . و عدم مؤاخذته عن فعلته غير المحسوبة العواقب . نعم لقد

طاف بربوع المغرب ، لكنه لم يحمل للقضية الوطنية شيئاً .
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14 - ALI الجمعة 04 شتنبر 2020 - 14:47
llah yrahmou, mais la priorité c'était son fils et sa femme, il fallait subvenir à leurs besoins . Tu peux défendre la cause nationale tout en étant avec les siens et dans son quartier
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15 - عبدالواحد الجمعة 04 شتنبر 2020 - 14:50
السلام عليكم. في الحقيقة لا أتفق معه.لانه ترك الواجب (معونة زوجته واولاده وذهب لشيء ليس ضروريا .لو كان ذا مال فربما يحقق أمنيته براحة نفس.)وها عو ذا يدفع ثمن غلطه أنا لا أتشفى فيه ولكنه تسرع.
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16 - ADam الجمعة 04 شتنبر 2020 - 14:51
خسارة با عبد الرحيم كن كنت لقايجي ولا مغني ولا داير شي شين في اليوتوب ديال الماكلة وألا الروتين اليومي كن دبرو عليك بشي وسام ولا شي مبلغ مالي و يشهروك بحال رشيد شو ولا العلالي ولا دنيا باطما ام على القضية الوطنية مكاين ألي يتصنت ليك أعمي الدولة خاصها النشاط وألي يمدحها مزيان إلا بغيتي أدبر على راسك هاذا هو حال هاذ البلاد .انشري هسبريس وشكرا
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17 - محمد الجمعة 04 شتنبر 2020 - 14:53
في بداية كلامك تأسفت لحالك رغم أنك أنت المسؤول عن ضياع عمرك ولم تتزوج إلا في سن الخمسين لتنجب منك بريئة طفلا سرعان ما تخليت عنهما لتذهب لمعانقة المجهول لكن بسردك قصتك تلفظت بكلمة غاية في الحقارة والدنائة والعنصرية في حق من تفترض أنها أم ولدك وكاتمة حماقاتك التي لم تجد بدا من اللجوء إلى أصلها وذويها الكرماء لرعايتها مع ولدك دون أن يتحسروا أو يبكوا، إجمالا لا تستحق العطف ولا الالتفات.
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18 - ´kamal الجمعة 04 شتنبر 2020 - 14:57
Pouvez vous m envoyer son mail et son téléphone je veux lui passer une petite aide. Si vous pouvez ne pas diffuser le message au publique je veux être discret
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