24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3107:0013:3217:0219:5421:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ‪الزمالك يكشف سبب رفض التعاقد مع أيوب الكعبي (5.00)

  2. موريتانيا تعرض على المغرب فرصا واعدة للاستثمار (5.00)

  3. هذه خطة وزارة التربية لإنجاح الدخول المدرسي عبر نظام التفويج (5.00)

  4. الجفاف يحدد سقف الإنتاج النهائي للحبوب في 32 مليون قنطار (5.00)

  5. مؤشر الابتكار الدولي لـ2020 يضعُ المغرب في الرتبة 75 عالمياً (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | هذه خطة وزارة التربية لإنجاح الدخول المدرسي عبر نظام التفويج

هذه خطة وزارة التربية لإنجاح الدخول المدرسي عبر نظام التفويج

هذه خطة وزارة التربية لإنجاح الدخول المدرسي عبر نظام التفويج
هسبريس من الرباط
الجمعة 04 شتنبر 2020 - 13:00

في ظل استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا" في المغرب، اعتمدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نظام التفويج لإنجاح الموسم الدراسي الذي ينطلق رسمياً بالمملكة الاثنين المقبل.

وتوصل أساتذة التعليم في مختلف أنحاء المملكة بالجدولة الزمنية ونظام التفويج الخاص بهم مباشرة بعد توقيعهم محاضر الدخول خلال الأسبوع الجاري. ويتوزع نظام التفويج بالنسبة للتلاميذ بين فوج "أ" الذي سيحضر الحصص الدراسية أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، وفوج "ب" الذي سيكون حاضرا بالأقسام أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

وسيستفيد التلاميذ من خمس ساعات متواصلة من التعليم الحضوري يوميا، لتجنيبهم عناء التنقل مرتين في اليوم، وتفادي التنقل إلى المدرسة لأكثر من مرة واحدة في إطار الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وتشير المعطيات الرسمية الصادرة عن الوزارة إلى أن المدارس ستستقبل يوم الاثنين 7 شتنبر في الفترة الصباحية السنة الأولى ابتدائي بالمدارس الابتدائية، والسنة الثالثة إعدادي بالإعداديات، ثم السنة الثانية من التعليم الثانوي في التأهيليات.

وبالنسبة للتعليم الإعدادي والتأهيلي، سيتم استقبال تلاميذ الثانية إعدادي والأولى باكالوريا يوم الثلاثاء، والأولى إعدادي والجذع المشترك يوم الأربعاء.

وفي الفترة المسائية، سيتم استقبال السنة الثانية ابتدائي، على أساس التحاق السنة الثالثة ابتدائي يوم الثلاثاء، وفي المساء السنة الرابعة من المستوى التعليمي نفسه، ثم استقبال السنة الخامسة ابتدائي يوم الأربعاء صباحا والسنة السادسة ابتدائي مساء.

وسيتم على مدى هذه الأيام الثلاثة تفويج جميع المستويات إلى قسمين ("أ" و"ب")، على أساس معدل 20 تلميذا في القسم الواحد؛ إذ يعتمد هذا المخطط المزج بين التعليم الحضوري والتعليم الذاتي المؤطر، حيث سيشمل 15 ساعة حضوريا و15 ساعة عبر نظام التعليم الذاتي المؤطر من قبل هيئة التدريس.

وتجاوزت إلى حدود الخميس نسبة الأسر التي عبرت عن الرغبة في الاستفادة من التعليم الحضوري 80 بالمائة، وفق ما كشف عنه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة.

واختارت غالبية الأسر التعليم الحضوري بالنظر إلى الثغرات التي أبانت عنها تجربة التعليم عن بعد خلال فترة الحجر الصحي، ومرورها من تجربة صعبة تتعلق بتعليق الدراسة خلال ستة أشهر، والتعطش إلى التعليم الحضوري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - YOUNES الجمعة 04 شتنبر 2020 - 13:05
السلام عليكم، اساتذة التعليم العمومي يعبرون عن رأيهم يعبرون عن معاناتهم ويسمعهم الجميع، أما أساتذة التعليم الخصوصي فلا أحد يسمعهم لا أحد يرعى مصالحهم، هناك من لم يتوصل بأجرته رغم بذله مجهودا مضاعفا خلال تقديم الدروس عن بعد، والآن بدأوا بتكوينات على استعمال منصات رقمية وأقسام افتراضية لتدريس عن بعد رغم عدم توصلهم برواتبهم، أضف إلى ذلك أن المؤسسة الخصوصية فرضت على الأساتذة توفرهم على حاسوب محمول ليشتغلوا، وهناك رؤية غير واضحة لما سيحذت في هذا الموسم، هناك من الأساتذة من أصيب بالإكتآب والتوتر قبل بداية الموسم، أطلب من خلال منبركم أن يبدأ مفتش الشغل بمراقبة هذه الشركات لمدى تطبيقها قانون الشغل ، لقد رأيت في المدارس الخصوصية ما لم أراه في شركات الخياطة والنسيج من انتهاكات في حق العاملات الكادحات كذلك هو الشأن بالنسبة لأستاذات الكادحات (اسمحولي على هذه العبارات)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - %%%% الجمعة 04 شتنبر 2020 - 13:07
y a t il qlq un qui puisse nous dire la rentrée des mosquées sera quand ? et si on doit remplir un formulaire de présence ou a distance pars que la ça devient absurde.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
3 - huchamkhouribga الجمعة 04 شتنبر 2020 - 13:09
التعليم عن بعد مشروع فاشل ككل مشاريع ومراسيم هته الحكومة البنكيرانية من مرسوم الساعة الاقانونية التعسقية الى تدبير كورونا المهم البيجيدي ديكاج ساعتك سالات ارجو من الله ان تكون هته الايام اخر ايامكم في الحكم انتم وترامب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - salimm الجمعة 04 شتنبر 2020 - 13:10
قرر الدخول المدرسي يوم 7شتنبر وبعض المدارس بتاراست بمنطقةاكادير ماغادي يدخلو الثلاميذ حتا لشهر اكتوبر وطلبو من الدراري يجيبو معاهم المعقم وضرورة ارتداء الكمامة للاسف المناطق الشعبية هي لي خاصها الدعم بالنعقمات حتى لايظهر بها وباء خاصة وان المرافق بهذ المؤسسات على قد الحال والله احد الباس وخلاص
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - سميرة الجمعة 04 شتنبر 2020 - 13:12
نتمنى التوفيق للجميع و أن تأتي هذه التدابير بالخير على التلاميذ و الأساتذة و أسرهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - محمد الجمعة 04 شتنبر 2020 - 13:13
نتمنى من الله ان يرفع عنا هذا البلاء لتعود الحياة حياة
بعيدا عن القلق والخوف وعدم اليقين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - تلميذ طموح الجمعة 04 شتنبر 2020 - 13:13
برأيي عليهم وضع السلطات امام كل مؤسسة لمنع التجمع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - HamidAllemagne الجمعة 04 شتنبر 2020 - 13:14
لا توجد خطة ، يوجد سوى الارتجال والصدفة في القرارات. الدليل؟ 123 في الترتيب العالمي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - وجدة الوطنية الجمعة 04 شتنبر 2020 - 13:15
اغلبية الاسر اختارت التعليم الحضوري لانهم اكتشفوا ان فضل الاساتدة لايقدر بثمن ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - كوكو الجمعة 04 شتنبر 2020 - 13:16
الخطر ثم الخطر سنسمع الكثير من الاصابات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
11 - Hamouda الجمعة 04 شتنبر 2020 - 13:17
الخطة هاهية و الفرقة فيناهية... وا نووووووض تخدمو ا شرفا و تقررييوو الدراري و اللي خايف على راسو يجلس فالدار و يسد عليه وماينساش يسمح فالصالير ديالو لللي باغي يخدم. الناس صيفات و عيدات و دوزات عاشورا و خيطي زيطي و مني جا الدخول المدرسي قالك صحتنا في خطر و و و و... واشوووف الترهبين كي داير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - النقد الذاتي الجمعة 04 شتنبر 2020 - 13:17
اذن مادامت الوزارة اختارت التفويج على إثنين فإن من اختاروا التعليم الحضوري سيكون 50٪ او أقل وليس 80٪ كما صرح الوزير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - نظام التفويج الجمعة 04 شتنبر 2020 - 13:19
نظام التفويج .
إذن سيتم استخلاص 50% من واجبات التدريس و النقل بمباركة رئيس الفيدرالية الجديد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - المررروكي الجمعة 04 شتنبر 2020 - 13:19
إذا كان التلميذ سيدرس 15ساعة عوض 30
يعني سيضيع التلميذ في نصف المقرر.
هذا نموذج من التخبط و العشوائية و القرارات الفوقية.
أين هو إشراك المعنيين بالأمر و التنفيذ و المستقبل.
مادامت هذه الدولة تسير بالتعليمات فلن نجني سوى الخيبات و الهزائم في كل المجالات. و قد حصدناها اليوم في القطاع الصحي المتهالك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
15 - عديل الجمعة 04 شتنبر 2020 - 13:19
ولكن هاته التدابير تتجاهل تلاميذ الوسط القروي والذين يستفيدون من الإقامة (الداخلية) التي لم يحسم في افتتاحها من عدمه ..... بعض المؤسسات في الوسط القروي (جهة الرباط سلا القنيطرة) تقرير العمل بنظام التفويج أسبوعي... فوج يستفيد من التعليم الحضوري أسبوع والفوج الثاني يستفيد من التعليم الذاتي أسبوع ....
واللهم افتح على هذا البلد أبواب رحمته ورأفتك بعبادك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - ملاحظ الجمعة 04 شتنبر 2020 - 13:19
ما تقولونه لا نشاهده الا في القنوات العمومية في منطقتنا وفي العديد من المؤسسات الثانوية و الاعدادية لم نتوصل لحد الان باستعمالات الزمن ونجهل كذلك الطريقة المتبعة في التدريس الحضوري هل بنفس طريقة الابتدائي ام ان التفويج سيكون أسبوعيا يعني أسبوع حضوري لكل فوج اظافة الى انعدام البروتوكولات الصحية التي تتبجح بها الوزارة غياب المعقمات عدم احترام التباعد نهائيا الكمامة تكاد تكون منعدمة في صفوف التلاميذ وزيد وزيد
الحاصول الاخبار الزوينة كنسمعوها و نشوفوها غار فالقنوات العمومية و الجرائد الالكترونية اما الواقع يا أخي شيئ اخر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - غريب أمركم الجمعة 04 شتنبر 2020 - 13:21
في ذروة الوباء والتعليم حضوري، غريب أمركم؟ الن يكون من الاجدر تأخير الدراسة لشهر اخر؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - أستاذ الجمعة 04 شتنبر 2020 - 13:22
رسالة لسي أمزازي : حالة المراحيض مزرية لعدم توفر عاملات نظافة دائمات للأسف و صبيب الأنترنيت الذي تتبجحون به ضعيف جدا فالإدارة تعاني معه لإنقطاعاته المتكررة و لضعف الصبيب 4 ميغا على الأقل ديرو 12 ميغا مقلناش ليكم فيبر أوبتيك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - visiteur الجمعة 04 شتنبر 2020 - 13:22
اعتمد التعليم على نظام التناوب الذي ينهجه قطاع التكوين المهني،هذا النظام يستحسنه كثيرا متدربو التكوين المهني،بصفتي اعمل في قطاع التكوين،كل سنة اسمع من المتدربين الجملة التالية=لو نهج التعليم نفس طريقة التكوين لن تجد نسبة كتيرة من الهدر المدرسي،نتمنى ان يكون هذا السيناريو مفتاح الخير للتعليم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - عمر عبدالنور الجمعة 04 شتنبر 2020 - 13:22
الكمامة مفروضة على من في المستوى الخامس. وما فوق وماذا عن الصغار الا يحملون الفيروس دون علامات واضحة و يساهمون في نشرها ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - هشام المودن الجمعة 04 شتنبر 2020 - 13:24
وما مصير التعليم العالي؟؟؟؟؟...؟؟؟!!!...!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - تلميذ الجمعة 04 شتنبر 2020 - 13:24
أنا سنة أولى باك و أخي جذع مشترك قالنا الحارس العام كلشي يجي الإثنين ههههه قالك هضرة التلفزة تبقا فيها و مكاين لا تفويج لا والو لعدم توفر الحجرات بشكل كاف و ضيق الغلاف الزمني هههه مشينا فيها مع هاد ولاد الناس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 22 | عرض: 1 - 22

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.