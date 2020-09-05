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الرئيسية | مجتمع | مرضى "كوفيد-19" يشكون غياب الأطباء وآلات التنفس الاصطناعي

مرضى "كوفيد-19" يشكون غياب الأطباء وآلات التنفس الاصطناعي

مرضى "كوفيد-19" يشكون غياب الأطباء وآلات التنفس الاصطناعي
هسبريس من الرباط
السبت 05 شتنبر 2020 - 16:00

لا تنتهي نداءاتُ "الاستغاثة" من مواطنين مغاربة مصابين بـ"كوفيد-19" من داخلِ غُرفِ "العلاجِ"، حيثُ يعاني "حاملو الفيروس" من غياب الطّاقم الطّبي والتّمريضي بشكلٍ كلّي في بعضِ المستشفيات المتخصّصة في استقبال مرضى كورونا، بالإضافة إلى أنّ بعضهم لم يستفد من البرتوكول العلاجي الذي توصي به السّلطات لمواجهة الفيروس.

في المستشفى الإقليمي بتازة، يزدادُ الوضع سوء في ظلّ تذمّر مصابين بـ"كوفيد-19" من داخل غرف الاستشفاءِ، حيث يعانون من غياب الطّاقم الطّبي والتّمريضي بشكلٍ كليّ، كما أنّ الكثير منهم، ممن هم في وضعية مرضية متقدّمة، لم يوضعوا على أجهزة التّنفس الاصطناعي، فيما بعضهم غير قادر على استعمال الآليات مثل قنينات الأوكسجين.

وانتقدَ حقوقيون ما وصل إليه الوضع في مستشفى تازة الذي يستقبلُ عشرات المصابين بـ"كوفيد-19" بشكلٍ يوميّ، بعد تفجّر الوباء في المدينة، مما يعرضهم إلى تفاقم وضعيتهم، وربّما فقدانِ حياتهم، في الوقتِ الذي يمكن إنقاذهم من خلال تدابير طبية استعجالية لتفادي الأسوأ.

وطالبَ المركز المغربي لحقوق الإنسان الذي دخل على خطّ قضية "مستشفى تازة" بفتح تحقيق في "اختفاء الطاقم الطبي والتمريضي من بعض المستشفيات، مما اضطر بعض المرضى مساعدة مرضى آخرين دون تعقيم ودون اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة"، داعياً إلى "العمل عاجلا على حل معضلة النقص الحاد في الطاقم الطبي والتمريضي في عدد من المستشفيات، كما هو الشأن بالنسبة لمستشفى ابن طفيل بمراكش".

ومستشفى ابن طفيل بمراكش يشهد اكتظاظاً متواصلاً على الرّغم من زيارة وزير الصّحة إلى بعض مرافقه، ومازالت معالم الاستهتار والفوضى بادية داخل هذا المستشفى، مما يعرض حياة المصابين بالفيروس إلى الخطر.

ودعا المركز الحقوقي إلى "تعزيز الوسائل والإمكانيات بالمؤسسات الاستشفائية، بما يمكن من قيامها بواجبها في ظل جائحة كورونا، بدل ترك الحابل على النابل، فأرواح المواطنين ليست رخيصة إلى هذه الدرجة التي يزج بهم داخل بنايات، بين الجدران وعلى الممرات، في وضع أشبه بالاحتجاز القسري، دون مواكبة طبية أو صحية".

ويتساءل حقوقيون عن أسباب "عدم اعتماد البروتوكول العلاجي المنزلي، مادام الوضع في المستشفيات غير مريح، إسوة بالعديد من الدول.

وطالب المركز الحقوقي ذاته بتكثيف مراقبة ومواكبة عمل المؤسسات الاستشفائية، لتأمين النجاعة اللازمة، تفاديا لإزهاق أرواح أبرياء كان ممكنا إنقاذها من خلال بروتوكول تطبيبي من لدن الأطقم الطبية والتمريضية، وكذلك من خلال التزام الأطقم الإدارية المسيرة للمؤسسات الاستشفائية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - سعيد السبت 05 شتنبر 2020 - 16:06
اقل ما يمكن اتخاذه في حق بعض المسؤولين هو تجريدهم من بطاقة التعريف الوطنية وطردهم عاجلا من المغرب لأنهم مجرمون وسفاحون فوق وطننا الذي نحبه
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37
2 - مغربي قح السبت 05 شتنبر 2020 - 16:06
ايوا فين هم اصحاب المصحات لي كانوا قالو فالبداية انهم يضعون مصحاتهم رهن اشارة الدولة عند الحاجة او انهم كانوا طامعين في صندوق كورونا!!!
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34
3 - مواطن السبت 05 شتنبر 2020 - 16:06
في كل مستشفيات المغرب الوضع مماثل. الأطباء و الممرضين خايفين على روسهم. لهذا الناس تتغوط و الناس تاتموت . الله يحد الباس
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27
4 - رأي السبت 05 شتنبر 2020 - 16:07
كون احترمنا الحجر الصحي و التباعد كون مانوصلوش لهاد الحالة، و لكن الجهل باقي منتشر للأسف
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13
5 - ميلود السبت 05 شتنبر 2020 - 16:09
عندما ترى الإعلام يتحدث كثيرا عن موضوع تجاوزه العالم، فإعلم أن هناك من يستفيد من صفقات ضخمة متعلقة بهذا الموضوع.
القضية فيها الملايير
كورونا كنز لاااا يعوض لمصاصي الدماء
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17
6 - قيس قبل ماتغيس! السبت 05 شتنبر 2020 - 16:10
لماذا المواطنون يستخفون بالإجراءات الوقائية ويقولون المرض كورونا سياسة.. واﻻن يشتكون قلة إﻻمكانيات وأﻻدوية.. ! اﻻن بدأتم تصدقون بان كورونا موجودة ..!! فات الفوت..
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15
7 - المتتبع السبت 05 شتنبر 2020 - 16:10
فاقد الشيء لا يعطيه كلنا نعلم ان الدولة المغربية كان اخر انشغالاتها هي صحة المواطن المغربي وذلك بالرجوع الى ميزانية وزارة الصجة من جهة ومن جهة ثانية كم من طبيب لكل ماية الف مواطن ان بلادنا تحتل المراكز الاخيرة في التطبيب عالميا انا فيما يخص اطباء وتقنيي التخدير والاستشفاء الاستعجالي فحدث ولا حرج لان هذه الفية هي التي تعمل رالقطاع الخاص والعام نظرا لقلتها
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12
8 - lamia السبت 05 شتنبر 2020 - 16:10
الأطباء دياولنا ملي حتجيناهوم عاد بان ليهوم الزياد في الرواتب والعطلة السنوية مع العلم هم دااااااءما في اعطلة عمر الدخل سبيطار وتلقى الطبيب واجد وضاحك ويقوليك مرحبااا انا في الخدمة الا القلييييييييل هاد الظرفية خاص نتاااحدو ماشي نتحاسبو ماعمر انطفروه لي شاد شي بلاصة كيغش فيها والضحية الفءة الفقير
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15
9 - Kamal Deutschland السبت 05 شتنبر 2020 - 16:13
الله يشافي كل مريض ولكن نحن نعلم جيدا أن إمكانياتنا محدودة من حيث عدد الأطر الطبية والأسرة والمعدات الطبية، لهذا من الأحسن بنادم يدير مجهود باش ميتحطش أصلا في هذا الموقف. هادشي بعد لكنشوف أنا شخصيا تقول مكينش المرض وبنادم كيدور بلا كمامة وتهرب منو في الصف إلصق فيك بحال الفلوس مع الدجاجة نت تكحز وهو يكحز موراك. أنا وقعات لي مرارا وتكرارا آخر مرة في مرجان واحد محيد الكمامة وأنا كنبعد عليه وهوا تابعني بغاني رضعو. شعب مكلخ ومرفوع مهواش في هذا العالم. المهم لمريض الله يشافيه.
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12
10 - hamidou السبت 05 شتنبر 2020 - 16:15
تبارك الله على جهازنا الطبي كلشى خايف من الوباء.على النهار الاول منين ختريتو مجال التمريض علاش عولتو غير تشدو المانضة وتكلسو في البيرو.
انتم بحالكم بحال العسكر ما كاينش الخوف والهروب من الدفاع على الوطن وكل واحد زرطا يكون نصيبو الحبس
حقيقة هناك ناسكيخدمو بتفاني ولكن قلال قلال بزاف
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10
11 - مغربي عاقل السبت 05 شتنبر 2020 - 16:15
هاد الناس آش باغيين؟؟؟ في الدول المتقدمة وحتى الغنية اللي مريض بكورونا كايقولو له يبقى فالدار وممنوع عليه يخرج حتى يشفى من المرض، والى خرج كايخلص غرامة مالية كبيرة... فقط الناس المصابين بأمراض مزمنة أو المسنين هم اللي كايكونو عرضة للخطر، وحتى هادو كايقولو لهم نهار يحسوا بصعوبة فالتنفس هاد تاصلوا بالمستعجلات وكاينقلوهم للمستشفى وكايكونو تحت الإشراف الطبي، أما اللي صحة وسلام بحال هادو خاصهم يتركنوا و ينقصوا من الصداع.. وأصلا كون كانوا ملتازمين بالإجراءات الوقائية كون ماتصبوش... ياك هاد وبحالهم اللي تايقول كورونا ماكيناش..
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9
12 - محمد محمد السبت 05 شتنبر 2020 - 16:16
هناك عدد كبير من النداءات تندد و تحتج على عدم الاهتمام بالمرضى على المستوى الوطنى و لكن لا نلوم الاطقم الطبية ما دام معالي الوزير عند زيارته إلي مستشفى مراكش اقتصرت على باب و مأرب المستشفى . لو جادت قريحته بزيارة و لو مريض واحد و استفساره حول الأجواء و الرعاية التي يحظى بها من طرف المعنيين هناك لضخ التشجيع و الثقة في النفس للجميع .
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2
13 - عزوز السبت 05 شتنبر 2020 - 16:18
انا متاكد انا الجزائر هي المسؤولة علي نقص الات التنفس و نقص الاطباء في المستشفيات المغربية.
الجزائر تفعل كل شيئ لكي يرتفع عدد المرضي في المغرب الحبيب. فبعدما كان عدد المرضي في المغرب اقل بكثير من عدد المرضي في الجزائر ففي شعر 8 ارتفع عدد المرضي في المغرب بطريقة كارثية.
يجب فعل كل شيئ للقضاء علي نظام الجنيرالات و قطع كل العلاقات الدبلوماسية مع جارة السوء. و يجب الوقوف وراء صاحب الجلالة نصره الله و الزام الجزائر بالتوقف علي مساندة جبهة البوليزاريو و اجبار الجزائر علي فتح الحدود البرية مع المغرب.
الله الوطن الملك
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-18
14 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة السبت 05 شتنبر 2020 - 16:18
هذه هي نتيجة استهتار المواطنين : احتفالهم بالعيد الذي لا تتم النزاهة فيه الا بالاسرة مجموعة خروجهم للشارع وللشواطيء والعطلة الصيفية هذا كان منتظرا لان إنهاك الطاقم الطبي لمدة أربعة أشهر بدون راحة سينعكس سلبا على عملهم ( راهم حتى هما دم ولحم)
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7
15 - انسان السبت 05 شتنبر 2020 - 16:20
عار ثم عار على الدولة المغربية ان تترك شعبها يموت ليس بسبب كورونا و لكن بسبب غياب الٱلات و التجهيزات.
ليتني لم أولد مغربي.
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2
16 - yassine السبت 05 شتنبر 2020 - 16:20
الدولة دارت اللي عليها وعيات. علاش بنادم مبغاش يشد الأرض وعلاش مبغاش يدير الكمامة. حتى كتصابو عاد كتوليو تبكيو وتشكاو. الدولة امكانيتها محدودة ميمكنش ليها تبقى مقابلا المتهورين.
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2
17 - visiteur السبت 05 شتنبر 2020 - 16:21
نعم سنقول للمغاربة قولوا العام زين كل شيئ و لله الحمد متوفر المستشفيات الاطقم الصحية البروتوكول العلاجي اجهزة التنفس الاصطناعي بل حتى الموت اصبح موءجلا الا باذن صاحبه و لا في الاحلام المغرب نسي نفسه سنوات و شهور من بناء منضومة صحية عملاقة و متكاملة املا في ترك شعب فقير وجها لوجه مع مفترس اسمه القرش الصحي يبتلع كل شيئ بل و اعتبره من مصاصي الدماء انهم الخواص بمختبراتهم و مستشفياتهم و كاننا في بلد نوفر لرعياها الدخل المرتفع و الرفاهية و الله على المغاربة محاسبة الحكومات السابقة و تقديمها للمحاكمة لما فعلته في المواطنين لا صحة لا تعليم لا شغل لا تقاعد.... ما عدا المهرجانات و المؤتمرات الفارغة
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5
18 - الله غالب ... السبت 05 شتنبر 2020 - 16:23
... وفوق طاقتك لا تلام .
لقد تجاوز عدد المصابين ما تتسع له المستشفيات و ما يستطيع الأطباء والممرضين رعايته.
كان الله في عون المصابين وعائلاتهم.
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19 - حاميدو السبت 05 شتنبر 2020 - 16:23
أين تصرف ملايير صندوق كوفيد 19 إذا لم يستطع المسؤولون توفير أجهزة التنفس الإصطناعي لإنقاذ أرواح الناس .
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7
20 - talal mft السبت 05 شتنبر 2020 - 16:27
هو ليس "غياب" وانما "خصاص" في الاطر الطبية والشبه طبية !

المسؤولين جالسين كيفتحو فالمستشفيات الميدانية ايوا وشكون يخدم المرضى نديرو للاطباء ومساعديهم عملية استنساخ ! هذا درس للحكومات المقبلة من اجل الاعتناء بالشغيلة الصحية والا فستكون هجرة جماعية نحو اوروبا وكندا ...

فالوظيفة العمومية في مجال الطب أصبحت كابوسا بالنسبة للأغلبية في ظل غياب التحفيز المادي والمعنوي والتحامل الشعبي والتماطل في تغيير أماكن التعيين وغياب الاَفاق وضعف التجهيزات وعدم توفر الشروط العلمية، وذلك في بلد يحتاج على الأقل ل10.000 طبيب إضافي بسبب الخصاص الكبير في الأطر الطبية وكل مايترتب عن ذلك من مشاكل وضغط عمل على الشغيلة الطبية.
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2
21 - منتقد السبت 05 شتنبر 2020 - 16:28
لم يعد لنا جهد سوى الدعاء ...وهكذا دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطائف بعد أن اشتد به الحزن و يءس من دعوة أهلها الى الإسلام وما لقيه من أذى منهم فتوجه إلى الله وقال بعد أن زاد همُّه.... (اللَّهمَّ إليكَ أشكو ضَعفَ قوَّتي، وقلَّةَ حيلَتي، وَهَواني علَى النَّاسِ، أنتَ أرحمُ الرَّاحمينَ، أنتَ ربُّ المستضعفينَ، وأنتَ ربِّي، إلى من تَكِلُني؟ إلى بعيدٍ يتجَهَّمُني أَمْ إلى عدُوٍّ ملَّكتَهُ أمري، إن لم يَكُن بِكَ غضبٌ عليَّ فلا أبالي، غيرَ أنَّ عافيتَكَ هيَ أوسعُ لي، أعوذُ بنورِ وجهِكَ الَّذي أشرَقت لهُ الظُّلماتُ، وصلُحَ علَيهِ أمرُ الدُّنيا والآخرةِ، أن يحلَّ عليَّ غضبُكَ، أو أن ينزلَ بي سخطُكَ، لَكَ العُتبى حتَّى تَرضى، ولا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا بِكَ
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-1
22 - يوسوف من طنجة السبت 05 شتنبر 2020 - 16:30
آلات التنفس الصناعي أنتجها المهندسين المغاربة ووزعها السياسيين على الدول الأفريقية بسبب ان المغرب لم يعد بحاجة إليها.
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3
23 - Tanja balia السبت 05 شتنبر 2020 - 16:31
الله يجعل في قضاءه اللطف والسلام أما شي فتنة حنا ما قادرين عليها. قالك اسيدي آلات التنفس الاصطناعي محلية الصنع ماشفنا والو ياك ما تكلمتونا على الرابوز لي كينفخو به على النار وحنا مافهمناشي. حتى هو صالح ولكن خص شي واحد من أقرباء المريض يبقى يخدمو لأنه يدوي مشي الي.
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0
24 - Salah السبت 05 شتنبر 2020 - 16:34
الأطباء يخافون من العدوى لسببين الاول غياب المعدات و الثاني يزاولون المهنة لثراء و ليقال عنهم أطباء ، ليتمتعوا بشرف اللقب ليس جميعهم ولكن أغلبهم الله هو الشافي لا ألوم اي احد فخطورة الوضع أكبر من قوة تحمل الجميع . الصبر الصبر الصبر
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-2
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