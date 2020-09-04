24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3107:0013:3217:0219:5421:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الجائحة ترخي بظلال سلبية على صادرات المعادن (5.00)

  2. ‪الزمالك يكشف سبب رفض التعاقد مع أيوب الكعبي (5.00)

  3. موريتانيا تعرض على المغرب فرصا واعدة للاستثمار (5.00)

  4. الجفاف يحدد سقف الإنتاج النهائي للحبوب في 32 مليون قنطار (5.00)

  5. مؤشر الابتكار الدولي لـ2020 يضعُ المغرب في الرتبة 75 عالمياً (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | إضراب معتقلي الريف يصل البرلمان ومطالب بتدخل العثماني والرميد

إضراب معتقلي الريف يصل البرلمان ومطالب بتدخل العثماني والرميد

إضراب معتقلي الريف يصل البرلمان ومطالب بتدخل العثماني والرميد
هسبريس من الرباط
الجمعة 04 شتنبر 2020 - 20:00

دخل الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه معتقلو حراك الريف أسبوعه الثالث دون أن تتم الاستجابة لمطالبهم، وفي مقدمتهم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق، اللذان أعلنا منذ 14 غشت الماضي الإضراب احتجاجا على عدم الاستجابة لعدد من المطالب، على رأسها تجميع المعتقلين في "سجن سلوان" بالناظور.

ووصل ملف إضراب المعتقلين الذين التحق بهم آخرون إلى قبة البرلمان، حيث تقدمت فرق من الأغلبية والمعارضة بأسئلة شفوية إلى رئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بهذا الشأن.

فريق العدالة والتنمية وجه سؤال إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قال فيه إن الإضراب عن الطعام الذي أعلن عنه مجموعة من المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة وصل إلى عشرين يوما، وهو ما أقرته المندوبية العامة للسجون، مشيرا إلى أن "إفادة عائلات المعتقلين تشير إلى أن الأوضاع الصحية لهؤلاء يمكن أن تشكل خطرا حقيقيا على سلامة السجناء إذا لم يتم التدخل لمعالجة الأمر".

وطالب فريق "البيجيدي" رئيس الحكومة بالتدخل العاجل للحيلولة دون وقوع الأسوأ، حرصا على سلامة المواطنين داخل السجون، مسائلا العثماني عما قام به لإقناع المعنيين بوقف الإضراب، وعن فتح حوار جدي معهم على خلفية المطالب التي أعلنوا عنها.

وقف محاولات النفخ في الجمر

وفي هذا الصدد، قالت آمنة ماء العنين إنه "صار لزاما فتح حوار مع السجناء ومناقشة مطالبهم، خاصة وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سبق له القيام بوساطات في الملف أفضت إلى العفو الملكي عن العديد من المعتقلين في بادرة حكيمة وإيجابية شكلت خطوة كبيرة على مسار تصفية هذا الملف المنهك سياسيا وحقوقيا وإنسانيا"، موردة على صفحتها الخاصة بـ"فيسبوك" أنه "لا يمكن تجاهل الإضراب عن الطعام الذي يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة قد تصل إلى وفاة أحد المعتقلين".

وشددت ماء العينين على أن "ما يجب لوقف هذا الإضراب، لا يتعلق فقط بما يمكن أن تشكله تداعياته من إساءة كبيرة لصورة المغرب الحقوقية خارجيا وداخليا"، معتبرة أن "المعنيين هم مواطنون مغاربة داخل سجون مغربية، لا بد من ضمان سلامتهم الجسدية المكفولة دستوريا، فضلا عن الحق في الحياة كحق مقدس".

وأكدت البرلمانية المذكورة أهمية تضافر كل الجهود لتصفية هذا الملف، لوقف محاولات إذكاء النار والنفخ في الجمر من كل الأطراف، مضيفة: "لا بد من العمل على جسر الهوة ووقف خطابات التوتير التي لا تفعل أكثر من تعميق الجرح الذي خلف آلاما فردية وجماعية صار لزاما علينا تجاوزها بنفس وطني في هذه الأوقات الصعبة".

من جانبه، راسل الفريق الاستقلالي وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مسجلا بقلق كبير تطورات الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه عدد من المعتقلين بسجن راس الما بفاس، وسجن سلوان بالناضور، والسجن المدني بجرسيف.

وفي مقابل تنبه الفريق الاستقلالي إلى "ما يشكله الإضراب من خطر كبير على حياتهم، ويضر بالرصيد الحقوقي المهم الذي راكمته بلادنا"، استغرب "غياب أي تحرك حكومي جاد ومسؤول"، وطالب الوزير الرميد بالكشف عن "الإجراءات الاستعجالية التي تعزم حكومتكم القيام بها من أجل الاستجابة المستعجلة للمطالب المشروعة والقانونية للمعتقلين، بما يمكن من حماية أرواحهم وسلامتهم الصحية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - مواطن الجمعة 04 شتنبر 2020 - 20:07
ليس من العيب المطالبة بالتغيير والضروريات ولكن لن نسمح لأحد أن يهدد مغربنا الآمن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-19
2 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الجمعة 04 شتنبر 2020 - 20:10
امتلأت السجون في عهدكم بسبب سياسة التجويع التي نهجتموها وخرج الشباب للمطالبة بتسوية الأوضاع المعيشية والتعليمية والصحية لم يستجب احد لدعواتهم فزاغ القطار عن السكة وكان ما كان سجن هؤلاء بعد احداث الشغب التي قاموا بها وزادو في الطين بلة لما طالبوا بالتخلى على الجنسية التي تتطلب إنهاء المدة السجنية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
3 - الطنز البنفسجي الجمعة 04 شتنبر 2020 - 20:13
الاضراب عن الطعام المفضي للهلاك يعد انتحارا.
وفي بلد مثل المغرب سيكون انتحارا مجانيا.
قضية لي الذراع بين ثوار الريف والمخزن لن يربحها الزفزافي ورفاقه خصوصا وأن النظام تعود على النفس الطويل مثل قضية الصحراء المغربية وكواليسها.
السي الزفزافي انت ماشي هو النبي يوسف للي مابغاش عفو ملكي فسبيل براءته.. انت وسمح لي نقوليك.. سخن عليك راسك وجبدتي الصداع لراسك مع احترامي لقضية النضال ديالك فمطالبك المشروعة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-14
4 - Said الجمعة 04 شتنبر 2020 - 20:14
لنسمي الاشياء بمسمياتها وكفى من ذر الرماد على العيون هؤلاء من تقولون عنهم مغاربة فهم في قرارة انفسهم منشقون مدفوعون بأموال المخدرات وما حرق العلم المغربي خارج ارض الوطن من المحتجين بسببهم الا خير دليل على ذلك .هم مساجين كباقي المساجين والا يجب تنفيد متطلبات كل المساجين في المغرب وكأن الامر يتعلق بتعيين وظيفي وليس سجن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
5 - مغترب مجبر الجمعة 04 شتنبر 2020 - 20:15
يجب ان تتذخل الدولة العميقة وليس العثماني ...العثماني ليس بيده شئ سواء تنفيذ الاومر ...لدا كف من الظحك على القدقون ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
6 - ابو أمين الجمعة 04 شتنبر 2020 - 20:22
السجناء أضربوا عن الطعام لأن لهم مطالب أهمها تجميعهم في سجن واحد ِِ أقول لهم إذا لم تستحيوا فافعلوا ما شئتم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
7 - HBM الجمعة 04 شتنبر 2020 - 20:23
لا أدكر و لم يصل إلى علمي أن معتقلا يقوم بأضراب عن الطعام او باحتجاجات لإطلاق سراحه. الاحتجاجات يخوضها المعتقل من أجل تحسين وضعيته داخل السجن متل العلاج الزيارة الحق في الدراسة في الصلاة الخ... أما أن يطالب بالخروج فلم أر قط هدا. السجين يقضي عقوبة حبسه ويتحمل مسؤلية ما قام به. ومن حقه أن يلتمس العفو من الجهة المخول لها منحه. في حالة المغرب هده الجهة هي الملك.
على أي فليس في صالحه شد الحبل مع القضاء لإخلاء سبيله لأنه قد حُكم والحكم له قوة الشيء المقضى به
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
8 - mohamed الجمعة 04 شتنبر 2020 - 20:23
هل هكذا تعامل الأم اولادها تتركهم يواجهون مصيرهم ان الدولة هي ام جميع المواطنين كافة المرضى أو المسجونين جميع الفئات هي ام لهم فكيف تترك هؤلاء المعتقلين يواجهون الموت هؤلاء المعتقلين الذين حوكمو بسبب اخطاء سياسة قام بها آخرون هم ليس مجرمين أو قتلة هم فقط طالبو بابسط حقوق العيش خرجو في مظاهرة سلمية والدستور ينص على حق التظاهر كيف نحاكمهم بتلك العقوبة القاسية ونترك من كان السبب حر طليق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
9 - fadyy الجمعة 04 شتنبر 2020 - 20:23
سبحان الله زعما كاع القضايا لي وصلات البرلمان كتحل واش هذ المعتقلين قال لهم شي حد ديرو اضراب عن الطعام ولا رغمهم شي حد ماياكلو مايشربو هما لي ختارو ويتحمل العواقب ايوى راهم فمعتقل ماشي في فندق باش تتحقق لهم كاع المطالب المفروض والضروري الاكل والشرب والاستحمام حيث حتا حنا كاملين نديرو اضراب عن الطعام باش تخدمونا وديرو لنا فين نسكنو ؟؟راهم كيتعاقبو على مااقترفوه فمقدسات عذ البلاد ولي بغى يهضر على لحوقوق حتا يكون بعدا دار الواحب للاسف باش يتجمعو فسجن واحد علاش بالضبط يخططو لشي عجب لاقدر الله باراكا علينا غير هم كورونا ولي بغى العفو مايتكبر يعتذر ويعترف بمقدسات وسلطات البلاد والوطن غفور رحيم ماشي العجرفة وكيتحكمو كيف بغاو هما يكون هذا ضرب من الخيال وكاع مادوزو حتا ربع المدة المحكوم عليهم بها نتيجة حماقاتهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
10 - Anversois الجمعة 04 شتنبر 2020 - 20:24
ادن اي واحد ممكن يعمل اضراب عن الطعام و يطلب لي بغا..السجناء كلهم سواسية مكينش فرق بيناتهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
11 - حسن الجمعة 04 شتنبر 2020 - 20:25
ان القاعدة التي تحكم الناس ان من اقترف جرما يعاقب و يسجن. و لا يمكن اطلاق سراح المجرم بناء على احتجاج او تهديد بالانتحار او الاضراب عن الطعام. فكيف بالله عليكم ان يطالب وزراء بالتفكير في اطلاق يجناء مجرمين محكومين على اساس اضرابهم عن الطعام و التهديد بالموت. كيف لكم ان ترهبوا الدولة بالراي العام الخارجي؟ نحن ضد اطلاق سراح الزفزافي اولا لجرائمه الثابتة و ممارسات والده الخارجية ضد الوطن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
12 - باسو الجمعة 04 شتنبر 2020 - 20:26
انهم قالوا الحق اللهم يارب اجعلهم من اهل الحرية والكثير من الناس يتكلم بالعنصرية ضدهم ولاكن دفعوا عن الفساد المالي الدي يقع في الدولة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - معتقل خارج السجن الجمعة 04 شتنبر 2020 - 20:26
العدالة والتنمية هم سبب إعتقال خيرة شباب المغرب يجب على جلالة الملك التدخل قبل مايتتشوه المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
14 - miloud Madrid الجمعة 04 شتنبر 2020 - 20:26
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الحياة تمر بسرعة والحساب عسير ولكن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
15 - hakim الجمعة 04 شتنبر 2020 - 20:30
الإنتخابات على الأبواب. عار عليكم. هؤلاء مجرمون تعالو على كل المغاربة بالسب والشتم ويجب أن يقظوا مدتهم السجنية بدون زيادة ولا نقصان المغاربة ليسوا عياشة بل هم غيورون على البلد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
16 - طارق الجمعة 04 شتنبر 2020 - 20:31
وجب اطلاق سراح كافة المعتقلين الابرياء دون قيد أو شرط وعلى رأسهم ناصر الزفزافي.
الملك محمد السادس متواجد بالحسيمة إلى غاية كتابة هاته الأسطر منذ ثلاث أسابيع،أضن أنه سبب كافي لعلاقة الود بين أبناء الريف والملك.
أملنا كبير في مبادرة ملكية لا غير...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
17 - خالد الجمعة 04 شتنبر 2020 - 20:34
و هل البرلمان اصبح بدون شغل حتى يناقش امور السجون ام انها حملة سابقة لاوانها
كلشي عاق بكم بما ان المعارضة و الاغلبية في نفس الخندق
لنفرض كل يوم يخوض مساجين اضرابا عن الطعام فهل البرلمان سيصبح اسمه حلبة لمناقشة احوال السجون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
المجموع: 17 | عرض: 1 - 17

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.