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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 1750 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1750 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1750 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 1750 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 68605 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1955321 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 39 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1292 حالة.

وتم التأكد من 1260 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 52483.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الله يخفظنا جميعا الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:06
العديد من الناس يعيشون خارج زمن كورونا، مازالوا يعيشون بعقلية 2019 ،ونسوا أنهم يتسببون عن جهل في اذاية الاخرين، لكن الا لقيت الوالدين مستهترين كيفاش غيكونوا الاولاد،خصوصا في التعليم الخضوري، الله يهدي ما خلق، ويحفظنا جميعا
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123
2 - ملاحظ الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:07
متوقعة منذ ان اجتاحت كورونا الفيافي والقرى
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65
3 - يونسي الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:08
كثير مايجهل ان هناك موجة ثانية فدول اسبانيا فرنسا سجلت امس اكثر من ثمانية الاف حالة ..وارتفاع ملحوظ في ايطاليا والمانيا..فالدول قررت عدم القيام بالحجر الصحي مهما كان نظرا للتضرر الاقتصادي ..وهذا يعني نحن ملزمين بالتباعد وارتداء الكمامة فلا تنتظر اي مساعدة مستقبلا ولو اصيبت بالمرض لن تجد علاجا كما كان في السابق ..حافظوا على اباءكم وامهاتكم فالامر ليس سهلا.
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223
4 - مراكشي الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:08
ياربي السلامة إوا والدخول المدرسي.....؟ ؟ ؟
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123
5 - مواطن الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:08
الله يرحم الموتى و يشافي المرضى يارب
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105
6 - مواطنة الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:09
ياربي تنزل فقدرك اللطف هادشي ولا تيخلع بزاف
الله يشافي جميع مرضى المسلمين والله يرحم الاموات
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63
7 - جنوبية الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:09
حالة البلاد لا تطمن ابدا ونحن في الصيف ومابالك بالشتاء وحالات الزكام والبرد. ووزارة التربيه الوطنيه والتعليم ....و ..وو فتحت ابواب المدارس و اولياء الامور فضلو التعليم على صحة ابناىهم والكبار غافلون ولا مبالون بالاجراءاات فمابالك بالصغار واحترام البروتوكول الصحي اللذي تستهبل به الوزارة.
بعد اسبوعين اعداد اكتر من هذه والله تعالى اعلم
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76
8 - سمحمد المانيا الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:09
المغرب فقد السيطرة على البواء والمفروض استقالة الحكومة..... انتهت اللعبة
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75
9 - لا أدري الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:10
لاأدري ولاأريد أن أدري لماذا ترتفع الأرقام
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10
10 - سعيد الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:10
آش بان ليك أسي أمزازي؟
كورونا متعرف ليك التفويج !
تحمل مسؤوليتك راكم غتعاودو كارثة عيد الأضحى ولن تستطيعوا تدبير التعليم في ظل هذه الأرقام المهولة
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91
11 - ابو سلمى الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:10
حصيلة تقيلة فعلا لدا وجب الحدر ثم الحدر مما هو قادم وسيما والدخول المدرسي على الابواب
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61
12 - غلام الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:11
رغم هذه الأرقام المخيفة بنادم خارج يدور و حال فمو عندو الدنيا هانية. حتى النضافة و غسيل اليدين جاتهم صعيبة.
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32
13 - مهدي الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:11
سبب تزايد الاصابات التراخي وعدم الاختراز بالوسائل الوقائية هدا الفيروس الدي سيطر على العالم ينادينا بلسان فصيح انا عبد مامور جئت بامر الله الواحد القهار وسارحل عنكم حين يادن لي القهار الجبار عقمو قلوبكم قبل ايديكم وتراحمو فيما بينكم واعطفو على فقرائكم وواسو ايتامكم واستغفرو الله يرحمكم اللهم ارفع عنا هدا البلاء واكشفت عنا هدا الكرب يارب الارض والسماء
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37
14 - visiteur الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:12
لطفك يا رب اللهم ارفع عنا هذا الوباء وارحم جميع موتى المسلمين
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31
15 - Ilyas الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:12
و مع ذلك سينطلق الموسم الدراسي. يالذكاء الوزير. ستكون كارثة
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61
16 - الواعد الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:12
زعما المدن راهم مسدودين كفاش هدا الإعداد والله ركم عيقتو بزاف حسبي الله ونعم الوكيل علىكم
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-7
17 - مواطن مغربي الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:13
السلام عليكم.كورونا ولات عند بنادم فموخو.وعباد الله احتارمو راسكم ولا راه نظوم كاملين
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-16
18 - حسن الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:13
متى سينجلي هذا الفيروس ؟ الله أعلى و أعلم. الذي أعلم بأنه ستزداد الإصابات و الوفياة مع الدخول المدرسي الحضوري.
اللهم أنزل الدواء و أرفع عنا البلاء يارب .
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22
19 - aabdou labbdi الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:13
يارب السلامة. هذا بدأ يتكاثر بسبب التهور والاستهتار وعدم الوعي بخطورة هذا الوباء. لكن مايحيرني هو أن الدخول المدرسي يوم الاثنين 7.9.2020 ان شاءالله. سؤالي للسيد وزير التربية الذي يلح على أن يتم الدخول المدرسي في الوقت المحدد بدون مراعاة هاته الحالة الوبائية التي بدأت تتكاثر والسؤال له هل صحة المواطن المغربي رخيصة إلى هذا الحد أو أن جيوب اللوبيات احسن من صحة المواطن. السيد الوزير سيتحمل المسؤولية الكاملة عند وقوع الكارثة بين أفراد المجتمع.
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34
20 - شهبندر التجار الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:14
الوباء في ذروته فلا داعي للذعر الشديد المبالغ فيه.انفلونزا عادية وفيروس أثبثت الأرقام أنه لا يفتك بالمغاربة عدا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.لنتعايش مع هذا الكائن الجديد إلى أن يذهب من دون رجعة.معروفون هم من ينثروا وينشروا الذعر هنا وهناك.موعدنا الأسبوع المقبل
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-57
21 - said الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:14
الحصيلة مرتفعة جدا والدخول المدرسي قريب جدا وأبناءنا في خطر يجب على وزارة التعليم أن تفعل شيءا حتى نتجنب كارثة محتملة ونسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء
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32
22 - Samir الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:14
الدخول المدرسي سيكون خطاء فادحا مثل عيد الأضحى و ارجوا من وزير التعليم أن يقدم استقالته اذا ارتفع عدد الإصابات و أن يذهب إلى غير رجعة و يريحنا من خراجته المكشوفة الداعمة لأصحاب المدارس الخاصة
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38
23 - متدمر الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:15
واقلا كورنا غتسالي في العالم كامل وغتبقى عندنا في المغرب وعباد الله نهار كان عندنا 200 حالة دارو الحجر ودابا اللي كل نهار 1700 مخلينا سارحة ووزارة الصحة والداخلية تبعينها من اللور واش يقدر شي واحد يفك هذا اللغز والغريب في الامر ان معظم الناس ولاو ديرين الكمامة خوفا من الغرامة
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24
24 - مريم رزازات الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:15
ياربي السلامة..حصيلة اليوم ثقيلة جدا..اللهم ارفع عنا هذا الوباء واحفظ بلدنا الحبيب يارب
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14
25 - مٌـــــواطن مَغربــــــي الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:15
نية الأعمى في عكازه.. اليوم بأحد المدارس الحرة فرضت على كل التلاميذ التعليم الحضوري. كل من اراد عن بعد قال له ان ابنك سيكون وحده وهكذا مع الأخرين بحجة أبتزازهم في غياب تام للدولة. وأن شاء الله كورونا ستجعل الجميع عن بعد
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26
26 - sghyr belaid الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:15
اللهم يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة.. إلهنا وخالقنا ندعوك يا ربنا بما اشتدت به فاقتنا، وضعُفت قوتنا، وقلت عنده حيلتنا، ارفع عنا الوباء والبلاء وسائر المحن وارحمنا وأغثنا، والطف بنا، وتداركنا بإغاثتك.
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27
27 - مغربي حزين الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:15
و كيف لا تريدونه ان ينتشر و سائقي الطاكسي في مدينة الدارالبيضاء يضعون الكمامة على ذقونهم و لا يتوقفون عن الثرثرة. اما رجال الشرطة فلا يحركون ساكنا.
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9
28 - معاد الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:15
الدخول المدرسي والتنقل بدا كايعطي الريحة.
حلها اسي امزازي.
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19
29 - وليد الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:16
انتظروا انفجار الوضع بعد الدخول المدرسي
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24
30 - عمي الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:16
حققت مصر اعلى معدل رحلات للطيران خلال شهر غشت .اي شخص يريد زيارة مصر ما عليه الا ان يدلي بفحص اقل من 72 ساعة .الاردن تفتح مجالها الجوي ل44 دولة.احنا امنين ابدات هاد كورونا وحنا باركين اعلينة ها الاغلاق ها الحجر والخلعة والرعب.لااقتصاد لا صحة .الفشل ثم الفشل فالفشل هو شعار المرحلة . ابقاو غير لقلالش فالمغرب.والادمغة كلها هاجرات.
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27
31 - Ziani الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:17
هاد الشيء كيخلع ردوا البال ,تطلبوا الله السلامة
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2
32 - أمجد زهيد الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:17
بحالنا بحال جميع الدول. إذا عمت هانت. والموت فالجماعة نزاهة. سنمر بنفس المراحل كباقي الدول. غير حنا جاتنا في الأخير. سنربح السباق في المءة متر الأخيرة! هه
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1
33 - بدر الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:18
الله يستر ويشافي المرضى ويقلل من الوفايات
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9
34 - السامرائي الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:18
أليس غريبا أن تجد يوميا التعاليق الأولى التي تعلق على الوضعية الوبائية ببلادنا تقحم عنوة موضوع الدخول المدرسي. سياسة بث الرعب في النفوس .من هم أصحاب تلك التعاليق؟!هل هم آباء وأمهات فعلا؟لا أعتقد.هم الطرف الآخر في المعادلة
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-24
35 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:19
كانت متوقعة يوم ان أعلن عن عيد الأضحى ويا ربي دير خير في أيام الدخول المدرسي عن طريق العمل بالافواج الذي يعد الوسيلة الوحيدة لمنع اختلاط التلاميذ فيما بينهم
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-2
36 - مواطن الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:19
على وزارة التربية والتعليم اتخاد الإجراءات المناسبة قبل فوات الأوان فالتعليم الحضوري سيخلق كارثة غير متحكم فيها لا قدر الله. لطفك يا رب العالمين.
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13
37 - تمهيد للدراسة عن بعد؟!! الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:20
ترى هل يمكن اعتبار هذه الأرقام تمهيدا للإعلان عن التعليم عن بعد كآلية لمتابعة الدراسة في الأيام القليلة المقبلة والله أعلم؟! مجرد استفهام فقط!!
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11
38 - عسيلة الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:20
واش فخباركم أن كرونا وقعت على التمدرس الحضوري
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16
39 - عادي جدا الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:21
ارقام جد عادية الكل سيكسب مناعة ضد هذه الانفلونزا ارقام تتشابه لا داعي للتهويل
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-20
40 - Docteur الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:21
Je conseille aux parents de ne pas envoyer leurs enfants à l école
EN FRANCE EN 48 heures plus de 20 écoles fermées à cause du COVID
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17
41 - محمد ح الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:24
تذكير: الإتجاه نحو المجهول والقادم اسوأ.
سيتجاوز عدد الاصابات 100 الف قبل 20 شتنبر.
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10
42 - ابن الوطن الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:24
نسأل الله أن يرفع عنا البلاء والوباء الوضع لا يبشر بالخير لطفك يارب
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3
43 - يويو الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:25
الله يحد باس بقا في دارك حضي الاولادك ودير كمامة وبعدو و من المقاهي و من ازدحام في الاسواق وترامواي والحافلات هده صعيبة بزاف
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1
44 - المصمودي الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:25
الشعب يسير للهلاك و المسؤولون يرتبوا الخطب العصماء في المنابر لتجميل الصورة الدراماتيكية التي نعيشها ....
و في خطابات امزازي و حفر خنادق الموت بالمؤسسات لخير دليل على ذلك
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12
45 - عبدالله الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:25
ماذا ينتظر وزير التعليم الخصوصي؟ ألم يقتنع بعد؟ ربما لازال لوبي المؤسسات الخصوصية لم يسمح له بالتأجيل.
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15
46 - أحمد الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:25
لم تعد الطاقة الإستيعابية لمرضى كوفيد19 تستوعبها مستشفيات المملكة ، وأصبح تتبع المصابين في المنازل هي الطريقة الوحيدة رغم عدم نجاعتها لأسباب عدة . أهمها عدم إمتثال المصابين للأطقم الطبية. والذي زاد في الطين بلة ،أن المواطنين لم يعوا أن الوباء تفشى ولم يعد لهم شيء إلا أن يقوموا بالوسائل الإحترازية، وضع الكمامة وغسل اليدين والتباعد الإجتماعي . هذه أنجع وأسهل وسيلة للوقاية من هذا الوباء الفتاك. مثلا مدينة الدارالبيضاء أصبح إنتشار الوباء بشكل مهول واصبح الإنتشار بهذه المدينة يوازي إنتشار معدل دول ورغم هذا لم تتخد السلطات أي إجراء يدكر !!!!!!!!!!!!!!
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8
47 - الدولة حائرة الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:27
الدولة حائرة بين كورونا التي تزداد يوميا اصاباتها وبين لوبي المدارس الحرة ولوبي الكتب والأدوات المدرسية... لكنها بلا شك مع الفئة الثانية حتى تقضي غرضها ولو سجل المغرب 10 آلاف يوميا
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8
48 - Karim الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:28
الوزير يعرف جيدا انه لا احد سيحاسبه حتى ولو كانت الاصابات في صفوف التلاميذ والاساتذة بالملايين ولو كان الحساب لحوسب من سبقه في اهانة المغاربة مثل الوزير السابق الداودي وبوسعيد و..و...لك الله يا وطني المحاسبة عندنا هي الاعفاء من المهمة لا غير مع اخذ الاموال والاحتفاظ بالتقاعد اليس كذلك
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11
49 - اسماعيل مكناس الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:28
ارقام بسيطة جدا.لاتخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالبؤر المدرسية التي كنتم توعدون منذ عيد الاضحى.لا تخافوا وتقدموا مسرعين الى مدارسكم !
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7
50 - محمد الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:29
الناس اللدين كانوا يسافرون خفية في عيد الاضحى هم سبب تفشي المرض بهده الكثرة. عيد الاضحى ولى وبقي المرض فمادا استفاد هؤلاء. ربما وكم منهم أدى نفسه وادى أناس آخرين. لدة البولفاف يجب أن يدفع ثمنها.
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0
51 - YasYassino الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:29
ستندم وزارة التعليم يوم لا ينفع الندم، لعدم تأجيلها للامتحانات الجامعية و لإقرارها للدخول المدرسي في وقته ...
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13
52 - أستاذة الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:29
يا آباء،التعليم الحضوري في المناطق الموبوءة مخاطرة كبيرة...الله يهديكم
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9
53 - تخوف لا مبرر له الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:31
دعوكم من هذه التخوفات، على المغاربة أن يتعايشوا مع الوباء ويعيشون حياتهم العادية، ويتم الدخول المدرسي في وقته، وتستمر الحياة الاقتصادية في البلاد. كل هذا بدل التخوف والتكاسل وممارسة لغة الإحباط؛ لأن الوباء سائر إلى الزوال لا محالة.
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2
54 - رشيد الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:32
كارثة تنتظرنا مع الدخول المدرسي لطفك يا رب
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11
55 - lmostapha الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:33
. aid lkbir a monté le statistique de covid mais la rentrée scolaire doit augmenter le nombre en 4.
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1
56 - عتج الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:35
بدينا كنشمو ريحة وداعا وزير التعليم لقد اوصلت المغرب لما لا يحمد عقباه ووقيلا دروة كورنا وصلناها اش كتقلبو على الجمل كامل بدروتو راه بهذا الدخول المدرسي الوزارة غدير الكارثة
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1
57 - Rachid usa الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:36
لبغى اخلي ولادو يتاما مشردين فما عليه الا يقبل التعليم الحضوري بسرعة انتشار الفيروس ارتفعت و بوتيرة متسارعة ِفكر اولادك فكر في راسك فكر مزيان و الا ستندم على فعلتك
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1
58 - مومن الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:40
الامر خطير جدا .. ارتفعت اليوم نسبة الاصابة الى 7.67 من عدد التحاليل كانت 1750اصابة من 22800 تحليلة في الشهرالماضي الاصابات بمعدل 1500 من 22000 تحليلة
بمعدل 7 % يعني لو رفعنا التحاليل الى 100 الف لكانت الاصابات 7000
والاخطر انه الاصابات ازدادت باكثر من 20.000 في الخمسةعشر يوم(15) الاخيرة من شهر غشت
وهي تمثل ثلث الاصابات الاجمالي يعني اننا سنصل بهذه الوثيرة الى 100 الف في اقل من اسبوعين
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1
59 - أمين لحريزي الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:41
1750 حالة فاليوم ومازال كتسنّاو باش تعيدو الحجر الصحي بأكثر صرامة كيفما قال سيدنا .. وزايدينها بالدخول المدرسي الحضوري !!! بحال إلا شي حاجة ما واقعة !!! واش دابا هاذ جوج حروف اللي غادين نأجّلو التلقين ديالهم للتلاميذ زعما أهم من صحة أطفالنا وشيوخنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الله يهديكم ...
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2
60 - محمد كارتي الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:41
اللهم ارفع هذه المصيبة عنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به يا سميع يا عليم و يا من إذا مرضنا يشفينا
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1
61 - عمق الملاحظة الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:41
يحب التعجيل بارسال التلاميذ الى المدرسة لانهم يلعبون في كل مكان ولا يحترمون التباعد ووووووو.فالمدرسة خير لهم للحد من انتشار هذا الوباء .
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62 - متخوف من التهور الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:42
أظن أن أغلب الناس لا زالوا مكذبين لخطورة الوضع؛ ودليل ذلك أن نسبة 85% من الأسر المغربية اختارت التعليم الحضوري؛ أليس هذا أكبر مغامرة ومخاطرة بصحتنا جميعا
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63 - kamal الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:44
السدود القضاءية مزعجة جدا جدا ، راه لا فاءدة منها لانه انتشر الفيروس وهزمنا سواء رفعت او بقيت السدود القضاءية الفيروس انتشر ، الان يجب فتح كل شيء اكرر فتح كل شيء المطارات التنقل بين المدن لانه هزمنا والحركة الدكية الان هي الخروج باقل الاضرار وهي فتح الاقتصاد على مصرعيه في انتضار اللقاح او ليلها ليها ، ااغلبية لاتحترم التدابير لهدا رفع الطوارء لن يرفع الاصابات لانه اجراءت السلامة لا تحترم
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64 - مرزوك عبدالله الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:45
عقلية الناس مختلفة جدا والاعتراف بهذا المرض لجل المغاربة عسير ولا يتقبلونه ولو ان الوباء ينتشر بسرعة هائلة الله يهدنا خذوا حذركم ايها الناس والتزموا بيوتكم حتى لا تضروا اهليكم وانفسكم
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65 - hAsSaN الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:47
أللهم ياربي أبعد عنا هاد الوباء
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66 - تاجيل الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:48
يجب تأجيل الدخول المدرسي،شهرا كاملا،ربما يستجد أمرا.التريث واجب خصوصا ان الأمر يخص أطفالا ومراهقين ليس لهم أدنى فكرة عن خطورة الوضع الصحي بالبلاد.
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67 - محند الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:49
لدي اليقين ان اغلب التعليقات صادرة عن الاساتذة للتهويل وتخويف الناس لكي لا يرسلوا أبناءهم للمدارس. وبذلك فانهم سيضمنون استمرار العطلة والأجور بدون اي مجهود والحديث في المقاهي عن السلالم والترقيات.
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68 - ناصر الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:51
الأساتذة أو لنقل نسبة مهمة منهم تفرحهم مثل هكذا أخبار.ألا ترونهم يا قراء هسبريس نزلوا وينزلون بكل ثقلهم حتى في المواضيع التي لا تتطرق للتعليم.هم لا تهمهم الوضعية الوبائية بل يهمهم استمرار الإنقطاع القانوني عن العمل وأقسم بهذا.أتمنى من الرأي العام أن يكون متيقظا ويعرف مع من يتعامل.أين التعليق هم...هم .في انتظار تعاليقك التي تشفي الغليل .
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69 - سندس الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:54
ملاحظة قوية كل مرة كيخرج مقال على مشكل كورونا كيخرج وحد العدد كبير ديال الكسالى من المعلمين كيخوفو و يرعبو الناس باش التعليم يتوقف باغيين العطلة مازال تزيد مع صالير و الجلوس في المقاهي.......
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70 - غييور الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:55
باقي الاستهتار منتشرا في المقاهي أكثر من انتشار الوباء هل من مراقب
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71 - النقد الذاتي الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:56
نهاية هذا الأسبوع ستكون طويلة على أرباب المدارس التجارية والأدوات والكتب المدرسية. فالجميع أيديهم على صدورهم في انتظار الصاعقة التعليم عن بعد أو تأجيل للدخول المدرسي. فالدولة لا يمكنها تكرار عيد الأضحى
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72 - Adiladil الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:59
جائت كورونا لتعري الواقع المغربي....)(تعليم وتربية ووعي صفر) الجهل والفساد والنهب متفشي كالسرطان.... أموال الدولة وثرواتها في جيب مجموعة من الناس... ذهب وفسفاط المغرب بدل أن يصرف في تنمية الدولة يدهب لبنوك كندا والإمارات آبتداءا من الأسرة الحاكمة و أصدقائهم.. الخاسر الوحيد هو الوطن وشرفائه. على هذازالوضع أن يتغير
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73 - استاذ الجمعة 04 شتنبر 2020 - 19:00
بعد خطأ عيد الاضحى الذي لازالت البلاد والعباد يجنيان من وراءه الأرواح والخساءر والدليل هذه الأرقام التي اقتربت من الالفين حالة في اليوم ،فحذاري للاباء واولياء التلاميذ من الكارة القدمة والتى لا قدر الله ستكون نتائجها مفجعة اكثر من تهور عيد الأضحى فحذاري ثم حذاري من ارسال فلذات اكبادكم إلى المدارس فالوباء في كل مكان.
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74 - النلاحظ الجمعة 04 شتنبر 2020 - 19:01
لي قال لعصيدة باردة بسم الله ادخل يدو فيها لنرى ماذا سيقع......
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75 - متابع الجمعة 04 شتنبر 2020 - 19:10
ياربي السلامة إوا والدخول المدرسي.....؟ ؟ ؟ اكيد لن يسمع نداءنا اي مسؤول لنا الله يااخوان اصبحنا لانعرف من يحب الخير لهذا البلد
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76 - JALIL الجمعة 04 شتنبر 2020 - 19:15
نحن نجني سياسة الابقاء على عيد الاضحى ونجني الفشل الدريع لسياسة البلاد فكل بلدان القارة تسجل نسب اقل ما عدا المغرب وجنوب افريقيا هل نحن جهلة ام اميون لهده الدرجة ام مادا فان بقينا على هدا الحال لن نخرج من هده الوضعية الكارتية بسهولة فان كانت البؤر الصناعية هي التي تفرخ لنا هده الاعداد الهائلة فانها من مسؤولية الدولة وهي من وجب عليها ان تلزم ارباب المصانع التقيد باجراءات السلامة والاحتياط وكل من خالف دلك فالاغلاق هو الحل وان كانت من بؤر عائلية لم تحترم شروط الوباء فلتتحمل مسؤوليتها كدلك لانه بهده العقلية لن نقضي على الوباء يجب الضرب بيد من حديد على كل مخالف للقوانين وحتى من خلال ملاحضاتنا فان هناك تسيب كبير فالناس تسافر وهناك من يشتري الطريق بالرشاوي ونحن نعرف اناسا يسافرون بالطول والعرض ولا مانع عندهم ونحن ننتضر ان تتحسن الضروف لنلاقي احبتنا طيلة هده المدة الزمنية وخلاصة القول لا يجب ان يؤدي الفاتورة من هم ملتزمون والمتهورون يجولون كما يحلوا لهم
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