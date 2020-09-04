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- المغرب يسجل 1750 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (76)
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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 1750 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 1750 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 68605 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1955321 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 39 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1292 حالة.
وتم التأكد من 1260 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 52483.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (76)
الله يشافي جميع مرضى المسلمين والله يرحم الاموات
بعد اسبوعين اعداد اكتر من هذه والله تعالى اعلم
كورونا متعرف ليك التفويج !
تحمل مسؤوليتك راكم غتعاودو كارثة عيد الأضحى ولن تستطيعوا تدبير التعليم في ظل هذه الأرقام المهولة
اللهم أنزل الدواء و أرفع عنا البلاء يارب .
حلها اسي امزازي.
EN FRANCE EN 48 heures plus de 20 écoles fermées à cause du COVID
سيتجاوز عدد الاصابات 100 الف قبل 20 شتنبر.
و في خطابات امزازي و حفر خنادق الموت بالمؤسسات لخير دليل على ذلك
بمعدل 7 % يعني لو رفعنا التحاليل الى 100 الف لكانت الاصابات 7000
والاخطر انه الاصابات ازدادت باكثر من 20.000 في الخمسةعشر يوم(15) الاخيرة من شهر غشت
وهي تمثل ثلث الاصابات الاجمالي يعني اننا سنصل بهذه الوثيرة الى 100 الف في اقل من اسبوعين