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الرئيسية | مجتمع | مشاكل التعليم خلال "زمن كورونا" تسائل "المجلس الأعلى للتربية"

مشاكل التعليم خلال "زمن كورونا" تسائل "المجلس الأعلى للتربية"

مشاكل التعليم خلال "زمن كورونا" تسائل "المجلس الأعلى للتربية"
هسبريس ـ محمد بلقاسم (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الأحد 06 شتنبر 2020 - 11:00

سجل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، باعتباره هيئة استشارية مستقلة أحدثت بموجب الفصل 168 من الدستور، غيابا كبيرا عن الساحة المجتمعية التعليمية رغم الإشكالات التي واجهت المغاربة خلال أزمة كورونا.

المجلس الذي ينص الدستور على أن مهمته إبداء الرأي في كل السياسات العمومية والقضايا ذات الطابع الوطني التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي، يرى القانون المنظم له أن من أدواره، تنوير ذوي القرار والفاعلين والرأي العام، بواسطة التقييمات الكمية والنوعية، المنتظمة والدقيقة لمختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي ينجزها.

محمد الشلوشي، خبير تربوي، استغرب في تصريح لهسبريس ما وصفه بـ"الصمت غير المبرر والغياب غير المفهوم للمجلس الأعلى للتعليم في التفاعل مع المستجدات الحارقة التي تلفح المنظومة التربوية بكل مكوناتها في ظل أزمة كورونا"، موضحا أن آخر بلاغ أو نشاط للمجلس يعود إلى العاشر من مارس الماضي حينما تم تعيين أمينة كركب أمينة عامة له، وقبل ذلك، تم توقيع مذكرة العمل في يناير بين الهيئة الوطنية للتقييم ومنظمة اليونسيف للنهوض بالحق في التربية للأطفال والشباب.

وأضاف الشلوشي أن "المجلس دخل بعدها في سبات عميق وكأن منظومتنا التربوية بألف خير ولم تتوقف عمليا الدراسة الحضورية لنصف موسم كامل"، منبها إلى كون المجلس لم يواكب النقاش العام والجدل الكبير بين كل المتدخلين في العملية التعليمية، أطرا وآباء تلاميذ وجمعيات للمجتمع المدني ونشطاء في الوسائط التفاعلية، حول شكل الدخول المدرسي القادم الذي يحرص الوزير على الاحتفاظ برمزيته العالية رغم توسع رقعة انتشار الفيروس التاجي.

واعتبر الباحث في الشأن التربوي أن أهم مهمة للمجلس الأعلى للتعليم التي من المفروض أن يشتغل عليها مائة عضو الذين يشكلون تركيبته ولجانه المختلفة من ذوي الخبرة في مجالات التربية والتكوين، هي إبداء الرأي في كل القضايا المتعلقة بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي التي يعرضها عليه الملك أو الحكومة أو البرلمان أو بمبادرة منه، مبرزا أنه في "هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم والمغرب مع الجائحة المستمرة، كان لزاما على المجلس أن يتدخل برأي استشاري وأن يسمع له صوت على الأقل بعدما انتهت تجربة التعليم عن بعد".

وشدد الباحث ذاته على أهمية رأي المجلس لكون التعليم عن بعد انخرط فيه المغرب مجبرا بعد توقف الدراسة في مارس الماضي، وذلك بجمع المعلومات وتنظيم جلسات استماع مع الفاعلين التربويين والإداريين لرصد جودة خدمات التعليم عن بعد في صيغها الثلاث: القنوات التلفزية ومنصة "TelmideTice" ومنصات الأقسام الافتراضية "TEAMS"، بايجابياتها وسلبياتها، والخروج بإجراءات تقييمية شاملة لما تم إنجازه وكيفية تحسينه في المرات القادمة، سواء على المستوى البيداغوجي أو التكنولوجي.

وقال الشلوشي إن "هذا هو جوهر عمل الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية أهم لجان المجلس الأعلى للتعليم"، موردا أنه "كان يمكن أن يكون لنتائج عملها اليوم لو أنجزت أرضية صلبة ومؤسساتية تقف عليها وزارة التربية الوطنية في اقتراحاتها التشريعية والتواصلية مع الرأي العام لتدبير المرحلة الأولى من الموسم الدراسي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - حنان الأحد 06 شتنبر 2020 - 11:07
سجل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، باعتباره هيئة استشارية مستقلة أحدثت بموجب الفصل 168 من الدستور، غيابا كبيرا عن الساحة المجتمعية التعليمية رغم الإشكالات التي واجهت المغاربة خلال أزمة كورونا.
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5
2 - ولد الكاريان الأحد 06 شتنبر 2020 - 11:09
من حق المغاربة أن ينتقدوا اشد الانتقاد. للتعليم عن بعد. الذي كان من اللازم أن توفر فيه الدولة جميع المستلزمات.
فأي مشكل يدعونا دائما للوقوف عند سؤال:
اين يذهب المال العام.
اين ثروات البلاد والعياد. في بلد يعم بالخيرات.
وتلكم هي المصيبة والمشكلة.
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3 - مجالس الأحد 06 شتنبر 2020 - 11:09
وهل يوجد مجلس أعلى للتعليم. هو يتكون لارضاء الاحزاب والنقابات لادور له.لماذا لم يقدم اي اقتراح في زمن الاختلاف .
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4 - simo الأحد 06 شتنبر 2020 - 11:10
نسأل الله أن يرفع عنا الوباء والبلاء ويعم الهناء وتهدء النفوس وكل ميسر لما خلق له
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5 - ostad الأحد 06 شتنبر 2020 - 11:11
الريع، فقط الموظف البسيط و المواطن المقهور هو الذي تتم محاسبته، أما أصحاب الريع فهم في أمان
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6 - عمر الأحد 06 شتنبر 2020 - 11:14
مادور هذا المجلس؟تعويضات بالملايين و لسنوات.هناك لجنة التعليم بالبرلمان هناك وزارة التربية. ما تنتجه هذا المجلس هي توصيات لا تحتاج الى كل هذا المال العام يمكن ينتجها المفكرون المغاربة و احسن منها.لم اعد افهم اي شيء في هذا البلد.كل مرة يخرجوا علينا بمجلس يستفيذ منه بعض المحظوظين و في الأخير لا شيء
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7 - العقلاني الأحد 06 شتنبر 2020 - 11:19
اليس هذا غيابا غير مبرر يستوجب رد التعويضات السمينة التي يتقاضاها المئة عضو بهذا المجلس إلى حزينة الدولة ،ام أنكم تبدون حرصكم على المال العام و الاجر مقابل العمل فقط بالنسبة للموظف البسيط الذي انهكت أجرته بالاقتطاعات جراء كثرة القروض.؟؟؟؟
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8 - مكلخ مغربي قح الأحد 06 شتنبر 2020 - 11:21
فعلا مجلس كباقي المجالس اسس لاستنزاف الملايير هباء ا منثورا دون اية نتيجة تذكر.هنا تعرت الخطط التمويهية الماكرة لتوضح بالملموس للمغربي المقهور من امره كيفية خداعه واخذ ماله العام لشرذمة غاصت في الفساد ولايمكن ان تخرج منه.لك الله ياوطني.لاينتظر اي تغيير لان الفساد تجدر في هذا البلد للاسف الشديد.
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9 - حكيم الأحد 06 شتنبر 2020 - 11:22
قريبا ستنطلق المرحلة الثانية من إصلاح انظمة التقاعد ، وسيتم تمديد السن إلى 65 سنة إجباريا و67 اختياريا مع إقرار اقتطاعات جديدة بدعوى إنقاد الصندوق ...ومن المتوقع أن تلغي الوزارة التقاعد النسبي هذه السنة ، أما إذا سمحت به فإن عددا هائلا وغير مسبوق من الأساتذة سيستفيدون منه بناء على التوقعات . وضعية صناديق التقاعد تكاد تتدهور كليا ، وكان من المقرر انطلاق المرحلة الثانية من إنقادها في شهر ماي المنصرم لولا جائحة كورونا .
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10 - soufiane fj الأحد 06 شتنبر 2020 - 11:25
زعما راه اصحاب القرار كياخدو بعين الاعتبار توصيات المجلس !!!
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11 - مٌـــــواطن مَغربــــــي الأحد 06 شتنبر 2020 - 11:27
الدولة لا تهتم بتاتاً بالتعليم. فأي دولة هذه التي تخير شعبها بين تعليم حضوري وتعليم عن بعد. هذا يسمى تهربا من المسؤولية.. فإذا استسغنا هذا المنطق فالشعب كذلك عنده الاختيار بوضع الكمامة او رفضها.. بتصديق كورونا أو التشكيك فيها.
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12 - milou77 الأحد 06 شتنبر 2020 - 11:29
المدرسة في راس الجبل في المغرب بسسب كورونا
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13 - مواطن من الناظور الأحد 06 شتنبر 2020 - 11:32
مجلس يلهف الملايير من دون تقديم أية إضافة..
يجب حل المجلس وتحويل ميزانيته الضخمة لبناء المدارس
لانه مجلس صوري لا فائدة منه
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14 - الحسين الأحد 06 شتنبر 2020 - 11:32
كما قلنا سابقا ان فيروس كورونا قد بينت الامور على حقيقتها. وبينت الصالح والطالح
وبينت مؤسسات الدولة المغربية على حقيقتها بعيدا عن الإعلام الذي كان يمجد هذه المؤسسات والقائمين عليها منذ زمن بعيد
والحقيقة انها بيت العنكبوت أو أقل منها.
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