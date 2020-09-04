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كُتّاب وآراء
إجراء مبسط لدخول المهنيين الأجانب إلى المغرب
قبلت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مقترحاً تقدم به الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) يقضي بوضع إجراء مبسط لدخول الزوار المهنيين الأجانب إلى المغرب.
وأبلغ شكيب لعلج، رئيس الاتحاد، مختلف المقاولات بقبول المقترح بعدما تلقى طلبات بهذا الخصوص للحصول على تصاريح الدخول إلى المغرب لفائدة مقدمي الخدمات، واستشاريين، وتقنيين أجانب.
وفي هذا الصدد، واعتباراً من 10 شتنبر الجاري، سيكون بإمكان الزوار المهنيين التنقل إلى المقاولات المغربية بناءً على دعوة رسمية من هذه الأخيرة تحمل معلومات المقاولة، بما في ذلك التعريف الموحد للمقاولة ورقم السجل التجاري والعنوان، مُوقعة ومختومة من طرف شخص مخول له ذلك.
وبحسب رسالة بعث بها لعلج إلى أعضاء الاتحاد، الذي يمثل القطاع الخاص في المملكة، فإن الدعوة يجب أن تتضمن كذلك موضوع الزيارة، وأسماء الزائرين وأرقام جوازات سفرهم، وتاريخ دخولهم إلى الأراضي المغربية، ناهيك عن مكان إقامتهم في المغرب خلال مدة المهمة.
كما يجب على الزوار الأجانب احترام القواعد الصحية المنصوص عليها من طرف السلطات، لا سيما الالتزام بإجراء اختبارات الكشف عن "كوفيد-19" مسبقاً.