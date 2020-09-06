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كُتّاب وآراء
مدارس ترغم أولياء على ترك "مجموعات واتساب"
حاصرت المدارس الخصوصية الآباء بمجموعة من الإجراءات والشروط التعجيزية قبل قبول أبنائهم لمتابعة الدراسة داخل فصولها الدراسية.
وفرضت مجموعة من هذه المؤسسات التعليمية الخصوصية التوقيع على "التزام" يتضمن بنودا تنص على ضرورة أدائهم للواجبات الدراسية مطلع كل شهر، سواء كان التعليم حضوريا أو عن بعد.
كما تضمن هذا الالتزام شروطا أخرى، منها عدم انضمام الآباء وأولياء الأمور لمجموعات "واتسابية" أو "فيسبوكية" "معارضة" تناقش مواضيع ومشاكل تهم مسار أبنائهم الدراسي بهذه المدارس الخاصة.
ومنحت المؤسسات التعليمية الخاصة لنفسها الحق في منح شهادة مغادرة التلميذ والبحث له عن مؤسسة أخرى، لكي يتمكن من متابعة دراسته بها.
واعتبر عبد المالك عبابو، النائب الأول لرئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، أن المؤسسات التعليمية أبانت مرة أخرى أنها تسعى فقط لتحقيق أرباح ماديه على حساب أخلاقيات المهنة.
واشار اعبابو إلى أن فرض شروط تعجيزيه لإخضاع الآباء وأولياء أمور التلاميذ "مسألة غير مقبولة"، معتبرا أن "ممارسة الوصاية على الآباء ومنعهم من تكوين مجموعات واتسابية أو فيسبوكية للتنسيق فيما بينهم فيما يخص الشؤون المرتبطة بالمسار التعليمي لأبنائهم، غير مقبول بتاتا".
وأضاف اعبابو في تصريح لهسبريس أن "ممارسة الوصاية على الآباء في اختياراتهم وحريتهم الشخصية من طرف المؤسسات التعليمية أمر مثير للاستغراب، ويعكس رغبة مسيري هذه المدارس الخصوصية في السيطرة على أي حركة لأولياء الأمور تهدف إلى تقويم الاعوجاج في حال حدوثه".
وتابع قائلا: "نحن في الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ نطالب المؤسسات الخصوصية بالتخلي عن مثل هذه التصرفات غير اللائقة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
المدارس الخاصة لها حق المطالبة بأداء الواجبات وغير ذلك غير الهضرة الخاوية راه الدولة وماتقدرش تمنعك من النشر والتدوين بقات غير المدرسة
القطاع الخاص استثمار تجاري ليس إلا ولا يمت للتربية والتكوين بصلة باستثناء بعض المؤسسات المواطنة والتي تعد على رؤوس الأصابع للأسف
واعتقد ان الدولة تركت لهم المجال للعبث بالمغاربة
السؤال الجوهري اين الدولة حتى لا اقول البرلمان لأنه غير موجود ولن يكون موجودا...
اخاف عليك يا بلدي ..
وهذه المافيا الا تعرف ان كورونا دمرت اقتصادات دول متقدمة فما بالك بالمغرب الحبيب ...
_ نقل ابناءهم إلى التعليم العمومي
_ ان بكونوا فاعلين رئيسيين في جمعية الاباء لتلك المذارس العمومية
_ أن يساهموا في المدرسة العمومية بمبلغ قسط شهر للمبلغ الذي كانوا يؤدون في التعليم الخصوضي و ذلك من اجل تحسين الجودة
2 ) اقترح على ارباب المدارس الخصوصية : تحويل نشاطهم لما يلي :
إما تحويلها لتصبح مؤسسة للدعم الدراسي و مراكز لتعلم اللغات و الاعلاميات.
إما تحويلها لمشاريع بعيدة عن التعليم