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الرئيسية | مجتمع | مدارس ترغم أولياء على ترك "مجموعات واتساب"

مدارس ترغم أولياء على ترك "مجموعات واتساب"

مدارس ترغم أولياء على ترك "مجموعات واتساب"
هسبريس ـ محمد لديب
الأحد 06 شتنبر 2020 - 10:20

حاصرت المدارس الخصوصية الآباء بمجموعة من الإجراءات والشروط التعجيزية قبل قبول أبنائهم لمتابعة الدراسة داخل فصولها الدراسية.

وفرضت مجموعة من هذه المؤسسات التعليمية الخصوصية التوقيع على "التزام" يتضمن بنودا تنص على ضرورة أدائهم للواجبات الدراسية مطلع كل شهر، سواء كان التعليم حضوريا أو عن بعد.

كما تضمن هذا الالتزام شروطا أخرى، منها عدم انضمام الآباء وأولياء الأمور لمجموعات "واتسابية" أو "فيسبوكية" "معارضة" تناقش مواضيع ومشاكل تهم مسار أبنائهم الدراسي بهذه المدارس الخاصة.

ومنحت المؤسسات التعليمية الخاصة لنفسها الحق في منح شهادة مغادرة التلميذ والبحث له عن مؤسسة أخرى، لكي يتمكن من متابعة دراسته بها.

واعتبر عبد المالك عبابو، النائب الأول لرئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، أن المؤسسات التعليمية أبانت مرة أخرى أنها تسعى فقط لتحقيق أرباح ماديه على حساب أخلاقيات المهنة.

واشار اعبابو إلى أن فرض شروط تعجيزيه لإخضاع الآباء وأولياء أمور التلاميذ "مسألة غير مقبولة"، معتبرا أن "ممارسة الوصاية على الآباء ومنعهم من تكوين مجموعات واتسابية أو فيسبوكية للتنسيق فيما بينهم فيما يخص الشؤون المرتبطة بالمسار التعليمي لأبنائهم، غير مقبول بتاتا".

وأضاف اعبابو في تصريح لهسبريس أن "ممارسة الوصاية على الآباء في اختياراتهم وحريتهم الشخصية من طرف المؤسسات التعليمية أمر مثير للاستغراب، ويعكس رغبة مسيري هذه المدارس الخصوصية في السيطرة على أي حركة لأولياء الأمور تهدف إلى تقويم الاعوجاج في حال حدوثه".

وتابع قائلا: "نحن في الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ نطالب المؤسسات الخصوصية بالتخلي عن مثل هذه التصرفات غير اللائقة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - محمد الأحد 06 شتنبر 2020 - 10:32
حتى لو وقعوا على مثل هذه الشروط فهي باطلة. القضاء سيلغيها لأنها مخالة لمبادئ الدستور. كيف لقاض أن يقبل شرطا ينص بعدم مناقشة حقوق مع أشخاص آخرين. هذا لم يكن حتى في القرون الوسطى
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92
2 - الربح قبل التعليم الأحد 06 شتنبر 2020 - 10:34
هاد الناس ارباب المدارس الخاصة والله ما كايحشمو.. عارفين ماكاين اللي حاسبهم.. رغم شكايات المواطينين.. فالمدرسة الخاصة تساوي شركة ربح اموال بعنوان ( قري ولدك فأوطيل او خلص او نجحوه )
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61
3 - محمد الأحد 06 شتنبر 2020 - 10:34
الربح المادي هو ما تسعى إليه لوبيات التعليم الخصوصي فالتعليم أصبح سلعة تباع و تشترى أما التعليم فقد دهب مع أجدادنا رحمة الله عليه
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56
4 - بلير الأحد 06 شتنبر 2020 - 10:36
انا بغيت غا نفهم هاد ناس شنو بغاو يقريو ولادهم فابور الأساتذة و المعلمين باش انخلصوهم بالبرد ؟؟حتا هما مغاديش يعقلوا علينا الى ماتخلصوش دعوة قضائية ... الضرائيب باش ايتخلصوا ؟؟ سواء حضوري او عن بعد التلميذ غادي ينجح و ياخد نتيجة ديالوا لسنة الموالية
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-118
5 - باراكا من الهرطقة الأحد 06 شتنبر 2020 - 10:37
من أراد تعليم أبنائه بالقطاع الخاص فعليه أن يدفع الواجبات أو ببساطة يتركه ويلتحق بالعمومي بدون مزايدات.
المدارس الخاصة لها حق المطالبة بأداء الواجبات وغير ذلك غير الهضرة الخاوية راه الدولة وماتقدرش تمنعك من النشر والتدوين بقات غير المدرسة
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-74
6 - عبد الله عبد الرحمان الأحد 06 شتنبر 2020 - 10:39
احسن شيء هو الشفافية يجب ان يكون هناك مرافبة للتهرب الضريبي والتصريح بالاجراء لدى cnss وتسهيل تاسيس المدارس الخصوصية و كما اعادة النظر في طريقة اجراء ومراقبة التلاميذ لاجراء الإمتحانات وذلك باعادة توزيع التلاميذ عند اجراء الامتحانات على مراكز غير مدارسهم في امتحانات الباكالوريا
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29
7 - سعيد الأحد 06 شتنبر 2020 - 10:42
طبيعي جدا أن تتنمر مدارس القطاع الخاص على الآباء مادامت مسنودة بأطراف في الحكومة وعلى رأسها الوزير أمزازي الذي لطالما دافع عليها باستماتة.
القطاع الخاص استثمار تجاري ليس إلا ولا يمت للتربية والتكوين بصلة باستثناء بعض المؤسسات المواطنة والتي تعد على رؤوس الأصابع للأسف
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11
8 - fahd الأحد 06 شتنبر 2020 - 10:43
للأسف الشديد ،كان يجب على هده المدارس الحرة ان تكون مقفلة الآن، ولكن المشكل في بعض الأولياء هم من اعطوا قيمة لمن لا قيمة له
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16
9 - عمر الأحد 06 شتنبر 2020 - 10:44
السبب هو اعطاء التعليم الخصوصي مكانة لا يستحقها و هذه فرصة لإرجاع هيبة المدرسة العمومية المرجو من التربويين استحضار الضمير المهني. التعليم و الصحة و الامن مجالات حيوية لا يمكن خوصصتها
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9
10 - هشام الأحد 06 شتنبر 2020 - 10:48
التعليم في المنزل. بجب ان يتفاهم الاسر مع الاساتذة مباشرة دون المرور عبر السماسرة اصحاب المدارس الخاصة. فإذا كانت المدرسة الخصوصية هي وسيط بين المدرس والاسر فهي سمسارة ويجب تجاوزها.
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6
11 - Mohamed الأحد 06 شتنبر 2020 - 10:49
المدارس الخصوصية تعمل بلا رقيب معظم المدارس يمتلكها اناس لهم وزن في البلاد لهذا لا يستطيع احد ان يحاسبهم حسبي الله
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5
12 - سمير الأحد 06 شتنبر 2020 - 10:50
قمت بتسجيل أولادي في المدرسة العمومية قسم التحضيري وانتهى الأمر ووداعا لابتزاز المدارس الخصوصية
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13
13 - أمازيغي عبدالله الأحد 06 شتنبر 2020 - 10:57
لا تنتظروا من أي وزير أن يدافع عنكم وخير مثال الوزير المحتكر للمحروقات وابن فرنسا المدافع عن سنطرال فأصحاب المدارس الخصوصية أي صحاب الشكارة عارفين خبايا النظام السياسي وغالبيتهم من يسنون القوانين ، الحاصول لي قبل بشروطهم مايجيش غدا يدير إضراب أمام المؤسسة.
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5
14 - yael الأحد 06 شتنبر 2020 - 11:01
اعتقد ان أرباب المدارس هي مافيا
واعتقد ان الدولة تركت لهم المجال للعبث بالمغاربة
السؤال الجوهري اين الدولة حتى لا اقول البرلمان لأنه غير موجود ولن يكون موجودا...
اخاف عليك يا بلدي ..
وهذه المافيا الا تعرف ان كورونا دمرت اقتصادات دول متقدمة فما بالك بالمغرب الحبيب ...
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5
15 - مواطن الأحد 06 شتنبر 2020 - 11:01
اصلا، لمادا نسجل أبناءنا في مثل هذا المدارس، ادن ليغادروها الجميع وتفرغ نهائياً من أبنائنا مادام الأمر هكذا.
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10
16 - Fouad الأحد 06 شتنبر 2020 - 11:03
انها ليس مؤسسة بل شركة تعليمية ولكن الاباء ذهبو بمحض ارادتهم رغم المعانات مع شركات التعليمية
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1
17 - استادة الأحد 06 شتنبر 2020 - 11:03
هده ليست مدارس بل حكومة لم يبق لها الا ان تشترط عليك الحزب الدي يجب التصويت عليه
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18 - عبده الأحد 06 شتنبر 2020 - 11:05
من أمن العقوبة أساء الأدب، لا حول ولا قوة إلا بالله، هؤلاء يستقوون على الآباء والأولياء بالدرهم و.....
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19 - بنكبور الأحد 06 شتنبر 2020 - 11:07
1) اقترح على أولياء الأمور ما يلي :
_ نقل ابناءهم إلى التعليم العمومي
_ ان بكونوا فاعلين رئيسيين في جمعية الاباء لتلك المذارس العمومية
_ أن يساهموا في المدرسة العمومية بمبلغ قسط شهر للمبلغ الذي كانوا يؤدون في التعليم الخصوضي و ذلك من اجل تحسين الجودة
2 ) اقترح على ارباب المدارس الخصوصية : تحويل نشاطهم لما يلي :
إما تحويلها لتصبح مؤسسة للدعم الدراسي و مراكز لتعلم اللغات و الاعلاميات.
إما تحويلها لمشاريع بعيدة عن التعليم
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9
20 - fahd الأحد 06 شتنبر 2020 - 11:17
لا نعرف من اصبح يقنن القوانين في المغرب هل هو دستور المملكة المغربية والدولة او المدارس الخصوصية وشركة التأمينات والمصحات الخاصة واباطرة المال وووووووو❓
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