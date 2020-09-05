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الرئيسية | مجتمع | جامعيون يدعون إلى تجاوز تقييم أداء الأساتذة اعتمادا على التنقيط

جامعيون يدعون إلى تجاوز تقييم أداء الأساتذة اعتمادا على التنقيط

جامعيون يدعون إلى تجاوز تقييم أداء الأساتذة اعتمادا على التنقيط
هسبريس - محمد الراجي
السبت 05 شتنبر 2020 - 11:00

دعا أطر جامعيون إلى إعادة النظر في طريقة تقويم أداء المؤسسات الجامعية والأساتذة، وتجاوز الاعتماد على مبدأ "التنقيط"، معتبرين أنه ليس مجديا في تطوير المنظومة التعليمية، ومقترحين بدله تقويما قائما على المواكبة لتصحيح الاختلالات.

وقال حسن الصميلي، مدير قطب الدراسات والبحث بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إن التقييم المعتمد على "النظرة الجَزائية"، أي إعطاء نقطة معينة للأستاذ، أصبح متجاوزا، وإنّ مسؤولية التكوين هي مسؤولية مشتركة بين الأستاذ والطلبة.

وانتقد المتحدث كذلك، في ندوة رقمية نظمتها جمعية أماكن لتحسين جودة التعليم، مساء الجمعة، الطريقة المعتمدة في تكوين الأساتذة، قائلا: "تكوين الأساتذة الجامعيين ظل لسنوات يسير بعقلية أنه يكفي الحصول على شهادة الدكتوراه لكي يصير المرء أستاذا، وهذا خطأ".

وأردف المتحدث بأن تغيير هذا المنطق في التفكير كان يواجَه برفض من طرف الأساتذة، وضرب مثلا بمحاولة تنظيم مناظرة في ثمانينيات القرن الماضي حول البيداغوجيا الجامعية، "وكانت هناك مقاومة شرسة من بعض الأساتذة"، قبل أن يستدرك: "هذه العقلية لحسن الحظ تم تجاوزها، ولكننا لا نتوفر على مشروع واضح لتكوين الأساتذة".

ونبه المتحدث ذاته إلى أن مسؤولية تجويد التعليم مشتركة بين الوزارة والمؤسسات التعليمية والأساتذة والطلبة، "وينبغي أن يكون هناك ميثاق مسؤولية ينخرط فيه الجميع؛ فإذا دخل الطالب إلى المؤسسة التعليمية عليه أن يدرك أنه يتحمل نصيبا من المسؤولية في تكوينه، لأن عملية تفريغ الأستاذ للمعارف أصبحت متجاوزة".

من جهته قال حذيفة أمزيان، الرئيس السابق لجامعة عبد المالك السعدي، إن مسألة تقييم أداء الأساتذة "تُعد من الطابوهات المسكوت عنها"، وزاد موضحا: "نطالب بإصلاح المؤسسات والمسالك، ولكننا لا نتحدّث عمّن يكون الأجيال، وهم الأساتذة".

وأيد المتحدث تقييم الأساتذة من طرف طلبتهم، قائلا: "هذا التقييم يجب أن يكون"، قبل أن يستدرك بأن الغاية من تقييم أداء الأساتذة ليست منحهم تنقيطا معينا، بل الوقوف عند النقائص ومواكبتهم من أجل تجاوزها، بما يمكّن من تجويد العملية التعلمية.

وبخصوص تعيين المسؤولين المسيّرين للمؤسسات الجامعية، اعتبر أمزيان أن آلية اختيارهم شهدت تحسنا خلال السنوات الأخيرة، ولكن، يضيف، مازال هناك إشكال يكمن في غياب آليات تسمح بمواكبة عمل المسؤولين بعد توليهم منصب المسؤولية، بغرض تجويد عملهم.

من جهة ثانية، قال الأستاذ الجامعي عبد اللطيف الفكاك إن هناك إشكالا يكمن في عدم استفادة المحيط الذي تتواجد فيه المؤسسات الجامعية من الأساتذة الجامعيين، لأن عددا منهم يسكنون في مدن غير التي توجد فيها الجامعات التي يدرّسون فيها.

وضرب المتحدث مثلا بتجربته الشخصية، إذ كان يدرّس في مدينة رين بفرنسا وكان مقيما في مدينة باريس، فطلبتْ منه إدارة المؤسسة الجامعية التي يدرّس فيها أن ينتقل إلى السكن في رين، وخيّرته بين الاستجابة لطلبها وفقدان منصبه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - Aziz السبت 05 شتنبر 2020 - 11:18
يمكن أن تنجز 5 منشورات في السنة كلها فارغة ولا تليق لشيئ ذات محتوى هزيل و غير علمي ولكن تمر عبر جرائد وطنية يكفي أن تدفع ثمن النشر. وهكذا تسمى أستاذ "باحث" !!!! وتمر للدرجات الموالية. في حين من لا يقوم بمثل هذا يبقى في مرتبته سنتين تأخير !!!! دكتوراه في مواضيع لا تسمن و لا تغني من جوع ولكن التهافت للمرور من درجة لأخرى و ملأ السيرة الذاتية للتباري على منصب عميد كانت الطامة الكبرى.....
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2 - هشام المودن السبت 05 شتنبر 2020 - 11:20
عاد عقتو، أو بالأحرى عاد لغيتو ديرو راسكم أنكم عقتو. ومتنساوش بعض المدارس الخاصة لكينفخو النقط للولوج لمهن الطب وغيرها من المهن التي تتطلب نقط عالية.
معمر المستوى المعرفي كان رهين بالنقطة المحصل عليها.
وانتهى الكلام. خاص تكون نقطة الشفوي أكثر من نسبة الكتابي والى كنتيكاين غادي تبان. ماشي تنقل فالكتابي حينت عندو نسبة كبيرة ودوز واخا متجاوبش كزيان فالاختبار الشفوي.
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3 - Salma السبت 05 شتنبر 2020 - 11:22
سبحان الله، هؤلاء الاساتذة الذين ننتقدهم هم نفسهم الذين يعملون في جامعات فرنسا وكندا وبلجيكا وهولندا وقطر! السلاوي والعروي نموذجا.
الخلل في التحفيزات ووسائل العمل المتوفرة وليس في عقل الاستاذ
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4 - استاذ السبت 05 شتنبر 2020 - 11:27
عجيب عندما تتحدثون عن الاستاذ :يجب تقويمه يجب مواكبته يجب تصحيحه اما عن المسؤولين فقد فقد عرفت هناك تحسن و لماذا لم تتكلم عن طريقه اختياره وهل يستحقون ان يكون في مراكز المسؤوليه ام لا، اذا كنتم تريدون اذا اصلح كل مكوناته ليس فقط الاستاذ
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5 - ملاحظ السبت 05 شتنبر 2020 - 11:29
صحيح لا يجب اعتماد أداء الأساتذة على التنقيط ولكن يجب تنقيط الأساتذة حسب مستوى التلاميذ والطلاب أو حسب ساعات العمل طيلة السنة مع العلم بأن الاستاذ أو المعلم هو الموظف الوحيد الذي له كل الامتيازات من راتب مريح دون احتساب الساعات الإضافية في المنازل وله نصف السنة الدراسية عطلة دون احتساب الشواهد الطبية....
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6 - ملاحظ السبت 05 شتنبر 2020 - 11:31
الأساتذة الجامعيون جلهم لايمتلكون الطرق البيذاغوجية الجامعية التي تساهم في تجويد عملية تكوين الطلبة فهم يشتغلون ويقدمون محاضراتهم بطريقة dogmatique ممكن انت تقوم مقام هذه الطريقة العقيمة تسجيل ما يرددونه في المدرج في قرص cd وإعطائه للطلبة
ضروري من اخضاع الأساتذة الجامعيين لتكوين في بيذاغوجيا جامعية تجعل عملهم فعالا وناجعا في تحقيق جودة اما الاقتصار على معيار التوفر على الدكتوراه فهذا لا يعني ان كل حامل لهذه الشهادة أهل للتدريس الجامعي
لاحضوا معي مثلا دكتور في الطب دراسته لازمها وواكبها تكوين عملي مما يجعل الحاصل على هذه الشهادة او الدبلوم رجل ميدان وليس رجل يحمل زخما من المعارف يرددها كببغاء
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7 - mohamed السبت 05 شتنبر 2020 - 11:33
على ما اظن: في قانون الوظيفة العمومية، يجب على الموظف ان يسكن على بعد لا يتجاوز 100 كلم عن مقر عمله.
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8 - الصقرديوس السبت 05 شتنبر 2020 - 11:34
تقويم الأساتذة الجامعيين ينبغي أن يرتكز على شيئين، أولهما: مردودية ومستوى الطالب، إذا ما جدوى عمل الأستاذ إذا لم ينعكس على الطالب. ثانيهما: الإنتاج الفكري، وينبغي أي يكون هناك قانون يلزم أساتذة الجامعات بكتابة مقال على الأقل كل سنة. ويكون المقال من حجم محدد ومتخصصا ويضيف جديدا وينشر في مجلة أجنبية معتبرة طالما نفتقر إلى مجلات متخصصة وطنية. ومن عجز عن الكتابة والتأليف سحب منه منصبه وأسند لمن يستحقه.
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9 - محمد السبت 05 شتنبر 2020 - 11:40
السلام عليكم و رحمة الله.
إجابتي على الأستاذ عبد اللطيف الفكاك الذي يعطي المثال بتجربته في فرنسا حيث خيروه بين السكن في المدينة التي يعمل بها أو الاستقالة هي كالتالي:
قد يفضل الأستاذ الجامعي مغادرة بعض المدن الصغرى نظرا لما قد يتعرض له من مضايقات بسبب طلبة و أولياء أمورهم عند اتخاذه عقوبات تأديبية و ما إلى ذلك و هذا ما لا يقع في المدن الكبرى. فمبدئيا الفكرة صحيحة و من الأفضل للأستاذ أن يكون مقيما في محيط عمله لكن الإسقاطات غير ممكنة لأن واقعنا مختلف عن أوربا.
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10 - أستاذ فالخارج السبت 05 شتنبر 2020 - 11:41
تخلف الجامعات العربية عن جامعات العالم، وفي عجزها عن المساهمة في صناعة الحضارة الإنسانية، وعن وضع الأمة العربية على سلم الصعود. السبب هو تدخل الأجهزة الأمنية العربية وبالأخص المخابرات في الجامعات وتسييرها بالطريقة التي تخدم نظام المخزن وليس خدمة الشعب والدليل في كلية الحقوق عين الشق طريق الحديدة.
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11 - Status quo السبت 05 شتنبر 2020 - 11:44
Nos universités sont parmi les plus médiocres au monde, il faut faire quelque chose radicale pour changer les choses
Le classement mondial des universités est la preuve qu’aucune personne ne peut cacher
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12 - استاذ مواطن السبت 05 شتنبر 2020 - 11:50
كيف يمكن للتلميذ ان يقيم الاستاذ؟ ما عن التلميذ الدي يرفض التعلم و الاجتهاد؟ اي طريقة استعملها الاستاذ سينتقضها الطالب الكسلان و ما اكثرهم وفي هده الحالة التقييم سيكون سالب في حق الاستاذ.
اتقوا الله في الاستاذ و استرجعوا له قيمته
كاد المعلم ان يكون رسولا
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13 - التشنقيط السبت 05 شتنبر 2020 - 11:51
جامعين يطلبون من مسؤولين غير جامعيين فهم شيء لم يمروا به قط.
أغلب المسؤولين في كافة المجالات لم يسبق لهم ان لمسوا باب الجامعة.

إذا أرادتم تغيير اي شيء قولوا للمسؤول المعني "مي فرنسا تشتغل هكذا"، لن يرفض التعديل.
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