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كُتّاب وآراء
خبير يقدّم وصفة سلامة الدخول المدرسي .. التأخير والتباعد الزمني
دعا الطيب حَمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، إلى خلق تباعد زمني مع الدول الأوربية بتغيير تاريخ الدخول المدرسي الحضوري من الـ7 شتنبر إلى 14 أو 21 من الشهر نفسه، وذلك من أجل تجنيب المملكة الاحتمالات السيئة، رغم ضعف نسبة حدوثها، ورأفة بمنظومتنا الصحية، وتجنبا لقفزة في الفراغ.
واقترح الباحث في السياسات والنظم الصحية، ضمن ورقة بحثية، تغيير تاريخ الدخول المدرسي الحضوري من 7 إلى 14 أو 21 شتنبر، أي خلق تباعد زمني مع الدول الأوروبية مدته أسبوعان أو ثلاثة أسابيع.
ويرى الدكتور حمضي أن "هذا القرار من شأنه أن يحمي المدارس والبلاد من سيناريوهات واحتمالات مأساوية، ولو مجرد احتمالات حتى لو كانت ضعيفة، وستكون تلك الأسابيع القليلة صمام أمان بيد بلادنا عند بداية الدخول المدرسي وطيلة فترة الموسم، نستعملها عند الضرورة كإجراءات استباقية مستفيدين من تجارب وتطور مسار الوباء عند غيرنا الذين سبقونا تماما كما استفدنا منهم في بداية الوباء، وتجنبنا المآسي التي عاشوها ولم نعشها نحن، هذا التباعد الزمني سنستعمله للتعويض عن النقص الذي تعانيه منظومتنا الصحية".
وأضاف الباحث أن "الهدف من هذا الإجراء ليس انتظار تحسن الحالة الوبائية، ولا تعليق الدخول المدرسي بسبب الحالة الوبائية، لأن الوضع سيظل غير مستقر لعدة أشهر أخرى، ولكن لإعطاء الدول الأوروبية السبق علينا في الدخول المدرسي، وبالتالي الاستفادة من هذا الفرق الزمني".
وأورد الطبيب ذاته أن "الدراسات والمعطيات العلمية المتوفرة لحد اليوم تعطينا كثيرا من الاطمئنان في ما يخص تأثير كوفيد-19 على الأطفال، وتعطينا-بشروط-اطمئنانا حذرا فيما يخص تأثير فتح المدارس على نقل الفيروس للأسر أو تفشي الوباء داخل المجتمع".
وشدد المصدر ذاته أن "هذا الاطمئنان يُمَكننا من فتح المدارس لكن بشروط صحية صارمة، حتى لا تكون هناك مغامرة، وبالإضافة إلى احترام الشروط الحاجزية، يجب أن نتوفر على قدرة كبيرة على الكشف والتتبع والرصد والمتابعة الفورية، وبالتالي قدرة مهمة على التوقع والاستباق واحتواء الأوضاع الوبائية الطارئة المفاجئة في بدايتها".
وأضاف أن "الدول الأوروبية في مجملها، اكتسبت قدرة كبيرة على الكشف ورد الفعل السريعين، كما أن لها قدرة مهمة على احتواء الأوضاع إذا ما تبين أن المدارس تساهم في تعقيد الحالة الوبائية عكس منظومتنا الصحية، فبسبب ضعف الإمكانات المادية والبشرية والأجهزة والمختبرات، فإن قدرة الكشف لا تتعدى 20 ألفا في اليوم، ليست لها نفس القدرة على المواكبة الآنية والرصد عن كثب ورد الفعل السريع لاستباق الأسوأ، وليست لها نفس القدرة على احتواء الأوضاع في بدايتها في حال تعقد الوضع الوبائي".
لذلك، فإن فرق أسبوعين أو ثلاثة بيننا وبين الدول الأخرى، يقول الطيب حمضي، "سيمكننا من تعويض هذا النقص نوعا ما من خلال الاستفادة من أخطاء، كما من نجاحات، من سبقونا بأقل تكلفة، وحتى إذا تبين في الدول الأخرى أن هناك تعقيدات في شهري نونبر ودجنبر مثلا، وظهرت ملامح ضرورة وقف التعليم الحضوري، يكون، هنا ببلادنا، في جعبتنا أسبوعان أو ثلاثة استباقية تجنبنا السيناريوهات السيئة قبل الوصول إليها أو الاقتراب منها".
واستحضر حمضي بداية الوباء، لما وصل الفيروس إلى تلك الدول أسابيع قليلة قبل تسجيل إصابات بالمغرب واتخذ المغرب قرارات استباقية بأسبوع أو اثنين مستفيدا مما وقع هناك، "جنبت بلادنا كارثة حقيقية، في الوقت الذي سجلت تلك الدول تقريبا 30 ألف وفاة كمعدل وطني، بينما سجلنا نحن حوالي 200 في نفس المدة بفضل الإجراءات الاستباقية وبفضل الأسبوعين أو الثلاثة بيننا كفرق".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (45)
الحل هو مواجهة الفيروس باكتشاب مناعة القطيع مع التزام النظافة والتباعد الاجتماعي
كل الاحترام والتقدير لكل أساتذتنا المغاربة بدون استثناء والخزي والعار لأعداء المدرسة المغربية وأعداء الوطن
الكذب أمام الإعلام لن يغير الواقع، بل يضع فقط مساحيق التجميل فوق "لخنونة"!
وهذه خيانة للأمانة وتهرب من المسؤولية وانحناء أمام لوبيات المدارس الخصوصية ومطابع الكتب المدرسية وغيرهم!
الاجراءات التي يتدارسونها اليوم أو يتغافلونها كان بالإمكان مناقشتها في نهاية الموسم الماضي، كالتخفيف من المقرر الدراسي والتفويج وتجهيز المدارس بما يلزم لإنجاح الدخول، والتفكير في حلول بديلة والاستماع لكل المتدخلين في العملية التعليمية.
حبل الكذب قصير والواقع سيعري أمزازي الذي سيعمل كالعادة على رمي الكرة للأساتذة حين يحمى الوطيس.
ملحوظة : واخا التعليم عن بعد حنا ملزمين نجيو كل نهار للمؤسسة (لصحاب الأجر مقابل العمل).
اللعبة اصبحت مكشوفة
لوبي المدارس الخاصة غرضهم يدخلو الفلوس ويبيعو مقرراتهم ومن بعد يرجع التعليم عن بعد او تولي سنة بيضاء او سوداء المهم يتخلصو والطوفان من بعدهم
يجب تأجيل الدخول المدرسي إلى يناير مع اعتماد مقاربة الجودة وليس الكم، طبعا مع إمكانية العودة إلى الفصول في حالة تحسن الوضعية قبل هذا التاريخ.
وتقوم "مقاربة الجودة بدل الكم" على تقليص عدد الدروس لفائدة التلاميذ والاقتصار فقط على ما هو أهم ولم لا حتى الاقتصار على خمس أو ست مواد بدل ثمانية، إذ العبرة ليست بعدد الساعات ولا الدروس، بل بالفائدة المرجوة ومدى استيعاب المتعلم
المغرب ليس هو المدارس التي زارها الوزير
على الوزارة و الوزير ان يتحملوا كامل المسؤولية اذا كانت انتكاسة
ان الاجراءات المتخذة و الارتجالية ستكون لا قدر الله نحن الذين سنكون فئران التجارب و سيستفيد الاخرون من تجربتنا
اللهم احفظ هذا الوطن
5 اكتوبر 2020 التعليم الحضوري.
تفاديا لأي طارئ.