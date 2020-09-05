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الرئيسية | مجتمع | خبير يقدّم وصفة سلامة الدخول المدرسي .. التأخير والتباعد الزمني

خبير يقدّم وصفة سلامة الدخول المدرسي .. التأخير والتباعد الزمني

خبير يقدّم وصفة سلامة الدخول المدرسي .. التأخير والتباعد الزمني
أيوب صدور من تطوان
السبت 05 شتنبر 2020 - 22:00

دعا الطيب حَمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، إلى خلق تباعد زمني مع الدول الأوربية بتغيير تاريخ الدخول المدرسي الحضوري من الـ7 شتنبر إلى 14 أو 21 من الشهر نفسه، وذلك من أجل تجنيب المملكة الاحتمالات السيئة، رغم ضعف نسبة حدوثها، ورأفة بمنظومتنا الصحية، وتجنبا لقفزة في الفراغ.

واقترح الباحث في السياسات والنظم الصحية، ضمن ورقة بحثية، تغيير تاريخ الدخول المدرسي الحضوري من 7 إلى 14 أو 21 شتنبر، أي خلق تباعد زمني مع الدول الأوروبية مدته أسبوعان أو ثلاثة أسابيع.

ويرى الدكتور حمضي أن "هذا القرار من شأنه أن يحمي المدارس والبلاد من سيناريوهات واحتمالات مأساوية، ولو مجرد احتمالات حتى لو كانت ضعيفة، وستكون تلك الأسابيع القليلة صمام أمان بيد بلادنا عند بداية الدخول المدرسي وطيلة فترة الموسم، نستعملها عند الضرورة كإجراءات استباقية مستفيدين من تجارب وتطور مسار الوباء عند غيرنا الذين سبقونا تماما كما استفدنا منهم في بداية الوباء، وتجنبنا المآسي التي عاشوها ولم نعشها نحن، هذا التباعد الزمني سنستعمله للتعويض عن النقص الذي تعانيه منظومتنا الصحية".

وأضاف الباحث أن "الهدف من هذا الإجراء ليس انتظار تحسن الحالة الوبائية، ولا تعليق الدخول المدرسي بسبب الحالة الوبائية، لأن الوضع سيظل غير مستقر لعدة أشهر أخرى، ولكن لإعطاء الدول الأوروبية السبق علينا في الدخول المدرسي، وبالتالي الاستفادة من هذا الفرق الزمني".

وأورد الطبيب ذاته أن "الدراسات والمعطيات العلمية المتوفرة لحد اليوم تعطينا كثيرا من الاطمئنان في ما يخص تأثير كوفيد-19 على الأطفال، وتعطينا-بشروط-اطمئنانا حذرا فيما يخص تأثير فتح المدارس على نقل الفيروس للأسر أو تفشي الوباء داخل المجتمع".

وشدد المصدر ذاته أن "هذا الاطمئنان يُمَكننا من فتح المدارس لكن بشروط صحية صارمة، حتى لا تكون هناك مغامرة، وبالإضافة إلى احترام الشروط الحاجزية، يجب أن نتوفر على قدرة كبيرة على الكشف والتتبع والرصد والمتابعة الفورية، وبالتالي قدرة مهمة على التوقع والاستباق واحتواء الأوضاع الوبائية الطارئة المفاجئة في بدايتها".

وأضاف أن "الدول الأوروبية في مجملها، اكتسبت قدرة كبيرة على الكشف ورد الفعل السريعين، كما أن لها قدرة مهمة على احتواء الأوضاع إذا ما تبين أن المدارس تساهم في تعقيد الحالة الوبائية عكس منظومتنا الصحية، فبسبب ضعف الإمكانات المادية والبشرية والأجهزة والمختبرات، فإن قدرة الكشف لا تتعدى 20 ألفا في اليوم، ليست لها نفس القدرة على المواكبة الآنية والرصد عن كثب ورد الفعل السريع لاستباق الأسوأ، وليست لها نفس القدرة على احتواء الأوضاع في بدايتها في حال تعقد الوضع الوبائي".

لذلك، فإن فرق أسبوعين أو ثلاثة بيننا وبين الدول الأخرى، يقول الطيب حمضي، "سيمكننا من تعويض هذا النقص نوعا ما من خلال الاستفادة من أخطاء، كما من نجاحات، من سبقونا بأقل تكلفة، وحتى إذا تبين في الدول الأخرى أن هناك تعقيدات في شهري نونبر ودجنبر مثلا، وظهرت ملامح ضرورة وقف التعليم الحضوري، يكون، هنا ببلادنا، في جعبتنا أسبوعان أو ثلاثة استباقية تجنبنا السيناريوهات السيئة قبل الوصول إليها أو الاقتراب منها".

واستحضر حمضي بداية الوباء، لما وصل الفيروس إلى تلك الدول أسابيع قليلة قبل تسجيل إصابات بالمغرب واتخذ المغرب قرارات استباقية بأسبوع أو اثنين مستفيدا مما وقع هناك، "جنبت بلادنا كارثة حقيقية، في الوقت الذي سجلت تلك الدول تقريبا 30 ألف وفاة كمعدل وطني، بينما سجلنا نحن حوالي 200 في نفس المدة بفضل الإجراءات الاستباقية وبفضل الأسبوعين أو الثلاثة بيننا كفرق".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (45)

1 - boullayali السبت 05 شتنبر 2020 - 22:06
اصبح التعليم كالصحة الخواص خلقوا لوبي ودمروا التعليم في المملكة واصبحنا لاخواص لاعمومي
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24
2 - karim السبت 05 شتنبر 2020 - 22:06
التأخير لن يطرد الفيروس ، فلو كان ذلك الحل ناجعا لاعطى النتيجة مند شهر مارس.

الحل هو مواجهة الفيروس باكتشاب مناعة القطيع مع التزام النظافة والتباعد الاجتماعي
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-9
3 - amine السبت 05 شتنبر 2020 - 22:07
اعتقد انه قرار حكيم، مدة زمنية قصيرة لكن قد تنقد ارواحا عديدة
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24
4 - إسلام السبت 05 شتنبر 2020 - 22:07
أصلا 16 شتنبر كان تاريخ مناسب للدخول المدرسي، غير حكومتنا الله يهديها تبغي لبوز.
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22
5 - عبدالرحيم السبت 05 شتنبر 2020 - 22:08
هذه قرارات الجبن. لا يوجد وجه للمقارنة مع دول أخرى متقدمة ومحلية لمواطنيها ومدارسها ليست مدارسنا ووووو . يبدو أن البعض يتكلم لانه لا بعيش في عالمنا .
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-5
6 - ملاحظ سابق السبت 05 شتنبر 2020 - 22:09
وتناقد هد الوزير تقول دخول يوم 7 والمختصين فالاوبأ يقولون تأجيل دخول المدرسي حتى وقت أخر لم نفهم شئ من وزارة التربية والتعليم لمدا متمسكة بهدا تاريخ 7؟ ؟؟؟؟؟؟؟
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14
7 - زائر السبت 05 شتنبر 2020 - 22:09
اقول للسيد الطبيب ان جميع سسناريوهات الهروب مشن الفيروس من حجر واغلاق وتاجيل ووو.. ابانت عن فشلها في احتوائه والتغلب عليه ، الفيروس موجود وينبغي التعايش معه بالاجراءات الاحترازية الفردية ، غير ذلك لا
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-2
8 - sara السبت 05 شتنبر 2020 - 22:10
WE WANT TO GO TO SCHOOOOOOOOOOL
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-16
9 - Karim السبت 05 شتنبر 2020 - 22:10
لوبيات بيع الكتب المدرسية اقوى من توقعاتك ونظرياتك للاسف المال فوق السلطة وفوق حياة الشعب
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15
10 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة السبت 05 شتنبر 2020 - 22:11
اي استفادة نستفيدها من الفرق الزمني بيننا وبين أوروبا اتركوأ المتعلمين يلتحقون بالمدرسة لانهم يئسوا من الراحة والآباء لم يعودوا يتحملون جلوس أبنائهم في البيت لهذا حملوا على المعلمين حملة مغرضة تدل على عداء كبير للمعلم حيث من علمنا حرفا صار بالنسبة لنا عدوا
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-2
11 - مريم السبت 05 شتنبر 2020 - 22:11
رأي حكيم نتمنى من وزارة التعليم الأخذ بعين الاعتبار هذا الإقتراح
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14
12 - معلم قديم السبت 05 شتنبر 2020 - 22:13
المشكل في المتقاعس المتعاقد على الخصوص الذي يكره العمل ،هذا المتقاعس المتعاقد بات يتمنى دوام الجائحة والعياذ بالله.
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-22
13 - kader, السبت 05 شتنبر 2020 - 22:14
It looks really a smart idea. Learning from the others' mistakes and benefit from their success story require strong determination & wise decisions to make.
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7
14 - وجدي السبت 05 شتنبر 2020 - 22:14
رأي الخبير يحترم ونثمنه.لابأس لنؤجل الدخول المدرسي أسبوعا أو عشرة أيام لنجس النبض ونرى كيف ستسير الأمور في الدول الأوروبية وإن كنت متأكد من أن كل شيء سيكون على ما يرام. ونتمنى من بعض الأساتذة أن يقللوا من شحن الأجواء. لأننا نعرف الإكراهات تماما ولكننا نعرف أيضا أن هذه الإكراهات جاتكم على قلوبكم.ربما هناك شيء في دواخلكم يتمنى استمرار هذه الظرفية.الله أعلم
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-1
15 - kadiri السبت 05 شتنبر 2020 - 22:14
عين العقل ، لكن يبدوأن السيد امزازي و محيطه يريدون ان يجعلوا من هذا الدخول رهان انتخاباوي كما فعل سابقه وزيرالفلاحة بالنسبة للعيد وها نحن نلمس اليوم نتيجة هذه الطموحات السياسوية
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9
16 - النقد الذاتي السبت 05 شتنبر 2020 - 22:15
تمخص الجمل فولد فأرا. ومن قال لك ان الدراسة تبتدئ في 7 سبتمبر. الدراسة الرسمية تبتدئ في الأول من أكثوبر.. كان عليك أن تقول لهم اجلوا الدخول إلى شهر يناير كما فعلت كينيا او ان تقترح عليهم أن يكملوا التعليم عن بعد. ومصاريف التعقيم والكمامات التي سيشتربها أولياء التلاميذ. من الأفضل توفير نقودها لشراء جهاز لوحي للدراسة..
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4
17 - أب تلميذ السبت 05 شتنبر 2020 - 22:15
أصلا الدخول المدرسي سينطلق في 5 أكتوبر أما المرحلة الحالية فهي للدعم فقط و تدارك و لو نسبة قليلة من 6 أشهر من الجلوس بالمنزل..... نريد أن يتعلم أبناءنا لا نعرف متى سترحل عنا الكورونا لكنا انتظرنا أما الآن فلا و ألف لا سيذهب أبناءنا للمدارس و نثق فالأستاذ أمزازي للإشراف و مراقبة الدخول في أحسن الظروف
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-1
18 - عبداللطيف السبت 05 شتنبر 2020 - 22:17
المغرب اتخذ قرار توقيف الدراسة في شهر مارس مباشرة بعد ان اغلقت المدارس الفرنسية اي اننا مجرد تابعين لماما فرنسا.وليكن اليقين اي قرار ستتخذه فرنسا بخصوص الموسم الدراسي سنقوم بنقله مباشرة هنا في إطار التبعية المطلقة و copier coller
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6
19 - رسالة السبت 05 شتنبر 2020 - 22:17
سي أمزازي اليوم مشيت لمؤسسة ابني لا وجود لأي معقنات و كاين روبيني واحد فالمؤسسة واش يبقاو يتزاحمو عليه..... راقبو و خصصو ميزانية تأهيل المؤسسات فالوضع فيها كارثي و لا وجود لأي تباعد ؟؟
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6
20 - Hamid السبت 05 شتنبر 2020 - 22:17
والله إنه الغبي من يسجل ابنه في المدارس الخاصة. لقد سجلت أطفالي بالمدارس العمومية ابتدائي وإعدادي. والله شعرت بحالة نفسية جيدة مع العلم أنني وزوجتي إطارين في الدولة وقادرين ماديا. إنها مسألة مبدأ.
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3
21 - جمعوي مراكشي السبت 05 شتنبر 2020 - 22:18
خبر ورأي استشاري طبي سينزل كالزلزال على قلوب الذباب الالكتروني المسخرة لخدمة أجندة معينة، والمسخرة لخلق فتنة في المجتمع المغربي وشيطنة علاقة الاساتذة بالأسر وتدمير ما بقي من مدرستنا العمومية.
كل الاحترام والتقدير لكل أساتذتنا المغاربة بدون استثناء والخزي والعار لأعداء المدرسة المغربية وأعداء الوطن
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3
22 - رب أسرة السبت 05 شتنبر 2020 - 22:20
نتمنى أن يشرف عمال العمالات و الأقاليم على مراقبة كل المؤسسات التابعة لنفوذها فليس هناك أي احترام من طرف هاته الأخيرة لأي بروتوكول اليوم ذهبت للمؤسسة لا أحد يرتدي الكمامة و ليس هناك أي تباعد..... مهم هضرة التلفازة كتبقى فيها
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3
23 - simo السبت 05 شتنبر 2020 - 22:20
تكلموا كثيرا لكن لم بتطرقوا لموضوع مهم وهو المقررات والمواد المدرسة. فكيف سيتم تدريس مقرر قلصت مدة إنجازه بحدف شهر وتقليص الحصة إلى النصف والنصف الآخر عن بعد الذي برهن عن فشله؟. وهل ثم التفكير في حدف المواد الثانوية في الباكالوريا بعدما سيثم إمتحانه فيها في شهر أكتوبر؟ يجب التفكير في مقررات تنقد الحالة وتنقد المستوى التحصيلي والفقرات المهمة التي سيساير بها مساره التعليمي لما تمر هذه المرحلة. فلحد الآن نحاول إنقاد الموسم الدراسي بمقررات معطوبة ولا تساير العصر.
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2
24 - caprice السبت 05 شتنبر 2020 - 22:21
اعطاء اقتراحات تعتمد على المراهنة على تحسن الوضع الوبائي بعد 15 يوم لا تحتاج الى خبير نقوم بدالك و نحن جالسون في المقاهي..نتوقع من خبير تحليل مبني على معطيات لا توقعات او مراهنات
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0
25 - حمدان علي السبت 05 شتنبر 2020 - 22:23
هكذا يتم مغالطة الراي العام بنشر صورة لمدرسة ولو في الاحلام على انها مدرسة عمومية مثلها مثل باقي مدارس العمومية في البلد !! غير ان الواقع بعيد كل البعد عما يروج له وهكذا تساهم وساءل الاعلام في مغالطة الراي العام وبشكل بءيس !!
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2
26 - souad السبت 05 شتنبر 2020 - 22:25
فكرة تستحق التجريب لان الدخول الى المدرسة في هذه الظروف وفِي هذا التوقيت الذي سنه وزير التربية دون دراسة او تمحيص يعتبر مغامرة لها عواقب كارثية كما حدث بعد نهاية عطلة العيد
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2
27 - الرازي فاس السبت 05 شتنبر 2020 - 22:27
هدا هوا صواب .عندى الضرورات تبيح المحضورات ..ليس هده ضرورة ..خوف أن نقع في التهاكة .المثل يقول كول تأخير فيه خير ..والعجلة من الشيطان
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2
28 - اعراب السبت 05 شتنبر 2020 - 22:28
استاذي الخبير انت لم تٱثي بجديد ،دلك ما تفعله الحكومة مند بداية أزمة كورونا ،تنسخ كل ما تفعله فرنسا تقريبا باستثناء واحد ووحيد ،هو عيد الاضحى ،وفقط لان فرنسا ليس لها عيد اضحى ،فقد ابتسمت القرارات في هذه الفقرة بالارتباك وحصل ما حصل .والسلام. عليكم
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1
29 - حسن الحرش السبت 05 شتنبر 2020 - 22:28
سبق وأن تقدمت إلى السيد المدير الإقليمي بالمديرية الإقليمية مولاي رشيد، على أن يكون التعليم عن بعد ابتداء يوم 7شتنبر 2020 من أجل عملية التفويج ومراجعة الدروس، وأن يتم استئناف الدراسة الحضورية يوم 5 اكتوبر 2020 تفاديا لأي طارئ.
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30 - FENANE السبت 05 شتنبر 2020 - 22:31
هذا الاجراء نحن كأولياء التلاميذ نراه منطقيا ولكن الوزارة على القطاع لا نعلم نواياها و اقتراحاتها فيما يخص التأخير اسبوعين او ثلاثه ،و آخرها« مدبرها حكيم» ,انكم ايها المتخصصون دائما عندما تناقشون في هذه الجائحة لا تقولون انشاء الله كأنكم تعلمون الغيب لا « العلم » ,لقد كترث عليكم الفتاوي فإذا تعددت الاسباب فالموت واحد .
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31 - طارق السبت 05 شتنبر 2020 - 22:32
تتشجع على كوبي كولي..راه هاتشي غاديين بيه من زمان...ليدرتو فرنسا نتبعوها...فرضو على الذعب ساعة اضافية هلكات الاطفال الصغار مع الفجر فقط باش نرضيو فرنسا....فين يغيتي نزيدو...راه النقال مصيرو الفشل في جميع المجالات...الناس تيطورووو و نهضو بالقطاعات ووو و نتى تتشجع على النقيل..
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0
32 - أستاذ الثانوي التأهيلي السبت 05 شتنبر 2020 - 22:39
خرج وسيخرج علينا من يُنظّر ويخطط ويقترح، وهم مشكورون على هذه الغيرة، لكن الواقع المرير الذي لمسناه خلال اجتماع بداية الموسم الدراسي يجعلنا نحس أننا نعيش في كوكب آخر غير الذي يتحدث عنه أمزازي، خصاص كبير جدا في الموارد البشرية (حارس عام واحد وعون أو اثنان في مؤسسة كبيرة) وخصاص في الأساتذة، وعدم توفر الأنترنت والحواسيب، وفقر في البنية التحتية التي لا تستجيب لقواعد الصحة، حتى المراحيض قليلة جدا!
الكذب أمام الإعلام لن يغير الواقع، بل يضع فقط مساحيق التجميل فوق "لخنونة"!
وهذه خيانة للأمانة وتهرب من المسؤولية وانحناء أمام لوبيات المدارس الخصوصية ومطابع الكتب المدرسية وغيرهم!
الاجراءات التي يتدارسونها اليوم أو يتغافلونها كان بالإمكان مناقشتها في نهاية الموسم الماضي، كالتخفيف من المقرر الدراسي والتفويج وتجهيز المدارس بما يلزم لإنجاح الدخول، والتفكير في حلول بديلة والاستماع لكل المتدخلين في العملية التعليمية.
حبل الكذب قصير والواقع سيعري أمزازي الذي سيعمل كالعادة على رمي الكرة للأساتذة حين يحمى الوطيس.
ملحوظة : واخا التعليم عن بعد حنا ملزمين نجيو كل نهار للمؤسسة (لصحاب الأجر مقابل العمل).
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2
33 - زكي مراكش السبت 05 شتنبر 2020 - 22:39
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اللعبة اصبحت مكشوفة
لوبي المدارس الخاصة غرضهم يدخلو الفلوس ويبيعو مقرراتهم ومن بعد يرجع التعليم عن بعد او تولي سنة بيضاء او سوداء المهم يتخلصو والطوفان من بعدهم
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2
34 - مرزوق مول السبت 05 شتنبر 2020 - 22:42
كان على المسؤولين التعليميين المشاورات مع الاطباء و الأساتذة و المديرين و المفتشين و الصيادلة و المنظفين ...ثم اقتراح طريقة للتعليم تحمي الاطفال و المعلمين و الأساتذة و الحراس و المديرين و المنظفين و الاباء و الامهات. والجميع انشاء الله سيكون بخير.
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3
35 - ingénieur السبت 05 شتنبر 2020 - 22:42
الوزارة للأسف راسها قاصح ! أشنو فيها إلى تأجل الدخول المدرسي حتا لشهر يناير ؟ نخشى أن نقع في نفس خطأ عيد الأضحى !!
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6
36 - مدرس السبت 05 شتنبر 2020 - 22:43
نعم تحليل منطقي لكن من يسمعك انهم يقررون دون الاهتمام براي ذوي الاختصاص
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5
37 - محمد السبت 05 شتنبر 2020 - 22:44
اقتراح منطقي وعلمي مبني عن اخد شيء من الحدر(تاخر الدخول بقليل من الوقت) حتى نرى ما يجري بالدول الاخرى لتدبير الصعوبات باحكم القرارات
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5
38 - مصطفى ملو السبت 05 شتنبر 2020 - 22:47
تغيير الدخول من 7 إلى 17 لن يغير شيئا
يجب تأجيل الدخول المدرسي إلى يناير مع اعتماد مقاربة الجودة وليس الكم، طبعا مع إمكانية العودة إلى الفصول في حالة تحسن الوضعية قبل هذا التاريخ.
وتقوم "مقاربة الجودة بدل الكم" على تقليص عدد الدروس لفائدة التلاميذ والاقتصار فقط على ما هو أهم ولم لا حتى الاقتصار على خمس أو ست مواد بدل ثمانية، إذ العبرة ليست بعدد الساعات ولا الدروس، بل بالفائدة المرجوة ومدى استيعاب المتعلم
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0
39 - عبدالله القنيطري السبت 05 شتنبر 2020 - 22:48
ع الاسف ياأستاذ ستكون اقتراحاتك صيحة في وادي لأن مسؤولينا معنتين أكثر من غيرهم في اتخاد القرارات الهدامة والتي تقود البلاد إلى التهلكة فمن جلب علينا وباء كورونا بعد ما كنا نسجل أقل إصابات من دول الجوار غير تعنت المسؤولبن ومغالطة المغاربة بتوفير أسواق أضحيات العيد المؤمنة وعرض صور مغرية على الشاشات ولما وصلنا إلى ساعة الحسم وتوافد المشترين اختلط الوابل بالحابل ولم تعد تلك الاسواق النموذجية في الوجود وكان ما كان من نتائج العيد وهاهي العملية تتكرر مع وزارة التعليم بعد ما كانت وزارة الفلاحة والشؤن الإسلامية شريكتان في مأساة العيد وسنرى اشتراك وزارة المالية والصناعة والتجارة شركاء في الخفاء لأزمة صحية كارثية سيسببها الدخول المدرسي بدون إجراءات احترازية صارمة ...
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40 - العابر السبت 05 شتنبر 2020 - 22:54
طرح منطقي، أسبوعان قد يكونان حاسمان إن تطورت الأمور سلبا أو إيجابا عند جيراننا الأوروبيين، يبقى الأمر بيد مسؤولينا فهم الادرى بما يناسبنا بحكم توفرهم على كم مهم من المعلومات حول الفيروس و انتشاره، مسؤولونا لهم سيناريوهاتهم لما يمكن ان تؤول إليه الأوضاع.إذن لابأس من الاستئناس و المشاركة بآراء أخرى من قبل ذوي الإختصاص. نتمنى أن يمر الدخول المدرسي بسلام رغم كثرة المتدخلين هذه الأيام مع ما ينتجونه من خطابات متناقضة و مزاجية تربك العديد من الناس و تشوش على الإجراءات الرسمية.
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41 - زيزو السبت 05 شتنبر 2020 - 22:54
اقتراح معقول ومنطقي خاصة هذه المدة ستعطينا نظرة شاملة على الحلول المتبعة من طرف الدول الأجنبية والمتقدمة علينا في عديد المجالات وستمنحنا الاستعداد واختيار السبل والمناهج لدخول امن احسن من دخول كارثي
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42 - drs السبت 05 شتنبر 2020 - 22:55
يتغين أيضا حسب رأيي اعتماد توقيت مستمر وأطول مما كان عليه في الظروف العادية حتى يتمكن جميع الطلبة و التلاميذ من الاستفاذة من التعليم الحضوري بالأفواج كأن يستمر التوقيت المدرسي من 8 صباحا الى 9 ليلا و الاستفادة من الافواج التي يجب ان يتناسب عدد التلانيذ فيها مع مقتضيات الوقاية الصحية بالتباعد الجسدي.
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43 - مواطن السبت 05 شتنبر 2020 - 22:56
نعم الرأي و هذا رأي الكثير و لكن الوزير قرر و بارتجال دخول مدرسي بادنى شروط الاحتراز
المغرب ليس هو المدارس التي زارها الوزير
على الوزارة و الوزير ان يتحملوا كامل المسؤولية اذا كانت انتكاسة
ان الاجراءات المتخذة و الارتجالية ستكون لا قدر الله نحن الذين سنكون فئران التجارب و سيستفيد الاخرون من تجربتنا
اللهم احفظ هذا الوطن
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44 - توضيح حسن الحرش السبت 05 شتنبر 2020 - 22:57
7شتنبر 2020 التعليم عن بعد وعملية التفويج.
5 اكتوبر 2020 التعليم الحضوري.
تفاديا لأي طارئ.
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45 - متتبع مغربي السبت 05 شتنبر 2020 - 23:00
القرارات الحميدة مثل ما اقترحه الدكتور حمضي مع الاسف تقابل بالرفض من طرف اناس لم ولن ولا يؤمنوا بوجود كورونا ويعتقدون بان المدرسين يتهربون من اداء واجبهم المهني ويظهر ذلك من خلال عدم الاعجاب بالتعليقات التي تدعو الى تجنيب البلاد والعباد هذا الوباء انا لست مدرسا وليس لي ابناء متمدرسين ولكن كنت افضل تاجيل الدخول المدرسي لان الاختلاط سيقع كرهنا ام ابينا وذلك في وسائل النقل و بجوار المؤسسات التعليمية........الخ
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