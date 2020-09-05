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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 1555 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 1555 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 70.160 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1.976.336 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 37 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1329 حالة، بينما تم التأكد من 1446 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 53.929.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
ستقولون لي لماذا ؟ الجواب بسيط. اكثر من نصف المغاربة كارين غير بيت مع الجيران, بيت بدون نافذة, او مزدحمين في براكة قصديرية, يعانون الامرين من اجل رغيف الخبز. هذا لايوجد في اي بلد في العالم حتى تلك البلدان الغارقة في الحروب, مما يصعب احتواء انتشار هذا الفيروس. و اصلا بمجرد وصول التلقيح في شهر نونبر سيلقح الاغنياء انفسهم و يتم ترك الفقراء يواجهون المجهول.
اذا كان المعدل اليومي للوفيات منذ شهر و نصف هو 40 وفاة من مجموع الحالات الحرجة اليومي اللذي هو 200 فإن نسبة الاماتة بمرض كورونا هو %20 وهذا المعدل اليومي يفوق بكثير معدل الوفيات بالمقارنة مع الأمراض الأخرى .
اذن الحجر الصحي حاليا اصبح ضروريا وفتح الاقتصاد و المدارس سيزيد لا قدر الله من رفع عدد الوفيا خصوصا مع النقص المهول للأطر الطبية و كذلك المعدات الطبية .
لن نقبل اي ستهتر بالمرض ، سنقف وقفة واحدة و نحاربه.
واك واك الحجر الصحي.
على الدولة المغربية توفير الالات و المعدات الضرورية للمرضى. حيث المرضى اغلبهم كبار السن و يتم نقل العدوى اليهم من الاقرباء داخل المنزل.
سنخرج منها سالمين بإذن الله وستعود الأمور إلى ما هو أفضل وأحسن شريطة أن نستفيد مما وقع .
المزيد من الحيطة والحذر.وشكرا للجميع.
و انا كنطل من الشرجم على الشارع يظهر لي جليا أن الحياة في الواقع تختلف عن الحياة في اخبار الانترنت و الإعلام
الدخول المدرسي سيكون كارثة في المغرب بإمتياز لأن الإمكانيات المتوفرة حاليا في جل المدارس لا العمومية ولا الخصوصية لأن التاطير السليم للأطر لم يكن في المستوى
زرت المدارس العمومية ولا الخصوصية ليس هناك إجراءات لتنظيم الآباء أثناء التسجيل المدرسي
ازدحام لدرجة التلاصق زيادة على 50%لم يكونوا يرتدون الكمامات وهدا في حد ذاته اخلالاا بإجراءات الوقاية من الفيروس
اتمنى ان يرفع الله عنا هذا الوباء للأبد.لأنه قد سئمنا هاته النشرات الإخبارية المحبطة.نريد أن نعيش حياتنا كالسابق.لقد هرمنا