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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 1555 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1555 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1555 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
السبت 05 شتنبر 2020 - 17:50

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 1555 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 70.160 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1.976.336 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 37 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1329 حالة، بينما تم التأكد من 1446 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 53.929.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - said السبت 05 شتنبر 2020 - 17:58
ا لمعطيات قبل السادسة هد كورونا غربت عندنا الله ايدير لي فيها الخير
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1
2 - عماد المديوني السبت 05 شتنبر 2020 - 18:01
من يظن انها موجة ثانية فهو مخطئ, فمرض السل لازال الى حد الساعة يستوطن المغرب بمعدل اصابات وصل الى 35000 الف سنة 2019 في حين تمت السيطرة عليه في مجموعة من الدول اقل امكانيات من المغرب كرواندا و فلسطين.
ستقولون لي لماذا ؟ الجواب بسيط. اكثر من نصف المغاربة كارين غير بيت مع الجيران, بيت بدون نافذة, او مزدحمين في براكة قصديرية, يعانون الامرين من اجل رغيف الخبز. هذا لايوجد في اي بلد في العالم حتى تلك البلدان الغارقة في الحروب, مما يصعب احتواء انتشار هذا الفيروس. و اصلا بمجرد وصول التلقيح في شهر نونبر سيلقح الاغنياء انفسهم و يتم ترك الفقراء يواجهون المجهول.
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36
3 - Fatimazahhra السبت 05 شتنبر 2020 - 18:02
كيف سنتعامل مع اطفالنا مع هذه الاعداد و الدراسة ستبدا يوم الاثنين اللهم الطف بعبادك
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49
4 - حر تاءه السبت 05 شتنبر 2020 - 18:03
الارتفاع متزيد ..ومناطق عدة اصبحت موبوءة..والدخول المدرسي على الابواب..تخبط الدولة بقراراتها المتسرعة..وتخبط اولياء التلاميذ بين الحضوري و التعليم عن بعد ..كان من الاحرى تاجيل الدخول على الاقل شهرين كما فعلت بعض الدول لتتضح الرؤية..ولهذا لاداعي للتسرع كل واحد مسؤول عن ما قد يحدث ..لان المانيا قامت بعمل جبار من اجل الدخول المدرسي ولكنها اصطدمت باغلاق الكثير من المدارس بسبباصابة الاساتدة والتلاميدذ...فحذاري ..فربما يكون للبعض فواءد في ارتفاع الاصابات حتى نكون حقلا لتجارب اللقاح.
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32
5 - hassan السبت 05 شتنبر 2020 - 18:03
انتشار الوباء مرده بالدرجة الأولى إلى القرارات العشوائية والإرتجالية للحكومة وإلى المواطن في الدرجة الثانية......
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17
6 - مراقب السبت 05 شتنبر 2020 - 18:03
هذا يعني نحن ملزمين بالتباعد وارتداء الكمامة فلا تنتظر اي مساعدة مستقبلا ولو اصيبت بالمرض لن تجد علاجا كما كان في السابق ..حافظوا على اباءكم وامهاتكم فالامر ليس سهلا.
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23
7 - جنات أمنية السبت 05 شتنبر 2020 - 18:03
السؤال الذي يجب ان تجيب عليه اللجنة العلمية ووزارة الصحة:
اذا كان المعدل اليومي للوفيات منذ شهر و نصف هو 40 وفاة من مجموع الحالات الحرجة اليومي اللذي هو 200 فإن نسبة الاماتة بمرض كورونا هو %20 وهذا المعدل اليومي يفوق بكثير معدل الوفيات بالمقارنة مع الأمراض الأخرى .
اذن الحجر الصحي حاليا اصبح ضروريا وفتح الاقتصاد و المدارس سيزيد لا قدر الله من رفع عدد الوفيا خصوصا مع النقص المهول للأطر الطبية و كذلك المعدات الطبية .
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-8
8 - االحجر الصحي السبت 05 شتنبر 2020 - 18:04
واك واك الحجر الصحي و ابغينا الحجر الصحي واك واك.
لن نقبل اي ستهتر بالمرض ، سنقف وقفة واحدة و نحاربه.
واك واك الحجر الصحي.
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-24
9 - مهاجر مغربي السبت 05 شتنبر 2020 - 18:04
أتمنى الحذر ثم الحذر ، يؤلمنا ما نراه اليوم من حالات متجددة كل يوم ... وهذا راجع بالأساس إلى عدم احترام معايير السلامة ... يعني الإحتياطات الواجب اتخاذها من أجل تفادي الكارثة الكبرى، إذا كنتم تحبون أهلكم وأحبابكم أرجوا منكم أن تحترموا التباعد الإجتماعي ، وضع الكمامات ، احترام بعضنا البعض ، لأن ما نراه اليوم ... يشمئز له القلب . إذا صبرنا وقاومنا وحافظنا على كل هذه الإحتياطات ... فبإذنه تعالى سنتغلب على هذا الوباء. حفظنا الله من هذا الوباء ، ورحم جميع موتا المسلمين .
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14
10 - يا حافظ السبت 05 شتنبر 2020 - 18:05
الله يحفظ 1550 اصابة ومع الحضوري الحاضي الله ياستار ياحافظ
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10
11 - مسلم السبت 05 شتنبر 2020 - 18:05
اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين وارحم موتاهم.
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12
12 - مٌـــــواطن مَغربــــــي السبت 05 شتنبر 2020 - 18:05
على الحكومة ان تتدارك الموقف قبل فوات الأوان وتأجل الدخول المدرسي او تعويضه عن بعد فإن الأطفال لم يربوا على ثقافة النظافة وسوف يحملون الوباء إلى الفئة الهشة من كبار وذوي الأمراض المزمنة
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22
13 - fskj السبت 05 شتنبر 2020 - 18:05
الله يا رفع علينا هذا الوباء او تانتوما عاوننا او ديرو الكمامة التعقيم او خروج الضرورة هاشي من مصلحتنا او مصلحة الجميع
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8
14 - Yassine awloz السبت 05 شتنبر 2020 - 18:05
المرجو من صاحب الجلالة نصره الله تطبيق الحجر الصحي الشامل.
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-5
15 - علامة استفهام السبت 05 شتنبر 2020 - 18:06
السؤال المطروح والذي اثار استغرابي هو : كيف أن الوفيات مستقرة في الثلاثينيات ؟؟ الموت بيد الله وبأجال او ليس حري بذالك أن تكون الوفيات مختلفة من يوم إلى أخر؟ ذلك والله أعلم
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6
16 - OBSERVATEUR السبت 05 شتنبر 2020 - 18:07
il faut que les autorités agissent pour vider les rues et les rassemblements et laisser seulement les commerçants, on achète vite ce qu'on a besoin sans contact et on vide les rues comme dans les mois de mars-avril-mai et juin! c'e sont les forces de l'ordre qui doivent imposer le règlement!!!
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1
17 - الروتين السبت 05 شتنبر 2020 - 18:07
لم نتفاجئ لقد اعتدنا على هذه الارقام اللهم ارفع عنا هذا الوباء.
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4
18 - متتبع السبت 05 شتنبر 2020 - 18:07
معدل الاماتة هو تقريبا 2% و هو الاعلى في العالم.
على الدولة المغربية توفير الالات و المعدات الضرورية للمرضى. حيث المرضى اغلبهم كبار السن و يتم نقل العدوى اليهم من الاقرباء داخل المنزل.
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3
19 - حسين عمري السبت 05 شتنبر 2020 - 18:08
الله يلطف بنا وصافي أرقام مفزعة
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4
20 - فلالي السبت 05 شتنبر 2020 - 18:08
هذا المقال مخصص للوضعية الوبائية .فلا داعي لإدراج التعاليق المدافعة عن العطل لناس معروفين.ليس كلهم طبعا
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-2
21 - أستاذ متقاعد السبت 05 شتنبر 2020 - 18:09
الحمد لله والشكر لله في كل الأحوال.
سنخرج منها سالمين بإذن الله وستعود الأمور إلى ما هو أفضل وأحسن شريطة أن نستفيد مما وقع .
المزيد من الحيطة والحذر.وشكرا للجميع.
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4
22 - reno السبت 05 شتنبر 2020 - 18:10
هاد الشي تميع ولا حامض كل نهار 1500 هاد الشي كدخل الشك لبنادم شي حاجة ماوضحاش.
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0
23 - مهدي الفيلالي السبت 05 شتنبر 2020 - 18:11
الله يرفع لينا هاد الوباء يارحم الراحمين هاتشي بزاف
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3
24 - رضوان السبت 05 شتنبر 2020 - 18:13
خانتني الكلمات ، لا أعرف ماذا أكتب . لقد وقعنا في الفخ...
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0
25 - عمي السبت 05 شتنبر 2020 - 18:14
الحامل للفيروس ليس بمريض ادا هاد الرقم ليس مهما.المهم هو عدد الموتى.ادا كان عمرهم اقل من 85 سنة فعلى الدولة أن تجري تحقيقا في سبب وفاتهم.وادا لم تفعل دلك فل تعلم ان اي واحد مهما على شأنه قد يجد نفسه طريحا باحد المستشفيات وعند ادن سيعرف سبب وفاة هؤلاء الأشخاص.كورونا لايقتل الا من وصل من العمر عتيا.هذا ليس قولي بل بحث قمت به ويكفي أن تكتب اعمار المتوفين بالكوفيد عالميا بلغة أجنبية لتعرف الحقيقة.اللهم فاشهد اللهم اني قد بلغت.
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0
26 - Observateur السبت 05 شتنبر 2020 - 18:15
على لسقا هاذ كورونا .. بغيت نعرف غير شحال من سنة باش اتفارق منا .. أربعة أعوام أو خمسة, نصابروا .. انخاف غير الفيروس يبقا بين تابعنا للأبد, وهذا يعني الكمامة والتعقيم والتباعد الإجتماعي وو للأبد
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0
27 - كورونا بين الإعلام و الواقع ! السبت 05 شتنبر 2020 - 18:15
ملي كنا نسمعو 20 إصابة و 2 وفاة ف النهار كنا كاملين مخبيين ف ديورنا و شي مخلوع و شي يبكي و القايدة حروية خارجة تغوت و ملي وصلنا لفوق 1000 إصابة ف النهار و ديما 30 تال 40 وفاة ف النهار ولاو هاد الارقام عاديين و الناس عايشين حياتهم طبيعية و ماكاينش لي مسوق!!!
و انا كنطل من الشرجم على الشارع يظهر لي جليا أن الحياة في الواقع تختلف عن الحياة في اخبار الانترنت و الإعلام
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28 - Sreb.gar السبت 05 شتنبر 2020 - 18:16
مع الدخول المدرسي يمكن ان يصل العدد الى 2500
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29 - robio السبت 05 شتنبر 2020 - 18:16
لحد الان لا أفهم المنطق الذي تفكر به هده الحكومة
الدخول المدرسي سيكون كارثة في المغرب بإمتياز لأن الإمكانيات المتوفرة حاليا في جل المدارس لا العمومية ولا الخصوصية لأن التاطير السليم للأطر لم يكن في المستوى
زرت المدارس العمومية ولا الخصوصية ليس هناك إجراءات لتنظيم الآباء أثناء التسجيل المدرسي
ازدحام لدرجة التلاصق زيادة على 50%لم يكونوا يرتدون الكمامات وهدا في حد ذاته اخلالاا بإجراءات الوقاية من الفيروس
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30 - يا وطني السبت 05 شتنبر 2020 - 18:16
يا حي يا قيوم يا من لا يرد من يسأله نرجوك ونتوسل اليك أن ترفع عنا و عن بلاد المسلمين وتجعل بيوتنا و أوطاننا محفوظة بحفظك يا رب العالمين....آميييين
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31 - غير ممكن السبت 05 شتنبر 2020 - 18:16
نحن نؤمن بوجود الفيروس.لكن هاته الأرقام التي تتداول يوميا والمتقاربة حسابيا تدعو للشك والريبة.
اتمنى ان يرفع الله عنا هذا الوباء للأبد.لأنه قد سئمنا هاته النشرات الإخبارية المحبطة.نريد أن نعيش حياتنا كالسابق.لقد هرمنا
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32 - سلمى السبت 05 شتنبر 2020 - 18:17
نطلب من جريدة هسبريس ان توافينا بحالات الاصابات والوفيات في دول الجوار وتقدم لنا تحليلا من طرف لمختصين في محاربة الوباء من أطباء ومختصين في الامراض المعدية ما هو السبب الحقيقي في هذا الصعود المخيف في المغرب ، ولماذا. يسير في دول الجوار نحو الانفخفاض في حين العكس هو الصحيح عندنا حيث تجاوز في شهر تقريبا الجزائر باربعة وعشرون ألف. مصاب ،،فما سبب هذا لا نريد تبريرا باتهام المواطن او عيد الاضحي او كبار السن والامراض المزمنة لان هذه الامور كلها توجد في الدول المغاربية فهم ايضا احتفلوا بعيد الاضحى ولهم كبار السن والامراض المزمنة ولا يلتزمون مثلنا بالاجراءات الوقائية ورفعوا الحجر الصحي مثلنا تماما ،،فما السبب نريد ان نعرف وفقط
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33 - Tameu السبت 05 شتنبر 2020 - 18:17
سبحان الله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاءً لا يغادر سقماً، اللهم يا من تعيد المريض لصحته،
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34 - الحمد لله السبت 05 شتنبر 2020 - 18:18
المرض والموتى عندنا قلال وطمعندنا علاش نخافو على ولادنا .. نهار الاثنين نديوهم المدرسة
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35 - مواطن السبت 05 شتنبر 2020 - 18:18
الحجر الصحي لبس حل بل يجب التعايش مع الوباء حتى نكتسب مناعة القطيع و ينتهي المرض
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36 - حسين السلاوي السبت 05 شتنبر 2020 - 18:18
المرض والموتى عندنا قلال وطمعندنا علاش نخافو على ولادنا .. نهار الاثنين نديوهم المدرسة
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