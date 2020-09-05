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الرئيسية | مجتمع | الشفاء من الجائحة يقارب 77% بالمغرب .. 14902 يخضعون للعلاج

الشفاء من الجائحة يقارب 77% بالمغرب .. 14902 يخضعون للعلاج

الشفاء من الجائحة يقارب 77% بالمغرب .. 14902 يخضعون للعلاج
هسبريس من الرباط (رسم: عماد السنوني)
السبت 05 شتنبر 2020 - 18:35

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1555 حالة مؤكدة للإصابة بـ"كوفيد 19" خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، فيما تم استبعاد 21015 حالة مع تسجيل 37 حالة وفاة وتعافي 1446 شخصا من المرض.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي خلال الأربع وعشرين ساعة 4,3 لكل مائة ألف نسمة، فيما بلغ معدل الفتك 1,9 بالمائة ومعدل التعافي 76,9 بالمائة، أما المعدل الإجمالي للحالات النشطة فوصل 14902؛ بمعدل تراكمي يقدر بـ41 لكل مائة ألف نسمة، فيما العدد الإجمالي للحالات الحرجة والخطيرة 189، بينها 34 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.


وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات عدد الإصابات بـ462، زيادة على 7 وفيات، حيث المصابون الجدد بالجائحة بينهم 330 بالدار البيضاء و28 بالمحمدية و27 ببرشيد و23 بسطات، و19 بالنواصر و16 بالجديدة و11 بمديونة، و4 حالات بكل من سيدي بنور وبن سليمان.

وتأتي جهة مراكش آسفي في الرتبة الثانية بتسجيلها 234 حالة وعشر وفيات، حيث 197 حالة بمراكش و20 باليوسفية و10 حالات بالرحامنة، وحالتان بشيشاوة ومثلهما في قلعة السراغنة، ثم حالة واحدة بكل من آسفي والحوز والصويرة، بينما جهة درعة تافيلالت في الرتبة الثالثة بتسجيلها 222 حالة وحالتي وفاة، جراء اكتشاف 83 حالة في الرشيدية و73 بزاكورة و48 في ورزازات، و14 بميدلت و4 على مستوى تنغير.

تأتي رابعة جهة الداخلة وادي الذهب بتسجيل 165 حالة طرية، كلها بوادي الذهب، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة التي سجلت 148 حالة وأربع وفيات؛ وذكر التعداد 59 حالة في سلا و43 بالرباط و17 بالصخيرات تمارة، و12 حالة بالقنيطرة ثم 9 حالات بسيدي قاسم و5 بسيدي سليمان و3 بالخميسات.

وسجلت جهة بني ملال خنيفرة 88 حالة وحالة وفاة، شاهدة 21 حالة بأزيلال و21 أيضا بالفقيه بنصالح، ثم 18 حالة ببني ملال و18 كذلك بالخنيفرة و10 حالات بخريبكة، وبجهة فاس مكناس 80 حالة إصابة بـ"كوفيد 19" و8 وفيات، من بينها 33 حالة بفاس و21 بمكناس و15 حالة بافران، و5 بالحاجب و4 في بتازة وحالتان اثنتان على صعيد صفرو.

كما عرفت جهة طنجة تطوان الحسيمة 64 حالة و4 وفيات، إذ جرى تعداد 30 حالة بطنجة أصيلة و23 بتطوان و6 حالات بالحسيمة، وحالتان بكل من شفشاون ووزان وحالة واحدة بالمضيق الفنيدق، وفي جهة سوس ماسة 29 حالة إصابة وحالة وفاة، تقسيم الإصابات بها يهمّ 20 حالة بأكادير ادوتنان و4 باشتوكة أيت باها و3 بإنزكان ايت ملول و2 بتارودانت.

وسجلت جهة كلميم واد نون 28 حالة؛ 25 منها بكلميم و3 في آسا الزاك، ثم 26 حالة بجهة الشرق من بينها 12 بوجدة انجاد و6 بالناظور وحالتان بكل من بركان وتاوريرت وجرسيف، ثم حالة بكل من الدريوش وجرادة، زيادة على 9 حالات بجهة العيون الساقية الحمراء، موزعة على 6 حالات بالعيون و2 بالسمارة و1 في بوجدور.

جدير بالذكر أن تحليل المعطيات الرسمية على Covid.hespress.com يبرز أن نسبة التعافي من كورونا في المغرب تصل إلى 76,87%، حاليا، بينما 21,24% من الحصيلة التراكمية يتلقون العلاج من المرض الآن؛ وعددهم يصل إلى 14.902.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - Kénitra city السبت 05 شتنبر 2020 - 18:43
اخي دخل بعد اصابته بكورونا جلس في المستشفى اسبوع ثم أخرجوه بدون ان يفحصوه هل الفيروس مات بداخله او مازال حيا، اخرجوه و قالو له اجلس في المنزل مع عائلتك لاسبوع فأنت بخير و قم باحتياطاتك !!! و نحن الآن موسوسون و خائفون من ان يكون مازال مريضا بالفيروس فنحن نتشارك المنزل و المرحاض ووو ..
هل الدولة تحارب كورونا ام تساعد على نشرها !!
هل هدفها هو غرامات الكمامة و الحجر الصحي و رخص النقل !!
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46
2 - مراقب السبت 05 شتنبر 2020 - 18:47
يعني نحن ملزمين بالتباعد وارتداء الكمامة فلا تنتظر اي مساعدة مستقبلا ولو اصيبت بالمرض لن تجد علاجا كما كان في السابق ..حافظوا على اباءكم وامهاتكم فالامر ليس سهلا.
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26
3 - عمي السبت 05 شتنبر 2020 - 18:47
الحالة الوباىية بالمغرب مستقرة وعادية لان حامل الفيروس علميا لايعد مريضا.المشكل مطروح في عدد الوفيات.ادا كانت اعمارهم اقل من ثمانين سنة فعلى الدولة إجراء تحقيق عاجل لمعرفة ما يقع في اقسام الإنعاش.والا سيندمون عندما يفقدون عزيزا اويدخلون هم أنفسهم الى هته الاقسام.سؤال الى وزير الصحة كم من شخص قمتم له بالتنفس الاختراقي وخرج حيا؟؟؟؟
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19
4 - krimorocco السبت 05 شتنبر 2020 - 18:47
منطقيا مراكش الأولى ب 200 حالة تليها الدار البيضاء ب 300 .. و هنا السؤال لمذا مراكش لماذا مراكش الارقام مخيفة هل هي نظرية المؤامرة ؟؟
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-16
5 - احمد السبت 05 شتنبر 2020 - 18:50
نرجو من الله ان يبعد علينا هذا الوباء وان يلتزم المواطنون بالتدابير حتى نتمكن من السيطرة على الفيروس الحمد لله حالات الشفاء وصلت تقريبا 77٪ ونتمنى من الله ان يبدأ العد التنازلي الاصابات .اللهم ارفع عنا الوباء والطف بنا واعن اخواننا الذين يسهرون على محاربة الوباء كل من جهته وزارة الصحة سلطات عمومية .
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7
6 - MAROCAIN السبت 05 شتنبر 2020 - 18:52
il faut que les autorités agissent pour vider les rues et les rassemblements et laisser seulement les commerçants, on achète vite ce qu'on a besoin sans contact et on vide les rues comme dans les mois de mars-avril-mai et juin! ce sont les forces de l'ordre qui doivent imposer le règlement!!!
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-3
7 - كمال السبت 05 شتنبر 2020 - 18:54
ارقام الشفاء لا تبدو حقيقية والسبب واضح. الإصابات في المغرب أصبحت تتعدي 1000 إصابة في اليوم والشفاء كذلك كان لا احد يصاب بكرونا سوي 10 أشخاص في اليوم وحل يعقل جميع المستشفيات في المغرب مملوءة عن اخرها وكذلك الوفاة 30 فرد كل يوم ونسبة الشفاء مرتفعة أليس غريب هاذا الكلام الذي يخدم الحكومة ووزير التربية والتعليم الذي يريد نكسة. كبري في المغرب تحت شعار 80٪ حضوري كان التعليم قبل كرونا كان بأحسن حالة
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2
8 - ماروان السبت 05 شتنبر 2020 - 19:04
حسب الأرقام فقد قامت وزارة الصحة ب-22570 إختبار في 24 ساعه، وما لايعرفه غالبية المغاربة هو أن تكلفة إختبار PCR واحد تفوق 500 درهم.هذا تذكير فقط ل الذين يحملون الدولة كل أوزارهم
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-12
9 - maroc_10 السبت 05 شتنبر 2020 - 19:11
الدار البيضاء و مراكش سبب الارتفاع لماذا لم يتم حجر المدنتين لمدة 15 يوم مثل طنجة التى أصبحت لا تتعدى 30 حالة فهمونا الله يرحم الوالدين
اللهم ارفع البأس اشفي مرضانا شفاءا لا يغادر سقما
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