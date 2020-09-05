الشفاء من الجائحة يقارب 77% بالمغرب .. 14902 يخضعون للعلاج

هسبريس من الرباط (رسم: عماد السنوني)

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1555 حالة مؤكدة للإصابة بـ"كوفيد 19" خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، فيما تم استبعاد 21015 حالة مع تسجيل 37 حالة وفاة وتعافي 1446 شخصا من المرض.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي خلال الأربع وعشرين ساعة 4,3 لكل مائة ألف نسمة، فيما بلغ معدل الفتك 1,9 بالمائة ومعدل التعافي 76,9 بالمائة، أما المعدل الإجمالي للحالات النشطة فوصل 14902؛ بمعدل تراكمي يقدر بـ41 لكل مائة ألف نسمة، فيما العدد الإجمالي للحالات الحرجة والخطيرة 189، بينها 34 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.



وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات عدد الإصابات بـ462، زيادة على 7 وفيات، حيث المصابون الجدد بالجائحة بينهم 330 بالدار البيضاء و28 بالمحمدية و27 ببرشيد و23 بسطات، و19 بالنواصر و16 بالجديدة و11 بمديونة، و4 حالات بكل من سيدي بنور وبن سليمان.

وتأتي جهة مراكش آسفي في الرتبة الثانية بتسجيلها 234 حالة وعشر وفيات، حيث 197 حالة بمراكش و20 باليوسفية و10 حالات بالرحامنة، وحالتان بشيشاوة ومثلهما في قلعة السراغنة، ثم حالة واحدة بكل من آسفي والحوز والصويرة، بينما جهة درعة تافيلالت في الرتبة الثالثة بتسجيلها 222 حالة وحالتي وفاة، جراء اكتشاف 83 حالة في الرشيدية و73 بزاكورة و48 في ورزازات، و14 بميدلت و4 على مستوى تنغير.

تأتي رابعة جهة الداخلة وادي الذهب بتسجيل 165 حالة طرية، كلها بوادي الذهب، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة التي سجلت 148 حالة وأربع وفيات؛ وذكر التعداد 59 حالة في سلا و43 بالرباط و17 بالصخيرات تمارة، و12 حالة بالقنيطرة ثم 9 حالات بسيدي قاسم و5 بسيدي سليمان و3 بالخميسات.

وسجلت جهة بني ملال خنيفرة 88 حالة وحالة وفاة، شاهدة 21 حالة بأزيلال و21 أيضا بالفقيه بنصالح، ثم 18 حالة ببني ملال و18 كذلك بالخنيفرة و10 حالات بخريبكة، وبجهة فاس مكناس 80 حالة إصابة بـ"كوفيد 19" و8 وفيات، من بينها 33 حالة بفاس و21 بمكناس و15 حالة بافران، و5 بالحاجب و4 في بتازة وحالتان اثنتان على صعيد صفرو.

كما عرفت جهة طنجة تطوان الحسيمة 64 حالة و4 وفيات، إذ جرى تعداد 30 حالة بطنجة أصيلة و23 بتطوان و6 حالات بالحسيمة، وحالتان بكل من شفشاون ووزان وحالة واحدة بالمضيق الفنيدق، وفي جهة سوس ماسة 29 حالة إصابة وحالة وفاة، تقسيم الإصابات بها يهمّ 20 حالة بأكادير ادوتنان و4 باشتوكة أيت باها و3 بإنزكان ايت ملول و2 بتارودانت.

وسجلت جهة كلميم واد نون 28 حالة؛ 25 منها بكلميم و3 في آسا الزاك، ثم 26 حالة بجهة الشرق من بينها 12 بوجدة انجاد و6 بالناظور وحالتان بكل من بركان وتاوريرت وجرسيف، ثم حالة بكل من الدريوش وجرادة، زيادة على 9 حالات بجهة العيون الساقية الحمراء، موزعة على 6 حالات بالعيون و2 بالسمارة و1 في بوجدور.

جدير بالذكر أن تحليل المعطيات الرسمية على Covid.hespress.com يبرز أن نسبة التعافي من كورونا في المغرب تصل إلى 76,87%، حاليا، بينما 21,24% من الحصيلة التراكمية يتلقون العلاج من المرض الآن؛ وعددهم يصل إلى 14.902.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.