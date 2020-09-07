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الرئيسية | مجتمع | "استهتار مؤسسات" بإجراءات الوقاية من كورونا يهدد بتفاقم الوباء

"استهتار مؤسسات" بإجراءات الوقاية من كورونا يهدد بتفاقم الوباء

"استهتار مؤسسات" بإجراءات الوقاية من كورونا يهدد بتفاقم الوباء
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 07 شتنبر 2020 - 11:00

ظلت السلطات العمومية منذ ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في المغرب تتخذ إجراءات للحد من انتشار الوباء، وتحيِّنها حسب وضعية تطوره؛ لكنّ اللافت أن بعض المؤسسات، العمومية والخاصة، التي يفترض أن تكون أول مَن يمتثل لهذه الإجراءات، أصبحت، في الآونة الأخيرة، "تستهتر" بها.

وإذا كان عدم احترام التباعد الجسدي أمرا شبه عادي داخل هذه المؤسسات فإن ثمّة إجراءات احترازية أخرى فرضتها السلطات أصبحت مجرد شكليّات تذكّر فقط بوجود فيروس كورونا، دون أن تكون لها أيّ فعالية للوقاية منه، مثل السجاد الخاص بتعقيم الأرجل الذي فُرض وضعه أمام أبواب المؤسسات والمقاهي والفنادق وغيرها...

ويُلاحظ أن سجاد تعقيم الأرجل الموضوع عند مداخل كثير من الفضاءات العمومية والخاصة أصبح مثل "ديكور" تمر عليه أرجل الداخلين دون نتيجة، إذ لا يتمّ تزويده بالمادة المعقّمة، ما يجعل وجوده من عدمه سيان، بينما اختفت معقّمات اليدين التي كانت موضوعة في أبواب بعض الفضاءات خلال الأيام الأولى لرفع الحجر الصحي.

اللافت في الأمر أن وسائل الوقاية من فيروس كورونا غير متوفرة حتى في بعض المؤسسات التابعة للدولة، كما أكد ذلك لحسن بيوض، رئيس جمعية أيت يدين للفلاحة والبيئة بإقليم الخميسات، بقوله: "هناك مؤسسات عمومية لا توجد فيها أصلا وسائل الوقاية من الفيروس، ونحن كفاعلين جمعويين مَن قدّم بعضا من هذه الوسائل لبعض الإدارات".

بيوض قال في تصريح لهسبريس إن هناك تراجعا في التعامل بصرامة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مردفا: "حتى المساجد حيث كان يُفرض على المصلين أن يخضعوا لقياس الحرارة وتعقيم اليدين والرجلين انخفضت فيها درجة تطبيق هذه الإجراءات، ولم تعد بنفس الحزم التي كانت عليه في الأيام الأولى التالية للرفع الجزئي للحجر الصحي".

ونبّه المتحدث ذاته إلى أن التراخي في مواجهة فيروس كورونا قد تكون له تبعات خطيرة خلال الأيام والأسابيع المقبلة، بعد انطلاق الموسم الدراسي يوم غد الإثنين، وزاد موضحا: "من خلال زيارتنا إلى عدد من المؤسسات التعليمية لاحظنا غياب شروط السلامة الصحية، إذ لا يتم احترام التباعد الاجتماعي أو الالتزام بوضع الكمامة أو توفير وسائل التعقيم".

وجوابا عن سؤال حول سبب التراخي الذي يطبع التعاطي مع فيروس كورونا، قال بيوض إن بعض المواطنين يعتقدون أن الفيروس غير موجود أو لا يشكل خطرا عليهم، ومن ثم يستخفون به، منبها إلى أن هذا الانطباع يتعمّق عندما يرى المواطن أن الإدارات العمومية بنفسها لا تحترم الإجراءات الاحترازية للوقاية منه، وترسخ لديه القناعة بأن الوباء فعلا غير موجود.

وتساءل المتحدث ذاته: "كيف لمؤسسة تعليمية فيها أطر تربوية تكوّن الأجيال ألا تحترم التدابير والإجراءات للوقاية من فيروس كورونا؟"، مجددا التحذير من أن عدم احترام هذه الإجراءات ستكون له تكلفة بعد انطلاق الموسم الدراسي، وقد يتسبب في انتشار الفيروس في مناطق غير موجود فيها من طرف الأطر التربوية التي تنتقل من المدن إلى القرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - Driss الاثنين 07 شتنبر 2020 - 11:09
يجب زيارة المقاطعات و الكوميساريات لترى الناس مكتضة إمام ابوابها يعني أن الدولة لا تحترم شروط التباعد و هناك بعض المؤسسات العمومية التي تجبر الناس للذهاب الى المقاطعات لإحضار عقود الازدياد و هذا يعتبر غباءا اداريا
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15
2 - kamal الاثنين 07 شتنبر 2020 - 11:11
يجب فتح كل شيء اصبح الوضع لا يطاق، حياة 3% لا تساوي شيء امام عداب 97% يجب فتح كل شيء او لي مات الله ارحمو راه مايمكانش نبقاو 3 او اربع سنوات هكدا ، راه لا يمكن منع السفر
بين المدن اربع سنوات افتحو كل شيء لي مات الله ارحمو واه ماشي معقول هادشي ، راه الاقتصاد كان ولا زال اهم من حياة الانسان وبالخصوص اهم من 3% يجب حماية اقتصاد 97%
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-9
3 - عزيز الاثنين 07 شتنبر 2020 - 11:12
في المؤسسة التي أشتغل بها لا وجود لأثر للمواد المعقمة أو حتى الصابون، لا تباعد ولا هم يحزنون وعندما تحدثت إلى مدير المؤسسة عن الإحتياطات التي فرضتها وزارة التعليم لسلامة التلاميذ والأطر الإدارية والتربوية أجابني : داكشي كاين غير فالتلفزة!!!!!
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15
4 - االحجر الصحي الاثنين 07 شتنبر 2020 - 11:13
كنت داءما اطالب بالحجر الصحي
و لكن الان فات الاوان، مشيتو خلا يا المعلم.
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5 - غزلا الاثنين 07 شتنبر 2020 - 11:14
القضاء على كرونا ممكن بنسبة 99% وهو اعادة الحجر صحي والتزام مدة 15 يوما نصبر فيها علا كل شئ لاكن سوف نرتاح من الخوف والقلق ومن هدا الوباء الله ما حفض جميع خلقك من كل شر
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5
6 - محسن الاثنين 07 شتنبر 2020 - 11:16
يجب التركيز اولا على كيفية انتقال الفيروس و حديثا توصلو الى أن الفيروس ينتقبل عبر قطرات العطس و السعال يعني بعض الإجراءات كالسجاد قد أصبحت من الماضي ......اللهم ان كنت مخطئ.
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7 - عبد الجليل الاثنين 07 شتنبر 2020 - 11:20
اليوم لوحظ اكتضاض بالمؤسسات التعليمية دون مراعاة لشروط التباعد ،اضافة إلى انعدام ارتداء الحمامات. سيدي بنور 7/9/2020
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8 - الكوشي الاثنين 07 شتنبر 2020 - 11:23
في رأيي المتواضع يجب معاقبة أصحاب هاته المؤسسات بتهمة :الإخلال بالتدابير الوقائية وتعريض حياة المواطنات والمواطنين لخطر قائم.
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9 - ام نعمة الاثنين 07 شتنبر 2020 - 11:26
اليوم اوصلتةابنتي التي تبلغ 6سنواتةالى المدرسة .كان من المفروض ان افرح وانى اودعها.لاول يوم في الابتدائي وأول يوم في مسارها الدراسي .لكن مع الاسف أحسست كأنني أتخلى عنها للمجهول هي الان في أيدي ناس لأعرف ضمائرهم .
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6
10 - الريش اقديم الاثنين 07 شتنبر 2020 - 11:28
فاقد الشىء لا يعطيه
نحاسب المواطنين على مسؤولياتهم و افعالهم ولا نحاسب الدولة و اجهزتها على واجباتها
الجهل و التهور فعل فعلته بمجتمعنا واليوم نحصد غلة سياسة حكومات متعاقبة على التسيير
كان الله لك ياوطني انينك وصل ارجاء المعمور
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6
11 - chaimaa الاثنين 07 شتنبر 2020 - 11:35
نريد كمواطنين معرفة كيف يتم اتحاد قرارات منتصف الليل وفي نهاية الأسبوع
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3
12 - Roshdi الاثنين 07 شتنبر 2020 - 11:36
ألن تنتهي هذه المسرحية أبدا لأننا قد مللنا من الكذب والتزوير والتضييق على الناس في أماكن عيشهم وحرمانهم من قوتهم اليومي وقوت ابناؤهم والأكثر من ذلك هو نهب جيوبهم بدعوى عدم ارتداء الكمامة وهو حق اريد به باطل لا ادري كيف سيكون موقفكم يوم القيامة امام الخالق سبحانه وتعالى وقد قال في كتابه العزيز"انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا"
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13 - اسماعيل والحاج الاثنين 07 شتنبر 2020 - 11:40
المطلوب من السلطات الترابية اعداد تقارير صادق عن المؤسسات التعليمية التي توجد في داءرتها خصوصا في العالم القروي ولم تقم بادنى شروط السلامة والأمان ومنع انتشار الوباء.ل وذلك بدعوى انها تتتظر المساهمة والانخراط للشركاء والجمعيات والسلطات لتزويد المؤسسة بما يلزم من معدات للتعقيم والاحتراز ووووو.... هكذا تقول المذكرة الاقليمية الموجهة الى المديرين باقليم الجديدة.... نحملكم المسؤولية كاملة .(عن اب واستاذ مغلوب على أمره.
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14 - faddyy الاثنين 07 شتنبر 2020 - 11:45
قالو المسؤولين كلشي على مايرام لهذا الدخول المدرسي و ملي جا اليوم المحدد طحنا فلي كنا خايفين منو لا معقمات ولا تأطير غير تسجل ودخل والطمة الكبرى هي ان الفيروس كيرتافع ولي مخططين له لم يتوقع وللاسف التعصب للرئ الواحد هو لي جعل التعليم عن بعد لاغلبية المدارس ولا نهج ولا خطة قلنا مافيها باس تأجلو الدخول ولو شهر او اكثر حتا تستعدو وتاخذو حذركم ولا من ينادي
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15 - محمد مداني الاثنين 07 شتنبر 2020 - 11:47
احمل المسؤولية كاملة إلى السلطات لأنها تهاونت مع بعض أفراد الشعب باستهتار وتنظر إلى الخروقات ولا من يحرك ساكنا .
عندما تجد رجل متقف كاستاذ جامعي أو طالب يستهتر بالوباء ما بالك بامي، لهذا لقد أصبح و من المفروض إستعمال الإكراه البدني على كل من سولت له نفسه أن يعرض للآخرين لخطر الإصابة بكورونا كذالك اصبحت الغرامة واجبة على كل من لا يضع الكمامة ولا يحترم الوقاية الصحية.
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