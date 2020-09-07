24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:33
|07:02
|13:31
|17:00
|19:50
|21:06
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- شرطة بريطانيا: قتيل ومصابون في "هجمات طعن"
- 139 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
- هل يعود قطار "الحراك ضد النظام" إلى السير في شوارع الجزائر؟
- "كاف" يدعم الاتحاد المصري بعد فقدان كؤوس قارية
- رحيل اليهود عن العراق .. أجساد تتحرك وتراث يسكن بلاد الرافدين
المغرب يصدم إسبانيا بمنع أنشطة التهريب من ثغرَي سبتة ومليلية (5.00)
تراجع "كورونا" بالشمال يجدّد مطلب إعادة تصنيف المناطق الموبوءة (5.00)
مرصد السجون يبادر إلى إنهاء إضراب "معتقلي الريف" عن الطعام (5.00)
جهة الدار البيضاء تشهد زهاء ألف إصابة بكورونا في يوم واحد (5.00)
- المغرب يسجل 2234 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (225)
- الحكومة تتخذ تدابير جديدة لتطويق انتشار "كورونا" بالدار البيضاء - (191)
- جهة الدار البيضاء تشهد زهاء ألف إصابة بكورونا في يوم واحد - (76)
- المغرب يصدم إسبانيا بمنع أنشطة التهريب من ثغرَي سبتة ومليلية - (73)
- عتاد القوات الجوية الملكية المغربية يتعزّز برادارات أمريكية متطورة - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مبادرة مستقل: وضعية الشباب مقلقة جدا بالمغرب
اعتبر عمر الخياري، مؤسس مبادرة "مستقل"، أن وضعية الشباب في المغرب جد مقلقة، خصوصا في ظل جائحة كورونا وضعف المجهودات المبذولة من أجل تأطير الشباب في وضعية هشة، مشددا على أن "مستقل" تضع شريحة الشباب الذين يقعون خارج دائرة التعليم والعمل والتكوين NEET في صلب اهتماماتها وضمن أولوياتها.
جاء ذلك خلال الجمع العام لمبادرة "مستقل"، حيث تم استعراض الأنشطة التي قامت بها، والمتعلقة على وجه الخصوص بالاستماع والتوجيه خلال جولة همت 24 مدينة، واستهدفت أكثر من 580 شابة وشابا تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، ويقعون خارج دائرة التعليم والعمل والتكوين NEET حسب تصنيف الأمم المتحدة. وتشكل هذه الفئة ما يقارب 30% من الشباب المغربي حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط.
كما تم خلال الجمع المنعقد بالرباط عرض حصيلة الدورات الأربع من برنامج إبراز الكفاءات الذي تسهر عليه الجمعية وتستفيد منه هذه الفئة من الشباب.
وفي سياق متصل، قامت مبادرة مستقل بتكوين 360 شابة وشابا في مجالات تقنيات البحث عن العمل، واللغات وتدبير المقاولات ووسائل وتقنيات الإعلام؛ فضلا عن تقديم دروس في الحقوق وتاريخ المغرب، وذلك لتنمية مداركهم وإثراء ثقافتهم العامة وبلورة مهاراتهم التي ستمكنهم من ولوج سوق الشغل. وعلاوة على ذلك قامت الجمعية بمساعدة 50 مستفيدا من أجل تلقي تكوين مناسب أو العودة إلى قاعات الدراسة.
المهدي المصمودي، الكاتب العام للجمعية، أكد أن التنظيم وضع رهن إشارة الشباب "دار مستقل" بحي أكدال، حيث قامت بإعداد وتطوير أكاديمية افتراضية من أجل استفادة الشباب من مختلف التكوينات المجانية والمواكبة، إلى جانب خلق خلية للاستماع والتأطير النفسي ووضعها رهن إشارة المستفيدين.
كما أشار أمين مزين، المنسق الإعلامي للمبادرة، إلى أهمية بناء إستراتيجية تواصلية جديدة من أجل جلب مستفيدين جدد للجمعية عن طريق حكي تجاربهم وقصص تعثرهم، ثم النتائج المحققة بعد الانخراط في التكوين؛ وذلك حتى يكونوا مصدر إلهام لباقي الشباب.
فيما أكد من ناحيته مراد العجوطي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، وعضو المكتب التنفيذي للمبادرة، على أهمية إشراك متخصصين في عملية المواكبة؛ وذلك عن طريق اعتماد برنامج جديد يمكن من تنظيم لقاءات بين الشباب ومدراء الموارد البشرية من أجل تكوين تقني للشباب يمكنهم من ولوج سوق الشغل ومساعدتهم في اختيار التكوينات التي تلائم احتياجات سوق الشغل.
يذكر أن مبادرة "مستقل" أطلقت في شتنبر 2018، والتزم بموجبها ثلة من الشباب من أجل خدمة شباب آخرين. وترتكز مهام المبادرة على ثلاثة محاور: الاستماع، وتعزيز المهارات والتعهد الجماعي بخدمة المجتمع.