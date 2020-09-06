24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0113:3117:0119:5121:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. السقوط من عمارة ينهي حياة خمسيني بمدينة أكادير‬ (5.00)

  2. الإثراء غير المشروع (5.00)

  3. التوجه إلى تفويت مصحات "الضمان الاجتماعي" يلاقي رفض نقابيّين (5.00)

  4. خبير يقدّم وصفة سلامة الدخول المدرسي .. التأخير والتباعد الزمني (5.00)

  5. الانخفاض يطبع "الحالات النشطة" بشمال المملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 2234 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 2234 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 2234 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأحد 06 شتنبر 2020 - 17:55

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 2234 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 72.394 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1.997.659 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 32 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1361 حالة، بينما تم التأكد من 1345 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 55.274.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (155)

1 - عمر الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:03
يجب تاجيل الدخول المدرسي اسي امزازي راك تتلعب بحياة المواطنين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
675
2 - rabat الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:03
اللهم الطف بنا يا ربي كارثة هادي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
356
3 - الحجر أصبح ضرورة ملحة الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:04
ياربي السلامة، أظن أن العودة للحجر الصحي لمدة شهر أصبحت ضرورية، الوباء أصبح مخيفا وقد تصل المنظومة الصحية للنهيار، ان بقيت الاوضاع هكذا. أين الدولة،؟؟؟؟ الله يحفظنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
331
4 - رياض الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:04
الله يبشركم بالخير ،عندما نتطلع الى غد افضل ،نحبط برقم مخيف ،الكل ولا شاد الصف وصافي ،لطفك يا رب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
156
5 - يونسيف الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:04
الوفيات في تزايد ..والدخول المدرسي غدا ..كان على الدولة ان تؤجل الدخول المدرسي الى غاية اكتوبر حتى يتسنى لنا معرفة ما سيؤول له الدخول المدرسي في اوروبا لنستفيد منههم الدروس في عدد الاصابات عندهم لكن لا حياة لمن تنادي عشواءية وتخبط غير الله يحفظ راه الامور مكتبشرش بلخير اللهم اللطف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
350
6 - وجدي الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:04
لا للذعر .إننا نعيش ذروة الوباء وهذه الأرقام عادية.ذروة كورونا في أوربا والأمريكيتين كانت مأساوية وأسفرت عن مئات الآلاف من الضحايا.يجب الإستمرار في الإجراءات الوقائية ومباشرة الحياة العادية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-168
7 - اتقو الله في الشعب الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:05
حسبنا الله ونعم الوكيل الى اين الى اين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
137
8 - roka الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:05
ها احنا فوق الفين دابا ، الله يحفظ ، شكل الامور طالعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
87
9 - جنوبيه الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:05
اه يا ناري 2000 اويلي وحدي الله ايوا اجي اامزازي الله يعطينا براكتك
يا ربي ترحم الاموات وتصبر الاهالي نتاعهم ويشافي الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
85
10 - الغزواني الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:05
يجب تأجيل الدخول المدرسي قبل ان تقع كارثة لابنائنا واعادة الحجر الجزئي للمدن التي فيها عدد كبير من الاصابات هذه هي نتائج بيع الاضاحي لو بقي الحجر كما كان في البداية لوجدنا انفسنا اليوم بخير وعدد الاصابات متحكم فيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
226
11 - مواطن الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:05
ننتضر الدخول المدرسي!!!!!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
109
12 - الدخول المدرسي الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:05
لا اله الا الله محمد رسول ومع الدخول المدرسي يارب لطفك بوليداتنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
159
13 - الرحيق المختوم الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:06
إنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر يزداد سوءا يوما بعد يوم، والأرقام في تزايد مستمر. أعتقد أن الظلام سيحل في المغرب قريبا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
49
14 - عابر سبيل الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:06
كنت أتوقع أن يرتفع عدد الإصابات إبتدائا من فاتح شتنبر. الفاهم غادي يفهمني.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
63
15 - مغربي بالمهجر الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:06
يؤلمنا ما نراه اليوم من حالات متجددة كل يوم ... وهذا راجع بالأساس إلى عدم احترام معايير السلامة ... يعني الإحتياطات الواجب اتخاذها من أجل تفادي الكارثة الكبرى، إذا كنتم تحبون أهلكم وأحبابكم أرجوا منكم أن تحترموا التباعد الإجتماعي ، وضع الكمامات ، احترام بعضنا البعض ، لأن ما نراه اليوم ... يشمئز له القلب . إذا صبرنا وقاومنا وحافظنا على كل هذه الإحتياطات ... فبإذنه تعالى سنتغلب على هذا الوباء. حفظنا الله من هذا الوباء ، ورحم جميع موتا المسلمين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
16 - Taha Ely الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:06
لا حول و لا قوة إلا بالله هاد شي مكيبشرش بالخير و الدخول المدرسي على الأبواب با ربي تحفضنا و تحفض وليداتنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
52
17 - مواطن من المغرب الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:06
غداً بلا شك سيكون اول يوم في الدراسة الحضورية وفي نفس الوقت آخر يوم..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
86
18 - محمد الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:06
يبقى مجرد رقم ما دامت الوزارة لا تعطي عدد الاختبارات في اليوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-32
19 - معلق الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:06
الله اكبر اش هذ الاستهتار بصحة الناس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
20 - هشام الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:07
يجب على المغرب أن يعلن حالة طوارئ في كل بلاد هاد شي راه بزاف وقادم أكثر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
21 - مغربييي الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:07
ياربي السلامة اش هاد الحصيلة. الله يستر او خلاص في هاد الدخول المدرسي الى ما وصلات 10000 في النهار. الله يهديكوم ما اجلوا الدخول المدرسي حتى ل يناير على الاقل تبان الوضعية الصحية مزيان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
91
22 - said الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:07
الاصابات مرتفعة جدا ولاتنتظروا شيء من الحكومة نسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء و مايقلقنا هو الدخول المدرسي ونعلم جيدا ليس هناك أي وقاية في المدارس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
69
23 - Kamal الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:07
اخواني اخواتي كورنا اجتاحت العالم كله لكي يؤدبنا ربنا ونرجع اليه الكل في بطن حوت كبير اسمه كورنا علينا ان نفعل مافعله يونس غليه السلام وندعو بالدعاء لااله الاانت سبحانك اني كنت من الظالمين علينا ان نرجع الحقوق الى اهلها والديون الى اصحابها وان نصل ارحامنا كما قطعناها فارحمو اهل الارض يرحمكم من في السماء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
98
24 - عبدو الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:07
ياربي السلامة حصيلة مرتفعة . الله أحد الباس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
25 - أمنية شحيتي الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:07
السؤال الذي يجب ان تجيب عليه اللجنة العلمية ووزارة الصحة:
اذا كان المعدل اليومي للوفيات منذ شهر و نصف هو 40 وفاة من مجموع الحالات الحرجة اليومي اللذي هو 200 فإن نسبة الاماتة بمرض كورونا هو %20 وهذا المعدل اليومي يفوق بكثير معدل الوفيات بالمقارنة مع الأمراض الأخرى .
اذن الحجر الصحي حاليا اصبح ضروريا وفتح الاقتصاد و المدارس سيزيد لا قدر الله من رفع عدد الوفيا خصوصا مع النقص المهول للأطر الطبية و كذلك المعدات الطبية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
26 - mahroucha الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:07
رقم قياسي الله احفظ ابنأنا في المدارس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
51
27 - مسلم الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:07
2234 حالة في يوم واحد ... لطفك يا رب. إلى أين نحن ذاهبون.. وغدا إن شاء الله الدخول المدرسي..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
42
28 - يا ربي السلامة الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:08
واك واك أ عباد الله يا ربي السلامة كيغنديرو في وليداتنا لي غيبداو لقراية في هاد الأسبوع حرنا والله العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
29 - حسن الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:08
سترون المزيد ثم المزيد مع الدخول المدرسي !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
47
30 - صوت الحق الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:08
حسب ما اشاهد
اما حجر صحي وشيك وطويل المدى
او تعايش مفروض و البقاء للاقوى من حيث المناعة
نسأل الله ان يرفع عنا هذا الوباء
ابناء الشعب في خطر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
31 - مغربي حر الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:08
اللهم لطفك بعبادك
#افتحوا_المساجد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
32 - يااارب الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:08
. الله أكبر!!! هدا العدد خطييير جدا.ونحن نستعد للدخول المدرسي ياربي السلامة قلبي تهز من بلاصتو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
33 - ={{أَبُو إِسْحَاق اَلوَسَطي}}= الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:09
تقدم ملموس ماشاءالله !!! أصبحنا في مصاف الدول المتقدمة ؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
34 - ياسر الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:09
يارب اللهم أصرف عنا هذا الوباء الملعون،إننا لانطيق عذباك ....فالأيام أصبحت مخيفة جدا
..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
35 - Idk الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:09
رقم قياسي جديد، الله يستر...
قالك حياة التلاميذ هي الأهم، و صايفطينهم للقراية فالذروة ديال الوباء...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
36 - بزاف هادشي الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:09
الله اكبر فين غاديين بهادشي يوما كارثة نييت اعلم الله غدا دخول مدرسي فين غادي نوصلو الله يحد باس ياربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
37 - حسين عمري الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:09
هامنا خايفين من خروج الوباء عن السيطرة...قلنا ونادينا بالحجر مدة شهر المهم مدة زمنية حتى تتم السيطرة على الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
38 - سوسو الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:10
لا حول ولا قوة الا بالله اللهم ارحم جميع المسلمين او ارفع علينا هاد الوباء بزاف على هاتشي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
39 - عبدالله الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:11
الوضع مقلق جدا. و العثماني سبق وأن قال بأن الوضع متحكم فيه و وزارة الصحة أكدت أن الوباء في منحى النزول أين نحن من هذه التصريحات حكومة فاشلة تقود البلاد إلى الهاوية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
40 - مواطن الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:11
يا ربي السلامة فتنا 2000 حالة و غذا الدخول المدرسي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
41 - فاعل خير الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:11
كل الحلول استنفذت ما العمل ايتها الحكومة الموقرة ؟
هل هناك حجر بدون دعم ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
42 - Yahya الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:11
نطالب بتأجيل الدراسة إلى غاية 2023 و شكرا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-29
43 - مواطن الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:11
لاحول و لا قوة الا بالله، هادشي خاصو الحجر الصحي...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
44 - المغترب في المغرب الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:11
الحجر الصحي هو الحل. التعليم عن بعد هو الخيار الأمثل.الله يدير تاويل الخير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
45 - إيران الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:11
مشكل هو أن مستشفيات ليس لها قدرة .غادي يولي طيح كثر من نيض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
46 - أم وسيم الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:12
اعتصر ألما على التلاميذ المتوجهين غدا لملاقاة المجهول لعلك تسعفنا امزازي ببلاغ ليلي كعادتك يؤجل الدراسة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
47 - ملاحظ الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:12
الدولة غيرت اولياتها على ما يبدو. خاضعة لاصحاب الوحدات الصناعية . لا يطبقون الاجراءات و يواصلون العمل . الدولة اختارت الاقتصاد على ارواح المواطنين . عندما فرضت الدولة الحجر استجاب الشعب . على الدولة ان تتحرك و الا سنتجه للكارثة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
48 - ماندي الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:12
اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه. هاد معدل الاصابات يدل على انه حتى واحد ما داير الخدمة ديالو نيشان شعب و سلطة يعني مناعة القطيع. المغرب ماشي في طريق الدول النامية التي ليس لها سياسة اقتصادية واضحة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
49 - Med الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:12
اللهم الطف بنا يارب العالمين نسألك السلامة والعافية باربي آمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
50 - رباطي الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:12
اللهم ارفع عنا هذا الوباء
أعلى حصيلة يومية تسجل اليوم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
51 - اشرف الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:12
كيف اقتنعنا بان المرض قدر و لم نقتنع بأن الدول القوية بل فلنقل الدول المتقدمة شكلا و مضمونا استطاعت التغلب و الحد من الوباء بثلات قواعد الصحية الكمامة التباعد الاجتماعي و تعقيم اليدين بينما نحن ما زلنا نناقش وجوده من عدمه و فتكه من ضعفه، متى نستيقظ، الم يقل ملك البلاد بضرورة التزامنا و ان من لم يلتزم خان الوطن في وقت احتاج لوعي كل واحد منا. سيحيا الوطن ولكن باي ثمن سندفعه من ارواحنا و قوة اقتصادنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
52 - ام سارة الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:12
لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم نسأل الله السلامة للجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
53 - هند الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:13
الله أكبر.
أعتقد أننا وصلنا إلى منعطف طريق يستلزم اتخاذ إجراءات مهمة وخصوصا القطع مع سياسة الإجراءات ذات الطابع الاستعراضي.
البارحة رأيت في حي الأزهار البرنوصي بالدار البيضاء تنظيم حفلتي تأبين وعزاء وشاهدت أشخاص يتعانقون ويسلمون بالقبلات...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
54 - محمد الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:13
وها نحن قد وصلنا لعتبتة 2000 حالة لن ارسل فلذة كبدي الى الموت حفظ الحياة اولى من الدراسة و التعليم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
55 - مغريبي الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:13
كل راع مسأول عن رعيته اذا كانت الارقام حقيقية فعلى دولة تحمل مسأوليتها في عدد الاصابات و الوفيات اما بنسبة للدراسة فلاحول ولاقوة الا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
56 - عزوز الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:13
المغرب دولة قادرة علي السيطرة علي هذا الوباء الخطير الذي يحصد حياة اعداد اكثر في العالم و في شمال افريقيا.
المغرب هي من الدول العربية الوحيدة القادرة علي السيطرة علي هدا الوباء و هذا بفضل حكمة و صرامة صاحب الجلالة نصره الله

فهناك دول جارة خاصة الجزائر تحسد المغرب علي سيطرته علي هذا الوباء. ففي الجزائر الأوضاع ماساوية جدا و لا يمكن مقارنتها مع الاوضاع المتحكم فيها في المغرب.
الحمد لله علي كوننا مغاربا. فبفضل الجيش الابيض و مستشفيتنا المجهزة بتقنيات متطورة من صناعة مغربية ١٠٠% انا متفائل و افتخر ببلدي المغرب.
الله الوطن الملك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-72
57 - عمي الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:13
تحليلة pcr تكشف ان هناك فيروس تاجي لدا الشخص.لكن الحقيقة أن الفيروسات التاجية توجد في الكون منذ الازل منها من هو خطير ومنها من هو ليس بخطير.كما ان نسبة الخطأ فيه كبيرة.والاهم ان حامل الفيروس علميا لا يعد مريضا.الامر الخطير هو عدد الوفيات.ومن هذا المنبر ادعوا الوكيل العام للمملكة لإجراء تحقيق عما يحدث في اقسام الإنعاش.الكل معني بلامر لانه لا قدر الله ووصل الانسان الى قسم الإنعاش وثم اهمال حالته فالموت هو مصيره.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
58 - omar الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:14
صحاب الدخول المدرسي متصيفتوش ولادكوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
59 - حمزه الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:14
راك غادي في الخسران العتماني وحكومتك واش سالو كونجي ديالهموم أو باقي جاو مساكن عيانين من كونجي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
60 - YasYassino الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:14
سيكون قرار اجتياز الامتحانات الجامعية في هذه الظروف، كذا إقرار الدخول المدرسي بمثابة الضربة القاضية للمغرب ...
وزير التعليم يتحمل كل المسؤولية ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
61 - mbarak الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:15
أظن ان العودة لخطاب جلالة الملك أمر ملح ، والخطاب كان واضحا ، حان وقت الرجوع للحجر الصحي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
62 - Abdou RABAT far الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:15
فين أوااا غادي واش مزال بغيتو تديرو الدخول المدرسي باش تكمل الباهية بحال العيد لكبير ؟؟لا حول ولا قوة إلا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
63 - شاكر لله الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:15
لا حول ولا قوه الا بالله، الأمور لا تبشر بالخير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
64 - سليم الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:16
حصيلة ثقيلة ومرعبة تستلزم وقفة جادة لمحاصرة الوباء قبل الوصول إلى حالة العجز التام عن السيطرة على المرض. المطلوب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة استهتار نسبة كبيرة من المواطنين. اللهم احفظ بلدنا المغرب بحفظك التام .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
65 - مواطنة الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:16
اللهم الطف بنا يارب فوق الالفين اصابة ، يجب اعادة النظر في قرار وزارة التربية الوطنية و تأجيل الدخول المدرسي...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
66 - منير الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:16
المغرب يسجل أرقام قياسية على الرغم من أن التحاليل قليلة بالمقارنة مع بعض الدول حيت تقوم ب 100000 في اليوم او المغرب 21000 في اليوم. يجب عليهم الإكثار من التحاليل لمحاصرة الفيروس في اقرب وقت ممكن...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
67 - مغربي الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:16
اوا التعليم الحضوري .غادي يكون سبب في ظهور ارقام قياسية جذيذة.نطلب من وزير التعليم النظر في قراراته قبل فوات الاوان .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
68 - مغترب مجبر الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:17
اوذي صافي غذي نذيرو الدراسة عن بعد بلا كتبدو تخلعو في الناس ...و الحجر الصحي جي في الطريق ... بلا متخسرو الخطر للماما فرنسا ...الرسالة واضيحة..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
69 - أبو نزار الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:17
وماذا عن الامتحانات الجامعية التي ستجرى غدا بكلية الآداب ابن امسيك في ظل تزايد الحالات بالدار البيضاء و اكتضاض الطلبة........ ؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
70 - نورالدين الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:17
والقادم أعظم بعد التعليم الحضوري نتمنى من أولياء التلاميذ عدم الاستهانة بالوضع و الاكتفاء بالتعليم عن بعد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
71 - Abderrazak الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:18
هادشي و مازال كنخلصو لكريدي ديال العيد...ارا الى زدنا المدرسة و الزحام دالها.......هادي لا يبشر بالخير....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
72 - فلالي الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:18
طبعا دعاة تأجيل الدخول المدرسي كما العادة في طليعة المعلقين.هذا ما يسمى بالحلف الإفتراضي والتكتل المهني.اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-24
73 - وطني الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:18
اليوم فقط يمكننا ان نقول ان المغرب قظ دخل مرحلة الخطيرة و على كل ان يتحمل مسؤليته مواطنين و حكومة هدا نتيجة التراخي لان المرض موجود و علينا ايقافه بشتا الطرق نحن لا نتوفر على الامكانيات لكن يمكننا ان تغلب عليه بالعزيمة و الوعي اللهم لطفك و احفظ بلدنا يا رب العالمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
74 - الله معنا الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:18
لا حول ولا قوة الا بالله بصراحة منكدبش هد الاعداد كيجبوا الشك و الله و اعلم بحكم ان فى المتطقة ديالنا و لله الحمد مكين و لا حال يا رب ما رفع عنا هد الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
75 - Tameu الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:18
اللهم اصرف عنا هذا الوباء. امين يارب العالمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
76 - Mohammed الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:18
من لا يخاف إبتلاءات الله ويستهين بها ....... لا يخاف الله و مع اللامبالات والإستهتار والتحدي والغباء سيفيق هذا العالم من سباته على ساء صباح المنذرين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
77 - محمد الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:19
السي عمر الله يهديك راك ماعارف والو،راه إلى اجلنا الدراسة بحال لي زاد للطين بلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-24
78 - Hassan الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:19
اﻻمن الصحي للبلاد مهدد
نسال الله الهداية لبعض المتدهور ين والﻻمبالين
اسال الله اللطف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
79 - عبدالله التطواني الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:19
الدولة فشلت منذ زمن والعيد لم يسمحوا بإقامته هباءا بل الوباء انتشر قبل ذلك لكنهم لم يريدوا ان يظهروا الأرقام قبل العيد لان الكل سيتساءل لكن بعد العيد فالامور سهلة القى اللوم على الشعب وانتهى الموضوع من خلال متابعتي للأحداث فلاأظن انهم سيسيطرون على الوباء بدون إجراءات حاسمة ومسؤولية الحجر المنزلي للمصابين لن ينجح بل يجب وضع حجر صحي لخمسة عشر يوم وتعبئة المستشفيات وإجراء الفحوصات دون باك صاحبي او مال تحت المائدة اما المدرسة فمن يحب أولاده فالأفضل التريث قليلا الصحة قبل التعليم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
80 - النقد الذاتي الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:19
يجب تدارك الموقف وإلغاء التعليم الحضوري وتعويضه بالدراسة عن بعد. أما التأجيل فمجرد مضيعة للوقت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
81 - alah idir chi taouil talkhir الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:19
أخطاء قاتلة مباشرة بعد العيد تخطينا عتبة ألف حالة بعدها بقليل خرجت جموع من الآباء والأبناء إلى المدارس للتعبير عن رغبتها في الدراسة الحضورية مباشرة بعدها تخطينا عتبة ألفين اللهم اللطف القادم أسوأ.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
82 - immad الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:19
لا تخافو دعوا ثقتكم في الله ...لاتنسوا تسجيل 1500 حالة شفاء ...جل المرضى يتعافون بسرعة لا تخافوا ....الامر المحزن حقا ....ماذا عن بقية الامراض الخطيرة الفتاكة!!! هل سننشغل بكورونا وننسا بقية الامراض!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
83 - مالكم الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:20
بعض المغاربة ذعروا عند تسجيل أول إصابة وعند 100 و500 و1000و 2000ووو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
84 - خالد الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:20
كم يلزمك من الضحايا لأحد قرارات جدية.الدخول المدرسي؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
85 - محمد الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:21
إنتهت أكذوبة انبهار و اندهاش العالم في طريقة وحكمة و حكامة المخزن الموغرببي في التصدي لكوفيد 19.، و لم يبقى إلا محاولات متكررة لاستغلال هذا الوباء سياسيا و أيديولوجيا في تدريس الإستبداد من طرف النظام القائم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
86 - ميمون الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:21
أسي أمزازي راك غادي بينا للهاوية

لابد من تأجيل الدخول المدرسي حتى يتحكم في الوباء

أفين غادي بينا

واش باغي طايح كثر من النايض

أدير عقلك شوية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
87 - باحث في علم الكورونولوجيا الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:22
الناس لي كاتنادي بالحجر الصحي ولش اتصرف عليا نتا ؟ باينة فيكم اساتذة باغين تقريو عن بعد مابغينا لا فلوس الراميد لا فلوس النم خليونا نخدمو على ريوسنا را محتارمين الاحتياطات اللازمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
88 - Maestro الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:22
راه كتلعبوا بحياة الناس .
راه خاص سنة بيضاء نحن في حرب حقيقية اولا مع الحكومة والسلطات وقراراتهم المتهورة والغير معقلنة .
واش الناس كتموت وواحد همو غير الدراسة .
واش الصلاة معطلة الحج وألغي واش كاين أكثر من هذا .
ويطلع علينا هذا الوزير المستهتر وباغي يخرج التلاميذ صحة من ديورهم .
الان عدد الإصابات 2200 حالة وباقين في المنازل يلا خرجنا المدارس غدي تولي 20000 إلى 40000 حالة يوميا .
الله ياخد الحق في هؤلاء الوزراء ولاد !!!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
89 - حسبي الله ونعم الوكيل الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:23
انتم تتلاعبون بارواح الناس والثلاميذ هذا خطا الآخر كما فعلتم في أيام العيد وبعدها ستقولون الشعب المغربي هو السبب
والله الي حشومة عليكم واش هذ الدرجة ارواح الناس التساوي اي شيء
حسبي الله ونعم الوكيل في هذه الحكومة هي اي خرجات علنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
90 - joseph الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:23
Le protocole de ministère de la santé est faible
ce ministre de la santé il vous démissionné.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
91 - hanae hanou الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:23
عاد دبا الله يلطف بوليدلتنا فين كنتو فاش كانوا في البحر و دبا راهم في زناقي على اللعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
92 - الفاروق الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:24
نتائج عيد الأضحى بغيتو ترضيوا الكسابة
اوا ها النتائج
يجب من اخد القرار بالعيد ان يحاسب
ويجب إلغاء الدخول المدرسي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
93 - ضمير حي الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:24
على هاد القبال المغاربة كولهوم سيصابون بهاد الفيروس بدون استثناء.... نوبتنا جايا غي نوجدو ريوسنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
94 - الاخ عادل الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:24
لمن يطالبون بعودة الحجر الصحي، لم نستطع السيطرة على الوباء عندما كنا نسجل 10 الى 20 حالة في اليوم في شهر مارس فبالله عليكم كيف سنصيطر عليه عندما اصبحنا نسجل 1700 الى 2200 حالة فاليوم؟! تلاثة أشهر ونحن محبوسين في منازلنا بدون أي جدوى...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
95 - Maroki الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:24
لاتلومو الحكومة لانها اعطتكم الخيار امام اامدرية عن بعد او حضور. فالشعب المغربي اختار اكثر من 80% الحضور المدرسي. هذا قرار الشعب وليس قرار الدولة ههههه مثل عيد الاضحى.... شعب مازال ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
96 - Docteur الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:25
Je conseille vivement aux parents de ne pas envoyer leurs enfants à l école c dangereux
Ça reste mon avis personnel
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
97 - ياسمين بنت محمد الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:25
الوضع أصبح مخيف جدا، يجب إصدار قرار فورا من أجل تأجيل الدخول المدرسي، يجب تدارك الوضع لكي لا نقع في نفس الغلط كما وقع في عيد الاضحى لأننا الآن هذه الأرقام تسببت فيها التجمعات التي وقعت في عيد الاضحى فما بالكم إذا رجعت الدراسة الحضورية، الله يلطف بنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
98 - الله يعفو الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:25
المهم لخبار فراسكم 10 شتنبر على الابواب
المفروض رفع حالة الطوارئ ايوا فينما يقرب التاريخ كورونا مسخوطا عزيز عليها تلعب فالوقت الميت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
99 - أبو طيب الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:26
اللهم إرفع عنا الوباء واشفي مرضانا يارب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
100 - noure الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:27
وسائل النقل في الدارالبيضاء مملؤة من حافلات النقل وترامواي خصوصا في أوقات الذروة المقاهي لا تحترم التباعد البعض الدكاكين لا تحترم ساعة الاغلاق السلطات الله يحسن عونهم الكمامات لا يرتديعا الا البعض هذا هو حالنا لا أحد يفكر فيما ستؤل اليه الاوضاع الصحية في بلادنا الله يحفظ .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
101 - jawad الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:27
التعليم عن بعد هو الحل الوحيد يلاحظ جليا ان هناك تراخي من الشباب المغربي في اتخاد الاحتياطات و مع الدخول المدرسي سوف تكون الكارثة . لابد من الحجر الصحي ولو لمدة 21 يوما للإستعداد لدخول فصل الخريف و ما يجلبه من فيروسات فصلية. فالمنظومة الصحية في طور الانهيار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
102 - حسن الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:27
انا كأب اقاطع الدخول المدرسي لابناءي في هذه الحالة الصعبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
103 - MAO 1951 الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:27
الوزير امزازي و الحكومة بأكملها يتحملون عواقب الدخول المدرسي . نفس الغلطة وقعت في عيد الأضحى و ها نحن ذاهبون إلى ما هو أسوأ.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
104 - radoaune الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:27
خلال تصفحي لتعليقات الزوار، يتبين أن العديد من الآباء متخوفين من الدخول المدرسي ويطالبون بالتأجيل، أظن أن خيار التعليم عن بعد يبقى مطروحا أمام الراغبين في ذلك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
105 - مواطن الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:28
يجب تاجيل الدخول المدرسي نحن على اعتاب الكارثة الله يحد الباس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
106 - Prof Univ الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:28
C est grave. On a déjà dit de reporter l entrée scolaire mais le ministre ne veux pas comprendre et maintenant les familles payent les inscriptions les frais de scolarité et aussi tonne de cahiers et de livres. Nous allons sans doute voir une sortie du ministre qui va dire que tous le monde va suivre une éducation à distance.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
107 - لحسن الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:28
هل لازلتم تعتقدون ان هذا الفيروس لم تطوره يد الانسان ؟ من لا زال يعتقد ان هذا الفيروس مجرد فيروس تطور لوحده بالطبيعة فهو واهم لقد دخلنا مرحلة الحرب البيولوجية من بابها الواسع ! كل الفيروسات لا تصمد طويلا امام الحرارة وخاصة انها موسمية ولا تطول مثل هذا الفيروس المصنع بدون شك ! وان شاء الله سينقلب السحر على الساحر طال الزمن ام قصر . ما علينا سوى ان نحمي أنفسنا وتصمد امام هذه الزوبعة العالمية التي اثارها من اثارها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
108 - OBSERVATEUR الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:29
Depuis une semaine je demande aux autorités de faire descendre l'armée dans les rues de casa, sans ça les chiffres ne vont pas décroître !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
109 - abouferas الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:29
ومن ادرانا بصحة الارقام.. ألا تكون هاته الارقام رسالة مبطنة مفادها ...شدّو ولادكم عندكم وقريهم عن بعد فلا طاقة للدولة بالتباعد الاجتماعي في المدارس..كيف لمدرس يملك من الوقت 23 ساعة في الاسبوع ان يوفق بين من حضر من التلاميذ ومن ينتظر درسه عن بعد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
110 - مواطن الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:30
الوضع كارثي ومع ذلك تصر وزارة التربية الوطنية على بدء الموسم الدراسي غدا،هل يعقل هذا ياوزير التربية؟. اذا وقعت الكارثة في ابناء الشعب واسرهم والاساتذة والاداريين، فليتحمل الوزير المسؤولية كاملة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
111 - محسن لطيفة الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:30
لابد تأجيل في الدخول المدرسي ياربي يلطف بنا وبي عبادنا يارب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
112 - مغربي الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:31
نعلم مسبقا ان هذا تمهيد لقرار حجر صحي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
113 - المغربي الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:31
لا يمكن اجتياز الامتحانات الجامعية في هاد الضروف الصعبة والا ستكون كارتة بحيت الجامعة غادي يجيو طلبة من وسط البؤرة يدوزو ما هداااا الله يحفض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
114 - Nani الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:31
C’est normal il y a beaucoup de déplacements des individus entre ville de Royaume
Il faut limiter ces movements
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
115 - HBM الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:32
التحدي بالنسبة للتلاميد والطلبة الجامعيين هو:
" اللِّي بقا فيكوم حي حتى الآخر يونيه 2021 ينجح بميزة حسن"
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
116 - أم تلميذ الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:33
نحن على أبواب الكارثة يجب تأجيل الدخول المدرسي أسي امزازي المدارس الخاصة تستقطب التلاميذ من أحياء مختلفة ومن عمالات مختلفة العدوى هي مصير أبناءنا فرجاءا تريثوا قليلا الدخول المدرسي في هذا التوقيت سيكون الضربة القاضية خصوصا ونحن على أبواب الخريف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
117 - الواقعي الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:33
دابا هادو لي كيطالبو بتأجيل الدراسة على اساس الدراري الصغار فديورهم سادين عليهم.و الزناقي عامرين بالبعالك و كيكون اختلاط بيناتهم .راه ماشي المدرسة هي لي غادي تجيب كورونا .الدراري خارجين كيتلقاو كيلعبو كثر من السابق لانه عندهم وقت فراغ.التأجيل مرتبط بالعودة للحجر الصحي الشامل أما باش تأجلو المدرسة و تطلقو ولادكم الزنقة راه غير ضياع الموسم الدراسي و صافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
118 - منير الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:33
الداخلة فيها شارع واحد او متحكموش فيه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
119 - رأي الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:35
هناك الكثير من الأساتذة و الموظفين في القطاع الخاص ينتظرون الدخول المدرسي بفارغ الصبر لكي يتقاضوا رواتبهم من جديد فالكثير لا يعرف أن أساتذة القطاع الخاص لا يستلمون الرواتب في الصيف إلا عند حلول السنة الدراسية. فمن يخاف إصابة أبنائه بكورونا فلكم إختيار نمط عن بعد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
120 - Zrwali الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:35
الله اكبر الناس ولات كتخاف من كورونا و مكتخافش الله الله أهديكم راه مكين لا كورونا لا نمي اللي كاين هو نوع من الاستعمار الغربي الجديد وبغو اعملو وحد الدراسة على بني ادم المرض ره ديما كاين و الله هو الشافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-14
121 - ayour hassan الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:35
Evidement il est souhaitable de reporter la rentrée scolaire jisqu'a ce que la situationse stabilise
Peut etre d'ici unmois on aira ine visibilité
Allah ihfd
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
122 - aleph الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:36
إسبانيا سجلت في 24 ساعة الأخيرة أكثر من 10.500 حالة (عشرة آلاف وخمس مائة حالة).
فرنسا سجلت في هذه ال24 ساعة كثر من 8.700 حالة.

أما المغرب فلم يسجل إلا 2.234 حالة . إذن لم الذعر؟!

لنواصل حياتنا العادية: تمدرس حضوري وأنشطة اقتصادية، لكن مع ألإحترام المطلق لشروط الوقاية كما يفعل الأوروبيون، رغم أن الحالة الوبائية عندهم أسوأ بكثير.

كورونا معنا، وهي ضيف غير مرغوب فيه. لكن علينا التأقلم مع هذا الوضع. تدمير التعليم وتدمير الإقتصاد لن يستطع الوطن تحمله وضريبته الإقتصادية والإجتماعية ستكون قاسية جدا وستؤلم مجتمعنا لعقود طويلة.

بدون هلع وبدون خوف. نواصل حياتنا الطبيعية ونحترم شروط الوقاية، هذه هي الوسيلة الوحيدة لنتحكم في الخسائر ونقلل منها. هي حرب غير مرئية و الهلع لن يجلب لأي جيش الإنتصار، فقط الإندحار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
123 - wardani الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:36
هادشي را ولا تايخلع : الجزائر اللي مساحتها اكبر من مساحة المغرب بزاف : تسجلات فيها اليوم غير 293 حالة : والمغرب تسجل فيه اليوم اكثر من 2000 حالة : والمشكل تايتشفى غير النصف : هذا تايعني من هنا شهر : غادي تولي عندنا في المغرب اكثر من 40000 حالة اللي شادة لفراش.خاص الحجر الصحي يرجع : وخا غير شي شهر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
124 - البرهاني الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:36
عندما الغي الاحتفال بعيد الفطر كانت النتائج ايجابية.
لكن مع عيد الاضحى والذي تزامن مع العطلة الصيفية وبعدها عاشوراء وقع ما كنا نخشاه.
لطفك يا رب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
125 - مواطن مغربي الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:36
هذه نتيجة عدم منع عيد الأضحى لهذه السنة و السماح بالسفر بين المدن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
126 - الخبر الياقين الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:37
الناس خلصو الرسوم الدراسة وسجلو ولادهم . والمدارس الخاصة طمأنوا على مستقبلهم المادي برعاية امزازي .. انتظروا الدراسة عن بعد اجباريا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
127 - مغربي الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:38
ينبغي تاجيل الدخول المدرسي في أقرب وقت وان أمكن الرجوع ال الحجر الصحي لمدة معينة للسيطرة على الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
128 - حمودة الوجدي الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:38
الصحة هي الأساس في الدنيا حيث المال بدون صحة لا ينفع و لا يصلح لأي شيئ.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
129 - ابومريم الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:38
امام ارتفاع عدد الحالات المسجلة ىم يعد هناك مجال للتعليم الحضوري والحكومة يجب ان تتحمل مسؤوليتها امام هذا الوضع وكفى من الانصياع للوبي القطاع الخاص حفاظا على سىلامة المواطن ومن هنا بات تأجيل الدخول المدرسي او العمل بالتعليم عن بعد امرا ملحا .
كفى من الاستهتار ياحكومتنا ورفقا بأر واح المغاربة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
130 - لطيفة ام مريم الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:39
تأجيل الدخول المدرسي لمدة ثلاثة أشهر حتى يخفف عدد اصابات ويخفف المستشفيات من الاكتضاض او عمل لينا الحجر الصحي راه هدشي بزاف حنا عملين جميع احتياطات حتى لين غدي يبقى هذا التدهور وعدم التزامات الضرورية ربي نزل عفوك ورضاك وشفاؤك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وارحم امواتنا ياارحم الرحمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
131 - مواطن الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:39
اول وزير تيبان بالواضح انه ضد ولاد الشعب والسي. الوزير راه المدارس الخاصة ريشات الشعب غير اجل الدخول المدرسي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
132 - Amino الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:39
Nombre en adéquation avec le nombre de dépistage, plus il y en a plus on trouvera de cas
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
133 - مغربي الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:40
سيكون هذا الرقم بداية الارقام التصاعدية قبل الدخول المدرسي و موت المنظومة الصحية المنهارة أصلا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
134 - نتيجة االمستهترين الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:40
مبروك عليكم يالمستهترين بالتعليمات الصحية.زيدوا في استهتاركم حتى ينقرض المغرب بأكمله.هيا صفقوا لهم يا من تشجعوهم على استهتارهم هذا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
135 - مومن الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:42
الى محمد تعليق 18 عدد التحاليل هو عدد الاصابات +عدد الحالات المستبعدة وهو 23557 يعني ان الاصابات تشكل 9.48% من التحاليل اي مايقارب 1 مصاب من كل عشرة حالات مشبوه وهذا رقم مخيف
اذا قامت ب 100 الف تحليلة تجد 10 الاف مصاب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
136 - البيضاوي الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:43
الحالة خطيرة جدا.والوضعية صعبة خاصة في جهة الدارالبيضاء سطات.رقم فلكي 948 حالة.الأمر أصبح يتطلب فرض منع التجول ليلا .وإغلاق للمحلات التجارية ابتداء من الثامنة مساء.لأننا كما أكد الخبراء في فترة الذروة الوقائية.السيد أمزازي .البيولوجي العالم لمواطن الأمر.كان عليه التحلي بالشجاعة وفرض التعليم عن بعد أو تأجيل الدخول المدرسي بدل رمي كرة ملتهبة في يد الأسر .لأن الإلتزام الذي يحررها الأب أو الأم هو ضمنيا.نوع من تحمل المسؤولية في حالة وقوع أي طوارئ لا قدر الله.فمن أصيب ابنه بالوباء. يتحمل مسؤولية ذلك. ...كمواطنين نلتمس من أعلى سلطة في البلاد التدخل لحماية أبناء هذا الوطن.بتأجيل الدخول المدرسي أو فرض التعليم عن بعد.وكذلك فرض حجر جزئي أو كلي على بعض المدن. حتى يستقر الوضع .مع السماح طبعا للعمال والموظفين في الاستمرار بالعمل في ظل الظروف الاحترازية .وإلزام الجميع بارتداء الكمامة.والسلام .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
137 - لهويشري عبدالصادق الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:43
كورونا مرض خطير يا إخوان و اخوات و مصاعفاته شديدة خصوصا لمن له مشاكل صحية و لا يحب اللعب معه و لا يجب تغليب المصلحة الشخصية و التفكير المحدود في هذه الظروف.
نحن خرجنا من شهر غشت و الكل يعرف ماذا وقع فيه و النتيجة أمامنا.
الدخول المدرسي سيضاعف الحالة الوبائية و قد نصل ل 20 ألف اصابة في اليوم و ما يتبعه من وفيات.
الحل تأجيل الدخول المدرسي لمدة شهر و تشديد الإجراءات لمدة شهر حتى تعود الإصابات إلى ما كانت قبل رفع الحجر.
هناك أحباب لا نريد فقدانهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
138 - منتقد الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:44
لقد استنفدنا كل جهدنا ولم يبقى التوجه إلى الله عز وجل كما فعل للرسول صلى الله عليه وسلم في الطائف بعد أن اشتد به الحزن و يءس من دعوة أهلها فقال دعاءه الشيق... (اللَّهمَّ إليكَ أشكو ضَعفَ قوَّتي، وقلَّةَ حيلَتي، وَهَواني علَى النَّاسِ، أنتَ أرحمُ الرَّاحمينَ، أنتَ ربُّ المستضعفينَ، وأنتَ ربِّي، إلى من تَكِلُني؟ إلى بعيدٍ يتجَهَّمُني أَمْ إلى عدُوٍّ ملَّكتَهُ أمري، إن لم يَكُن بِكَ غضبٌ عليَّ فلا أبالي، غيرَ أنَّ عافيتَكَ هيَ أوسعُ لي، أعوذُ بنورِ وجهِكَ الَّذي أشرَقت لهُ الظُّلماتُ، وصلُحَ علَيهِ أمرُ الدُّنيا والآخرةِ، أن يحلَّ عليَّ غضبُكَ، أو أن ينزلَ بي سخطُكَ، لَكَ العُتبى حتَّى تَرضى، ولا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا بِكَ)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
139 - Nomade الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:45
على المغاربة ألا يقلقوا وألا يخافوا، فإن وجدي وفلالي يضمنان انتصاركم على الفيروس!!! سبحان الله، هذان الشخصان يقرآن الخبر المرعب، ويطمئنان البشر كأنهما يملكان زمام الأمور. اسيادنا، الناس تعاني من واقع خطير، وانتما تناديان بعدم الاكتراث به... غدا، ستقولان كما قال فلالي: اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا...أنتما تشجعان الناس ليرموا بأنفسهم إلى الهلاك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
140 - لمراكشي الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:45
السلام عليكم ورحمة الله . يجب تأجيل الدخول المدرسي قبل أن تقع كارثة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
141 - أمزازي الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:46
هذوك الأساتذة الكسالى اللي شابعين عطلة نوضو تخدمو ولاد الشعب
راه الأمور كلها تحت السيطرة ومتحلموش بالتأجيل أو سنة بيضاء نهائيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
142 - لنتدارك الحال قبل الفوات الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:46
يعلم الله هذا 2234 شحال جرت معاها من حالات في الطريق وللينا في ظرف وجبز غادي نوصلوا للدول الأكثر وباءا او لربما الاولى عالميا ان لم نتدارك الامر بجدية وليس بالامبالات كما هو الآن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
143 - السامرائي الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:48
المعلق 122 Aleph. تعليقك عقلاني جد محترم ومبتي على أسس وحقائق ملموسة.نتمنى من الأساتذة أن يتمعنوا في تعليقك ولا ينظروا إليه بسطحية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
144 - medmod الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:49
الامور في تصاعد ورءيس الحكومة يعطي المثال للمغاربة باخذ صورة ثذكايرة مع عااااارضة الازياء في الفندق الفخم الذي قضى فيه العطلة بدون كمامة .. من قبل أن ان يصير رءيسا رايت صورة له وهو يقضي العطلة في البادية . شتان ما بين اليوم والامس .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
145 - نبيل االمغربي الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:50
اتجول في الاسواق، ارتاد المكتبات، اتنقل بين الدروب، لا كمامات و لا هم يحزنون، عدد عاد جدا بالنظر لتهاون فئات عريضة من "الفهايمية"، الله يحد الباس و يهدي ما خلق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
146 - عثمان الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:51
لاحول ولا قوة إلا بالله
اللهم احفظ الجميع من شر الوباء وارحم الموتى واشفي المرضى..
مزيدا من الحذر والثبات واتخاذ الأسباب. والدعاء مهم جدا.. يصلي الإنسان في منزله او في مسجده ويدعى مع المسلمين أجمعين...
تحية لجميع الشعب المغربي...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
147 - يحي الأندلسي الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:52
من خاف على أبناءه فلا يرسلهم للمدرسة.أما أنا فسأرسله وأتحمل مسؤوليتي.ومن حق إبني أن يجد أستاذا ينتظره ولو كان لوحده في القسم.ولو أني متأكد من أن التعاليق المنسوبة للآباء هي من تحرير الأساتذة أنفسهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
148 - المصمودي الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:52
و كأني بكورونا اصبعها على الزناد يوم الدخول الأكبر ......
امزازي يستخف بعقول المغاربة ......
اللهم ان هذا منكر .
سحقا للعلم و التعلم كي يكون افراد مجتمعي ثكلى و مشردين و يتامى و عليلين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
149 - المداح الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:53
حاليان منلي الناس شراو الكتوبة وخلصو المدارس تسمع وزارة التعليم تطالب بالقرائة عن بعد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
150 - minneapolis الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:53
هل هده الارقام صحيحة .حتى قربات الدراسة نفخوا عدد الاصابات علاه المدرسة هي لي كتنقل العدوى الزناقي عامرين بالمئات الاطفال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
151 - كيف والو الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:53
لاتخافوا المسؤولين ديالينا بغاو يوصلو لرقم فرنسا او الهند ولما لا نحن ونحن متحكمين ولاتخافوا التعليم الحضوري سيعزز ريادتنا في تحطيم الارقام القياسية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
152 - عثمان تناتي الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:54
السلام عليكم اخواني اخواتي المغاربة لقد دق ناقوس الخطر ردوا بالكم المرض ينتشر بسرعة رآه دخلنا منطقة ألفين ومايزيد زيادة على دلك الحالات الحرجة ازدادت بسرعة فائقة المهم الله يلطف بنا ويحد الباس من هاد الفيروس عندنا اكتضاض في الأسواق الشعبية وكدالك المشكل هو ازدحام قاطرة طرامواي في أوقات الدورة مكاينش تباعد وأخيرا دق ناقوس الخطر والسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
153 - minneapolis الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:55
لي خايف على ولادو ايخليهم فدار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
154 - صريح الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:55
الا يعلم المسؤولون على الدولة والتعليم بان جميع المصابين او أكبر نسبة منهم لديهم اطفال أو أخوات وأخوات صغار يدرسون بالمدارس ؟ اليس ممكنا أن يعادي أحدهم هؤلاء الاطفال ؟ و يذهب الى المدرسة و يعادي بدوره هو الاخر زملاءه بالمؤسسة ؟ فكروا جيدا .فالتعقيم وغسل الايدي بالصابون ليس كافيا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
155 - ناصر الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:55
جميع التعاليق التي تدعو للتأجيل وتزرع الخوف وهي للأساتذة طبعا تنال التقييم الإيجابي.في حين يكون التقييم السلبي لكل تعليق عقلاني متزن يدعو إلى ضبط النفس والتعايش مع الوضع.هل هي صدفة.لا .لسنا أغبياء.هناك تكتل واضح من الأساتذة في هذا المنبر وغيره من أجل إلغاء الدراسة.سنقف بالمرصاد لهذا المخطط ونعلق بدون هوادة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
المجموع: 155 | عرض: 1 - 155

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.