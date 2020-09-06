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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 2234 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 2234 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 72.394 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1.997.659 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 32 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1361 حالة، بينما تم التأكد من 1345 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 55.274.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (155)
يا ربي ترحم الاموات وتصبر الاهالي نتاعهم ويشافي الجميع
اذا كان المعدل اليومي للوفيات منذ شهر و نصف هو 40 وفاة من مجموع الحالات الحرجة اليومي اللذي هو 200 فإن نسبة الاماتة بمرض كورونا هو %20 وهذا المعدل اليومي يفوق بكثير معدل الوفيات بالمقارنة مع الأمراض الأخرى .
اذن الحجر الصحي حاليا اصبح ضروريا وفتح الاقتصاد و المدارس سيزيد لا قدر الله من رفع عدد الوفيا خصوصا مع النقص المهول للأطر الطبية و كذلك المعدات الطبية .
اما حجر صحي وشيك وطويل المدى
او تعايش مفروض و البقاء للاقوى من حيث المناعة
نسأل الله ان يرفع عنا هذا الوباء
ابناء الشعب في خطر
..
قالك حياة التلاميذ هي الأهم، و صايفطينهم للقراية فالذروة ديال الوباء...
هل هناك حجر بدون دعم ؟
أعلى حصيلة يومية تسجل اليوم.
أعتقد أننا وصلنا إلى منعطف طريق يستلزم اتخاذ إجراءات مهمة وخصوصا القطع مع سياسة الإجراءات ذات الطابع الاستعراضي.
البارحة رأيت في حي الأزهار البرنوصي بالدار البيضاء تنظيم حفلتي تأبين وعزاء وشاهدت أشخاص يتعانقون ويسلمون بالقبلات...
المغرب هي من الدول العربية الوحيدة القادرة علي السيطرة علي هدا الوباء و هذا بفضل حكمة و صرامة صاحب الجلالة نصره الله
فهناك دول جارة خاصة الجزائر تحسد المغرب علي سيطرته علي هذا الوباء. ففي الجزائر الأوضاع ماساوية جدا و لا يمكن مقارنتها مع الاوضاع المتحكم فيها في المغرب.
الحمد لله علي كوننا مغاربا. فبفضل الجيش الابيض و مستشفيتنا المجهزة بتقنيات متطورة من صناعة مغربية ١٠٠% انا متفائل و افتخر ببلدي المغرب.
الله الوطن الملك
وزير التعليم يتحمل كل المسؤولية ...
نسال الله الهداية لبعض المتدهور ين والﻻمبالين
اسال الله اللطف
لابد من تأجيل الدخول المدرسي حتى يتحكم في الوباء
أفين غادي بينا
واش باغي طايح كثر من النايض
أدير عقلك شوية
راه خاص سنة بيضاء نحن في حرب حقيقية اولا مع الحكومة والسلطات وقراراتهم المتهورة والغير معقلنة .
واش الناس كتموت وواحد همو غير الدراسة .
واش الصلاة معطلة الحج وألغي واش كاين أكثر من هذا .
ويطلع علينا هذا الوزير المستهتر وباغي يخرج التلاميذ صحة من ديورهم .
الان عدد الإصابات 2200 حالة وباقين في المنازل يلا خرجنا المدارس غدي تولي 20000 إلى 40000 حالة يوميا .
الله ياخد الحق في هؤلاء الوزراء ولاد !!!!!!!!
والله الي حشومة عليكم واش هذ الدرجة ارواح الناس التساوي اي شيء
حسبي الله ونعم الوكيل في هذه الحكومة هي اي خرجات علنا
ce ministre de la santé il vous démissionné.
اوا ها النتائج
يجب من اخد القرار بالعيد ان يحاسب
ويجب إلغاء الدخول المدرسي
Ça reste mon avis personnel
المفروض رفع حالة الطوارئ ايوا فينما يقرب التاريخ كورونا مسخوطا عزيز عليها تلعب فالوقت الميت
Il faut limiter ces movements
" اللِّي بقا فيكوم حي حتى الآخر يونيه 2021 ينجح بميزة حسن"
Peut etre d'ici unmois on aira ine visibilité
Allah ihfd
فرنسا سجلت في هذه ال24 ساعة كثر من 8.700 حالة.
أما المغرب فلم يسجل إلا 2.234 حالة . إذن لم الذعر؟!
لنواصل حياتنا العادية: تمدرس حضوري وأنشطة اقتصادية، لكن مع ألإحترام المطلق لشروط الوقاية كما يفعل الأوروبيون، رغم أن الحالة الوبائية عندهم أسوأ بكثير.
كورونا معنا، وهي ضيف غير مرغوب فيه. لكن علينا التأقلم مع هذا الوضع. تدمير التعليم وتدمير الإقتصاد لن يستطع الوطن تحمله وضريبته الإقتصادية والإجتماعية ستكون قاسية جدا وستؤلم مجتمعنا لعقود طويلة.
بدون هلع وبدون خوف. نواصل حياتنا الطبيعية ونحترم شروط الوقاية، هذه هي الوسيلة الوحيدة لنتحكم في الخسائر ونقلل منها. هي حرب غير مرئية و الهلع لن يجلب لأي جيش الإنتصار، فقط الإندحار.
لكن مع عيد الاضحى والذي تزامن مع العطلة الصيفية وبعدها عاشوراء وقع ما كنا نخشاه.
لطفك يا رب
كفى من الاستهتار ياحكومتنا ورفقا بأر واح المغاربة.
اذا قامت ب 100 الف تحليلة تجد 10 الاف مصاب
نحن خرجنا من شهر غشت و الكل يعرف ماذا وقع فيه و النتيجة أمامنا.
الدخول المدرسي سيضاعف الحالة الوبائية و قد نصل ل 20 ألف اصابة في اليوم و ما يتبعه من وفيات.
الحل تأجيل الدخول المدرسي لمدة شهر و تشديد الإجراءات لمدة شهر حتى تعود الإصابات إلى ما كانت قبل رفع الحجر.
هناك أحباب لا نريد فقدانهم
راه الأمور كلها تحت السيطرة ومتحلموش بالتأجيل أو سنة بيضاء نهائيا
اللهم احفظ الجميع من شر الوباء وارحم الموتى واشفي المرضى..
مزيدا من الحذر والثبات واتخاذ الأسباب. والدعاء مهم جدا.. يصلي الإنسان في منزله او في مسجده ويدعى مع المسلمين أجمعين...
تحية لجميع الشعب المغربي...
امزازي يستخف بعقول المغاربة ......
اللهم ان هذا منكر .
سحقا للعلم و التعلم كي يكون افراد مجتمعي ثكلى و مشردين و يتامى و عليلين .