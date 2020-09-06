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الرئيسية | مجتمع | وزارة التربية تشرح حيثيات اعتماد "التعليم عن بعد"

وزارة التربية تشرح حيثيات اعتماد "التعليم عن بعد"

وزارة التربية تشرح حيثيات اعتماد "التعليم عن بعد"
هسبريس من الرباط
الأحد 06 شتنبر 2020 - 21:00

أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، إلى علم التلميذات والتلاميذ وأولياء أمورهم والأطر التربوية والإدارية وعموم المواطنين، أن "الموسم الدراسي 2021-2020 سينطلق غدا الإثنين بالنسبة لجميع التلميذات والتلاميذ".

وقالت الوزارة إنه "تفعيلا لتوصيات السلطات الترابية والصحية، سيتم اعتماد التعليم عن بعد حصريا بالنسبة لتلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية المتواجدة في الأحياء المغلقة والمصنفة ضمن البؤر الوبائية على المستوى الوطني، والذين لن يلتحقوا بمؤسساتهم إلى حين تحسن الوضعية الوبائية بهذه الأحياء"، مشيرة إلى أن "الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ستعلن عن لائحة المؤسسات المعنية على مستوى كل مديرية إقليمية".

وأضاف المصدر ذاته أن "هذا القرار ينطبق كذلك على التلميذات والتلاميذ الذين ينتمون إلى أسر تضم أشخاصا مصابين بفيروس كورونا"، موضحا أنه "بالنسبة للتلاميذ غير المعنيين بهذا القرار، فسيتم استقبالهم خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 9 شتنبر داخل المؤسسات التعليمية في مجموعات صغيرة تراعي شروط التدابير الوقائية ووفق البرمجة المعلن عنها سابقا".

وإذ تؤكد الوزارة حرصها الشديد على تأمين الحق في التمدرس وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين في ظروف آمنة تراعي سلامتهم، فإنها تدعو الأطر التربوية والإدارية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ والأسر وكافة الشركاء إلى مواصلة الانخراط والتعبئة كما هو معهود فيهم من أجل إنجاح تنزيل الصيغة التربوية المعتمدة سواء تعلق الأمر بالتعليم عن بعد أو التعليم الحضوري وضمان انطلاق الموسم الدراسي في جو مناسب يضمن حماية صحة وسلامة بناتنا وأبنائنا وكذا الأطر التربوية والإدارية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - mohammed الأحد 06 شتنبر 2020 - 21:07
ها لي قلنا . سوف يكون التعليم عن بعد رغما عن الوزارة . لأن الوباء لا يرحم
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41
2 - تلميذ ابتدائي الأحد 06 شتنبر 2020 - 21:11
السيد امزازي لم يتنازل عن موعد الدخول المدرسي يبدو انه مصر على الدخول الاكبر ،عندما كانت الاصابات قليلة في شهر مارس ابعدنا عن المدرسة واليوم بعدما شهدت الاصابات ارفاعا كارثيا اراد ان يفتح ابواب المدارس .فالنا الله هو يحمينا .
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78
3 - معلقة الأحد 06 شتنبر 2020 - 21:11
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهكم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
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45
4 - متعجب الأحد 06 شتنبر 2020 - 21:12
وهل توجد منطقة في المغرب غير موبوووووءة؟؟؟ والله حتى هذا هو العجب؛ أنا بعدا مغاديش نسيفط ولادي
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90
5 - لطفك يا الله الأحد 06 شتنبر 2020 - 21:13
اللاهم قوينا وصبرنا واحفظنا من كل داء ياااااارب
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43
6 - وتتبع 1 الأحد 06 شتنبر 2020 - 21:13
راه كاع المناطق ولات موبوئة على سياستكم وقرات شي جهة
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48
7 - souad الأحد 06 شتنبر 2020 - 21:13
الله يهدي وزارة التعليم على هذه القرارات المتسرعة والمتهورة .هل تنتظر من المدن غير الموبوءة ان تتعادى وعندها تمنع حضورها في المدارس ؟لماذا لا تختصر الوقت وتمنع التعليم الحضوري على الكل وترجيء الدخول الى ما بعد انحسار الوباء اوان يخف على الاقل ،انها تلعب بالنار والخوف كل الخوف ان يحترق الجميع بهذه القرارات
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50
8 - أستاذ الأحد 06 شتنبر 2020 - 21:16
أنا كأستاذ أطالب بزيارة لجان و مفتشين لكل المؤسسات بأرجاء الوطن للوقوف على مدى احترام البروتوكول الصحي كما أطلب من السيد الوزير زيارة أكبر عدد من المؤسسات لأن هناك تراخ كبير و لا مبالاة خطيرة من كل الجوانب
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65
9 - تلميذ الأحد 06 شتنبر 2020 - 21:17
هذا القرار جيد ولكن يجب فحص تكراري الآباء و التلاميذ
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-25
10 - بكم غير المدارس الحرة الأحد 06 شتنبر 2020 - 21:18
هادشي ولا بلعلالي وواضح وضوح الشمس بمجرد ما يكملوا اصحاب المدارس الحرة فواتير التسجيل والتأمين وشراء الادوات والكتب ايوا وتقلبوا اللعبة تاني حق الوضعية خطيرة. والله اسي الوزير ما كيهمك غير مصلحة رجال الأعمال اما صحة المواطنين فهو اخر ما تفكرون فيه
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93
11 - خبير الأحد 06 شتنبر 2020 - 21:18
يجب توفير مواد التعقيم و عاملات النظافة زرت عدة مؤسسات وجدت أن الماء غير موجود و أخرى بها صنبور واحد يجتمع عليه 1000 تلميذ عيب وعار...... على السلطات المحلية توفير كل متطلبات موسم دراسي ناجح و آمن...
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53
12 - مواطنة الأحد 06 شتنبر 2020 - 21:19
اللهم انا نسألك اللطف فيما هو آت
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32
13 - إطار الأحد 06 شتنبر 2020 - 21:20
نلاحظ غياب الأمن أمام المؤسسات اوا أسيدي نقولو داخل المؤسسة مزيان اوا وخارج المؤسسة التجمعات وووو و نحن هنا أمام مراهقين و أطفال صغار يجب توجيههم و مشكل آخر جميع التلاميد يظنون أنه غدا هو يوم الدخول للجميع لغياب وصلات إشهارية بلغة بسيطة يفهمها حتى التلميذ الذي يوجد في أعلى الجبال....
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26
14 - بشير الأحد 06 شتنبر 2020 - 21:20
الرقم القياسي في عدد المصابين هذا اليوم لايبشر بإطلاق موسم دراسي ابتداء من يوم غد في ظروف آمنة. نخشى من تناسل العدوى بشكل مخيف. انها مخاطرة وَمجازفة قد لا تحمد عقباها.
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34
15 - تلميذ ابتدائي الأحد 06 شتنبر 2020 - 21:21
لو كنت ياسيدي الوزير قمت بجولات تفقدية للمؤسسات التعليمية العمومية خلال فترة الصيف لما كنت وصلت الى هذا القرار .لقد جربت التعليم عن بعد بالنسبة الى التلاميذ امثالي صعب جدا وخصوصا ان وزير الاتصالات كان غائب عن هذا الميدان .كان عليك ان تثريت الى حين تجهيز المؤسسات التعليمية .ولا يسعني الا الدعاء ان يلطب الله بنا.
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35
16 - حمان علي الأحد 06 شتنبر 2020 - 21:23
ها العار غير ما تبينوش هذا النوع من الحجرات !!راه ما كاينش هذا الشي في الواقع في المدارس العمومية اغلبها مهترء تفتقد لادنى شروط الدراسة في ظروف انسانية !!
تصيبوا فقط ابناء الشعب البسطاء بالفقصة
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4
17 - ولي أمر الأحد 06 شتنبر 2020 - 21:24
لماذا غياب هذه القرارات قبل التسجيل المدرسي ؟
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7
18 - احمد بن احمد الأحد 06 شتنبر 2020 - 21:24
ايها المغاربة امزاري ورائكم وكورونا أمامكم وليس لكم والله الا الصبر.
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8
19 - بشر الأحد 06 شتنبر 2020 - 21:24
ستفتح المدارس الكائنة بالأحياء الغير الموبوءة،والعاملين بهذه المدارس لا حرج عليهم إن كان محل سكناهم بالأحياء الموبوءة،وزارة تلعب بالنار لطفك يا الله.
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8
20 - لطفي الأحد 06 شتنبر 2020 - 21:26
أتساءل هل مدينة قلعة السراغنة بؤرة موبوئة حتى يفرض فيها التعليم عن بعد؟مع العلم أنها لم تسجل بها اليوم ولو حالة واحدة.
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-3
21 - كورونا الأحد 06 شتنبر 2020 - 21:28
أنا لست أدري لماذا هذا الوزير مازال متشبت بقرار بالتعليم الحضوري من يضمن لك التقسيم الجغرافي حسب البؤر في الدخول المدرسي. الفيروس يتنقل مع حركية الساكنة.قم بزيارة إلى محلات بيع الكتب و الادوات المدرسية وسترى ستشعر آنذاك بالخطر الذي يحيط بالناس و خاصة هذه الحركية التجارية ستدوم شهر شتنبر كله. وهكذا ستنتقل العدوى عبر جغرافية المدينة أو المكان. إن توقيع الاباء للالتزام بنوعية التعليم لم يكن اختياري بل إلزامي من طرف أصحاب المدارس لهذا نحن كآباء لسنا مسؤولين عما يقع نرجو من الله اللطف.
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2
22 - محمد الأحد 06 شتنبر 2020 - 21:30
نريد إختيار التعليم عن بعد بدل الحضوري
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1
23 - واحد هبيل الأحد 06 شتنبر 2020 - 21:34
واك واك اعباد الله شدو طريق وحدة.
كل نهار تخرجو بقرار جديد.
انتوما سباب هبالي (واحد هبيل)
وديرو سنة بيضاء وهنيونا
راه ماكاينة خدمة ما كاين فلوس.
واش بغيتونا اناكلوا مالين المدارس. بغيتو تحشمونا معاهم.
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6
24 - سمير الأحد 06 شتنبر 2020 - 21:35
يجب على المجلس الأعلى المكلف بالتيسير والبرمجة المشاركة في الذخول المدرسي و ووضع لجان ومكلفين حضوريا وحتى السيد الوزير وكل من له علاقة في تيسير التعليم التواضع و النزول إلى أرض الواقع خصوصا في المناطق النائية حتى يتسنى لنا تطبيق المذكرات الوزارية لان الواقع شيء والمذاكرة والكتابة شئ اخر
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2
25 - سعيد الأحد 06 شتنبر 2020 - 21:37
أظن ان وزير التربية اصر على الدخول المدرسي لهده السنة .الوباء يزداد سوءا يوما بعد يوم اطفالنا سيكونوا ضحية لهدا الفيروس الدي لا يرحم .اطلب من المسؤولين على هدا القطاع ان يفكروا جيدا قبل ان تصبح شوارعنا ملءى ب الاموات
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0
26 - سمرة الأحد 06 شتنبر 2020 - 21:40
حسبنا الله ونعم الوكيل عن أي تعليم عن بعد تتحدثون
الأجدر تأجيل الدخول المدرسي
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8
27 - الكوجيتو الأحد 06 شتنبر 2020 - 21:40
اصحاب البعثات حيث البروتوكول محترم!!!!والله لم أعد افهم شيءا.غرابة في القرارات وغرابة في تنزيلها.اصبحت القضية واضحة للعيان.نعم سنلتخق بالعمل غدا بحول الله رغم انعدام الوساءل وسنرى.ان غدا لناظره قريب
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4
28 - الله يحفظ من هاد الدخول الأحد 06 شتنبر 2020 - 21:42
و سي الوزير.تطبيقا لقراركم هدا،يجب على جميع المغاربة التزام التعليم عن بعد،فالحالة الوبائية اليوم لا يوجد احد في المغرب الا و له قريب او جار او زميل مصاب.اليوم كلنا مخالطين.و ادا كان عيد الاضحى سببا رئيسيا في ما وصلنا اليه اليوم فالدخول المدرسي سيكون الضربة القاضية.
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7
29 - Mohamed bouznika الأحد 06 شتنبر 2020 - 21:44
الله يستر الحكومة وكما يتضح لا يهمها المواطن بقدر ما يهما أرباب المدارس انها تضحي بصحة المواطن
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7
30 - simo الأحد 06 شتنبر 2020 - 21:45
دبا casa منطقة مشي مبؤرة؟ ياك نصيفط ولادي هانية؟ بغيت تعريف ديل منطقة مبؤرة؟
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7
31 - تلميذ الأحد 06 شتنبر 2020 - 21:46
اللهم ارفع عنا وعن جميع الناس هذا الوباء. يجب التعامل مع هذا الارتفاع المتزايد يوميا للوباء بكل مسؤولية. لا يجب الاعتماد على توقيعات الآباء الالتزام بنوعية التعليم يعتبر هذا العمل تملص المسؤولين من المسؤولية التي هي واجبهم. لهذا نطلب من وزارة التربية والتعليم و الصحة و الداخلية التعاطي مع الجائحة بكل مسؤولية الأمر يتطلب التضحية والجدية وروح الوطنية.
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