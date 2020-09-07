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كُتّاب وآراء
"النهج" يدعو إلى إطلاق سراح معتقلي بني تجيت
قالت الكتابة الجهوية للنهج الديمقراطي بالشرق إنها تابعت نضالات معطلي منطقة بني تجيت منذ بدايتها، وما صاحبها من اعتقالات لسبعة مناضلين، وما تلا ذلك من إعلان الإضراب عن الطعام منذ 21 غشت 2020، والمسيرة البطولية والشاقة لمسيرة العائلات، وفي مقدمتها الأمهات وأطفالهن الصغار، في أجواء من الصبر والمقاومة، في ظل ظروف الحرارة المرتفعة والمخاطر المتنوعة.
وفي هذا السياق، رفض النهج الديمقراطي، في بيان له توصلت به هسبريس، "استمرار اعتقال ومتابعة معتقلي بني تجيت وعائلاتهم"، مطالبا بـ"إطلاق سراحهم الفوري والنظر في مطالبهم العادلة والمشروعة".
وجاء في الوثيقة ذاتها أن الحزب "يحيي صمود عائلات المعتقلين وشباب وساكنة المناطق المحيطة على التضامن النضالي الميداني المبدع"، مشيدا بـ"حملة التضامن المحلية والوطنية للقوى التقدمية والديمقراطية ضد التهميش والإقصاء لهذه المناطق ولساكنتها وللمعتقلين". وأضاف أنه "يدعم قافلة الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين نحو بني تجيت وبوعرفة، ويؤكد مشاركته في كل الأشكال النضالية لدعم المعتقلين، وللنضال من أجل رفع التهميش والحكرة عن هذه المناطق المقصية".
كما شجب النهج الديمقراطي "استمرار الاعتقالات والمتابعات بالمنطقة الشرقية"، منبها إلى "خطورة تداعيات الوضعية الصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام (معتقلي حراك الريف ومعتقلي بني تجيت)". ودعا إلى "وقف معاناتهم والاستجابة لمطالبهم"، كما طالب بـ"المزيد من التعبئة والوحدة النضالية لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ببلادنا، من أجل التغيير الديمقراطي الحقيقي".