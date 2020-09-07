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الرئيسية | مجتمع | أطباء يحذرون من "انتحار المراهقين" ويوصون بالتعليم الحضوري

أطباء يحذرون من "انتحار المراهقين" ويوصون بالتعليم الحضوري

أطباء يحذرون من "انتحار المراهقين" ويوصون بالتعليم الحضوري
هسبريس من الرباط (رسم: عماد السنوني)
الاثنين 07 شتنبر 2020 - 16:00

قالت جمعيات مُهتمة بطب الأطفال في المغرب إن من بين المخلفات النفسية للحَجر الصحي على الأطفال ظُهور ميول انتحارية لدى عدد من المراهقين.

وأضافت الجمعيات ذاتها، في وثيقة توصيات أصدرتها بخُصوص الدخول المدرسي، أن هذه المخلفات تضم أيضاً القلق والاكتئاب واضطراب النوم والتبول اللاإرادي.

وجاء ضمن توصياتها أيضا، ضرورة اختيار التعليم الحُضوري لفائدة التلاميذ مع التقيد الصارم بالشروط والتدابير الوقائية التي يجب توفيرها والحرص على ضمان استمرارها.

وشاركت في إعداد هذه التوصيات جمعيات عدة، من بينها الجمعية المغربية للعُلوم الطبية، والفدرالية الوطنية للصحة، والجمعية المغربية للطب النفسي عند الأطفال، والجمعية المغربية لطب الأطفال.

ودعت هذه الجمعيات الآباء والأمهات أن يُشاركوا بشكل فعال إلى جانب الأطر التربوية الصحية في التتبع الدقيق لوضعية الطفل وقياس درجات حرارته قبل الذهاب إلى المدرسة، وفي حال وجود عارض ما لدى الطفل، يتوجب زيارة الطبيب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

كما ناشدت الهيئات المدنية عدم إرسال الأبناء إلى المدارس إلا بترخيص من الطبيب المعالج، إلى جانب تفادي الازدحام والتجمعات أمام المؤسسات التعليمية أثناء اصطحاب أو انتظار خروج التلاميذ.

وترى الجمعيات نفسها أن الوضعية الحالية تستوجب من الأطر التربوية برمجة حصص التوعية والتحسيس بسُبل الوقاية لفائدة التلاميذ حسب فئاتهم العمرية من أجل استيعاب مضمونها، كما طالبت المؤسسات بتوفير الكمامات للأطر التربوية والإدارية وأبناء الأسر المعوزة.

ويتوجب، وفق توصيات أطباء الأطفال، تهوية الأقسام وكل المرافق، وتعقيمها تعقيماً كاملاً، والتأكد من وضع الأطفال ما فوق 6 سنوات للكمامات وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وتعليمهم كيفية وضعها وإزالتها بشكل سليم.

وتضمنت التوصيات أيضاً دعوة إلى التلاميذ لعدم تبادل اللوازم الدراسية، وعدم فسح المجال لخدمة المطعم، ووقف العمل بالاستراحات، وتفادي الاكتظاظ في الساحات وأمام أبواب المؤسسات التعليمية.

ووفق تصور هذه الجمعيات، يجب تفادي أي ارتباك في حالة تسجيل إصابة في المدرسة، مشيرة إلى أن في فرنسا تقرر إغلاق الفصل الذي يسجل أكثر من 3 حالات وليس المؤسسة بأكملها، ومباشرة الإجراءات المعمول بها وقائياً وإدارياً.

وبحسب الأطباء الأعضاء في هذه الجمعيات المتخصصة، فإن الأطفال أقل نشراً للعدوى فيما بينهم وفقاً للأبحاث والدراسات العلمية، في حين إن البالغين هم الذين يُصيبون الأطفال بالفيروس.

ووفق المعطيات التي أوردتها الجمعيات، فإن المغرب سجل إلى حد الساعة وفاة واحدة لرضيعة كانت تبلغ من العمر 17 شهراً بسبب الفيروس، وذلك بسبب مضاعفات صحية أخرى، كما أكدت أنه لا يُوجَد حالياً أي طفل مريض بالعدوى في العناية المركزية أو مصالح الإنعاش.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - طالب الاثنين 07 شتنبر 2020 - 16:03
بالضبط، هذا ما عانينا منه خلال الست أشهر الأخيرة، لكن الحمد لله
اللهم ارفع عنا هذا الوباء
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21
2 - أمينة* الاثنين 07 شتنبر 2020 - 16:12
عندما قيل لنا ينبغي أن يكون التعليم حضوريا ...صرختم بملء أفوهكم منددين ...خائفين من كورونا ...وقلتم لا للتعايش...وبأن الامر مآمرة على الشعب...
ولما قيل لنا التعليم عن بعد...خرجتم منددين ...وطالبتم بالحضوري...خوفا من انتحار المراهقين بالله عليكم أين الصواب؟؟؟؟
هذا الأمر ذكرني بقصة جحا والحمار...
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3 - ساخط الاثنين 07 شتنبر 2020 - 16:12
أصلا المغرب كثرت فيه مؤخرا الإنتحارات بسبب إهمال الدولة وقلة الاهتمام بالبشر ..راه الناس ما لقات ما تاكل أعباد الله ونا واحد منهم.
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4 - ليدر الاثنين 07 شتنبر 2020 - 16:14
الامضباط هو كلمة السر في الحد من الوباء لكن الانضباط عملة نادرة في زمن تخلت الأسر و المدرسة عن التربية و اهمتا بكل ما هو مادي ملموس اما توصيات هذا النوع من الجمعيات في نظري لا تعدو ان تكون الا ترويجا لاسمها و انشطتها
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5 - معارض الاثنين 07 شتنبر 2020 - 16:15
أليس التعليم الحضوري هو أيضا انتحار؟؟؟ أخطر ما يعاني منه المراهق هو أم تخلت وأب دائما مشعول؛ ويعيش في مجتمع يشعر فيه أنه مجهول، يعيش الحيرة والاضطراب قبل أن يدخل المغرب في تجربة الحجر التي كشفت المستور...
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6 - Max الاثنين 07 شتنبر 2020 - 16:15
2020 عام انتحارات و الأزمات النفسية للكبار و الصغار .
حان الآجال أن يتواجد الأطباء النفسيين في المستشفيات و المصتوصفات الأحياء الشعبية.
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7 - تلميذ في أولى باكالوريا الاثنين 07 شتنبر 2020 - 16:15
أنا كتلميذ في أولى باكالوريا أصبحت أعاني من إكتئاب و يراودني بعض أحيان الرغبة في إنتحار أتمنى أن تستمر دراسة حضوريا ولو بتناوب لأنني عانيت نفسيا في فترة الحجر الصحي و تعليم عن بعد زاد معانتي اللهم ألطف بنا و أزل عنا هذا الوباء
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8 - معارض الاثنين 07 شتنبر 2020 - 16:15
أليس التعليم الحضوري هو أيضا انتحار؟؟؟ أخطر ما يعاني منه المراهق هو أم تخلت وأب دائما مشغول؛ ويعيش في مجتمع يشعر فيه أنه مجهول، يعيش الحيرة والاضطراب قبل أن يدخل المغرب في تجربة الحجر التي كشفت المستور... فلا داعي أن نعلق فشلنا دائما على كورونا
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9 - مول الكاميو الاثنين 07 شتنبر 2020 - 16:16
مع التقيد الصارم بالشروط والتدابير الوقائية التي يجب توفيرها والحرص على ضمان استمرارها.
طبعا نتحدث عن دولة تحترم أجيال الغد والانسان بصفة عامة ،اما عندنا فقد تم تسريب العديد من الصور التي تظهر جلوس ثلاث 3 أطفال في نفس الطاولة ...
انتظروا الكارثة اذا ...
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10 - رأي الاثنين 07 شتنبر 2020 - 16:18
خاص نربيو الشباب على الايمان بالقضاء و القدر ،هذا الفيروس هو جائحة عالمية،و اللي الايمان ديالو قوي و كايخاف الله ماعمرو ينتاحر
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11 - عزيز الاثنين 07 شتنبر 2020 - 16:18
سبحان الله مازال عندهم فرنسا هي المثل الاعلى لي دارتها فرنسا خاصها نديروها حنا
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12 - souad الاثنين 07 شتنبر 2020 - 16:18
هذا الطبيب يتحدث وكان اغلب التلاميذ ينتمون الى اسر ميسورة ومثقفة وعندها زيارة الطبيب امر سهل وغير مكلف ،الا يعلم هذا الطبيب بان اغلب الاسر المغربية تعيش عوزا وفقراوقلة امكانيات تجعل من زيارة الطبيب حدثا غير معتاد لديها ويتطلب نقودا ليست في ملكها ،اتقوا الله في بعضكم ولا تزيدوا الطين بلة بهذه الفتاوي والقرارات التي تبقى حبرا على ورق والشعب المغربي هو الذي يعيش ويحس بفداحة الوضع الذي يعيشه
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13 - الباحث الاثنين 07 شتنبر 2020 - 16:18
الهدف من كورونا تدمير الجيل الصاعد وتربيته على العبودية والانصياع...
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14 - le sage du MAROC الاثنين 07 شتنبر 2020 - 16:20
كلها يلغي بلغاه، و كل واحد ينصب نفسه خبيرا،و هو ما أوصلنا إلى ما نحن عليه.
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15 - الدين + التعليم الاثنين 07 شتنبر 2020 - 16:21
اتوما باراكا من الهبال.. علمو ولادكم ان التعليم زائد الدين ينجحان الشخص في حياته.. فالدين يحرم النتحار .. و يبعد الضر عن ابناؤكم و يهدي للطريق الصحيح سواء كنتم فقراء او اغنياء
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16 - DRG الاثنين 07 شتنبر 2020 - 16:22
مع احترامي التام لسادة الأطباء
على ما يبدو لي أن هذا التخويف والترهيب انه فعل مستهدف الغاية منه هو وجوب والزامية التعليم الحضوري، ليستفيد من ذالك بمئة في المئة قطاع التعليم الحر، فما الطبيب الا بشر يخطء ويصيب، وأن العقد النفسية المزمنة هي التي تؤدي للانتحار، واغلب المنتخرين هم عاطلون عن العمل وليسوا مغيبين عن فصولهم
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17 - زينب الاثنين 07 شتنبر 2020 - 16:23
بصفتي تلميدة وبسبب قرارات الاخيرة لوزير التعليم صرت اعاني من اكتئاب
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18 - anas الاثنين 07 شتنبر 2020 - 16:24
اضن أن تكون هده الجمعيات التي قامة بهده الدراسات لديها مشاريع عبارة عن مجموعة مدارس خاصة يمكرون و يمكر الله والله خير الماكرين
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19 - هم هم الاثنين 07 شتنبر 2020 - 16:24
مثل هته التنبيهات لا تروق للمعلمين الذي إعتادوا على العطل و ما يسمى بالتعليم عن بعد.
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20 - خليل زيادي الاثنين 07 شتنبر 2020 - 16:27
أرواح الأطفال بريئة لن يصيبهم إن شاء الله أي وباء. هم في حِماك يا رب.
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21 - La vie est belle الاثنين 07 شتنبر 2020 - 16:30
لن نتخلى عن اطفالنا مهما كان الثمن
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22 - مغربية الاثنين 07 شتنبر 2020 - 16:32
طبعا الأطباء لابد لهم من تحريك عياداتهم فكل المصابون يلجأون في البداية إلى العيادات اما مراهقو اليوم فهواتفهم خير مؤنس لهم في هذه الساعة سواء في التعليم عن بعد أو في الترفيه
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23 - طالبة الاثنين 07 شتنبر 2020 - 16:32
أتفق 100٪. . أنا شخصيا مستحيل نزيد نقرا فالدار . غايجيني اكتئاب حاد
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24 - mounir الاثنين 07 شتنبر 2020 - 16:33
اظن بان الشعب المغربي غبي مكلخ لايفكر بعقله , العالم مقلوب بسبب فيروس كورونا القاتل الذي لايفرق الصغار ولا الكبار ولا الرضع ولا المسنين , وهم يفكرون في التعليم الحضوري , لي عندو شي ولد عزيز عليه يجلسو حداه في الدار ويتعلم عن بعد , اما من يريد ان يبحث عن كورونا فسيرسل ابنه الى المدرسة العمومية ,
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25 - كونوا هانين الاثنين 07 شتنبر 2020 - 16:33
اذا كان من خرج للاحتفال بليلة عاشوراء عن طريق احرق الاطارات المطاطية والمفرقعات وايذاء المارة بالماء الاسن والبيض وخاصة اولئك الذين يظهرون في تسجيلات وهم يدحرجون اطارات خاصة بالجرارات وواحد منهم لا يتجاوز السبع سنوات يتطوق باطار سيارة ويحمل اخر قلت اذا كان امثال هؤلاء هم الاطفال الذين يقصدهم المقال فكونوا مطمئنين مثل هؤلاء حتى * بوكليب لكحل * لن يؤتر عليهم . ولكن البعض منا يعاني من ازدواجية الشخصية يحدث ضجة من اجل كلمات دارجة في مقررات دراسية ولا يهتم للكلام النابي الذي يصل الى مسامعنا يوميا من طرف اطفال ويافعين في الازقة وحافلات النقل العمومي .
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