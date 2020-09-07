"تكديس التلاميذ" يثير الاستنفار في وزارة التربية

هسبريس من الرباط

تفاعلا مع صورة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر تكديسا للتلاميذ داخل أحد الأقسام في أول أيام الدخول المدرسي، قالت وزارة التربية الوطنية إنها تحقق في الموضوع.

وأوردت الوزارة، ضمن توضيح توصلت به هسبريس، أن "أحد الأشخاص عمد إلى نشر صورة تظهر تكديسا للتلاميذ داخل أحد الأقسام الدراسية دون أي التزام بالتدابير الوقائية التي ينص عليها البروتوكول الصحي المفعل على مستوى جميع المؤسسات التعليمية".

وشددت الوزارة ذاتها على أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تعمل في الوقت الراهن على التأكد من صحة الصورة المروجة، وتحديد مكان تصويرها إذا ثبتت صحتها، وأضافت أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الذين عرضوا حياة التلاميذ للخطر وقاموا بتصويرهم في هذه الوضعية.