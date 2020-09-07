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كُتّاب وآراء
"تكديس التلاميذ" يثير الاستنفار في وزارة التربية
تفاعلا مع صورة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر تكديسا للتلاميذ داخل أحد الأقسام في أول أيام الدخول المدرسي، قالت وزارة التربية الوطنية إنها تحقق في الموضوع.
وأوردت الوزارة، ضمن توضيح توصلت به هسبريس، أن "أحد الأشخاص عمد إلى نشر صورة تظهر تكديسا للتلاميذ داخل أحد الأقسام الدراسية دون أي التزام بالتدابير الوقائية التي ينص عليها البروتوكول الصحي المفعل على مستوى جميع المؤسسات التعليمية".
وشددت الوزارة ذاتها على أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تعمل في الوقت الراهن على التأكد من صحة الصورة المروجة، وتحديد مكان تصويرها إذا ثبتت صحتها، وأضافت أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الذين عرضوا حياة التلاميذ للخطر وقاموا بتصويرهم في هذه الوضعية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (45)
où le protocole du sanitaire de cette école ?
من المفروض الحكومة عليها أن تعيد النظر في المنظومة التربوية ( البنيات التحتية و خاصة في العالم القروي. الاكتظاظ . الأطر التربوية ) على ذكر هذه الأخيرة كيف هذا المدرس سيعطي و هو يعيش مشاكل منها التعاقد و لا يتمتع بالحقوق التي يتمتع بها المدمجون .
هؤلاء التلاميذ للخطر هي وزارة التربية الوطنية فهي تعلم كم من الأطر تعمل في المدارس ويستحيل تنضيم الكم الكبير من التلاميذ داخل المدرسة ولا يجب تحميل المسؤولية إلى المدرسين
طاحت السُّمعة علقوا المصور.
المصور 5 سنوات نافذة
ترحيل المدير ليعبث في مدرسة اخري
و زيادة الراتب لوزير التعليم و الصحة
يحيا العدل
على مستوى ديال المسؤولين ..
دابا الشرير هو المواطن للي صور..وللي نشر التصويرة.
لا المندوب الاقليمي مسؤول و لا المدير ديال المؤسسة مسؤول و لا المعلم او الاستاذ للي قبل ان القسم يكون فيه داك العدد كامل ديال التلاميذ...
المسؤول هو المصور و الناشر.
مادام المغرب فيه مسؤولين يعتبرون ان فاضحي الفساد و فاضحي السلوكات المشينة وفاضحي اللصوص و المستهترين هم الاشرار و هم من يجب اتخاذ الاجراءات القانونية في حقهم فإن الوطن سيكمل طريقه نحو الهاوية.
في نظري المتواضع..اول من يجب محاكمته هو كاتب هذا البلاغ المشين..