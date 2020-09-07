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الرئيسية | مجتمع | "تكديس التلاميذ" يثير الاستنفار في وزارة التربية

"تكديس التلاميذ" يثير الاستنفار في وزارة التربية

"تكديس التلاميذ" يثير الاستنفار في وزارة التربية
هسبريس من الرباط
الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:20

تفاعلا مع صورة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر تكديسا للتلاميذ داخل أحد الأقسام في أول أيام الدخول المدرسي، قالت وزارة التربية الوطنية إنها تحقق في الموضوع.

وأوردت الوزارة، ضمن توضيح توصلت به هسبريس، أن "أحد الأشخاص عمد إلى نشر صورة تظهر تكديسا للتلاميذ داخل أحد الأقسام الدراسية دون أي التزام بالتدابير الوقائية التي ينص عليها البروتوكول الصحي المفعل على مستوى جميع المؤسسات التعليمية".

وشددت الوزارة ذاتها على أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تعمل في الوقت الراهن على التأكد من صحة الصورة المروجة، وتحديد مكان تصويرها إذا ثبتت صحتها، وأضافت أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الذين عرضوا حياة التلاميذ للخطر وقاموا بتصويرهم في هذه الوضعية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - نيشان الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:30
السلام عليكم تأجيل الدخول المدرسي و تسقيف الأسعار هو الحل كما هو موجود في مراكز الفحص التقني للسيارات اللي الثمن ديالها موحد في المغرب مع العلم أن ملاكها خواص. الحل الثاني يبقى هو المقاطعة حنا عارفين أن يصعب مقاطعة التعليم والصحة ولكن لابد من فهم بعض الأمور الدولة تلهث وراء المسثمرين لأنهم كايجيبوا للدولة عملة صعبة زائد أنهم تايخلقو فرص شغل يبقى المقاطعة لابد أنها تكون مقاطعة المستثمرين الأجانب لأنه بكل بساطة هاد المسثمرين حكوماتهم واقفا في ظهرهم وإذا تم مقاطعتهم من طرف الشعب و إعلان أن السبب "ليس ضدا فيهم" فهم مرحب بهم بل لأن الدولة لاتريد حل مشكل القطاع الخاص في التعليم و الصحة سوف يعرفون أن ليس لهم ذنب في المقاطعة و سوف يبدأون بتهديد الدولة بسحب إستثماراتهم بسبب أخطاء و غباء الحكومة و هنا الدولة ستكون مجبرة على التدخل السريع لإنقاد الإستثمارات و إنقاد سمعتها على المستوى الدولي لتتجنب فضيحة أن المستثمرين هربوا من المغرب بسبب مشكل ليس لهم دخل فيه. وهادشي علاش الحكومة حاولت تعمل قانون تكميم الأفواه 22.20 المرجو النشر وشكرا.
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43
2 - بشر الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:31
سيتركون جوهر الموضوع وسيركزون على المصور .
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162
3 - المدرسة الوطنية الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:34
سوف لن يقوموا إلا بطرد من فضحهم
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120
4 - ولد البلاد الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:35
من المقصود ب :  الذين عرضوا حياة التلاميذ للخطر وقاموا بتصويرهم في هذه الوضعية.... هل هوا الشخص الذي هاد الصورة. أم وزارة التربية الوطنية. طاحت الصومعة غادي يعلقوا الفقيه
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99
5 - الزاكي الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:35
تبارك الله على هذه الاشياء الوزارة لم تكن في علمها ؟؟؟؟؟؟؟
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45
6 - khalid الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:36
هههه، غدين يشدو لصور مشي لي دار هذه المصيبة. لك الله يا وطني.
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88
7 - أم وسيم الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:37
هذا هو احترام التباعد تلتجتماعي
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30
8 - مراد قريب الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:37
حشومة هاد شي عيب وعااار عليكم
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24
9 - laila الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:37
اللهم ان هذا لمنكر باغيين يقتلونا هذا الناس
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25
10 - ام نعمة الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:37
الوزارة ستقوم بتحقيق.هل تعلمون ماهو التحقيق هو من التقط الصورة وليس الاكتضاض.لان الوزارة أكيد تعلم مدى إمكانياتها وأنها لا توفر الأقسام في الأيام العادية فما بالكم بوقت كورونا .حسبي الله ونعم الوكيل.
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55
11 - طاحت الصومعة الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:38
قال ليك فتح تحقيق اسي الوزير جميع المدارس وسيارات النقل المدرسي ومحيط المؤسسات مملوءة عن آخرها غياب الامن والقوات المساعدة والدرك والمجتمع المدني خارج المؤسسات اما داخل المؤسسات حدث ولا حرج ان المستويات هناك 50 في القسم وخصاص الاطر الادارية وصغر القاعات وغياب الماء الصالح للشرب او حتى للغسيل لم توفروا الكمامات ووساىل التعقيم ماشي معقول تهربوا الى الامام بمثل ( طاحت الصومعة علقوا الحجام) التحقيق خاصوا يتفتحو مع مسؤولي وزارتكم والمتعاقبين على الحكومة على فلوس بيداغوجيا الادماج و ملايير المخطط الاسعجالي وما مضى من الخطة الاستراتيجية حتى ااماء ما كاين وفين هي الصحة المدرسية فين الويفي فين الحواسيب ... واليوم باغي تعاقب معلم او تلميذ على صورة تعكس الواقع والحقيقة هذا خاصك تجازيه راه ساعدك باش تعرف الواقع وتحرك تخدم باش تحلل مانضتك..انت وغيرك من الوزارة والبرلمانيبن...راكم غادين للكارثة لا قدر الله.
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39
12 - ههههه الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:38
الدين قامو بتصورهم في هده الوضعية ارادو ففط ايصال الواقع المر الدي تحاول اخفاءه وزارة التربية
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47
13 - YasYassino الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:38
رأيت في البجاحة ما رايت، و شاهدت قمة الحقارة، و لم يسبق لي أن رأيت شيئا كهذا !!!!
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25
14 - mohamed الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:38
الوزارة فعوط ما تبحث لمذا التكديس تبحث عن من صور ليعاقب
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34
15 - تلميذ الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:38
الصورة ليست بمفاجئة علينا، هذا ما كان متوقع من هذه الحكومة ذات القرارات العشوائية، و قد تكرر مثل هذا المشهد امام ثانويتي اليوم
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28
16 - شوف وسكت الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:39
ماشي غادي يعاقبوهم حنت عرضو التلاميذ للخطر حبا في سواد عيونهم، ولكن غادي يعاقبو المصور ولي روج حنت فضحهم وفضح الكذب والضحك على الذقون الذي تروجه الوزارة الغبية.. السحاسح والكذوب المزوقين..
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24
17 - أم وسيم الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:40
هذا هو التباعد واحترام مسافة الأمان ارتداء التلاميذ الابرياء للكمامات دليل على أن الصورة حديثة المجرمون هم من قرروا بداية الموسم الدراسي وغامروا بصحة جيل بأكمله
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18
18 - سيمو السوسي الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:40
ههههه انه الواقع المرير . التباعد يوجد في الوصلات التحسيسية لا غير
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20
19 - مواطن مغربي الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:40
غادي يحققو فيها على اساس أنها مفبركة أو فوتوشوب الله ينعل لي ميحشم من عرض حياة هؤلاء التلاميذ للخطر في نظركم هل هو المصور أو من اتخذ القرارات العشوائية رخفو علينا الله يرحم الوالدين راه وليتو كطنزو علينا بالعربية تاعربيت
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20 - القناص الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:41
ليس الهدف علاج المشكل ولكن من قام بالتصوير أجل إنه المغرب
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18
21 - الكوشي الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:41
أعود مرة أخرى واكرر. إن لم تربط المسؤولية بالمحاسبة فإننا لن نبرح مكاننا.
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22 - joseph الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:43
Alle moi Mr le ministère dite nous quelque chose ????
où le protocole du sanitaire de cette école ?
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23 - جبلي ابن الجبل الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:43
ههههه على من تضحكون صورة شكلت خطر على التلاميذ واش تصويرة غتدخل عليهم كورونا لي مفروض يتعاقب هو انت يا سيد الوزير انت المسؤول عن الاقسام الصور تفضح كذبك و بهتانك على الشعب، 80 فالمائة من المدارس بالمغرب بدون مراحيض بقات فالكونكسيون الوزير و لكن بما اننا في دولة لا تحاسب الفاسدين امثالك و يكذبون بلا رقيب دير لي بغيتي خالينا ليك الله.. الله ينتقم منكم كيفما كتنتاقمو من هاد الشعب
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24 - الكوجيتو الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:43
ماذا تظنون الوضع أسوء مما ترون وسنرى فتوحات امزازي اين ستصل[email protected]الدراسة عن بعد آتية لا ريب فيها.وربما سيموت البعض بغيظهم اولءك الذين أرادوا جر رجل التعليم الى القسم رغم المخاطر.....ويييه والفيلالي والوجدي والكعلم القديم .......سيؤجل الدراسة رغم كيد الحاقدين
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25 - مواطن الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:43
بعيدا عن اعداد التلاميد شوفوا غير طريقة ترتيب الطاولات رغم تواجد المساحة في المقدمة باش تعرفوا الخبث وراء الصورة
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26 - عبدو من الرباط الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:43
هههههه شر البلية ما يضحك إن كان هناك أشخاص يجب محاسبتهم فهم انتم يا من تدعون الخوف على أبناءنا وأنتم تعلمون أن المدارس أو بالأحرى شبه المدارس في بلادنا لا تكفي لنصف التلاميد ومنضومة التعليم أكتر هشاشة من أي منضومة فمن صور هاته الصورة هي واقع مرير وفضيحة لكم إخجلوا من أنفسكم وحاسبوا بعضكم البعض وليس من صور الصورة وشوعكم
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27 - المدرسة الوطنية الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:44
عادة لو كنا في بلظ يحترم فيه المسؤولون المواطنين لبنوا حجر أخرى لهذه المدرسة حتى يخففوا الضغط على التلاميذ لكن نعرف مسبقا ما سوف يقومون به هو طرد من أخد الصورة ولا شيء ٱخر وربما توبيخ المعلم الذي أراد أن لا يضيع تلاميذه ب"الدراسة عن بعد"
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28 - موغرابي الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:44
بالله عليكم واش هاد الوزارة من المغرب و لا شي بلاد آخرى راه هادشي هو اللي فالواقع تكدس في تكدس فين ما مشيتي للاسف هادي هي الحقيقة المرة و الحمد لله على وسائل التواصل الإجتماعي اللي ولات تفرش كلشي
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29 - زكرياء الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:44
التصوير يعرض حياة التلاميذ للخطر!؟؟ ام عدم توفير اقسام كافية للتلاميذ ليكون هناك تباعد ... اش دار ليكم المصور ...المصور بين غي الحالة ... كوسيلة احتجاج .. المفروض شكره ماشي تاهموه ... طاحت الصومعة ...علقو الحجام ... انتم من يعرض حياة التلاميذ للخطر ...يترهيب المصوريين كي لا يقومو بتوثيق المخالفات الصحية ...
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30 - hassan الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:48
المسؤول الاول على دلك المشهد هو مدير تلك المؤسسة و الأستاذ . نعم هناك أشياء تكون خارج إرادة و جهد الادارة و الأستاذ ،لكن تفادي هدا الاكتظاض لا يتطلب امكانيات لا تتوفر عليها المدرسة ،فكان يجب على الادارة و الأستاذ تقسيم و تفويج التلاميد في الحدود التي حددها المقرر الوزاري.
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31 - mohamed الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:49
تعرف كل المدارس العمومية اكتظاظ غير متوقع و هذا من المشاكل التي التي تدني مستوى التعليم العمومي . السؤال هل هذا مقصود لتشجيع الدراسة في المدارس الخصوصية ؟
من المفروض الحكومة عليها أن تعيد النظر في المنظومة التربوية ( البنيات التحتية و خاصة في العالم القروي. الاكتظاظ . الأطر التربوية ) على ذكر هذه الأخيرة كيف هذا المدرس سيعطي و هو يعيش مشاكل منها التعاقد و لا يتمتع بالحقوق التي يتمتع بها المدمجون .
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32 - أم وسيم الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:49
هل من قام بالتقاط الصورة هو من عرض صحة التلاميذ للخطر أم من سمح بدخول مدرسي يتكدس فيه التلاميذ ويتبجح بكون أولى الأولويات صحة المتمدرسين؟قمة الاستهتار والبجاحة
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33 - البداية الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:51
اليوم الاول لابد من وجود ارتباك .حضور المستويات المتعددة.وقلة الحجرات وخاصة في الوسط القروي .سيتم توزيعهم حسب جداول الزمن مع التفويج
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34 - اسم الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:53
هاد الصورة مفبركة هاد الصورة الموسم الدراسي 2017/2016 ههههههه ماشي ديال هاد السنة لي حنا كنعيشو فهاد الجاءحة
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35 - خليل الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:55
من عرض حياة
هؤلاء التلاميذ للخطر هي وزارة التربية الوطنية فهي تعلم كم من الأطر تعمل في المدارس ويستحيل تنضيم الكم الكبير من التلاميذ داخل المدرسة ولا يجب تحميل المسؤولية إلى المدرسين
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36 - ساخط الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:58
سياسة تكميم الافواه. قولو العام زين ...
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37 - مواطن من المغرب الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:59
المكان الوحيد في المغرب الذي يُحترم فيه التباعدُ الجسدي ووضعُ الكمامةِ هو المـــســــجـــــد...
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38 - سلاك الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:59
نفس الشيء لي عشناه في العيد الاضحئ انعيشوه في الدخول المدرسي غير الله يحفض اصافي
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39 - rachida الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:59
السلام عليكم.وهل الوزارة لا تعلم أصلا أنه سيقع هذا التكديس بدون حتى أن يصوره أحد.الكل يعلم أن لا الوزارة ولا حتى الموطنين كذلك لا يحترمون التعليمات الصحية وحتى هناك بعض الآباء أرسلوا أولادهم بدون حتى أن يضعوا لهم الكمامة على وجوههم ويأتي كل طرف منهم لي يتهم الطرف الأخر بأنه هو سبب تفشي الفيروس وليس هو. إن مشينا على هذا المنوال من استهتار الطرفين فأعلموا أن المغرب سينقرض تماما من على وجه الأرض وهذا ما يريده أعداء الوطن.فمزيدا من الاستهتار حتى نعلم إلى أين سوف نصل
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40 - الشريف الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:59
امر عادي أن يتكدس التلاميذ بمثل هذه الطريقة والسبب بسيط جدا اذا أخذنا عدد التلاميذ المسجلين الجدد والتلاميذ الذين غادروا المدارس الحرة إلى المدارس الحكومية فسوف يقع ما وقع في غياب تام لتشييد مدارس حكومية جديدة ..
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41 - nada الاثنين 07 شتنبر 2020 - 15:00
حسبي الله ونعم وكيل مالهم اش مشى ليهم كون اجلو دخول مدرسي حتى يناير مثلا ولكن لهفة على فلوس حيث كلهم اصحاب مدارس خاصة
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42 - ahmed الاثنين 07 شتنبر 2020 - 15:01
فضيحة الاكتظاظ كان لا بد لها من شاهد عيان، ولأن لا أحد سيصدقه فقد استعان بالكاميرا.عدالة الحكيم قنقون ستقضي بأن التهديد مصدره التصوير وليس الاكتظاظ.
طاحت السُّمعة علقوا المصور.
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43 - عمار الاثنين 07 شتنبر 2020 - 15:01
العقوبة باينة
المصور 5 سنوات نافذة
ترحيل المدير ليعبث في مدرسة اخري
و زيادة الراتب لوزير التعليم و الصحة
يحيا العدل
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44 - Mosi الاثنين 07 شتنبر 2020 - 15:02
وأضافت أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الذين عرضوا حياة التلاميذ للخطر وقاموا بتصويرهم في هذه الوضعية.
على مستوى ديال المسؤولين ..
دابا الشرير هو المواطن للي صور..وللي نشر التصويرة.
لا المندوب الاقليمي مسؤول و لا المدير ديال المؤسسة مسؤول و لا المعلم او الاستاذ للي قبل ان القسم يكون فيه داك العدد كامل ديال التلاميذ...
المسؤول هو المصور و الناشر.
مادام المغرب فيه مسؤولين يعتبرون ان فاضحي الفساد و فاضحي السلوكات المشينة وفاضحي اللصوص و المستهترين هم الاشرار و هم من يجب اتخاذ الاجراءات القانونية في حقهم فإن الوطن سيكمل طريقه نحو الهاوية.
في نظري المتواضع..اول من يجب محاكمته هو كاتب هذا البلاغ المشين..
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45 - Samir الاثنين 07 شتنبر 2020 - 15:02
من قام بالتصوير والنشر فقد افشى سرا مهنيا والوزارة لها الحق والقانون بجانبها في معاقبته.لكن وجب كذلك مقاضاة الوزارى لتعريضها حياة مواطن للخطر.مذا لو ان أستاذا كبيرا في السن التقط الفيروس من طفل ونحن نعلم أن كبار السن معرضون للخطر بشكل كبير؟
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