24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0213:3117:0019:5021:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "استهتار مؤسسات" بإجراءات الوقاية من كورونا يهدد بتفاقم الوباء (5.00)

  2. فيدرالية تدعو أمزازي إلى إنصاف "تلاميذ الخاص" (5.00)

  3. التعليم الخصوصي بالمغرب .. غابة مهملة (5.00)

  4. الحكومة تتخذ تدابير جديدة لتطويق انتشار "كورونا" بالدار البيضاء (5.00)

  5. بركان كورونا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 1386 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1386 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1386 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:05

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 1386 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 73780 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2018511 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 33 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1394 حالة.

وتم التأكد من 822 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 56096.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (49)

1 - اللهم ارحمنا الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:12
متخوف من انطلاقة الموسم الدراسي بهذه الطريقة، ربما تغافل المسؤول عن القطاع أن الوباء ينقله الانسان بالدرجة الاولى، فمابالك بالتجمع في فضاء القسم والساحة، ومعظمنا اصلا لا يحترم قواعد الاحتراز، أظن إنه اللعب بالنار الحارقة، اللهم احفظ الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
84
2 - hassan الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:12
المسؤولية في انتشار الوباء مشتركة بين الدولة والمواطن، الدولة بسبب قراراتها الإرتجالية والعشوائية، والمواطن بسبب عدم التزامه بالتدابير الوقائية...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
138
3 - abdelhak الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:13
سيرو ديرو شي أخبار ديال النشرة الجوية ولا شي لعبة ونساو هاد شي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
4 - يونسي الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:13
الى الهاوية مسلسل جديد تنتهجه الدولة مؤخرا..فبعد عيد الاضحى جاء الدور على التعليم المدرسي ما كنا نخشاه بدات معالمه اصابات بالجملة في اطر التعليم والمدراء كما اكدته التحاليل المختبرية في كلميم وبوجدور على ان هؤلاء قدموا من اماكن موبوءة ..قنحن في اليوم الاول والمسلسل طويل ..كنا نتباهى امام الدول اننا تحكمنا في الوباء .لااحد منهم تجرا الان ليظهر نفسة في الاعلام ليوضح خطورة الامر.. فهل سيختفي وزير التعليم عن الانظار كما اختفى وزير الفلاحة والاخرين فالجواب في الحلقات المقبلة من مسلسل كوفيد بين التدابير الاحترازية الترقيعية والاوامر العشواءية الليلية ..اللهم اللطف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
107
5 - الشك الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:13
عدم انضباط في وثيرة الاصابات يدفع الى التشكيك في الأرقام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
81
6 - مغربي بالمهجر الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:15
ياربي السلامة ، حفظ الله الجميع ، مسؤوليتنا أخذ الحيطة والحذر ، ورحم الله جميع موتانا المسلمين واشف مرضانا يارب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
7 - عابر سبيل الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:15
انشاء الله سنتغلب على هذا الوباء و سيكتب في ميزان حسناتنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
8 - حسين عمري الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:18
العداد لايتراجع الأرقام الأربعة دائما...اللهم إرفع عنا البلاء والوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
9 - Fatima-zahra الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:19
هاي هاي قرينا بكري سد حل الله يهدي ما خلق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
10 - starwars الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:19
ويستمر المسلسل !!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
11 - عمي الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:19
الاخطر من هادشي هي حالات البلطجة اللي اصبح يتعرض لها المارة.الله ايدير شي تاويل انتاع الخير البارح واحد السيد شلضوه اعلى أربعة وعشرين ريال في جيبه.هادشي اللي غاديين فيه لايبشر بالخير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
48
12 - علاء الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:21
الحاصول مزال تشوفو و مزال نشوفو اللا مبالاة هي السبب في هاد الازمة اللي حنا فيها
الله يصوب و صافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
13 - ملاحظ الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:21
لا للحجر الصحي، لم نعد نتحمل،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
14 - ملاحظ الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:21
الحمد لله نقصو شوية . إذن نعاود نفتحو و نردو التعليم حضوري
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-35
15 - OBSERVATEUR الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:23
c'est un on signe, mais est ce qu'il y a un expert qui peut nous expliquer cette variation de 1000 personnes en 24 h ? on veut juste comprendre, croyez moi c'est cela qui va nous permettre scientifiquement de contrôler la propagation du virus !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
16 - samuel الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:24
كان من الأرجح منذ فترة الإستقلال إنشاء صندوق سيادي مخصص لمواجهة الأزمات طويلة الأمد يتم تمويله بواسطة الضرائب و بعض من عائدات الفوسفاط و كذا جزئ منه بالإقتراض من الخارج لكان لم هذا الصندوق وصل إلى ما يزيد عن 100 مليار دولار كافية لمواجهة الجائحة حيث سيكون و قتها من الممكن تطبيق الحجر الصحي لمدة تزيد عن سنة و تمويل العائلات المتضررة من تبعات هذا الحجر بواسطة الصندوق السيادي و لاكن المغرب للأسف له أولويات أخرى لا علاقة لها بمصلحة المواطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
17 - Saïd الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:25
مفهمت والو وتنشك في كل شيء , لا نريد أخبار عن هذا الوباء لأن الأمور غير واضحة بمعنى آخر غير مفهومة فلهذا كافنا فزع ولا تعطوا الوباء أكثر من حجمه الطبيعي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
18 - فاعل خير الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:29
عدد الحالات يوم الاحد يكون منخفض مقارنة بالايام الاخرى نضرا لقلة التحاليل المنجزة، ولكن سبحان الله قبل كل قرار طارىء يطبق ليلة الاتنين عدد الحالات يوم الاحد ترتفع بسكل صاروخي لكي تنخفض اليوم الموالي. هدا يوكد صحة القرار وفاعليته. المتوقع رفع قرار الحجر على كازا بعد اسبوعين وعليه فيرم الاحد من هنا اسبوعين سيعرف ارتفاع صاروخي وسوف ياتي قرار مع الساعة 10 ليلا يوكد استمرار الحجر لمدة شهر اضافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
19 - ابو سلمى الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:30
لمن تحكي زابورك ياداوود طالبناكم بالغاء العيد فركبتم رؤوسكم من اجل حفنة من الدراهم واليوم نطالبكم بحماية اطفالنا فتصمون الادان احدروا مما انتم مقبلون عليه ونحن نقرا اليوم عن اصابة اطر تربوية فالقادم اسوا لا محالة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
20 - حرتال الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:31
اللهم أصرف عن البشرية جمعاء هذا الوباء و ارحم المسلمين يا رب. تفاءلوا خيرا ان شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
21 - العزة لله الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:32
طلع كول الكرموس نزل شكون قالها ليك
بعدما اختار معضم الأباء الدراسة الحضورية عن قناعة نتفاجئ كالعادة في الليل أن المدارس ستغلق قرارات مفاجئة وصادمة لماذا نمنعهم من الدراسة و الأزقة مملوئة بهم وبصخبهم لماذا نمنع الدراسة وكوفيد سيعيش معنا مدة طويلة فالحل هو أن نتعايش معه لا بأن نمسك الأطفال ونعرضهم لمرض أكبر وهو الكآبة والجهل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
22 - متتبع من كازا الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:32
أول مرة في تاريخ احصاءيات كورونا و في جميع انحاء العالم.،عدد المصابون ينقسون بالنصف بين عشية و ضحها.
لا نعلم ما تريده هده الحكومة من هدا الشعب المغلوب على امره.
لا يكفيهم انهم اوصلوه الى القاع في جميع الميادين . الا يكفيهم انهم اهانوه شر الاهاناة
كل هدا لم يشفي بعد غليل الحكومة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
23 - مغربي1 الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:34
هاهي دراسة حبسوها صافي.. شوفوا شي حاجة اخرى يحبسوها حتى هيا. حبسوا المعامل و حبسوا الخدامي كاملين باش نكلسوا مع وليداتنا حيت معدناش معامن نخليوا ولادنا... وناكلوا كورونا.كن ماحبسوش المدارس كنت غادين تحماقوا.....مافهمتش المدارس حرام والبحر و زناقي حلال...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - Tanja balia الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:34
لا ديدي لا حب الملوك ما نقدتو الموسم السياحي كما عملت فرنسا واسبانيا مع العلم ان الاصابات عندهم أكثر بكثير من المغرب ما حاربتو الوباء حتى قضيتو عليه. قالك سنشجع السياحة الداخلية اغلبية الناس مع هاد الحجر كتفكر غير في قوتها اليومي ما بقى لها غير تمشي فكانس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
25 - Fatima الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:35
والله تعبنا من هاته الأرقام و المغاربة و التازموا ديرو الكمامات تباعدو و الله شر البلية هما دوك القهاوي الله يعطي ليهم الإفلاس فلسو عباد الله مضيعة د الوقت راه خاص الرجوع للحجر الصحي الصارم و إعانة الناس الفقراء حجر لمدة شهران و ان شاء الله تكون النتيجة و لكن الحجر و الزيار راه مرضنا نفسيا عييييننا انا شخصيا جاني الاكتئاب انا ملتازمة و الله مكنخرج غي بالخف لقضاء الحاجيات المنزلية و كنجي كنجري للدار أقسم بالله لديك الماكينة د الصابون كدور عندي شي ثلاث مرات فالنهار بسبب الوساوس كنقول راه للفيروس لاصق ليا فحواجي هاهو ف الفلوس هاهو هنايا الاحتياط لدايراه واصل لدرجة الوسواس القهري و ناس وحداخرين لي ممسوقينش عايشين حياتهم الله يعطي كورونا لأي واحد مابغاش يحشم و يدير كمامتو و يلتازم دوك المستهترين كندعي فيهم الله ياخد فيهم الحق ويعطيهم كورونا باش ديك ساع يحسو حسبي الله ونعم الوكيل فيكم راه يدينا طابو بجافيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
26 - Abdou67 الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:35
حكومة تستصغر الشعب بقرارات آخر ساعة من الليل دون الاخذ بعين الاعتبار رغبة المواطن ولا اكراهاته.والله العظيم كنت اعلم مسبقا ان هذه الحكومة المشؤومة وعلى راسها امزازي ستتخذ قرار التعليم عن بعد بعد ان تمتلأ جيوبه وجيوب اصحابه من لوبيات التعليم الخاص بأموال المواطنين المستضعفين ،وها هو القرار نزل كالصاعقة علينا . الحل في نظري هو مقاطعة الدراسة حتى يرضخ اصحاب القرار لمطالبنا كلها .ولك يا شعب واسع النظر،علما انك يا شعب نمت كثيرا وطال نومك حتى ظن الغير انك ميت .....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
27 - Bilal الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:36
البارح 2200 وصرف وليوما 1300 وصرف..حلل وناقش....2200 دون وجود بؤرة لعتفسر داك الإرتفاع الصاروخي غير منطقية خصوصا مع هد الإنخفاض المفاجيء ديال اليوما...إلا إدا كنت جمعتو المخالطين لكانو عندكوم وعملتولوم التحليلة البارح..المهم شي حاجة ماشي هي هديك...أصلا حنايا دابا هادي شهر وزيادة وحنا 1000 الفوق يوميا والمنطق كيقول طالما وصلنا 1000 كان كخصنا ندوزو ن 5000 بعد أسبوع ولا أسبوعين حيت داك 1000 را نشرت المرض والمخالطين تاهما نشروا المرض ولكن هدشي ديالكم فشكل....را كنا كنسجلو قل من 200 وبدت تطلع شوية بشوية و في مدة ماشي طويلة دخولنا ن 1000...ونفس شيء كان كخسو يوقع باش ندوزو ن 5000...المنطق هو هدا..دون الحاجة لزيادة عدد التحاليل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
28 - عابر سبيل الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:37
اين ذهبت الألف حالة يا سبحان الله وا الدولة شوفي من حال الدرويش راه الدرويش هو أساس الدولة وا الدولة راه الدرويش على حافة الإنفجار وا الدولة استعدي لتحمل العواقب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
29 - رشدي افورار الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:38
المرجو تأجيل الدخول المدرسي هذا تعليقي اليوم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
30 - عثمان تناتي الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:39
السلام عليكم انا واثق من نفسي بأن مدينة الدارالبيضاء ستخفف فيها الإصابات ابتداء من الغد لان قرار الحكومة أمس أو بالأحرى وزارة الصحة كان قرارا في محله لتعود المسؤولية من جديد للسلطات المحلية وبدلك لإغلاق المقاهي والكبريات ومنطقة عين الذياب الاكثر انتشارا بالفيروس التاجي وكدالك إغلاق الأسواق الكبرى كمرجان ومروكومول والتخفيف من حدة السير والسهر ليلا سيبقى مشكل تنقل عربات الطرامواي الممتلىة بالازدحام صباحا مساء ابتداء من الغد الدارالبيضاء سيزول عنها الفيروس القاتل واعدكم بدالك أن شاءالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
31 - zahzah الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:39
نسأل الله أن يرفع عنا الوباء والبلاء إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه.
أما بخصوص انحصار هذا الفيروس فلا يبدو أنه سينخفض ليس لشيء سوى أن السبب الاكبر في انتشاره هو تلك المعامل والشركات التي تشغل آلاف العمال والطامة الكبرى أن أصحاب المعامل لا يحركون ساكنا والذي يحز في القلب أنني شخصيا اشتغل بإحدى الشركات بالدار البيضاء ويجبروننا على العمل ويهددون من لم يأتي سيفصلونه ولن يعود للعمل مرة اخرى..
آعباد الله واش الباطرون كيقول للخدام الى منكتي دير التحليلة ديال كورونا من مالك الخاص عاد تجي ويلا مادرتيهاش ما تجيش !!
قسما لزما الى الشركة نصها مريض بكورونا و مابغاوش يخليو بنادم يجلس ما بغاوش يديرو لينا التحاليل ..حتى حل ما بغاوهش دعيناهم الله .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
32 - وجهة نظر الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:41
ça à coïncide juste avec un week-end normal qu'on obtient ces chiffres
ce sont des résultas de non respect des mesures sanitaires & la distanciation entre les gens.
sur Fès les cafés sont pleins nous comptons sur les autorités pour leurs interventions.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
33 - مواطن الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:43
الحكومة لا تعطي المواطنين المعلومات الصحيحة والكافية
وقراراتها غير علمية
ما هي اهم البؤر اهي تجارية؟ صناعية ؟عسكرية؟ في السجون؟ في الأحياء الشعبية؟ ام الراقية ؟من هم المصابون؟ من الطبقة الوسطى ام العليا عندما نجيب عن هذه الأسئلة يمكن أن نجد الحلول المناسبة وعدم الاكتفاء باغلاق الطرقات ومنع المواطنين من الحركة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
34 - الحسين الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:45
ماكاين اللي خرج على المغاربة قد ثقافة اللي بغاها الله هي اللي كاينة تانديرو كوارث ونمسحوها فالمكتاب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
35 - شخص مر من هنا الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:47
قررت فرنسا تخفيض مدت الحجر المنزلي للمصابين من اسبوعين لاسبوع واحد لان الفيروس أصبح ضعيفا هاد الاخبار ما افراصهمش واقيلة اللجنة العلمية.دايرين لينا ابحال الى ما عارفينش اشنو طاري فالدول الاخرى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
36 - مؤنت الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:47
السؤال المطروح البارحة فاق العدد الألفين وما وفق واليوم يعود العدد إلى مجراه الطبيعي .....لم افهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
37 - %%%% الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:48
tous les pays du monde se sont montrés autoritaire en se qui concerne le covid 19. car le plus démocratique des solutions il fallait propose aux peuples du monde un référendum sur le virus confinement ou pas et laisser les peuples choisir .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
38 - مكلخ مغربي قح الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:48
الخطاب الملكي حذر من كارثة وباءية وهاهي وزارة التربية الوطنية ترتبك باجراءات ارتجالية تنبيء بخطورة الوضع.فالمطلب يبقي في يد السلطات العليا لانقاذ المغرب من استفحال هذه الجاءحة. تبين بالملموس انعدام الكفاءة والنضج الفكري في اتخاذ القرارات الصاءبة لدء المسووءلين في مختلف الوزارات.ان الاوان لتدخل سيدنانصرهالله وحفظه لحل هذه المعضلة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
39 - نورالدين الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:51
بما أن عدد التحاليل مستقر مند مدة في 20 الف كما أن مدة معرفة النتائج تتراوح بين 3 و سبعة أيام فالإصابات المسجلة يوميا تخفي وراءها عددا أكبر من دلك.
لنأخد مثلا الرقم البارح فاق الألفين يعني مخالطي هاته الحالات لن نحصل على نتائج تحاليلهم إلا بعد أربغة أيام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
40 - عتيق من صفرو الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:51
من النقط السوداء في هذه الفترة الخطيرة النقل العمومي.
فالمواطن ينتقل بضعف الثمن والحافلات مزدحمة .وللأسف المراقبة موجودة لكن لا تتدخل.
فمثلا بين هرمومو والمنزل وصفرو توجد عدة حافلات النقل المزدوج تنقل المواطنين بضعف الثمن وبازدحام.
ورغم وجود سدود للدرك الملكي فإنهم لايتدخلون.
لذلك من واجب الدولة أما التدخل لخفض الثمن وإرجاعه لسابق عهده.وأما التدخل الفوري لاحترام نصف نسبة الملء.
إن تزايد عددالمصابين قد يكون النقل العمومي طرفا سببا فيه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
41 - االحجر الصحي الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:53
لا للتعايش مع الكوفيد ابدا.
تم لم و لن نسمح للمستهرين ، و مادفاكرس للتسلط على حساب صخة بني أدم.
و لذا و جب علينا الوقوف كرجل واحد و محاربتهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
42 - Di nero الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:59
بحمد الله الارقام في تراجع وستعود الدراسة الحضورية وسيعود الموعلمون والأساتذة إلى حجرات الدراسة . لا للتعليم الذاتي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
43 - غيور الاثنين 07 شتنبر 2020 - 19:00
هدا مسلسل كوفيديني ماشي سامحيني !!!
العبث والتخبط والعشوائية والإرتجالية في تدبير الشأن العام الخاص بقطاع التربية والتعليم. لفت انتباهي تعليق في الصميم قالت صاحبته : " ملي كانو كيتسجلو 25 أو 30 حالة إصابة أغلقنا المدارس في مارس، ولما وصلنا لعتبة 2000 نرسل فلذات أكبادنا للمجهول."
الكل يعرف لغة خشب مسؤولينا فأمام كل ما يقال حول التدابير الإحترازية واتخاد الإجراءات وغير ذلك لكن عندما تقف على الواقع وعلى الأرض تصطدم بالواقع المرير وغياب التطبيق الفعلي للوقاية من هذه الجائحة !!!!
تبقى الأيام القادمة وحدها كفيلة لتحديد من كان على صواب أو خطأ !!!
والواقع لا يبشر بالخير وإن غدا لناظره قريب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
44 - مهاجر الاثنين 07 شتنبر 2020 - 19:01
دوزت عشرين يوم فالمغرب كلها رعب وتهديد بالحجر الصحي كل مرة نسمع الطريق غادي تسد والقهاوي يسدو مع العشرة دالليل الله يدير تأويل ديال الخير لذيك البلاد مع القرارات العشوائية وجهل البعض من المواطنين والحمد لله على نعمة الغربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
45 - Kabour الاثنين 07 شتنبر 2020 - 19:05
السرطان يقتل اكثر من 30000 حالة سنويا في المغرب .لما كل الخوف من فيروس قابل للشفاء عن طريق الأدوية وحيث قتل فقط اكثر من الف في 6 اشهر والله يرحمهم .يجب تقبل الوضع والعيش مع الفيروس بحذر .اما الدراسة فانتم غير مجبرين لا رسال الاطفال الدراسة .فمن ليس له إمكانية الدراسة عن بعد هنا يبقى دور تلك الجمعيات التي تدعى: ماتقيس ولدي -......الخ والتي اختفت ولم نسمع عنها منذ فترة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
46 - عبد. العزيز الاثنين 07 شتنبر 2020 - 19:06
هذ الحكومة معندهاش القرارات بيدها خصوصا حزب العدالة والتنمية وبالاخص العثماني المسؤلية كبيرة عليه هذ المشاكل وقعت بسبب عيد الاضحى واقول بانهم اوقفوا صلاة الجمعة وهي فرض واعلنو عيد الاضحى لانهم همهم المال فقط المهم نطلب من الله الشفاء للجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
47 - lchouaf الاثنين 07 شتنبر 2020 - 19:11
إن الإهمال وعدم المبالاة من المواطنين وغياب الاستبصار السياسي مؤشرات لهذه الأزمة التي لا تنتهي ...
يجب أن نتعامل مع هذه المشكلة من جذور المشكلة: التعليم والصحة.
يجب على كل معلم أن يلعب دوره التربوي الإيجابي والعائلات بالطبع ...
الصحة مشروع كبير للمعدات والتدريب. المغرب يدخل منطقة أزمة هيكلية كبيرة: الصبر والتضامن. إزالة السموم من الجدل العام الملوث للغاية بالأيديولوجية الأنانية للأحزاب السياسية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
48 - abdo الاثنين 07 شتنبر 2020 - 19:16
إلى التعليق FATIMA
احييك و احيي التزامكي
لكن مع من حتى الإدارات العمومية و السلطات مستهترة رغم أنها هي من يلزمها إعطاء المثال
اختي لا داعي للمبالغة في التعقيم
مع هاد الشعب قاصح الرأس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
49 - OBSERVATEUR الاثنين 07 شتنبر 2020 - 19:21
est ce qu'il y a un expert qui peut nous expliquer cette variation de 1000 personnes en 24 h ? on veut juste comprendre, croyez moi c'est cela qui va nous permettre scientifiquement de contrôler la propagation du virus
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 49 | عرض: 1 - 49

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.