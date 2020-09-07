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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 1386 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 1386 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 73780 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2018511 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 33 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1394 حالة.
وتم التأكد من 822 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 56096.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (49)
الله يصوب و صافي
بعدما اختار معضم الأباء الدراسة الحضورية عن قناعة نتفاجئ كالعادة في الليل أن المدارس ستغلق قرارات مفاجئة وصادمة لماذا نمنعهم من الدراسة و الأزقة مملوئة بهم وبصخبهم لماذا نمنع الدراسة وكوفيد سيعيش معنا مدة طويلة فالحل هو أن نتعايش معه لا بأن نمسك الأطفال ونعرضهم لمرض أكبر وهو الكآبة والجهل
لا نعلم ما تريده هده الحكومة من هدا الشعب المغلوب على امره.
لا يكفيهم انهم اوصلوه الى القاع في جميع الميادين . الا يكفيهم انهم اهانوه شر الاهاناة
كل هدا لم يشفي بعد غليل الحكومة.
أما بخصوص انحصار هذا الفيروس فلا يبدو أنه سينخفض ليس لشيء سوى أن السبب الاكبر في انتشاره هو تلك المعامل والشركات التي تشغل آلاف العمال والطامة الكبرى أن أصحاب المعامل لا يحركون ساكنا والذي يحز في القلب أنني شخصيا اشتغل بإحدى الشركات بالدار البيضاء ويجبروننا على العمل ويهددون من لم يأتي سيفصلونه ولن يعود للعمل مرة اخرى..
آعباد الله واش الباطرون كيقول للخدام الى منكتي دير التحليلة ديال كورونا من مالك الخاص عاد تجي ويلا مادرتيهاش ما تجيش !!
قسما لزما الى الشركة نصها مريض بكورونا و مابغاوش يخليو بنادم يجلس ما بغاوش يديرو لينا التحاليل ..حتى حل ما بغاوهش دعيناهم الله .
ce sont des résultas de non respect des mesures sanitaires & la distanciation entre les gens.
sur Fès les cafés sont pleins nous comptons sur les autorités pour leurs interventions.
وقراراتها غير علمية
ما هي اهم البؤر اهي تجارية؟ صناعية ؟عسكرية؟ في السجون؟ في الأحياء الشعبية؟ ام الراقية ؟من هم المصابون؟ من الطبقة الوسطى ام العليا عندما نجيب عن هذه الأسئلة يمكن أن نجد الحلول المناسبة وعدم الاكتفاء باغلاق الطرقات ومنع المواطنين من الحركة
لنأخد مثلا الرقم البارح فاق الألفين يعني مخالطي هاته الحالات لن نحصل على نتائج تحاليلهم إلا بعد أربغة أيام
فالمواطن ينتقل بضعف الثمن والحافلات مزدحمة .وللأسف المراقبة موجودة لكن لا تتدخل.
فمثلا بين هرمومو والمنزل وصفرو توجد عدة حافلات النقل المزدوج تنقل المواطنين بضعف الثمن وبازدحام.
ورغم وجود سدود للدرك الملكي فإنهم لايتدخلون.
لذلك من واجب الدولة أما التدخل لخفض الثمن وإرجاعه لسابق عهده.وأما التدخل الفوري لاحترام نصف نسبة الملء.
إن تزايد عددالمصابين قد يكون النقل العمومي طرفا سببا فيه.
تم لم و لن نسمح للمستهرين ، و مادفاكرس للتسلط على حساب صخة بني أدم.
و لذا و جب علينا الوقوف كرجل واحد و محاربتهم.
العبث والتخبط والعشوائية والإرتجالية في تدبير الشأن العام الخاص بقطاع التربية والتعليم. لفت انتباهي تعليق في الصميم قالت صاحبته : " ملي كانو كيتسجلو 25 أو 30 حالة إصابة أغلقنا المدارس في مارس، ولما وصلنا لعتبة 2000 نرسل فلذات أكبادنا للمجهول."
الكل يعرف لغة خشب مسؤولينا فأمام كل ما يقال حول التدابير الإحترازية واتخاد الإجراءات وغير ذلك لكن عندما تقف على الواقع وعلى الأرض تصطدم بالواقع المرير وغياب التطبيق الفعلي للوقاية من هذه الجائحة !!!!
تبقى الأيام القادمة وحدها كفيلة لتحديد من كان على صواب أو خطأ !!!
والواقع لا يبشر بالخير وإن غدا لناظره قريب
يجب أن نتعامل مع هذه المشكلة من جذور المشكلة: التعليم والصحة.
يجب على كل معلم أن يلعب دوره التربوي الإيجابي والعائلات بالطبع ...
الصحة مشروع كبير للمعدات والتدريب. المغرب يدخل منطقة أزمة هيكلية كبيرة: الصبر والتضامن. إزالة السموم من الجدل العام الملوث للغاية بالأيديولوجية الأنانية للأحزاب السياسية
احييك و احيي التزامكي
لكن مع من حتى الإدارات العمومية و السلطات مستهترة رغم أنها هي من يلزمها إعطاء المثال
اختي لا داعي للمبالغة في التعقيم
مع هاد الشعب قاصح الرأس