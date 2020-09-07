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التحاليل تستبعد أزيد من مليوني حالة.. ومعدل الفتك يقارب 2 بالمائة

التحاليل تستبعد أزيد من مليوني حالة.. ومعدل الفتك يقارب 2 بالمائة
هسبريس من الرباط
الاثنين 07 شتنبر 2020 - 19:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن عدد الحالات المستبعدة المشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" بلغ أكثر من مليوني حالة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

ووصل عدد الحالات المستبعدة، وفق نشرة وزارة الصحة، ما مجموعه 2018511، جرى جميعها إخضاعها للتحاليل المخبرية فتبين عدم إصابتها بالوباء، فيما بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 73780 حالة، بعد تسجيل 1386 إصابة في آخر 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن معدل الفتك بلغ 1.9 بالمائة، فيما ارتفع معدل التعافي إلى 76 بالمائة، علما أن معدل الإصابة التراكمي في 24 ساعة الأخيرة سجل 3.8 في كل مائة ألف نسمة.

وبخصوص عدد الحالات النشطة، فقد سجلت 16290 حالة، منها 202 حالة خطيرة، 40 منها توجد تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات أكبر عدد من حيث الإصابات اليومية كما العادة، بـ ما مجموعه 560 حالة مؤكدة، منها 416 الدار البيضاء، و31 ببرشد، و30 في كل من النواصر والجديدة، و17 بمديونة، و16 بالمحمدية، و15 بسطات، و5 ببنسليمان.

جهة الرباط سلا القنيطرة أفرزت 268 حالة، ضمنها 126 بسلا، و49 بالرباط، و49 بالقنيطرة، و32 في كل من الصخيرات وتمارة، و20 بسيدي قاسم، و8 بالخميسات، وحالة واحدة بسيدي سليمان، فيما سجلت 178 في جهة درعة تافيلالت، منها 57 بميدلت، و51 بورزازات، و30 بزاكورة، و29 بالرشيدية، و11 بتنغير.

بقية الإصابات جاءت في جهة مراكش آسفي بـ 131 حالة، منها 65 بمراكش، و30 بقلعة سراغنة، و17 باليوسفية، و6 حالات في كل من الرحامنة وشيشاوة، و5 بأسفي، و2 بالصويرة.

جهة فاس مكناس انضافت إليها 71 حالة، منها 29 بفاس، و16 بمكناس، و7 حالات في كل من الحاجب وصفرو، و5 حالات بتاونات، و4 بإفران، و3 بتازة.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة، فسجلت 66 حالة، منها 26 بطنجة أصيلة، و22 بتطوان، و5 بشفشاون، و4 في كل من الحسيمة والعرائش، و3 بالمضيق الفنيدق، وحالتان بوزان.

وسجلت جهة بني ملال خنيفرة 52 حالة، منها 30 ببني ملال، و11 بخنيفرة، و6 بخريبكة، و5 بالفقيه بنصالح. وفي جهة الداخلة وادي الذهب تم رصد 44 حالة، كلها بوادي الذهب، بينما سجلت 16 حالة بالشرق؛ 12 بوجدة أنجاد، و4 بجرسيف.

وعلى مستوى حالات الوفيات الـ 33 الجديدة، فقد سجلت 12 منها بالبيضاء، وحالة واحدة بالجديدة، وحالتان في كل من ورزازات والرشيدية، وحالة واحدة بتنغير، فيما سجلت 5 وفيات بمراكش، وحالتا وفاة بفاس، وحالة واحدة في كل من مكناس، وطنجة أصيلة، وتطوان، ووزان، وخريبكة، وأزيلال، وحالتا وفاة بأكادير إدوتنان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - رجاء الاثنين 07 شتنبر 2020 - 19:10
الله يكون فعوان الدرويش لي غادي تجي فيه .
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11
2 - شخص مر من هنا الاثنين 07 شتنبر 2020 - 19:13
التحليلة انتاع pcr كتقول ليك باللي عندك فيروس تاجي.الفيروسات التاجية كاينة من قديم الزمان فيها الخطيرة توفرها اللي مشي خطيرة .التحليلة مكتقوليكش ان فيروس تاجي فيهم واش كوفيد 19 او سارس او ارواح. زيادة ان نسبة الخطأ فيها كبيرة.
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11
3 - HASSAN الاثنين 07 شتنبر 2020 - 19:14
المواطن تلخبطت عليه الامور من كثرة المفردات مثل معدل الاماتة ومعدل الفتك والحالات المستبعدة والحالات النشطة والحلات المشتبه فيها واحالات المصابة الخ المهم اللهم ارحم جميع الاموات وعافي جميع المرضى
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