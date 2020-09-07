24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0213:3117:0019:5021:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "استهتار مؤسسات" بإجراءات الوقاية من كورونا يهدد بتفاقم الوباء (5.00)

  2. فيدرالية تدعو أمزازي إلى إنصاف "تلاميذ الخاص" (5.00)

  3. التعليم الخصوصي بالمغرب .. غابة مهملة (5.00)

  4. الحكومة تتخذ تدابير جديدة لتطويق انتشار "كورونا" بالدار البيضاء (5.00)

  5. بركان كورونا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | الزفزافي وأحمجيق يقرران رفع الإضراب عن الطعام

الزفزافي وأحمجيق يقرران رفع الإضراب عن الطعام

الزفزافي وأحمجيق يقرران رفع الإضراب عن الطعام
هسبريس من الرباط
الاثنين 07 شتنبر 2020 - 19:14

كشف مصدر مطلع من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن ناصر الزفزافي ومحمد أحمجيق، القابعين بالسجن المحلي رأس الماء بفاس على خلفية أحداث الحسيمة، قد قاما بعد زوال اليوم الاثنين بفك إضرابهما عن الطعام.

وكان بعض المعتقلين على ذمة نفس الملف بالسجن المحلي بكرسيف، والذين دخلوا مؤخرا في إضراب عن الطعام، قد قاموا بدورهم بفك هذا الإضراب، بالموازاة مع السجينين ناصر الزفزافي ومحمد أحمجيق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - وطني الاثنين 07 شتنبر 2020 - 19:27
لحماق هادا واحد بغا يشعل الفتنة ف البلاد و باغي يخرج من الحبس راك خصك الاعدام ماشي الحبس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - أبو إدريس الاثنين 07 شتنبر 2020 - 19:29
إلى مزبلة التاريخ يحاولون أن يجعلوا من أنفسهم زعماء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - كريم الاثنين 07 شتنبر 2020 - 19:30
و علاش حيدوا الاضراب ,خصهم اكونو رجال و عند الكلمة و اهنيونا من صداعهم و هذا الفيلم الهندي ديالهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
4 - كوو الاثنين 07 شتنبر 2020 - 19:34
تقوم بالرفع او النصب أو بالجر فحياتك فانت حر فيها فقم بتشكلها ما تشاء وتركنا نقوم بتشكيل حياتنا نحن كذلك كيف مانشاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
5 - مافيا سياسية الاثنين 07 شتنبر 2020 - 19:35
إن ما يطالب به معتقلي "حراك الريف"، كان التامك نفسه وباقي المعتقلين السياسيين في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، يتمتعون به في "عز سنوات الرصاص وأحلك سنوات القهر".هل نسي التامك انه كان معتقلا سياسيا وساندته عدة منظمات دولية يهاجمها اليوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - وصاية الزفزافي لابيه الاثنين 07 شتنبر 2020 - 19:35
هاهاها خايفين من الموت ,مناضلين ءاخر الزمان .موتكم احسن من حياتكم. ياك الزفزافي الاب صرح ان ابنه قال له هذا هو الاضراب الاخير ان لم تستجب طلباته .وقال ايضا انه اوصى كيف يريد ان تكون مراسيم دفنه ,ولا كل شي غير كلام ,صاحب السجن الرميك عاق بيكم .على كل نثمنى ان تنتهي هذه القضية في صالح الجميع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.