الزفزافي وأحمجيق يقرران رفع الإضراب عن الطعام

هسبريس من الرباط

كشف مصدر مطلع من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن ناصر الزفزافي ومحمد أحمجيق، القابعين بالسجن المحلي رأس الماء بفاس على خلفية أحداث الحسيمة، قد قاما بعد زوال اليوم الاثنين بفك إضرابهما عن الطعام.

وكان بعض المعتقلين على ذمة نفس الملف بالسجن المحلي بكرسيف، والذين دخلوا مؤخرا في إضراب عن الطعام، قد قاموا بدورهم بفك هذا الإضراب، بالموازاة مع السجينين ناصر الزفزافي ومحمد أحمجيق.