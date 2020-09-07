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الزفزافي وأحمجيق يقرران رفع الإضراب عن الطعام
الاثنين 07 شتنبر 2020 - 19:14
كشف مصدر مطلع من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن ناصر الزفزافي ومحمد أحمجيق، القابعين بالسجن المحلي رأس الماء بفاس على خلفية أحداث الحسيمة، قد قاما بعد زوال اليوم الاثنين بفك إضرابهما عن الطعام.
وكان بعض المعتقلين على ذمة نفس الملف بالسجن المحلي بكرسيف، والذين دخلوا مؤخرا في إضراب عن الطعام، قد قاموا بدورهم بفك هذا الإضراب، بالموازاة مع السجينين ناصر الزفزافي ومحمد أحمجيق.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - وطني الاثنين 07 شتنبر 2020 - 19:27
لحماق هادا واحد بغا يشعل الفتنة ف البلاد و باغي يخرج من الحبس راك خصك الاعدام ماشي الحبس.
2 - أبو إدريس الاثنين 07 شتنبر 2020 - 19:29
إلى مزبلة التاريخ يحاولون أن يجعلوا من أنفسهم زعماء
3 - كريم الاثنين 07 شتنبر 2020 - 19:30
و علاش حيدوا الاضراب ,خصهم اكونو رجال و عند الكلمة و اهنيونا من صداعهم و هذا الفيلم الهندي ديالهم
4 - كوو الاثنين 07 شتنبر 2020 - 19:34
تقوم بالرفع او النصب أو بالجر فحياتك فانت حر فيها فقم بتشكلها ما تشاء وتركنا نقوم بتشكيل حياتنا نحن كذلك كيف مانشاء
5 - مافيا سياسية الاثنين 07 شتنبر 2020 - 19:35
إن ما يطالب به معتقلي "حراك الريف"، كان التامك نفسه وباقي المعتقلين السياسيين في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، يتمتعون به في "عز سنوات الرصاص وأحلك سنوات القهر".هل نسي التامك انه كان معتقلا سياسيا وساندته عدة منظمات دولية يهاجمها اليوم
6 - وصاية الزفزافي لابيه الاثنين 07 شتنبر 2020 - 19:35
هاهاها خايفين من الموت ,مناضلين ءاخر الزمان .موتكم احسن من حياتكم. ياك الزفزافي الاب صرح ان ابنه قال له هذا هو الاضراب الاخير ان لم تستجب طلباته .وقال ايضا انه اوصى كيف يريد ان تكون مراسيم دفنه ,ولا كل شي غير كلام ,صاحب السجن الرميك عاق بيكم .على كل نثمنى ان تنتهي هذه القضية في صالح الجميع.
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