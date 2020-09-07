أول حالة "كورونا" في مدرسة خصوصية بالبيضاء

هسبريس من الدار البيضاء

سارعت المصالح الصحية بالحي الحسني في مدينة الدار البيضاء إلى نقل أستاذة بمؤسسة خصوصية إلى المستشفى، يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت المصالح الصحية المعنية بالأمر، التي كانت ضمن الطاقم المكلف بتحضير وتأمين الدروس عن بعد للتلاميذ، بواسطة سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية مساء اليوم الإثنين.

وسجلت أول حالة إصابة بكورونا في المغرب بمنطقة الحي الحسني في الأسبوع الأول من شهر مارس الماضي.

يشار إلى أن السلطات الحكومية قررت أمس الأحد تعميم الدروس عن بعد بكل المؤسسات التعليمية في العاصمة الاقتصادية، بعد تفشي مرض "كوفيد-19" في مجموع مناطق الدار البيضاء.