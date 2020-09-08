جمعية آباء بـ"معهد الطائرات" تلغي واجب الانخراط‎

هسبريس من الرباط

أعلن المكتب التنفيذي لجمعية آباء وأمهات وأولياء متدربي وخريجي المعهد المتخصص في مهن معدات الطائرات ولوجستيك المطارات بالنواصر إعفاء جميع الآباء والأمهات والأولياء من واجبات الانخراط السنوي في الجمعية، برسم السنة التكوينية الجارية 2020 - 2021.

وجاء هذا القرار، وفق مراسلة وجهها المكتب إلى الإدارة ولأولياء الأمور، وتوصلت بها هسبريس، "نظرا للوضعية الوبائية التي تعرفها بلادنا، مثل باقي بلدان العالم، جراء جائحة كوفيد19، وللأضرار البشرية والمادية والاجتماعية والمعنوية المترتبة عن ذلك، وخصوصا آثارها المباشرة على العديد من الأسر التي فقدت مصدر رزقها ومعيشها الشهري أو اليومي، وانعكاس ذلك على كثير من أسر متدربات المعهد ومتدربيه، وانطلاقا من حس وطني تلقائي وعملي".

كما أعلن المكتب التنفيذي للجمعية رغبته في أن تحذو مختلف جمعيات الآباء حذوه، "مراعاة للوضعية الوبائية والصحية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا، ومراعاة للوضعية الاجتماعية والمادية للعديد من أسرنا المغربية المتضررة".