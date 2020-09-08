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الرئيسية | مجتمع | حركة الممرضين: مئات الإصابات بـ"كوفيد-19" بين الأطر الصحية

حركة الممرضين: مئات الإصابات بـ"كوفيد-19" بين الأطر الصحية

حركة الممرضين: مئات الإصابات بـ"كوفيد-19" بين الأطر الصحية
هسبريس - أمال كنين
الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 14:00

أعلنت حركة الممرضين وتقنيي الصحة أن حالات الإصابة بـ"كوفيد 19" التي تم تسجيلها في صفوف الممرضين وتقنيي الصحة بلغ عددها 495 حالة مؤكدة إلى حد الساعة، منتقدة "تجاهل" وزارة الصحة لهذه الإصابات.

وقالت فاطمة الزهراء بلين، منسقة لجنة الإعلام والتواصل بحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، إن هذه الأرقام تبقى اجتهادات خاصة لحركة ممرضي وتقنيي الصحة، "إذ نحاول أن نربط اتصالاتنا بزملائنا لرصد الحالات بجميع أقاليم المملكة في غياب تام لوزارة الصحة والأرقام الرسمية التي تتكتم على عدد الإصابات".

وتحدثت بلين لجريدة هسبريس الإلكترونية عن "تزايد الرقم مؤخرا بشكل مهول"، قائلة إن "هذه الأرقام كانت منتظرة، بالنظر إلى انفجار الوضع الوبائي في المغرب بشكل عام وتأثر الممرضين جراء ذلك".

وتوضح منسقة لجنة الإعلام والتواصل بحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب أن الرقم يزداد ارتفاعا والأشخاص المصابين يتوقفون عن العمل، "وبالتالي عملهم تقوم به تلك القلة القليلة التي كانت تشتغل سابقا؛ وهو ما يزيد ضغط العمل ويرفع احتمال الخطأ واحتمال العدوى" تقول المتحدثة.

وتردف: "وضع محبط للجسم التمريضي، إذ أصبحنا نشتغل في ظروف مزرية يزيد فيها ضغط العمل وقلة ساعات الراحة... وبالتالي هناك عدد من العوامل تؤثر سلبا على نفسية الممرضين، خاصة أننا نعيش اليوم ظرفية الدخول المدرسي".

وتواصل المتحدثة: "كنا نخوض وتيرة عمل مرتفعة منذ بداية الجائحة في مارس على أمل أننا سنأخذ قسطا من الراحة في فصل الصيف؛ وهو الأمر الذي لم يحدث، ولم نحصل على الرخص السنوية... نتمنى أن نخرج من هذا النفق المظلم نحن كمهنيي الصحة والمغاربة بشكل عام".

وتتحدث بلين عن ما أسمته بـ"إحباط من الموقف السلبي للوزارة؛ وعلى رأسها وزير الصحة الذي لا يتفاعل نهائيا مع هذه الأرقام"، قائلة إن "شغله الشاغل ما أسمي بالحوار الاجتماعي والذي فرضه بطريقة أحادية على النقابات التي يستدعي ليقدم لها جدول الأعمال والمخرجات فقط دون إجراء أي حوار".

وتتابع: "نحس بالإحباط أيضا لأن الوزير يصر على مجازاتنا على مجهوداتنا التي لا تقدر بثمن بما يسميه بـ"منحة كوفيد" التي نرفضها نحن من حيث المبدأ؛ فأبسط ما يمكن القيام به هو منحنا حقوقنا المهضومة، وعلى رأسها إنصاف التعويض عن الأخطار، إذ لا يعقل أننا نمارس مهامنا بنفس الأخطار مع زملائنا الأطباء ونتقاضى نحن مبلغ 1400 درهم على هذه الأخطار في حين يتقاضون هم ما بين 2800 إلى 5600 كتعويض عن هذه الأخطار".

وتشدد منسقة لجنة الإعلام والتواصل بحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب: "الخطر لا يفرق بين طبيب وممرض؛ فنحن نزاول المهنة جنبا إلى جنب.. هذا لكي لا نقول إننا نحن الممرضين أكثر عرضة وأكثر التصاقا بالخطر، كوننا نقدم أزيد من 80 في المائة من الخدمات الصحية وأكثر قربا من المرض".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - رأي الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 14:05
و من بعد ،الكل يصاب يوميا في جميع القطاعات.... الكل باغي يركب على موجة كوفيد للأسف الشديد
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-32
2 - جون الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 14:08
الاطباء في مصحات الخاصة والممرضين في مداومة طيلة 24 ساعة من يحاسب قطاع الصحة أين أدوات الوقاية من كمامات خاصة ffp2 وزيد وزيد ليك الله يا بلادي
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22
3 - الزاكي الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 14:10
الله يعينكم على اعانة المرضى وحاسوبها عند الله
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26
4 - مريضة الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 14:12
أمن السكرتي هما لتيقومو بعمل الممرضين ومعهم نساء النظافة هدشي في التحاليل والتخطيط وتوزيع الدواء
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8
5 - راجل الفرملية مسكينة الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 14:17
زوجتي ممرضة أصيبت بكوفيد من خلال عملها ...... و هي حامدة لله و شاكرة لهذا المصاب الجلل.....ولكن وزارة الصحة لم تلتفت اليها ولو بعبارة تضامن......التضامن الوحيد هو تضامن رفقاء العمل بشكل فردي........الحمد لله على كل حال......اللهم اشفي المرضى جميعا...
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47
6 - حقيقة الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 14:20
والله غريب الممرض آخر واحد يجب أن يشتكي من المرض ومن اجل لا شيء 400 اصابة من بين 73 الف من المغاربة المصابين. الممرض محمي بملابس واقية من المرض وغرف معقمة باحدت الاجهزة وقفازات ومعقمات... ما بالك بشرطي مثلا يدخل راسه في كل سيارة بلا وقاية للتاكد من الاوراق وعمال النظافة... بيت القصيد هي مطالب خبزية ككل سنة من حقكم لكن رجاء بعد انصرام المرض اما الآن ركزوا عل محاربة الوباء كما يفعل جميع الاطر الصحية في العالم أجمع
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-20
7 - الحسين الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 14:22
عندي سؤال ؟
ماهو سر وجود دبابات في بعض شوارع المدن
وما دورها في محاربة كورونا ؟
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23
8 - MOHAMMED الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 14:23
الممرض و الطبيب هم كالجندي في ساحة المعركة، معرض للموت والخطر في أي ظرف والمخاطر التي يواجها تدخل في نوع عمله الذي إختاره وقبل به ودرسه... العجيب أن الكل يلعب دور الضحية ويتباكى ويسهب في سرد مشاق عمله وتضحياته ولا أحد فعلا ضحية.
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9
9 - Suissi rabat الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 14:26
نحن لا ندري عن أي إصابات تتكلمون . حتى المرض فهو جد عادي . نحن في مستشفى سويسي 99 % الحالات جد عدية أصبحنا لا نفرق بين الزكام و كورونا. هادا هو المشكل مريض بالزكام في التحليلة يعطي نفس النتيجة . لهادا كل تحتليلة إيجابية يتعبرونها كورونا
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10
10 - السامرائي الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 14:27
الممرضون يواجهون الفيروس وجها لوجه وأصيبوا بالمئات ومع ذلك صبورون ولا يشتكون بعكس الأساتذة الذين ملئوا الدنيا شكوى وتبراحا وصراخا من أجل استمرار هذا الوضع أي إلغاء الدراسة الحضورية
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-8
11 - احمد نزار الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 14:36
اصابات بالجملة تعمق الخصاص دون تحفييز او تشجيع و هم في الصفوف الاولى
تحية تقدير و احترام لممرضات و ممرضي المملكة التي انخرطت و ضحت بالغالي و النفيس من أجل انقاد المنظومة الصحية
الوزارة عليها انصافهم و تشجيعهم بالتعويض عن الاخطار متل كل الموسسات العمومية و البنكية التي شجعت موظفيها
فلا يعقل زيادة على واجبهم المهني و تضحياتهم و حرمانهم من الرخص و تنقيلهم من جهة الى اخرى لسد الخصاص دون مقابل
حفظكم الله من شر كل داء
و بالشفاء العاجل لكل المصابين بكوفيد
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3
12 - أستاد الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 14:41
سوف تجد تلة من المعاقيين دهنيا يصدعون رؤوسنا ب "عادي الكل يصاب وبلا بلا بلا"
ما يجعل الاطر تصاب هو قلة التجهيزات وندرة الاطر الطبية.
2 ديال الممرضين كيدوزا ل 4000 شخص. وخا يكونو خدامين ب ماعرفت شنو.
لكم الله
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5
13 - محمد الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 15:09
" الخطر لا يفرق بين طبيب وممرض" والخطر ايضا لايفرق بين ممرض وعاملات النظافة وحراس الامن الخاص والذين يتقاضون اجور هزيلة من طرف الشركة ،اذن حتى هم لديهم الحق في التعويض من طرف الشركة الخاصة مادم الخطر لايفرق بين طبيب وممرض وعاملة نظافة وحارس امنذ
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3
14 - مرزوق بياع البرقوق فالسوق الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 15:18
التمريض مهنة المتاعب بامتياز . الممرض الذي يشتغل بجد و معاملة حسنة مع الجميع يستحق الأوسمة و الرضا من الله. والناس و الوطن والجميع
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-1
15 - ,انما الصدقات الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 15:18
هذا ليس بجديد عن المغاربة وما هو بجديد عن الحكومات المتعاقبة،الكذب ولا شيئ غير الكذيب،حيث يكون الناس تصدق اي شيئ ،اذا قيل يقتلون المرضى ،لا نصدق ولا ننفي كل شيئ ممكن،فرفقا بأرواح المغاربة إن بقيت فيكم ذرة ايمان بالله واليوم الآخر.
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0
16 - احمد الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 15:18
الى صاحب التعليق رقم1.يا أخي قل خيرا او اصمت لو كنت في هذا الميدان لما صبرت يوما واحدا.تقول الكل يريد ان يركب على موجة كوفيد19 و ماذا بعد هل رأيت احدا ركب و جنى من وراء ركوبه شيئا .اتقوا الله في هذه الشريحة من الموظفين على الاقل بالتخفيف عن معاناتهم بقول الخير .و الله ولي التوفيق.
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