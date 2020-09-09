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كُتّاب وآراء
هذه أوجه التشابه بين وباء "كوفيد-19" وجائحة الإنفلونزا الإسبانية
يتم الحديث كثيرا عن أوجه التشابه ما بين جائحة "كوفيد-19" وجائحة الإنفلونزا الإسبانية لعام 1918 التي استغرق القضاء عليها حوالي السنتين.
التشابهات ما بين الأزمتين تدفع كثيرا من المهتمين إلى توقع أن يتخذ القضاء على "كوفيد-19" المنحى نفسه الذي اتخذه القضاء على الإنفلونزا الإسبانية، إلا أن الأمر يظل "مجرد تكهنات"، بحسب آخرين.
وفي هذا الإطار، شرح مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أنه في الماضي كانت هناك أوبئة مدتها تختلف عبر الزمن وتتعلق بالفيروس وكيفية انتشاره، مشيرا إلى أنه "لا أحد يستطيع التوقع متى سينتهي الفيروس؛ فهناك بعض الأوبئة دامت تقريبا ليس سنين ولكن قرونا، فيما أخرى استغرقت سنتين أو ثلاث سنوات".
وقال الناجي ضمن حديث لهسبريس إن "القضاء على الإنفلونزا الإسبانية كان خلال الموجة الثانية منها، لكن لا يمكن القول إن التشابه بين كوفيد-19 والإنفلونزا الإسبانية سيجعل الوباء الحالي ينتهي خلال سنتين أو خلال الموجة الثانية منه".
وأوضح الخبير أن "ما يحد من الفيروس هو توقف العدوى، ومادام ينتقل إذن فهو سيظل"، مؤكدا أن "ما يتم الحديث عنه في الوقت الحالي يظل مجرد احتمالات"، مبرزا أن "هناك سيناريوهات قالت إن كوفيد-19 سينتهي في يوليوز وما شهدناه هو أنه زادت حدته أكثر في هذا الشهر... فالارتسامات تكون مبنية على أسس ويمكنها أن تصيب أو تخيب".
وشدد مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء على أنه "ما يمكن أن يحد من الفيروس هو وجود لقاح وكسب مناعة، أو اكتساب مناعة القطيع عن طريق إصابة الناس بالفيروس لكسب مضادات تحمي الجسم"، موضحا أنه يجب أن يكسب الجميع هذه المضادات حتى نتحدث عن نهاية هذا الفيروس.
وأبدى الناجي تفاؤلا بما وصلت إليه الأبحاث بشأن لقاح مضاد لـ"كوفيد-19"، قائلا: "يوجد 132 لقاحا تجرى تجاربه في الوقت الحالي، من ضمن هذه اللقاحات 32 لقاحا وصل إلى المراحل المتقدمة، أربعة منها وصلت إلى مراحل أكثر تقدما".
وذكر الناجي أن هناك لقاحات تعطى مرة واحدة وتوفر حماية مدى الحياة، فيما هناك لقاحات يجب تكرارها كل سنة، مثل لقاح الإنفلونزا الموسمية، مفيدا بأنه إلى حد الساعة غير معلوم أي نوع يندرج ضمنه لقاح "كوفيد-19".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
Personne ne peut prévenir l’avenir d’une pandémie, même les grands chercheurs des maladies infectiologues le disent.
L’avenir appartient au Dieu.
الحل الوحيد والأوحد هو التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامة ،والتنظيف المستمر بالماء والصابون، ما عدا ذلم فهو وهم.
أغلب اللقاحات تخلف آثارا جانبية خطيرة وخاصة تلك المتعلقة بالفيروسات التاجية.
الفيروس التاجي فيروس خطير يطور نفسه بنفسه وهو دائم التمحور والتطور، من يقول سنقضي عليه بلقاح فعال فهو مخطئ، لأن المناعة التي قد تكتسب ضده لن تتعدى في أحسن الأحوال سنتين لا غير.
لذى على الجميع التقيد بالإحتياطات الآزمة ولا سيما أن فصل الخريف على الأبواب. فالحذر الحذر مع فيروس لا يرحم.
ملاحظة : جميع العلماء لا زالوا يدرسون سلوك الفيروس التاجي كوفيد 19 ولا أحد منهم لديه المعلومة الكافية والوافية حوله 100٪. انتبهوا.
الاصابات اللؤولى حسب ما اكتشف عنه لاحقا مصدرها احد القواعد العسكريه الامريكيه في امريكا ووصلت الى اروبا عبر الجنود الأمريكيين المشاركين في الحرب ومن هناك الى اسبانيا عبر فرنسا .