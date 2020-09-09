24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3507:0313:3016:5919:4721:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الشرطة القضائية تحقق مع أمنيين من أجل الارتشاء‎ (5.00)

  2. "عدم الالتزام" يُعطل مقتضيات اتفاق "الرفع من الحد الأدنى للأجور" (5.00)

  3. الأغلبية الحكومية تتجه لإنهاء السنة الأخيرة بخلافات وغياب التنسيق (5.00)

  4. تحديات "جائحة كورونا" تبرز الحاجة إلى إنجاح نمط التعليم الذاتي (5.00)

  5. نقص المدارس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | هذه أوجه التشابه بين وباء "كوفيد-19" وجائحة الإنفلونزا الإسبانية

هذه أوجه التشابه بين وباء "كوفيد-19" وجائحة الإنفلونزا الإسبانية

هذه أوجه التشابه بين وباء "كوفيد-19" وجائحة الإنفلونزا الإسبانية
هسبريس - أمال كنين
الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 16:00

يتم الحديث كثيرا عن أوجه التشابه ما بين جائحة "كوفيد-19" وجائحة الإنفلونزا الإسبانية لعام 1918 التي استغرق القضاء عليها حوالي السنتين.

التشابهات ما بين الأزمتين تدفع كثيرا من المهتمين إلى توقع أن يتخذ القضاء على "كوفيد-19" المنحى نفسه الذي اتخذه القضاء على الإنفلونزا الإسبانية، إلا أن الأمر يظل "مجرد تكهنات"، بحسب آخرين.

وفي هذا الإطار، شرح مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أنه في الماضي كانت هناك أوبئة مدتها تختلف عبر الزمن وتتعلق بالفيروس وكيفية انتشاره، مشيرا إلى أنه "لا أحد يستطيع التوقع متى سينتهي الفيروس؛ فهناك بعض الأوبئة دامت تقريبا ليس سنين ولكن قرونا، فيما أخرى استغرقت سنتين أو ثلاث سنوات".

وقال الناجي ضمن حديث لهسبريس إن "القضاء على الإنفلونزا الإسبانية كان خلال الموجة الثانية منها، لكن لا يمكن القول إن التشابه بين كوفيد-19 والإنفلونزا الإسبانية سيجعل الوباء الحالي ينتهي خلال سنتين أو خلال الموجة الثانية منه".

وأوضح الخبير أن "ما يحد من الفيروس هو توقف العدوى، ومادام ينتقل إذن فهو سيظل"، مؤكدا أن "ما يتم الحديث عنه في الوقت الحالي يظل مجرد احتمالات"، مبرزا أن "هناك سيناريوهات قالت إن كوفيد-19 سينتهي في يوليوز وما شهدناه هو أنه زادت حدته أكثر في هذا الشهر... فالارتسامات تكون مبنية على أسس ويمكنها أن تصيب أو تخيب".

وشدد مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء على أنه "ما يمكن أن يحد من الفيروس هو وجود لقاح وكسب مناعة، أو اكتساب مناعة القطيع عن طريق إصابة الناس بالفيروس لكسب مضادات تحمي الجسم"، موضحا أنه يجب أن يكسب الجميع هذه المضادات حتى نتحدث عن نهاية هذا الفيروس.

وأبدى الناجي تفاؤلا بما وصلت إليه الأبحاث بشأن لقاح مضاد لـ"كوفيد-19"، قائلا: "يوجد 132 لقاحا تجرى تجاربه في الوقت الحالي، من ضمن هذه اللقاحات 32 لقاحا وصل إلى المراحل المتقدمة، أربعة منها وصلت إلى مراحل أكثر تقدما".

وذكر الناجي أن هناك لقاحات تعطى مرة واحدة وتوفر حماية مدى الحياة، فيما هناك لقاحات يجب تكرارها كل سنة، مثل لقاح الإنفلونزا الموسمية، مفيدا بأنه إلى حد الساعة غير معلوم أي نوع يندرج ضمنه لقاح "كوفيد-19".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - احمد الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 16:18
اللهم احفظنا من الوباء نحن ومن نحب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
2 - سعيد الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 16:24
من الجيد الطريقة التي اعطيت من أجل حل المشكل ولكن لا يزال هناك أشواط أخرى ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
3 - Hamza الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 16:26
On ne doit pas comparer les deux pandémies, car la grippe espagnole s’est déclenché à la fin de la seconde guerre mondiale ou l’humanité était déjà faible.
Personne ne peut prévenir l’avenir d’une pandémie, même les grands chercheurs des maladies infectiologues le disent.
L’avenir appartient au Dieu.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
4 - Abdool الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 16:28
هذا ينطبق على الآية الكريمة "وما اوتيتم من العلم الا قليلا" ففي هذه الجائحة أسرار إلاهية فمهما بلغنا من تطور علمي وتكنولوجيا متقدمة وحرب نجوم وغيرها ورغم الغطرسة فلازلنا في الحضيض أسفل سافلين، والواقع نعيشه فيروس غير مرئي غير الحياة الكونية وأبان ضعف البشر حتى أصبح كل واحد يلغي بلغاه. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
5 - يوسف الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 16:43
حاليا لا يوجد لقاح.
الحل الوحيد والأوحد هو التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامة ،والتنظيف المستمر بالماء والصابون، ما عدا ذلم فهو وهم.
أغلب اللقاحات تخلف آثارا جانبية خطيرة وخاصة تلك المتعلقة بالفيروسات التاجية.
الفيروس التاجي فيروس خطير يطور نفسه بنفسه وهو دائم التمحور والتطور، من يقول سنقضي عليه بلقاح فعال فهو مخطئ، لأن المناعة التي قد تكتسب ضده لن تتعدى في أحسن الأحوال سنتين لا غير.
لذى على الجميع التقيد بالإحتياطات الآزمة ولا سيما أن فصل الخريف على الأبواب. فالحذر الحذر مع فيروس لا يرحم.
ملاحظة : جميع العلماء لا زالوا يدرسون سلوك الفيروس التاجي كوفيد 19 ولا أحد منهم لديه المعلومة الكافية والوافية حوله 100٪. انتبهوا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
6 - العفو الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 16:46
أولا هناك تغليط كبير حين نقول القضاء على الفيروس . انفلونزا الإسبانية أخذت مداها ووانتشرت في العالم و قتلت و توقفت العدوى فجأة و اختفت لوحدها لم يقض عليها أحد، كورونا، أبشرك يا خبير أن اللقاحات التي وصفتها في المراحل الأكثر تقدما قد علقت التجارب فيها و ربما يلغى اللقاح للأعراض الجانبية الوخيمة التي اكتشفت، يبقى الاحتمال الأخير الذي ذكرته و هو بخصوص مناعة أكبر عدد من البشر و هو في نظري البسيط ما يسير نحو التحقق على الرغم من كل التخبطات و الإجراءات الموسومة بالاحترازية، و استغلال الوضع من بعض الأنظمة البوليسية لفرض مزيد من الهيمنة باسم الخوف على صحة المواطن هههههههههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
7 - طارق الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 16:54
لم تكن هناك مواصلات في ذلك الوقت لذلك انحصرت الأنفلونزا الإسبانية في أماكن محدودة. وباء كوفيد 19 انتشر بسرعة أكبر اليوم مع إمكانية السفر عبر الطائرة المتاحة لأغلب الناس مما ساعد على تفشيه عبر العالم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
8 - mounir الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 17:00
في بعض الكتب القديمة تتحدث بان الله سبحانه وتعالى يرسل جندا من جنوده كرسولا من عنده في كل مائة سنة ليصلح احوال هذه الامة , ونحن نعرف قبل مائة سنة 1919 كانت في العالم انفلونزا الاسبانية وفي 2019 كانت هناك كورونا الصينية وفي سنة 2119 ستكون حدثا اخر يعني في كل مائة سنة يتغيرالعالم والله اعلم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - مٌـــــواطن مَغربــــــي الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 17:02
الجائحة التي وقعت في اسبانيا بعد الحرب العالمية الثانية وخلف الملايين من القتلى سميت انفلونزا.. و كورونا التي من اول يوم ظهر المتعافون منها سميت وباءا.. فأيهما هو الوباء الحقيقي؟!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - كاظم الغيظ الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 17:05
متفق معك يالسي الناجي،"إكتساب مناعة القطيع"، هو الحل الناجع . فلتُرفع القيود ولتعد الحياة إلى طبيعتها . والمقال الذي نشرته New York Times تكلم عن ملف كورونا بموضوعية وصراحة..حيث ثبت أن أكثر من 90% من تحاليل ب PCR التي أعطت نتائج إيجابية، تبين في الأخير أنها سلبية !!! وإعتبر أن كل "الإجراءات" التي يقال أنها صحية، من حجر وتباعد وإغلاق دور العبادات والمحلات التجارية ومنع الدراسة وشل الإقتصاد وفرض قيود ومنع التنقل والسفر ووو...كانت كلها عبارة عن ضلال.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - AMIR الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 17:06
سميت بجائحه الانفلونزا الاسبانيه ليس لانها اي اسبانيا كانت المصدر الأول للاصابات بل فيها اي في اسبانيا تم الكشف عنها من قبل الصحافه الاسبانيه بعد ان تم التكتم عنها في دول اخرى ابان الحرب العالمية الاؤولى.
الاصابات اللؤولى حسب ما اكتشف عنه لاحقا مصدرها احد القواعد العسكريه الامريكيه في امريكا ووصلت الى اروبا عبر الجنود الأمريكيين المشاركين في الحرب ومن هناك الى اسبانيا عبر فرنسا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.