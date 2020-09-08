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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 1941 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1941 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 75721 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2039669 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 33 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1427 حالة.
وتم التأكد من 1143 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 57239.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (35)
اللهم احفظ جميع الناس وأبعد عنهم البأس واشف كل مريض
وأرحم الأموات أمين
تيقو بيا إلا هاد الحكومة خلاتها على البلاد ؤ مزال غاتخليها . حسبنا الله و نعم الوكيل
ضعيفة بزاف.
يا سلام عملية حسابية زيد 500 ونقص 300
نحن نتحدث عن الاحياء والاشخاص اللدين لا يلتزمون بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وبعض المعلقين اصابهم السعار بسبب صرامة السلطات شئتم ام ابيتم كازا كانت ولازالت اكبر بؤرة والعداد اضعاف ما تعلن عنه وزارة الصحة
ممممم لا اظن
الله اعلم
البارح ثلاث ساعات انتظار و في الاخير رفضوا اجراء التحليل بدعوى ضرورة تقديم ورقة توجيه من طبيب الحي ، و اليوم بالرغم من اعتزامنا دفع 600 درهم للشخص لم نستطيع اجراءه .
و في الدار البيضاء ازدحام من الرابعة صباحا .
شواحد يوريني كيف يجرون هذه التحاليل للحصول على هذه الارقام
أنا شخصيا، أقسم بالله لا أثق لا في عدد الإصابات و لا في عدد الوفيات بالفيروس كورونا، لأن الدولة أو العصابة التي تحصل على 300 دولار من الخارج على كل مصاب بكورونا، من صالحها أن تنفخ أعداد المصابين لتتلقى الدولارات و تهربها لحساباتها الخاصة في الخارج.
يمكنكم الضحك على الشعب الساذج ،أما أصحاب التفكير و التحليل، صعييييب تضحكوا عليهم.
كورونا بالآلاف و فتح المدارس ،و فتح المجال الجوي و البري للسياحة، و إغلاق الأحياء و إغلاق المدن و فتح السياحة فيها و و و، أشنو هاد الحريرة يا دولة لخ....