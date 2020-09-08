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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 1941 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1941 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1941 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1941 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 75721 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2039669 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 33 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1427 حالة.

وتم التأكد من 1143 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 57239.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (35)

1 - جمال الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 18:10
الله يلطف بنا واش اعباد الله كورونا كاينة غير بالليل راه خاص إجراءات وقائية على طول اليوم ماشي غير بالليل.
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23
2 - مغربي الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 18:11
اللهم احفظ بلدنا و اولادنا من فيروس كرونا ياربي ترفعو علينا
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23
3 - صلاح الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 18:12
اللهم لطفك
اللهم احفظ جميع الناس وأبعد عنهم البأس واشف كل مريض
وأرحم الأموات أمين
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17
4 - عالم فزيائي الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 18:12
اطالب من الموطنين اخد الحيطة والحدار من التجمعات متل المقاهي والمطاعم هدا الفيروس يلتصق على اكواب والقارورات والصحون رغم غسلهم يلتسق على الطاولة والكراسي يجب الابتعاد على اماكن التجمعات الهم قد بلغت
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13
5 - يوسف الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 18:13
نعوذ بالله من هذا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء إنك ولي ذلك والقادر عليه.
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7
6 - MUSTA BEN الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 18:13
و القادم أسوأ مع انطلاقة الدراسة و فتح الحدود في وجه الأجانب للنهوض بالسياحة في البلاد .
تيقو بيا إلا هاد الحكومة خلاتها على البلاد ؤ مزال غاتخليها . حسبنا الله و نعم الوكيل
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15
7 - حرب العالمية الثانية الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 18:14
أرقام تاريخية تدكرني بتاريخ الحروب البشرية في أروبا القرن الماضي 1941
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2
8 - فيروس كورونا الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 18:14
هذي يالاه البداية و مأدراك الكارثة التي ستحدت في الدخول المدرسي، الله يحد الباس أو صافي
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8
9 - مواطنة تحب بلدها الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 18:14
ياربي السلامة إلى متى سنخرج من هذه الدوامة ؟أتمنى أن لا نندم على اختيار الدراسة الحضورية
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3
10 - الطنز البنفسجي الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 18:14
المشكل فأعداد المتعافين..
ضعيفة بزاف.
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11 - فكرة للتحسيس الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 18:15
بمثل هذه الارقام المخيفة جدا لم لا تقوم المصالح المختصة على مستوى كل قرية مدينة مدشر و زقاق بتكليف شخص من الساكنة .و لو بمنطق التجنيد الاجباري للشبان . بتعليق او حمل الرقم المجسد لعدد حالات الاصابة و التجول به بين الناس مع رقم الوفيات ليروا و يسمعوا حال البلاد مع كورونا.
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12 - عبدول الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 18:15
قهرتونا بلغة الارقام.مبقاتش كتهمنا كورونا .حنا بغينا حلول للفقر والجهل والامية ومحاسبة ناهبي المال العام.متبقاوش تضحكو على الشعب بهاد الفيروس لي اصلا بحالو بحال الزكام لا فرق. عطيو للشعب حقو من مداخيل الفوسفاط والذهب والغاز والبترول والثروة السمكية ...حسنو التعليم وعطيوه العناية لي كيستحق وكذلك العدل والامن هادو هما الامور لي كنتسناوكم توضحوهم لينا ...اما كورونا حنا قادين علينا بلا بيكم...الله ياخد فيكم الحق
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-2
13 - العوثي ولد سي مبارك الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 18:15
فيروس كورونا ضعاف بزاف والمغرب عرف كيفاش يغلب عليه . والفضل يرجع لجلالة الملك
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-21
14 - مراد الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 18:15
بإسم آلله الرحمن الرحيم.
يا سلام عملية حسابية زيد 500 ونقص 300
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4
15 - Youssef الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 18:16
الله يحفظ
قريبا سنسمع عن بؤر مدرسية
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-2
16 - Aspro10g الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 18:16
السؤال المطروح المغرب الى أين بهاد الارقام اليومية! ... الله ادير شي تاويل ديال لخير أصافي.
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0
17 - مول شعالة الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 18:16
قرار اغلاق كازا اكبر بؤرة لفيروس كوفيد مند بداية اتشاره في المغرب جاء متاخرا اشير الى تقليل حركة السكان وليس السلع لانه هناك بعض المعلقين يحاولون تمرير بعض المغالطات مثلا ان كازا هي اكبر قطب اقتصادي
نحن نتحدث عن الاحياء والاشخاص اللدين لا يلتزمون بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وبعض المعلقين اصابهم السعار بسبب صرامة السلطات شئتم ام ابيتم كازا كانت ولازالت اكبر بؤرة والعداد اضعاف ما تعلن عنه وزارة الصحة
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1
18 - %%%% الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 18:16
si c possible arrêter de nous donner la mise a jour des dépistage de covide et 'de nous laisser vivre avec se virus qui sait on sera amis ou cousin un jours
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-2
19 - ={{أَبُو إِسْحَاق اَلوَسَطي}}= الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 18:17
سباقنا مع الوباء كسباق السليم والمعاق، فهو يسبقنا باميال ونحن نلاحقه الى ما لا نهاية، الاجدر بالسلطات الصحية، كي يتسنى لها اللحاق بكرونا، ان تضاعف السرعة النهائية وذلك بمضاعفة التحليلات وإلا سنظل نركض وراءه ونحن معوقون وهو سليم سريع
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4
20 - سعيد الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 18:17
هذه نتائج الاحتفالات بعاشورا ونتمنى أن يمر الدخول المدرسي بسلام ونسأل الله أن يحفظ أبناءنا من هذا الوباء والالتزام بحالة النظافة فالامور لا تبشر بالخير
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21 - ليلى الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 18:17
تعودنا على هذه الأرقام..... على كل حال الله يرحم الموتى ويصبر أهاليهم والله يشافي المرضى وندعو الله أن يزيح عنا كل الأمراض والأسقام
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22 - Mourad الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 18:17
كاع لحرث الجمل في شهر مارس وابريل وماي ها هو كيدكو في شهري غشت وشتنبر سياسة فاشلة وشعب ينقصه شيء من الوعي واليقظة.
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23 - مغربي الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 18:18
أرقام مخيفة جدا اللهم عجل بالفرج واحفظ عبادك .
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24 - YasYassino الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 18:18
اقتربنا من تجاوز الصين، مصدر الوباء، و ما زالت الدولة تصر على اجتياز الامتحانات الجامعية، و على الدخول المدرسي، و تدعو الناس إلى تجديد البطاقة الوطنية، و إجبار رخص السياقة على أصحاب بعض الدراجات الهوائية و الكثير الكثير من الهراء الذي سيزيد الطين بلة
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25 - مواطن الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 18:18
هل هذه الارقام حقيقية !
ممممم لا اظن
الله اعلم
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26 - YOUNESS الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 18:18
وغير قولوا 2000! دايرين le prix psychologique: 9.99
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27 - البوهالي الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 18:19
صرح لبروفسور راؤول اليوم ان جينوم كورونا اصبح لايشكل خطرا.الصين اليوم احتفلات بالقضاء على كورونا.الحكومة المغربية اضحك اعليها صندوق النقد ابواحد جوج دريال اوقاليها طبقي الحجر الى ابغيتي اكريدي.اللي ابغا يعرف الحقيقة يكتب تصريح لوكاشنكو اويشوف اعلاش بيلاروسيا ما دارتش الحجر.الى ابقينا ساكتين اعلى هاد الحكومة رها غادي اتخلينا في الحجر الى يوم الدين.
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28 - Driss الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 18:20
الخطير في الأمر هو الازدياد الكبير جدا في عدد الحالات الخطيرة،حيت اصبح 240 حالة خطيرة،البارح كانت 201،وطيلة الاسابيع الماضية كانت مستقرة ما بين 180 و 200حالة خطيرة،هلدا يعني شيئ واحد اقدر الله هو ازدياد الوفيات
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0
29 - Samuel الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 18:20
السؤال الذي يطرح نفسه : إلى متى؟ اكتشفنا أن بلدنا غير مهيئ للأزمات. و لا للحروب و لا لشيئ
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30 - طالع ليه الدم الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 18:20
اقسم بالله ان الدولة هي من تسببت في هاته الكارثة انا واحد من الشهود جارنا 10 أيام او هو مريض تواصلنا باليقضة خداو البيانات معيطوش ليه اضطرينا نديرو ليه التحليلة في مصحة بعد ثلاتة ايام تاكدت حالته الان مشدو حتى مستشفى لدرجة جراو عليه هاد الرجل دابا راه فالمستشفى ناعس فالخارج او كيمشي ويجي فالطاكسيات او دابا امكن حنا كاملين مرضنا نظرا اننا خالطناه فهم تسطى
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31 - اسماعيل ح الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 18:21
بحكم أنه لا يمكن فرض الحجر الصحي للأبد فالأمور طيبة جدا و لا بد من التعايش مع هذا الفيروس...
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32 - خالد مكناس الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 18:21
في الحقيقة اصبحت اشكك في هذه الأرقام. حيث اني على اثر اخبار باصابتي بكرونا بعد دخولي من العطلة و توصلت بالبروتوكول العلاجي بصعوبة كبيرة بعد عدة تدخلات ، و منذ يوم الجمعة و اسرتي باعتبارهم مخالطين يريدون اجراء اختبارات لهم الا انهم واجهوا جميع انواع التعقيدات التي لا تخطر على بال احد ، و لما تسجلنا في مختبر خاص و انتقلنا اليه اليوم اكتشفنا ان مندوبية مكناس منعته من اجراء التحاليل.
البارح ثلاث ساعات انتظار و في الاخير رفضوا اجراء التحليل بدعوى ضرورة تقديم ورقة توجيه من طبيب الحي ، و اليوم بالرغم من اعتزامنا دفع 600 درهم للشخص لم نستطيع اجراءه .
و في الدار البيضاء ازدحام من الرابعة صباحا .
شواحد يوريني كيف يجرون هذه التحاليل للحصول على هذه الارقام
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33 - kamal الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 18:22
على ضوء هده المعطيات يجب فتح كل شيء وازالة حالة الطوارء المزعجة والتي ستدمر مستقبل الاقتصاد وسترتفع البطالة المرتفعة ، ولا لتعليم عن بعد فهو جريمة في حق التلاميد ، المسؤولين المغاربة لم يعد لكم الحق في تقرير مصيرنا يجب استفتاء هل اكمال الطوارء او الغاءها ، 99% سيصوتون لانهاءها باستتناء الموضفين ، يجب رفعها لمات الله ارحمو ، راه الاقتصاد هو اهم شيء في هده الدنيا افتحو كل شيء
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34 - محمد الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 18:22
الوضع مسيطر عليه و قد نجحنا بشهادة العالم نجحنا و نجحنا لكن نجحنا في نشر الفيروس بقرارات خاطئة
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35 - الرأي الآخر الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 18:22
أكملوا 2000 حالة، علاش حشمانين،
أنا شخصيا، أقسم بالله لا أثق لا في عدد الإصابات و لا في عدد الوفيات بالفيروس كورونا، لأن الدولة أو العصابة التي تحصل على 300 دولار من الخارج على كل مصاب بكورونا، من صالحها أن تنفخ أعداد المصابين لتتلقى الدولارات و تهربها لحساباتها الخاصة في الخارج.
يمكنكم الضحك على الشعب الساذج ،أما أصحاب التفكير و التحليل، صعييييب تضحكوا عليهم.
كورونا بالآلاف و فتح المدارس ،و فتح المجال الجوي و البري للسياحة، و إغلاق الأحياء و إغلاق المدن و فتح السياحة فيها و و و، أشنو هاد الحريرة يا دولة لخ....
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