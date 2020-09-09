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طلبة جامعيون بالدار البيضاء ينشدون "الإنقاذ" بامتحانات عن بعد

طلبة جامعيون بالدار البيضاء ينشدون "الإنقاذ" بامتحانات عن بعد
هسبريس- عبد الإله شبل
الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 08:55

وجد العديد من الطلبة الجامعيين بالدار البيضاء، الذين كانوا سيجتازون امتحاناتهم الجامعية برسم الموسم 2020-2021، أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه، خصوصا بعد قرار السلطات الحكومية اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية ضمنها اغلاق المؤسسات الجامعية بسبب تفشي وباء كورونا.

وفي الوقت الذي كانت فيه الكليات التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ستشهد هذا الأسبوع تنظيم امتحانات الفصل 2، 4، 6، الخاصة بالموسم الماضي، اضطرت الإدارة إلى تأجيلها إلى وقت لاحق، وهو ما أثر بشكل كبير على مجموعة من الطلبة.

وأربك هذا القرار العديد من الطلبة الذين كانوا مستعدين لإجراء الامتحانات، وهو ما جعل النقاش حاليا ينصب بين كثيرين حول وجوب اتخاذ رئاسة الجامعة "قرار جريئا" يقضي بإجراء الامتحانات عن بعد، من أجل تفادي هذا الارتباك.

ولفت بعض الطلبة إلى كون الامتحانات عن بعد تظل القرار الذي لن يتأثر بتداعيات الجائحة، ولا بالقرارات الحكومية المفاجئة والمربكة في الوقت نفسه، خصوصا وأن الجامعة والطلبة استعدوا لذلك لكن الحكومة قررت إغلاق المؤسسات التعليمية جميعها بسبب الوضعية الوبائية بالدار البيضاء.

وشدد هؤلاء على أن إجراء الامتحانات عن بعد هو الخيار الوحيد لتخليص إدارة الكليات من الفصول الماضية العالقة قصد الاستعداد للموسم الجامعي الجديد، لا سيما وأن الوضع الوبائي قد لا يعرف تحسنا في الفترة المقبلة.

وبحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن بعض الأساتذة عبروا خلال انعقاد المجالس الإدارية للكليات عن رغبتهم في اجراء الامتحانات عن بعد، بيد أن رئاسة الجامعة قررت إجراءها في مراكز متفرقة، قبل أن تفاجئها الحكومة بقرار الإغلاق.

وكانت رئاسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء قد توصلت بعريضة من طلبة كلياتها تضمنت 3666 توقيعا، تلح على عدم جاهزية الطلاب لإجراء الاختبارات التي كانت مقررة في شتنبر الجاري حضوريا، وتدعو في المقابل إلى إجرائها عن بعد، أو تأجيلها إلى حين تحسن الأوضاع الصحية بالبلد، وتوفر وسائل نقل آمنة ومتاحة للجميع، ما من شأنه ضمان سلامة الجسم الجامعي بأكمله.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - Om adam الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 09:08
امتحان عن بعد ههههه لا لا بزاف والله راه المشكلة فينا تحد مكيدير خدمتو مربيناش ولادنا على المسؤولية لفشي منصب مكاين غا باك صاحبي تالبلاد غادة غا على الله للاسف الواقع هو هداك وامتحان عن قرب ومكينقل الا من رحم ربي
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2 - عبد العظيم.... الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 09:08
التعليم فقد مصداقيته بالارتجالية ويعود ذلك الى اغلاق باب الحوار من طف الوزارة الوصية...كان على الوزارة الاستماع الى مقترحات النقابات والمجتمع المدني بتاجبل الدخول الدراسي الى بداية 2021...اما مفهوم الامتحان عن بعد فمجرد مسرحية تفقد الشهادة الجامعية مصداقيتها...التقويم عن قرب يطرح مشاكل وبالاحرى عن بعد....عش رجبا ترى عجبا....
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3 - عبث الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 09:10
الجديد في القضية هو أن نسبة كبيرة من الطلبة يسكنون في مدن بعيدة عن المحمدية تحملوا مشاق السفر ومنهم من تنقل عبر الطائرة حالة طلبة العيون الداخلة بوجدور ليتفاجؤوا في آخر لحظة بتغيير موعد الامتحان
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4 - السكنفل الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 09:15
من المفروض الان يدخلو فالفصل الموالي.
بينما تتحسن الأوضاع او تتاح الفرصة .
ويتم الامتحان.
او يتم اجراء الامتحان الى جانب مواد الفصل الموالي.
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5 - مغربيه الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 09:22
كثير من الطلبه لا يتقنون اللغه الفرنسيه فكيف سبحرون هذه الامتحانات عن بعد وكيف ستكون الاسئله ومدتها امتحانات الجامعه تكون صعبه ولازمها تفكير وتركيز انا ارى ان اجراءها عن بعد ستربك الطلبه وخصوصا أن اكثرهم لا يتقنون اللغه الفرنسيه التي سيتكلمون بها أثناء الامتحانات وكذلك النت ضعيف جدا رغم الويفي كل مره ينقطع الاتصال بالاساتذه هذا ايام الدراسه عن بعد فكيف ستكون الامتحانات مع نت جد ضعيف وبلغه اجنبيه غير متمكن منها.
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6 - مواطن مر من هنا الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 09:27
ما لقيت منقول من غير هههههههه
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7 - ADAM الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 09:27
عجباتني هاذ طلبة جامعيون ينشدون الامتحانات عن بعد، شكون اللي لحن ليكم الأناشيد، ما قادينش نقضيوا على النقيل بحضور الحراسة وغادي تكون الامتحات نزيهة بدون نقيل عن بعد بعد ما كان النقيل عن بعد في الإمتحان الحضوري، بغاوا كلشي يكون عن بعد. برافو على الاقتراح.
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8 - عباس الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 09:28
ايعقل ان يمر امتحان عن بعد داخل البيت شيئ لا يتقبله العقل ان الكسول الدي ينام و يلهو كل السنة دائما يبحث عن مبرر حتى الجائحة حاولوا استغلالها .الامتحان يجب ان يمر داخل الكلية حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص
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9 - جمال الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 09:40
اي نعم لم لا التدريس عن بعد والامتحانات عن بعد حتى يخرج لقاح الى الوجود فهناك معاهد عالمية اعتمدت ذلك ونال الكثيرون ديبلوماتهم عن بعد يجب ان نعمل جاهدين لانجاح ذلك لفعاليته في ظل تفشي الاوضاع وارتفاع الاصابات وكذا الوفيات في الوقت الراهن للحفاظ على صحة وحياة تلاميذنا وطلبتنا والاطر التعليمية وبالتالي عاءلاتهم وذويهم
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