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كُتّاب وآراء
الجامعات الفرنسية تستقبل 11 ألف طالب مغربي جديد
على الرغم من الظروف التي ترتبط بالإجراءات الاحترازية ضد "كوفيد 19"، فإن آلاف الطلبة المغاربة تمكنوا من الالتحاق بالمؤسسات التعليمية الفرنسية والحصول على التأشيرة والإذن بالسفر.
وأعلنت السفيرة الفرنسية بالرباط أن بلادها استقبلت هذه السنة 40 ألف طالب مغربي في تخصصات مختلفة.
وحسب تدوينة للسفيرة الفرنسية عبر تويتر، فإن عدد الطلبة الجدد الذين التحقوا هذه السنة بالمدارس والجامعات الفرنسية بلغ عددهم 11 ألف طالب في مجالات متنوعة.
وعلى الرغم من أن الإجراءات الاحترازية ضد "كوفيد 19" التي جعلت من التنقل عبر البلدان صعبا فإن وضع فرنسا للمغرب ضمن قائمة البلدان التي يسمح بزيارتها سهّل من هذه الإجراءات.
وبات لزاما على الطلبة الحاصلين على تأشيرة الدخول الفرنسية التوفر على ثلاث وثائق رئيسية، ويتعلق الأمر بشهادة سفر دولية خاصة، يتوفر نموذجها على موقع وزارة الداخلية، والتزام شرف يفيد بأن الشخص لا يعاني من أعراض الإصابة بعدوى "كوفيد 19" وليس لديه أي علم بأنه كان على اتصال بحالة مؤكدة من "كوفيد 19" في الأربعة عشر يومًا التي سبقت رحيله، إضافة إلى اختبار PCR سلبي مر عليه أقل من 72 ساعة.
وتقول السفارة الفرنسية إنه بشكل عام، لكل دولة السيادة على من يمكنه دخول أراضيها والخروج منها. وبالتالي فإن الشخص الموجود في المغرب ويرغب في الذهاب إلى فرنسا يجب أن يحصل على إذن من السلطات المغربية لمغادرة المغرب ومن قبل السلطات الفرنسية لدخول فرنسا. كما أن "أي شخص في فرنسا يرغب في الذهاب إلى المغرب يجب أن يحصل على تصريح من فرنسا لمغادرة أراضيها ومن المغرب لدخول أراضيه"، تضيف السفارة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
والله العجب دوله اوروبيه تستقبل المغاربه المغرب لا يستقبل ابنائه سبحان الله
ماذا لو أن العالم الكبير منصف السلاوي كان قد عاد إلى المغرب قبل ثلاثين سنة، هل سيكون ما هو عليه الآن؟ أليس أَفْيَدَ للبشرية بقاؤه هناك؟
على المغرب أن يراجع علاقته بأبنائه، فما من قط يهرب من دار العرس.