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الرئيسية | مجتمع | الجامعات الفرنسية تستقبل 11 ألف طالب مغربي جديد

الجامعات الفرنسية تستقبل 11 ألف طالب مغربي جديد

الجامعات الفرنسية تستقبل 11 ألف طالب مغربي جديد
هسبريس - أمال كنين
الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:10

على الرغم من الظروف التي ترتبط بالإجراءات الاحترازية ضد "كوفيد 19"، فإن آلاف الطلبة المغاربة تمكنوا من الالتحاق بالمؤسسات التعليمية الفرنسية والحصول على التأشيرة والإذن بالسفر.

وأعلنت السفيرة الفرنسية بالرباط أن بلادها استقبلت هذه السنة 40 ألف طالب مغربي في تخصصات مختلفة.

وحسب تدوينة للسفيرة الفرنسية عبر تويتر، فإن عدد الطلبة الجدد الذين التحقوا هذه السنة بالمدارس والجامعات الفرنسية بلغ عددهم 11 ألف طالب في مجالات متنوعة.

وعلى الرغم من أن الإجراءات الاحترازية ضد "كوفيد 19" التي جعلت من التنقل عبر البلدان صعبا فإن وضع فرنسا للمغرب ضمن قائمة البلدان التي يسمح بزيارتها سهّل من هذه الإجراءات.

وبات لزاما على الطلبة الحاصلين على تأشيرة الدخول الفرنسية التوفر على ثلاث وثائق رئيسية، ويتعلق الأمر بشهادة سفر دولية خاصة، يتوفر نموذجها على موقع وزارة الداخلية، والتزام شرف يفيد بأن الشخص لا يعاني من أعراض الإصابة بعدوى "كوفيد 19" وليس لديه أي علم بأنه كان على اتصال بحالة مؤكدة من "كوفيد 19" في الأربعة عشر يومًا التي سبقت رحيله، إضافة إلى اختبار PCR سلبي مر عليه أقل من 72 ساعة.

وتقول السفارة الفرنسية إنه بشكل عام، لكل دولة السيادة على من يمكنه دخول أراضيها والخروج منها. وبالتالي فإن الشخص الموجود في المغرب ويرغب في الذهاب إلى فرنسا يجب أن يحصل على إذن من السلطات المغربية لمغادرة المغرب ومن قبل السلطات الفرنسية لدخول فرنسا. كما أن "أي شخص في فرنسا يرغب في الذهاب إلى المغرب يجب أن يحصل على تصريح من فرنسا لمغادرة أراضيها ومن المغرب لدخول أراضيه"، تضيف السفارة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - حماد واعمر الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:30
اغلبيتهم الساحقة سوف لن يعود وهذه هي مأساة البلد فكم من ملايين صرفت على تكوينهم ونشأتهم وفِي الاخير سينفعون بلد اخر لان في هذا البلد تنعدم ظروف العمل وعلى الاخص الديمقراطية والحق والقانون والمنافسة الشريفة والمساوات امام القانون وانعدام الافاق وعليه ففي كل سنة يخسر البلد الالاف من الكفاءات والعقول مما سيرهن مستقبل الاجيال ويفقد الامل في اي تقدم خصوصا مع غياب ارادة سياسية من الاعلى من اجل الاصلاح والتغيير وسيطرة لوبيات الفساد بتواطء ممن بيدهم الامر !!
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32
2 - Réaliste الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:35
فرنسا تحتضن الاف مؤلفة من المهندسين في مختلف التخصصات، منهم من درس في فرنسا ومنهم من درس في المغرب. الاف من الاطر كافية لبناء المغرب 4 مرات. لكن جشع القطاع الخاص المغربي خلانا نبقاو هنا. المضحك أنا الباترونا تشتكي من هجرة الاطر وفن نفس الوقت كى طلب مهندسين اكفاء ب-400 حتى 800 يورو في الشهر وهادشي ف 2020 مهزلة. كل هاذ المعمعة حول التعليم العمومي والخصوصي والدخول المدرسي لكي تنتهي النخبة في حضن اوروبا والمغرب كيبقى ليه الصداع والبطرونا الجشعة.
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22
3 - الاسبقية للراجلين الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:35
اول جالية طلابية اجنبية بفرنسا متبوعة بالصين (31 الف) والجزائر (28 الق).شكرا لفرنسا دولة العلم والحضارة لتدريسها مجانا ابناء المغرب وشكرا للشركات الفرنسية في المغرب التي انقذت الالاف من البطالة وتحية ل 3 مليون مغربي في فرنسا الذين يحولون ثلثي تحويلات الجالية
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20
4 - محسن الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:36
الاكيد هو ان 85% من هؤلاء الطلبة لن يرجعوا إلى المغرب بعد تخرجهم. سيفضلون العمل في فرنسا الديموقراطية على بلدهم الام اللذي أنفق على دراستهم و لكن لا يوفر لهم العيش في بيئة مهنية و إجتماعية مقبولة. و هذا يغدي طبعا الهجرة تحت غطاء الدراسة.
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14
5 - visiteur الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:37
ومازال المغاربه عالقين في سبته ومليليه منذ اكثر من سته اشهر
والله العجب دوله اوروبيه تستقبل المغاربه المغرب لا يستقبل ابنائه سبحان الله
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11
6 - آسيا أفق للتفكير الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:38
قرن وزيادة من التأثير الفرنسي ولا زلنا نتلمس الطريق. برهنت التجربة على أن الأطر الفرنكفونية منسلخة عن الشعب ولا يهمها إلا رفاهيتها. انعقدت بالأكاديمية الملكية هذه السنة ندوة بعنوان: آسيا أفق للتفكير. آن الأوان للاستفادة من التجربة الأسيوية: بعثات طلابية إلى الصين، اليابان، كوريا الجنوبية..
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-3
7 - سكفاندري الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:39
ههه بالنسبة لفرنسا تعتبر استقطاب الطلبة المغاربة هو استقطاب لملايين الاوروهات التي تساهم في انتعاش اقتصاد الجمهورية و يستغلون حضيض التعليم المغربي فرنسا تمص من جيوب الآباء المغاربة الذين يتفاخرون بينهم و يقولون دائما ابنى ذهب لدراسة في فرنسا بلابلابلا.... و كأنه سيدخل الجنة مع حور العين ههه ....
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-10
8 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:47
40 الف طالب من تخصصات مختلفة وستكون علمية بالذات غادروا المغرب من أجل الدراسة في فرنسا وكونوا على يقين انهم سوف لن يعودوا اليه لأنهم يبحثون عن بلد افضل يحمي حقوقهم ومصالحهم ويكون المغرب قد خسر دفعة أخرى من الشباب النشط لتبقى حكومة الشيوخ وكل من لهم صلة بهم يتربعون احسن المناصب وأبناء المغاربة المتميزين وغير محزبين في الهامش يشتغلون بالعقدة وابناؤهم في المناصب العليا
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18
9 - ملاك الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:50
هما استقبلو الطلاب ديالنا عادي الفلوس مشات الخارج ايه و ماوكيهمها فرنسا كورونا او اي شيء اما حنا سد الحدود و كنقلبو علي الفلوس رغم أن الحالات في. فرنسا اكتر من المغرب فتحو الحدود خليو العمله الصعبه تدخل شويه شويه فيروس او غير فيروس صافي ناس تعيش او تموت هدا حالنا تا اياخد مول الامنه امناته
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-3
10 - تقتي الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:51
اول جالية طلابية اجنبية بفرنسا متبوعة بالصين (31 الف) والجزائر (28 الق).شكرا لفرنسا دولة العلم والحضارة لتدريسها مجانا ابناء المغرب وشكرا للشركات الفرنسية في المغرب التي انقذت الالاف من البطالة وتحية ل 3 مليون مغربي في فرنسا الذين يحولون ثلثي تحويلات الجالية
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3
11 - الحقيقة الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:52
العملة الصعبة التي تحولها الجالية المغربية يعيدها هدا الكم الهائل من الطلبة الى مصدرها، هده هي حسابة الشطيري في السوق. مكيشط له وااو.
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-3
12 - بن عمر الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:56
بغض النظر عن كل ما قيل ويقال عن العلاقات التي تجمع المغرب بفرنسا، لا يسعنا إلا أن نعترف بأن عدد كثير من الطلبة المغاربة، المتميزين بمعدلات جيدة، من كل الطبقات الإجتماعية، الضعيفة والميسورة، وجدو ضالتهم في ما تمنحه لهم فرنسا بادماجهم في التعليم الفرنسي وتمكينهم من كثير من الامتيازات في ما يخص العيش والايواء حتى يضمنو مستقبلهم. فلنكن من الممتنين والمقرين بالجميل وليس من الجاحدين.
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5
13 - ahmed الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 14:03
الطلبة المغاربة الذين يدرسون في الجامعات والمعاهد العليا الفرنسية تصرف عليهم فرنسا في السنوات الخمس (على أقل تقدير) أضعاف ما صرف عليهم المغرب (إن كانوا في المدرسة العمومية) حتى الباكالوريا، مثلما تساهم معهم في مصاريف الكراء، وتمنح منحًا للباحثين في سلك الدكتوراه... وتعرض عليهم مناصب برواتب محترمة... فلماذا يعودون؟
ماذا لو أن العالم الكبير منصف السلاوي كان قد عاد إلى المغرب قبل ثلاثين سنة، هل سيكون ما هو عليه الآن؟ أليس أَفْيَدَ للبشرية بقاؤه هناك؟
على المغرب أن يراجع علاقته بأبنائه، فما من قط يهرب من دار العرس.
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