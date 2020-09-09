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كُتّاب وآراء
الحكومة تمدد العمل بـ"حالة الطوارئ الصحية" إلى 10 أكتوبر المقبل
قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء في الرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي إلى غاية 10 أكتوبر المقبل؛ وذلك في إطار جهود المملكة المغربية المبذولة لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
ويأتي تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب تزامناً مع تسجيل أرقام غير مسبوقة في عدد الوفيات وحالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد على الصعيد الوطني، لاسيما بالمدن الكبرى للمملكة، وارتفاع الحالات الخطيرة والحرجة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة.
وقدم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في الاجتماع الحكومي، مشروع مرسوم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19" إلى غاية يوم السبت 10 أكتوبر المقبل في الساعة السادسة مساء.
ويمنح "مرسوم حالة الطوارئ" صلاحيات لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، اتخاذ جميع التدابير الإجرائية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي، سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي، أو كانت ترمي إلى فرض أمر بحجر صحي اختياري أو إجباري أو فرض قيود مؤقتة على إقامة الأشخاص بمساكنهم، أو الحد من تنقلاتهم أو منع تجمعهم أو إغلاق المحلات المفتوحة للعموم أو إقرار أي تدبير آخر من تدابير الشرطة الإدارية.
وكانت الحكومة قررت، ابتداء من يوم الاثنين الماضي على الساعة الثانية عشرة زوالا، اتخاذ مجموعة من التدابير لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد بتراب عمالة الدار البيضاء؛ ومن ضمن ذلك إغلاق جميع منافذ عمالة الدار البيضاء، وإخضاع التنقل من وإليها لرخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية، من ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعي، واعتماد صيغة التعليم عن بعد، ابتداء من يوم الاثنين 7 شتنبر الجاري.
وشرعت السلطات على مستوى مدينتي سلا والرباط في اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة الوباء، إذ عملت على إغلاق عدد من المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية إضافة إلى إغلاق حضانات أطفال في بعض أحياء العاصمة.
جدير بالذكر أن عدد إصابات فيروس كورونا يقترب من مائة ألف حالة على المستوى الوطني، إذ ارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى مساء أمس الثلاثاء إلى 75721 حالة إضافة إلى 1427 وفاة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (52)
راه كلشي عارف ديالاش الا هي
من وجهة نظري سياسة التفقير لا غير
واش ٱعباد الله 33 وفاة في اليوم وحابسين على 36 مليون ؟
و بدون كورونا يموت يوميا مئات المغاربة في المستشفيات إذن لماذا لم تفرض حالة الطواريء الصحية في هذه الكارثة ؟
الهربااا لمن استطاع
الدولة المارقة الكاذبة
طول أو قصر الشعب أدرك الفشل الذريع للحكومة التي أصبحت في حيص بيص وسفينتها تسير بدون بوصلة أو قمر اصطناعي يقودها.
الهلع والرعب يخيمان على المواطنين في إنتظار ما ستؤول إليه التطورات الوباءية حيث قال وزير الصحة أن الوضعية متحكم فيها المغاربة يرون عكس ذلك الإصابات تزداد يوما بعد يوم والوفيات سهمها كاد أن يكون عموديا.
الرجاء في الله أن يرفع هذا الوباء في القريب.
وما أنزل الله من داء إلا بذنوبنا . وما رفع من داء إلا برحمته بنا...
ها العار لما وضحو لينا:
واش التنقل بين المدن مسموح أو لا ؟
ماهي المدن والمناطق المشمولة بالحظر و التي تتطلب رخصة؟
هل مازال ساريا العمل بتصنيف المناطق؟ ولم لايوجد تحديث للتصنيف منذ يوليوز؟
Date: 08 sept. 2020
Note:
تزايد إصابات و عدد الموتى بسبب فيروس كورونا يوميا لم يكن سببه على ما أظن إﻻ ضعف ستراتيجية إنكباب بقوة على محاربته.
فيروس كورونا هو جيش قوي وخطير مواجهته تحتاج الى توفير جيش إنسانياً قويا بإنسانيته والجهد والعزيمة والتضحية ﻷجل اﻹنسانية لكن يجب على الدولة أن توفر له كذلك وسائل السلامة المهنية الكافية وأسلحة ضرورية جيدة ومواكبة إنتصاراته في ميدان .
منين نوفروا باش لولادنا باش يقراو طفرناه مع هاذ الويل ديال الحكومة
الله مكيبغيش الظلم حذاري ردو للناس حقوقها وطبقوا القانون مع الجميع فيرفع الله البلاء والوباء ويطهر البلاد..
الله يلطف بنا ويحد الباس