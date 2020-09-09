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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تمدد العمل بـ"حالة الطوارئ الصحية" إلى 10 أكتوبر المقبل

الحكومة تمدد العمل بـ"حالة الطوارئ الصحية" إلى 10 أكتوبر المقبل

الحكومة تمدد العمل بـ"حالة الطوارئ الصحية" إلى 10 أكتوبر المقبل
هسبريس من الرباط
الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 12:47

قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء في الرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي إلى غاية 10 أكتوبر المقبل؛ وذلك في إطار جهود المملكة المغربية المبذولة لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

ويأتي تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب تزامناً مع تسجيل أرقام غير مسبوقة في عدد الوفيات وحالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد على الصعيد الوطني، لاسيما بالمدن الكبرى للمملكة، وارتفاع الحالات الخطيرة والحرجة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة.

وقدم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في الاجتماع الحكومي، مشروع مرسوم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19" إلى غاية يوم السبت 10 أكتوبر المقبل في الساعة السادسة مساء.

ويمنح "مرسوم حالة الطوارئ" صلاحيات لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، اتخاذ جميع التدابير الإجرائية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي، سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي، أو كانت ترمي إلى فرض أمر بحجر صحي اختياري أو إجباري أو فرض قيود مؤقتة على إقامة الأشخاص بمساكنهم، أو الحد من تنقلاتهم أو منع تجمعهم أو إغلاق المحلات المفتوحة للعموم أو إقرار أي تدبير آخر من تدابير الشرطة الإدارية.

وكانت الحكومة قررت، ابتداء من يوم الاثنين الماضي على الساعة الثانية عشرة زوالا، اتخاذ مجموعة من التدابير لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد بتراب عمالة الدار البيضاء؛ ومن ضمن ذلك إغلاق جميع منافذ عمالة الدار البيضاء، وإخضاع التنقل من وإليها لرخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية، من ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعي، واعتماد صيغة التعليم عن بعد، ابتداء من يوم الاثنين 7 شتنبر الجاري.

وشرعت السلطات على مستوى مدينتي سلا والرباط في اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة الوباء، إذ عملت على إغلاق عدد من المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية إضافة إلى إغلاق حضانات أطفال في بعض أحياء العاصمة.

جدير بالذكر أن عدد إصابات فيروس كورونا يقترب من مائة ألف حالة على المستوى الوطني، إذ ارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى مساء أمس الثلاثاء إلى 75721 حالة إضافة إلى 1427 وفاة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (52)

1 - غبي الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 12:55
على الحكومة اجراء اختبار
راه كلشي عارف ديالاش الا هي
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28
2 - MOUISSA الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 12:55
ما العاجل في هذا الخبر طالما الوباء لم يكتشف له علاج فعال و يعرف إنتشار كبير في البلاد فحالة الطوارئ ستبقى سارية المفعول
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18
3 - omare_2311 الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 12:57
ارما تمددو بالقرارات ديلكم ارتجالية وخا تمددو حتا 2021 مغدش تغلبو على هاد الوباء افشل حكومة مرت في تاريخ ولكن الخطء مشي ديلكم غلط في هاد الشعب المدلول لي صوت عليكم نهر الاول.
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88
4 - العلمي الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 12:57
بالنظر إلى مستجدات الحالة الوبائية بالمملكة كان على الحكومة أن تمدد حالة الطوارئ الصحية بثلاثة أشهر على الأقل بما أنه من المستحيل تسطيح منحنى الجائحة في غضون شهر واحد.
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-28
5 - Mehdi الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 12:57
كان متوقعا ايضا. بان ليا أن التعليم الذاتي يسيل لعاب الحكومة
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28
6 - احمد الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 12:57
كل شهر يديرو اجتماع يمددوا حالة الطوارئ والسلام...ومن بعد لا حل لمكافحة الجائحة...الناس كيمرضو وكايموتو وزيد على هذا ملايين المغاربة اصبحوا يتسولون في الشوارع من جراء إغلاق بعض الوحدات...
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36
7 - kamal الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 12:58
هههه كل شهر تمديد ، وكولو لينا تمديد حالة الطوارء الى غاية تلقيح جميع المغاربة التي قد تستغرق سنتين او كومونديو معند با بوتين شي ستوك ديال التلقيح راه معرفة قديمة ما يردهاش في وجهنا والدليل ملي سلم عليه العثماني طار بالفرح
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23
8 - طبيعي الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 12:59
شئ متوقع و لا يدعو لاي غرابة ،حالة الطوارئ ستبقى الى حين وجود لقاح للفيروس ، او الى ان يشاء السميع العليم
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10
9 - immad الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:00
يبدو ان التمديد سيستمر إلى يوم الحساب !!!
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25
10 - من المغرب الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:00
أين هو مرسوم العمل عن بعد، لماذا تم إقباره؟ لماذا تعقد الاجتماعات بدون تباعد اجتماعي و بدون كمامة، لماذا أصبح ساعي البريد يوصل الأوراق
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9
11 - عبد اللطيف الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:00
تمديد في محله يراعي ما يعرفه عدد الإصابات من ارتفاع غير مسبوق
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-17
12 - سهيل الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:04
قرارات لا تجلب النفع لا للمواطن ولا اقتصاد الدولة فقط لا لمصلحة بعض الافراد للنفع من هاد الحالة الطوارء السعي وراء تبرعات دول اوروبا للحد من ´´الفيروس’’ واغتناء البعض عبر زيادات وووو براكة من سياسة قهر المواطن

من وجهة نظري سياسة التفقير لا غير
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25
13 - swissmor الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:04
المغرب حالة خاصة وخاصو بزااااف الخصائص
واش ٱعباد الله 33 وفاة في اليوم وحابسين على 36 مليون ؟
و بدون كورونا يموت يوميا مئات المغاربة في المستشفيات إذن لماذا لم تفرض حالة الطواريء الصحية في هذه الكارثة ؟

الهربااا لمن استطاع
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23
14 - %%%% الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:04
quand est-ce qu'on reviendra à la normale . se régime me rend malade et on va devenir dingue
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5
15 - ادم العربي الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:05
وجودها من عدمها لا يضيف شىء في الحسابات والازمة
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9
16 - يونس الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:07
كانوا يخليوها حتى 10 ديال الليل ويقولوها
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18
17 - عبدو الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:08
من عندنا غير سير به حتى نهاية ولايتكم
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3
18 - متتبع الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:08
اشمن حالة الطوارئ و القساريات و السواقات عامرين والقهاوي و المطاعم تاهوما عامرين
الدولة المارقة الكاذبة
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12
19 - hayat الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:09
ما معنى حالة الطوارئ؟ ما هي الالزامات و الحدود للمواطن ؟
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1
20 - المتتبع الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:10
السيد رييس المحكومة السي. لفتيت السيد وزير ديك المدينة اللي في الشمال تمديد حالة الطواريء كانت منتظرة واين هو تصنيف المدن طنجة العالية منذ مدة وهي في المرتبة السادسة او السابعة على صعيد الجهات اما ان لها ان تصنف في المنطقة ١ وعدد كبير من المدن يصنف في المنطقة ٢ الى متى ننتظر
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9
21 - ادم الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:10
هناك حل تاني وهو تأجيل الدخول المدرسي و إلا نحن الذي سوف تصبيونا كورونا ماشي نتوما عفاكم اجلوا دخول المدرسي
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7
22 - visiteur الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:12
يجب تأجيل الدخول المدرسي و لا نحن
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1
23 - ملاحظ سابق الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:13
تمديد إلى شهر 10اكتوبر..ومادا عن دخول المدرسي ؟؟ كيبان لنا تناقد كبير فهده الحكومة مدام الوباء كتير فلمادا تعجيل بدخول المدرسي ؟
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10
24 - محمد مداني الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:14
رأي يخصني


طول أو قصر الشعب أدرك الفشل الذريع للحكومة التي أصبحت في حيص بيص وسفينتها تسير بدون بوصلة أو قمر اصطناعي يقودها.
الهلع والرعب يخيمان على المواطنين في إنتظار ما ستؤول إليه التطورات الوباءية حيث قال وزير الصحة أن الوضعية متحكم فيها المغاربة يرون عكس ذلك الإصابات تزداد يوما بعد يوم والوفيات سهمها كاد أن يكون عموديا.
الرجاء في الله أن يرفع هذا الوباء في القريب.
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4
25 - karim الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:14
سلام، :هذه الحكومة تثير الضحك مالاشمئزاز، هي اصلا في نوم سريري سئمنا حكومة العدااة والتنمية الله غالب
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5
26 - ياسين الزين الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:16
الحمد لله لنا امل كبير في الله عز و جل .
وما أنزل الله من داء إلا بذنوبنا . وما رفع من داء إلا برحمته بنا...
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6
27 - بدون عنوان الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:18
عن أي طوارىء يتحدثون ؟؟؟؟؟ كلشي كيتسارى فالزناقي بلا قراية بلا والو من بعد ما كشطاتهم المدارس الحرة وطلعتو معاهم القالب وشي مزاحم مع شي فالأسواق ودابا فتحتو المجال للسياح باش يجيو يتساراو مع كورونا على أشمن طوارىء كتهضرو ؟؟؟؟؟
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12
28 - يوسوف من طنجة الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:18
حالة الطوارئ الصحية سوف تُمدد الى آخر السنة، لأن الدولة لقيت ظالتها فيها لأنها هي الشماعة التي تلقي عليها الأزمة الاقتصادية الخانقة.
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12
29 - ملاحظ الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:19
كما لو أنها كمامة كبيرة توضع على خريطة المغرب..تنوب عن المواطنين فتعفيهم من وضع كماماتهم..فكروا في مناعة القطيع والبقاء للأصلح.
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3
30 - لا يفهم شياء الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:20
ولماذا لا تمدد الى الى اخر السنة 2020 لان الوعي عند جلرالمواطنين فاقدون للوعي
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3
31 - Skeptical الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:20
بغيت غير نفهم و ما محل رئيس الجهة و رئيس البلدية من الاعراب اذا كان الولاة و العمال هم من ياخد كامل القرارات ؟؟؟؟ دولة مخزنية اطوروتاريين بامتياز!!!!
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6
32 - MarocainX الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:21
jusqu'à quand on va supporter cette comédie déguelasse???
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6
33 - simo_jmm الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:23
هادشي راه مزاااال مطول وهما عارفينها. ماعرفتش علاش كايزيدو بالشهر. غي ديرو تال 10 يناير وشوف تشوف.
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5
34 - سميرة الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:24
لن يستوعب العقل البشري أن سي العثماني رئيس الوزراء في المغرب،يا أسفاه. لن نرى رئيس الحكومة في الدول المتقدمة يخرج بتصريحات لا تسمن ولا تغني من جوع على شعوبهم.العثماني يتكلم للمغاربة على الكمامة وإلبقاء في المنازل وينسى الكلام عن بطون الشعب الجائعة. يتكلم على الحظور المدرسي،والسياحة الداخلية للوزراء أين يقضوها.مواظيع تافهة،والهضرة ما تشري خضرة.إذا كان فعلا رئيسا منتخب يجب أن يتحدى الكل ويتكلم عن ربط المسؤولية بالمحاسبة والزج بالناهبين والفاسدين في السجون،ويصرح بإطلاق سراح المظلومين ولو كلف الأمر تخليه وإستقالته من المحكومة كما يفعل المسؤولين في الدول المتقدمة
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4
35 - مغربي حر الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:25
هناك سؤال واحد ننتظر من حكومة ان تجيب عليه ماذا استفاد الوضع الصحي من تمديد ما يسمى بحالة الطوارئ في بداية الرعب كانت الاصابابات بالعشرات وبعد التمديد الغير المبرر الاصابات بالمآت وبعد التمديد الفوضوي الاصابات بالالاف واذا حدث ما يشبه هذا السلوك بعد 10 أكتوبر سنلعب النهاية مع البرازيل او الولايات المتحدة
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6
36 - مْفروَح الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:25
ها العار لما شرحولينا شنوهاذ الطوارئ را البوليس و الجوندارم ولو دايرين ما بغاو ورا تقهرنا بالغرامات
ها العار لما وضحو لينا:
واش التنقل بين المدن مسموح أو لا ؟
ماهي المدن والمناطق المشمولة بالحظر و التي تتطلب رخصة؟
هل مازال ساريا العمل بتصنيف المناطق؟ ولم لايوجد تحديث للتصنيف منذ يوليوز؟
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8
37 - حمييييييد الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:28
الحمد لله مازال كي خرجو قرارات بنهار... غير زيد كتر من شهر هادشي مازال طويل غير االله يحفظ و يلطف بينا
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4
38 - مراكشي الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:28
ما نفع هذا التمديد ما دامت حالة الطوارئ هاته لا تجدي نفعا. التمديد ليس هو الحل، فالامر سيظل على حاله.
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2
39 - elinak الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:28
اللهم ارفع عنا هذا الوباء، حالة الطوارئ شيء جيد لكن إذا كان هنالك مخطط مدروس ليس بالطريقة المستعملة مثلا،المحلات التجارية بصفة عامة تعمل بشروط الوقاية نعم،الأسواق والمقاهي بشروط الوقاية مع التباعد نعم،لكن هناك شباب واطفال يلعبون ويجتمعون في الازقة ولا من يسائلهم كيف يمكن أن ننجح بهذه الطريقة العشوائية يجب إخلاء الشوارع وليس إغلاق الأرزاق حسبي الله ونعم الوكيل.
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1
40 - karim الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:31
المرجو من الحكومة الموقرة ان تعترف بأنها سوف تمدد حالة الطوارئ إلى أن يجد الغرب الكافر اللقاح، وأن لا تطلع علينا كل مرة لتقول إنها مددت شهرا.
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4
41 - كاظم الغيظ الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:31
نفس الأسلوب ونفس الأسطوانة. هكذا كانت المراوغات في أيام زيادة الساعة. هل هذه اللعبة بين القط والفأر، خطة لتمديد مكوث هؤلاء الأشخاص في السلطة إلى ما بعد موعد الإستحقاقات القادمة ؟ أم أن الڤيروس تأقلم مع كرم المغاربة وle couscous marocain و le soleil marocain ويفكر الإقامة في المغرب وطلب الجنسية ؟ . خطورة كورونا تم تكذيبها من عدة جهات علمية وطبية وازنة في العالم. وإن كان الموضوع مازال يُتداول بشدة في الإعلام المتواطئ، فذلك لحاجة في نفس يعقوب. لكن الشعوب بدأت تستيقظ . والدليل، أن برنامجا تلفزيونيا على قناة فرنسية،ولأول مرة، عُنوِن ب CORONAVIRUS ,MENSONGE D'ÉTAT ?
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3
42 - touhali الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:32
activiter fortement les soins et analysés



Date: 08 sept. 2020

Note:
تزايد إصابات و عدد الموتى بسبب فيروس كورونا يوميا لم يكن سببه على ما أظن إﻻ ضعف ستراتيجية إنكباب بقوة على محاربته.
فيروس كورونا هو جيش قوي وخطير مواجهته تحتاج الى توفير جيش إنسانياً قويا بإنسانيته والجهد والعزيمة والتضحية ﻷجل اﻹنسانية لكن يجب على الدولة أن توفر له كذلك وسائل السلامة المهنية الكافية وأسلحة ضرورية جيدة ومواكبة إنتصاراته في ميدان .
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-2
43 - Ahmed الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:33
اعادة تصنيف مكناس من الاولويات
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3
44 - Jamila الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:33
المركب الى فيه أكثر من ربان كيغرق واحنا بلادنا رجعت مجموعة من دول صغيرة كل وحدة عندها حاكم وحدو كيحكم كيف ما حب مدينة طنجة من لي دخلت منطقه 2 وهي مزال في منطقه 2 مع العلم أنه نقصت الحالات فيها الحمد لله على الاول وكيجي لها ناس من جميع المدن بدون وثيقة على أساس خاليين من الفيروس لي قال أذا كنت في المغرب فلا تستغرب والله ما كذب بلاد زين ولكن مع الاسف
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2
45 - زهير سكورة الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:35
الحكومة في بوصلة والحاكم في بوصلة والشعب بين البوصلتين لا يعرف أين الوجهة
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2
46 - المغرب المغرب الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:36
حنا خدامين مزال متخلصنا ديك جوج ديال ريالات دبا شهر و 10 أيام الموظفين كنعرفهم تخلصلو فشهر وباقي 5 ايام ويتخلصوا فشهر ثاني..
منين نوفروا باش لولادنا باش يقراو طفرناه مع هاذ الويل ديال الحكومة
الله مكيبغيش الظلم حذاري ردو للناس حقوقها وطبقوا القانون مع الجميع فيرفع الله البلاء والوباء ويطهر البلاد..
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2
47 - مرمر الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:36
على اي طوارئ تريد الحكومة تمديدها الاسواق والشوارع مكتدة التنقلات بين المدن والقرى مفتوحة لا اعرف ما الذي يجري لااله الا الله حسبنا الله.
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48 - عمي الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:36
الشيء ادا زاد عن حده انقلب الى ضده .اللقاح انتاع استرازينيكة اللي كان عوال اعليه العالم فشل .ابقا قدامكم غير حل الدول الافريقية.مناعة القطيع اشهر اوهاحنا سالينا من هاد الهم.
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49 - للاسف الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:37
هادشي كنا متوقعينه
الله يلطف بنا ويحد الباس
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2
50 - برهوم متقاعد الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:40
أيها السادة ان الاطر الصحية بالمصالح والأقسام المركزية التابعة لمديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض هم الكفاءة المهنية العلمية والبحوث والتجربة الميدانية لتتبع كوفيد 19 مع اطر البدلة البيضاء والتنسيق مع الإداراة داخل اللجنة الوزارية المختلطة. كفى عنادا. كانت الامور بخير وتحت السيطرة بداية هده الجاءحة . واليوم انت تعرفون النتيجة عندما اسندت الأمور لغير المؤهلين . كفى عنادا.
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51 - Othmane الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:57
انها قرارت لتزيد من انتشار الفيروس فقط و ماضي يبرهن الحاضر، قمت الفشل بمعاني جديدة. يأكلون البزق
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52 - visiteur الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 14:04
ومادا عن قطاع النقل ؟ استنزاف جيوب عباد الله التسعيرة مضاعفة الى متي هدا الحيف؟ هل تفكرون في دالك العامل البسيط الدي يتنقل كل يوم بتسعيرة مضاعفة من أجل الحفاظ على خدمتو والا سيكون مصيره الطرد والالتحاق بجيوش العاطلين
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