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كُتّاب وآراء
مغاربة يدعون إلى إعادة فتح جميع المساجد لإقامة صلوات الجمعة
مع فتح الكثير من المرافق التجارية والأسواق أبوابها، واستئناف الدخول المدرسي حضوريا في مجموعة مِن مدن المملكة، تنتشر على صفحات موقع التواصل الاجتماعيّ "فيسبوك" تعبيرات تنتقد استمرار إغلاق كثيرٍ من المساجد، على الرغم من انتشار أدوات الوقاية الصحية وإمكان التّباعد الجسديّ.
وانتشرت على صفحات "فيسبوك"، في الشّهر الأخير، تدوينات ومقالات تستنكر استمرار إغلاق كثير من المساجد، واستمرار عدم إقامة صلاة الجمعة، منذ ما يقرب ستّة أشهر، خاصّة بعد استئناف مجموعة من المرافق اشتغالها، مع احترام تدابير الاحتراز للحدّ من انتشار جائحة "كورونا"؛ وهي التّعبيرات التي زادت بعد الدّخول المدرسيّ، مطلَع الأسبوع الجاري.
وكانت وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلامية قد أعلنت، في الـ15 من شهر يوليوز الماضي، "إعادة فتح المساجد تدريجيا في مجموع التراب الوطني لأداء الصلوات الخمس"، باستثناء صلاة الجمعة، مع "مراعاة الحالة الوبائية المحلية، وشروط المراقبة الصحية التي ستدبّرها لجان محلية بأبواب المساجد".
وكتب إدريس الكنبوري، الباحث في الجماعات الإسلامية والفكر الإسلاميّ، أن استمرار إغلاق الكثير من المساجد "أمر مخيف"؛ فـ"لَم يحصل أن تعطلت صلاة الجماعة في المغرب أو في بلد إسلامي كل هذا الوقت منذ نزول الوحي على النبي محمد في غار حراء قبل 15 قرنا"، ثمّ زاد: "مصدر الخوف أن يزداد البلاء. لقد أغلقنا المساجد خوفا من البلاء، ونخشى أن نفرّ من البلاء إلى الابتلاء".
ويضيف الباحث: "كان يمكن أن يكون الدّخول المدرسي درسا لنا كبلد مسلم؛ فالوزارة تقول إنها أعدت كل الاحتياطات بالنسبة للتعليم الحضوري، ولكن ألم يكن الأولى إعداد نفس الاحتياطات بالنسبة للصلاة الحضورية؟ هل نحن واثقون من التزام مئات الآلاف من التلاميذ في المدارس مثلا وهم صغار، ولكن لا نثق في عشرات الآلاف من المصلين في المساجد وهم كبار ناضجون أحرى أن يتخذوا الاحتياطات؟".
في هذا السياق يقول إدريس الكنبوري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنّه سبق أن كتب حول مشروعية الإجراءات الصحية التي أقرَّتها الدّولة، بإغلاق المساجد، مِن أجل الوقاية، في إطار اختصاصات المجلس العلميّ الأعلى، قبل أن يستدرك قائلا: "هذا التّحليل كان صحيحا في فترة معيَّنة، والآن لا".
ويذكر المتحدّث أنّ في الفترة الراهنة "تشتغل المقاهي والمطاعم والشواطئ، وهو ما يتحدّث عنه النّاس، كما نرى الآن صور المدارس والأقسام التي يتكدّس فيها التلاميذ، وهم يدرسون لساعات، في حين يصلّي النّاس عشرَ دقائق ويذهبون إلى حال سبيلهم".
ويزيد الكنبوري: "الحكومة أقرّت إجراءات حمائيّة في أمور أخرى، ونسيت المساجد. وباعتباري باحثا، أرى أنّ هذا يقلّل من هيبة الدّولة لدى النّاس، ويقلّل من جدّيتها، فيقولون: الدولة تعطي الأولوية لأمور لها علاقة بالتّدبير اليوميّ، وتترك المساجد على هذا الحال".
ويشدّد الكنبوري في تصريحه على ضرورة أخذ هذه المستجدّات "بعين الاعتبار"، ثُمَّ يضيف: "إغلاق المساجد كان مشروعا في الفترة الماضية، أمّا الآن فلم يَعُد مشروعا، ومن يتعلّل بالعلل الصحية يجانب الصّواب".
تجدر الإشارة إلى أنّ الوزارة الوصية على تدبير الشّأن الديني بالمملكة قد شدّدت، في بلاغها السّابقِ ذكرُه، على "وجوب حرص المصلّين في المسجد على إجراءات الوقاية، ولا سيما وضع الكمامات ومراعاة التباعد بمسافة متر ونصف المتر بين شخص وشخص، وتجنُّب التجمّع داخل المسجد، قبل الصلاة وبعدها، وتجنّب المصافحة والازدحام، ولا سيما عند الخروج"، مع "ضرورة تعقيم اليدين بمحلول متوفّر بباب المسجد وقياسِ الحرارة مِن طرف شخص مكلَّف، والحرص على استعمال السجادات الخاصّة"، علما أنّ المرافق الصحية للمساجد سيستمرّ إغلاقُها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (70)
المجتمع لي كيشوف بلي الصلاة اهم من القراية عمرو يتقدم.
افتحوا المساجد واسمحوا لمن أراد أن ينتحر أن يفعل...
فكل محاولات التوعية لم تنفع معهم
المقاهي وسائل النقل الشواطء الشركات .... ممتلئة عن آخرها، و كأن الفيروس لا ينتقل منها.
حتى أضحية العيد تم الترخيص لها "لغاية في نفس يعقوب"
" وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ" صدق الله العظيم.
المساجد سبحان الله أصبحت خطرا على المجتمع، و هي التي ستنشر الفيروس في المجتمع!؟؟،؟
افتحوا المساجد فربما يرحمنا الله بدعائه و استغفاره.
الدعوة بكم نالله ياحكومة العار، الفقيه اللي كنا كنستناو باراكتو دخل للجامع ببلاغتو، وجوه النحس المغاربة كاملين كيدعيوا فيكم،الدعوة بكم نالله حتى بيوت الله تشكيكم،لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله هو نعم الوكيل.
لاصلاةزالجماعة ولاالجمعة .
وفي المقابل فتحت الحانات والخمارات والشواطىء.والأسواق الممتازة وغيرها.
افتحوا المساجد واسمحوا لمن أراد أن ينتحر أن يفعل...
فكل محاولات التوعية لم تنفع معهم
لنكن واقعيين و صرحاء مع أنفسنا. كيف يمكن أقام صلاة الجماعة دون إغلاق الصفوف لكي لا يمر الشيطان بين المصلين كما جاء في امهات الكتب الإسلامية او دون السلام باليد على المصلين بعد نهاية الصلاة.
السيد الكنبوري يدافع و كما عودنا على كل من هو ديني بطريق تفكيره الغير الللينة و الثابتة.
و للتركيز فقط، لقد ألغيت العمرة و الحج و يتم يوميا تعقيم بيت الله من كورونا يا سي الكنبوري.
و شكرًا
المساجد مغلقة بدون تهوية ستؤدي إلى كوارث
ونسي أنه في زمن الصحابة منعت إقامة الصلاة في المساجد ابان موجة الطاعون التي انتشرت في مكة والمدينة . والصحابة انفسهم بقو في منازلهم ولم يبرحوها حتى انقشع الوباء لأن الدين يجيز اغلاق المساجد في حال كان ذلك يشكل خطرا على ارواح الناس . ولا تلقو بأنفسكم إلى التهلكة .
لكن العقل العاطفي لا يقبل بالحقائق مهما كانت ولو كانت من كتاب الله نفسه .
شعب يمارس كل أنواع الرديلة والفحشاء والمعاصي والشعوذة 24/24 ساعة. وفي المساء يطالب بفتح المساجد . والسلفيون يستغلون جهل وغباء الناس لكسب ققاعدة اجتماعية وسياسية لأغراض جهنمية لا يعلمها إلا الله .
غريب تأمر هذا الشعب المنافق .
شعوب العالم سلمت بالأمر وقبلت به لانه في مصلحتها إلا عندنا . طلب منه احترام التباعد الاجتماعي فلم يفعل . طلب منها تنظيف يديه فلم يفعل . طلب منه عدم الخروج الا للحاجة فتسلل . طلب منه عدم السفر فلم يستمع فتسلل عبر الغابات والدواوير . شعب ورث الجهل فأصبح أخطر من كورونا بجهله هذا .
لقد تم الاجهاز على كل ما يحدد هوية الامة,بدءا من اللغة الى الثقافة و القيم الاخلاقية و المجتمعية,وضرب التعليم والتشكيك في اعلامها اهمال تاريخها و لم يبقى الا الدين لتنسلخ منه ونصبح امة ممسوخة,ستختفي من الوجود,الا ان يتغمدنا الله برحمته,
كل الانشطة التي سبق لها ان منعت لا يمكن القيام بها بشكل اخر باستثناء الصلاة يمكن تاديتها في البيت.
اخيرا اظهر جزء مهم من المغاربة عدم احترامهم للقواعد الاحترازية