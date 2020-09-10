24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3607:0413:2916:5819:4521:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. لعلج يدعو إلى التعايش مع جائحة "كورونا" وترميم خسائر الاقتصاد (5.00)

  2. الحكومة تُصادق على تمديد استفادة متضررين من "أموال كورونا" (5.00)

  3. المناصب تفجر صراعات الأحزاب في جماعة الرباط (5.00)

  4. سلا تعيش أجواء "الحجر الصحي" بعد ارتفاع الإصابات بـ "كورونا" (5.00)

  5. اجتهاد في خطة إدماج الأمازيغية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | مغاربة يدعون إلى إعادة فتح جميع المساجد لإقامة صلوات الجمعة

مغاربة يدعون إلى إعادة فتح جميع المساجد لإقامة صلوات الجمعة

مغاربة يدعون إلى إعادة فتح جميع المساجد لإقامة صلوات الجمعة
هسبريس - وائل بورشاشن
الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:00

مع فتح الكثير من المرافق التجارية والأسواق أبوابها، واستئناف الدخول المدرسي حضوريا في مجموعة مِن مدن المملكة، تنتشر على صفحات موقع التواصل الاجتماعيّ "فيسبوك" تعبيرات تنتقد استمرار إغلاق كثيرٍ من المساجد، على الرغم من انتشار أدوات الوقاية الصحية وإمكان التّباعد الجسديّ.

وانتشرت على صفحات "فيسبوك"، في الشّهر الأخير، تدوينات ومقالات تستنكر استمرار إغلاق كثير من المساجد، واستمرار عدم إقامة صلاة الجمعة، منذ ما يقرب ستّة أشهر، خاصّة بعد استئناف مجموعة من المرافق اشتغالها، مع احترام تدابير الاحتراز للحدّ من انتشار جائحة "كورونا"؛ وهي التّعبيرات التي زادت بعد الدّخول المدرسيّ، مطلَع الأسبوع الجاري.

وكانت وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلامية قد أعلنت، في الـ15 من شهر يوليوز الماضي، "إعادة فتح المساجد تدريجيا في مجموع التراب الوطني لأداء الصلوات الخمس"، باستثناء صلاة الجمعة، مع "مراعاة الحالة الوبائية المحلية، وشروط المراقبة الصحية التي ستدبّرها لجان محلية بأبواب المساجد".

وكتب إدريس الكنبوري، الباحث في الجماعات الإسلامية والفكر الإسلاميّ، أن استمرار إغلاق الكثير من المساجد "أمر مخيف"؛ فـ"لَم يحصل أن تعطلت صلاة الجماعة في المغرب أو في بلد إسلامي كل هذا الوقت منذ نزول الوحي على النبي محمد في غار حراء قبل 15 قرنا"، ثمّ زاد: "مصدر الخوف أن يزداد البلاء. لقد أغلقنا المساجد خوفا من البلاء، ونخشى أن نفرّ من البلاء إلى الابتلاء".

ويضيف الباحث: "كان يمكن أن يكون الدّخول المدرسي درسا لنا كبلد مسلم؛ فالوزارة تقول إنها أعدت كل الاحتياطات بالنسبة للتعليم الحضوري، ولكن ألم يكن الأولى إعداد نفس الاحتياطات بالنسبة للصلاة الحضورية؟ هل نحن واثقون من التزام مئات الآلاف من التلاميذ في المدارس مثلا وهم صغار، ولكن لا نثق في عشرات الآلاف من المصلين في المساجد وهم كبار ناضجون أحرى أن يتخذوا الاحتياطات؟".

في هذا السياق يقول إدريس الكنبوري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنّه سبق أن كتب حول مشروعية الإجراءات الصحية التي أقرَّتها الدّولة، بإغلاق المساجد، مِن أجل الوقاية، في إطار اختصاصات المجلس العلميّ الأعلى، قبل أن يستدرك قائلا: "هذا التّحليل كان صحيحا في فترة معيَّنة، والآن لا".

ويذكر المتحدّث أنّ في الفترة الراهنة "تشتغل المقاهي والمطاعم والشواطئ، وهو ما يتحدّث عنه النّاس، كما نرى الآن صور المدارس والأقسام التي يتكدّس فيها التلاميذ، وهم يدرسون لساعات، في حين يصلّي النّاس عشرَ دقائق ويذهبون إلى حال سبيلهم".

ويزيد الكنبوري: "الحكومة أقرّت إجراءات حمائيّة في أمور أخرى، ونسيت المساجد. وباعتباري باحثا، أرى أنّ هذا يقلّل من هيبة الدّولة لدى النّاس، ويقلّل من جدّيتها، فيقولون: الدولة تعطي الأولوية لأمور لها علاقة بالتّدبير اليوميّ، وتترك المساجد على هذا الحال".

ويشدّد الكنبوري في تصريحه على ضرورة أخذ هذه المستجدّات "بعين الاعتبار"، ثُمَّ يضيف: "إغلاق المساجد كان مشروعا في الفترة الماضية، أمّا الآن فلم يَعُد مشروعا، ومن يتعلّل بالعلل الصحية يجانب الصّواب".

تجدر الإشارة إلى أنّ الوزارة الوصية على تدبير الشّأن الديني بالمملكة قد شدّدت، في بلاغها السّابقِ ذكرُه، على "وجوب حرص المصلّين في المسجد على إجراءات الوقاية، ولا سيما وضع الكمامات ومراعاة التباعد بمسافة متر ونصف المتر بين شخص وشخص، وتجنُّب التجمّع داخل المسجد، قبل الصلاة وبعدها، وتجنّب المصافحة والازدحام، ولا سيما عند الخروج"، مع "ضرورة تعقيم اليدين بمحلول متوفّر بباب المسجد وقياسِ الحرارة مِن طرف شخص مكلَّف، والحرص على استعمال السجادات الخاصّة"، علما أنّ المرافق الصحية للمساجد سيستمرّ إغلاقُها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (70)

1 - سميرة الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:04
تلك المساجد المفتوحة أصلا لا يذهب إليها أي أحد، إذا لم تصدقوني زوروا المساجد، ما يهم الناس يوم الجمعة هو الكسكس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-81
2 - MAROCAIN الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:04
في الفترة الراهنة "تشتغل المقاهي والمطاعم ، وهو ما يتحدّث عنه النّاس، كما نرى الآن صور المدارس والأقسام التي يتكدّس فيها التلاميذ، وهم يدرسون لساعات، في حين يصلّي النّاس عشرَ دقائق ويذهبون إلى حال سبيلهم".
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
43
3 - هشام الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:05
والله انه لشئ يعجز اللسان عن وصفه. المساجد مغلقة .وما فتح منها لا تقام فيه صلاة الجمعة. وكان الاولى فتحها واقامة الجمعة فيها خير من فتح الشواطي والمقاهي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
58
4 - بوصحابة محمد الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:06
إنه لمن الخزي أن تفتح مقاهي وملاهي وشواطىء في حين بيوت الله مغلقة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
57
5 - immad الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:06
للاسف الشديد الجانب الروحي مغيب في ظل الجائحة ...لايمكن اغفال دور الدعاء والصلاة والتقرب من الله في جلاء الجائحة باذن الله ...قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
6 - visiteur الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:06
بارك علينا البيران أو الحمامات،.!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
7 - hassan الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:07
يا رب أغثنا برحمتك وفرج كربتنا مع هذا الوباء اللعين يا رب يا رب. وأفتح بيوتك لإقامة الصلوات الخمس وأنزل رحمتك الواسعة يا رب.واشف كل مريض واحم أموات المسلمين أمين أمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
8 - منة الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:08
اللهم ارفع عنا هذا البلاء يا رب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
9 - visiteur الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:09
الناس مامنظمينش خصوصا يوم الجمعة عند دخول أو الخروج من المسجد كثرث الزحام والتدافع .وحنا ماشي بحال الدول الأخرين الي حالين حتا يوم الجمعة وهما منظمين أما حنا خاص العسكر اكون عند أبوب المساجد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-28
10 - visiteur الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:10
نعم يجب فتح المساجد متل مافتحت المدارس و مرافق أخرى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
11 - المتتع الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:11
من هذا المنبر اقول للذين يطلبوو فتح المساجد مقارنة بالدخول المدرسي والمقاهي والمتاحر عن اي دخول مدرسي تتحدثون هل هناك دخول مدرسي ابناؤنا قيل لهم ارجعوا الى دياركم بكل من تارودانت سلا الرباط الدار البيضاء طنجة راجعوا عدد الحالات اليونية بالدار البيضاء الصلاة مقبولة ولو في الخلاء * المخافظة غلى الابدان خير من المحافظة على الاديان*
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-25
12 - ميمون الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:11
مرحبا هاد الناس مابغوش التجارة مع الله خلوها مشو التجارة مع الشيطان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
13 - عبد البر الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:12
اتمنى من العلمانيين والغير المسلمين الا يعلقوا على ها الموضوع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
14 - visiteur الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:12
يجب فتح المساجد حرام عليكم سياسة فاشلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
15 - noredine الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:14
نحن مع فتح المساجد للصلوات بما فيها الجمعة اصلا كلشي مفتوح المرض كيتفشي في أماكن كتيرة القهوة حتى 8 في المناطق الموبؤة (جهة الدارالبيضاء ....) المساجد اماكن العبادة ماشي اللهو اصلا حتى حد مكيتكلم كيفاش غادة تنقز كورونا .الله يهديهم أو صافي قهرونا بهدا القرارات لي في الغالب ديالها لا علاقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
16 - Salhi الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:14
يسدو قهاوي و مساجد وجامعات و مدارس...يخليو غير الأنشطة الضرورية للاقتصاد حتى لا تكون كارثة فوق كارثة...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
17 - الرباطي الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:15
والله هادشي حرام بعض الدقائق في المسجد هي من ستسهم في انتشار المرض وفي المقابل لا حرج من التجمع لساعات في الشواطئ والأسواق والمقاهي !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
18 - said الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:15
vous n'etes pas capables de respecter rien de rien partout ni distances, ni port de masques, ni hygiène.. et vous voulez qu'on vous ouvre les mosquèes! avec votre ignorance allarmante que vous croyer que juste etre en mosquèe c'est comme dans un lieu sacrè et protegè par defaut donc pas besoin de se proteger ca sera une catastrophe
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
19 - صيحة في واد الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:15
هم يفكرون في إغلاق المساجد المتواجدة بالأحياء الخاضعة للحجر الصحي. فبالاحرى ان يستمعوا لنداء فتح كل المساجد وإقامة صلاة الجمعة...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
20 - محمد الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:16
كيف تنتظر ان يرفع عنك الوباء وانت تمنع صلاة الجمعة اكثر من ستة اشهر ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
21 - visiteur الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:16
نعم نريد فتح المساجد يوم الجمعة في وجه المؤمنين او ان. المسجد لم يدفع اي ضريبة او تكلفة شهرية لذا يجب إغلاقه لماذا المقاهي و المطاعم و غيرها ..... مفتوحة لأنها تدفع التكلفة الشهرية و الضريبة زيد و زيد .... تحت شعار نريد فتح المساجد يوم الجمعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
22 - اسماعيل مول التعليق الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:18
"كان يمكن أن يكون الدّخول المدرسي درسا لنا كبلد مسلم؛ فالوزارة تقول إنها أعدت كل الاحتياطات بالنسبة للتعليم الحضوري، ولكن ألم يكن الأولى إعداد نفس الاحتياطات بالنسبة للصلاة الحضورية؟"

المجتمع لي كيشوف بلي الصلاة اهم من القراية عمرو يتقدم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
23 - ça fait peur الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:18
حالة الوبائية اليوم في المغرب لا تسمح لقيام الصلاة الجمعة في المساجد والا تيصبح العدد الحلات مضروب في ثلاتة او اربعة و خصوصا عند المسنين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
24 - احمد الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:19
يخافون من كورونا ولا يخشون الله...لو كنا حقا دولة مسلمة لما بقيت المساجد على هذه الحالة إلى الآن والشواطى والمقاهي ووو مفتوحة وتقترف فيها كل أنواع السيئات...يجب على الحكومة ان تفتح جميع المساجد وترخص لصلاة الجمعة(طبعا بتطبيق الإجراءات الاحترازية) لانه لحد الان ومنذ فتحها المساجد آمنة ولم تسجل فيها اصابات... اتقوا الله في انفسكم وفينا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
25 - عزيز الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:19
من اختار أن يرمي بنفسه إلى التهلكة فليفعل...
افتحوا المساجد واسمحوا لمن أراد أن ينتحر أن يفعل...
فكل محاولات التوعية لم تنفع معهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
26 - وطني الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:21
و لنستعد اذن لموجة جديدة من الكورونا يأتي بعدها الطوفان الذي سيعصف بالاخضر و اليابس من شعبنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
27 - كلام معقول الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:21
لماذا حرم المصلون من المساجد. ماذنبهم. رغم ان كلشي مفتوح. خليو الناس تصلي ف المساجد وتسمع الخطب. اوا بركا. بزااف. لازم الأمن الروحي. اش هاد الكوارث كل نهار منسمعو ونقرقرو على الانتحار والاغتصاب والقتل. الاستاذ الكنبوري كلامه معقول. ياك التباعد كاين بين المصلين. التعقيم موجود ف المساجد. المصلون بالغين راشيدين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
28 - abdo الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:21
افتحو المساجد مصداقية الدولة لدى الشيوخ و الناس البسطاء تتلاشى يوم بعد يوم بسسب استناء المساجد من اجراءات التخفيف.فكيف بالشباب والمثقفين ’
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
29 - أحرميم محمد الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:22
لو كانت المساجد تؤدي الضريبة لفتحت أبوابها مع المعامل ولاكن لأنها لا تؤدي ضريبة ولا تملأ الجيوب الخفية فستبقا أبوابها مغلقة في بلد الإسلام و المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
30 - مواطن غيور1 الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:22
السلام عليكم
المقاهي وسائل النقل الشواطء الشركات .... ممتلئة عن آخرها، و كأن الفيروس لا ينتقل منها.
حتى أضحية العيد تم الترخيص لها "لغاية في نفس يعقوب"
" وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ" صدق الله العظيم.
المساجد سبحان الله أصبحت خطرا على المجتمع، و هي التي ستنشر الفيروس في المجتمع!؟؟،؟
افتحوا المساجد فربما يرحمنا الله بدعائه و استغفاره.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
31 - karim الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:23
سلام: فتحت المقاهي و المسابح و الاسواق و ثركت المساجد التي اصلا شبه فارغة في صلوات الاربع اذا استتنينا يوم الجمعة فاي مفارقة هذه يا حكومة العدالة والتنمية لمصالحكم الله يخد فكم الحق الله المستعان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
32 - مستغرب الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:23
لاتقلقو ستكون تلك هي الخطوة القادمة اذا ما طالبت الصين بتمديد فترة التجارب السريرية على اللقاح اتعجب من بلد نزل بثقله واغلق الحدود واقر الحجر الصحي في زمن كانت الاصابات لاتتعدى المئة واليوم ونحن نتخطى الالفين اصابة يوميا والوفايات تتجاوز العشرين نعود للحياة بشكل طبيعي وكانهم لا يعرفون مستوى الجهل في بلدنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
33 - abdou الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:24
فتحت بعض المساجد وأنا من روادها إلى أنني عدم الإلتزام اابعض لا من الرواد ولا المسؤولين في الباب يتير الإنتباه . يأتي شخص حامل كمامة بشكل خاطيء وبجد البواب حامل المساءل الموصى دون ٱستعمالها ما الجدوى من هذه التوصيات إن لم تفعل بصرامة وخاصة في المساجد هناك مسنين وأصحاب الأمراض المزمنة ولا يمكن هنا المقارنة مع الأسواق أو المدارس. نعم يجب الإهتمام بالشعاءر الربانية وهي من أولى الأولويات في المقابل إلإلتزام بالتوصيات وبصرامة وخاصة من المسؤولين في أبواب المساجد .خاصة التراخي واضح جدا . الكمامات بشكل خاطيء وعدم قياس الحرارة والتعقيم .لم إدا هذه التوصيات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
34 - طنجاوي الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:24
والله اما بقينا فاهمين والو فهاد لبلاد، كأننا نعيش في شبه دولة؟
الدعوة بكم نالله ياحكومة العار، الفقيه اللي كنا كنستناو باراكتو دخل للجامع ببلاغتو، وجوه النحس المغاربة كاملين كيدعيوا فيكم،الدعوة بكم نالله حتى بيوت الله تشكيكم،لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله هو نعم الوكيل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
35 - مقيم بألمانيا الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:25
نحن الحمد لله نصلي بشكل عادي و كل شيء على مايرام و لله الحمد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
36 - متابع الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:26
لا أفهم ولا أتفهم سلوكات البعض..كلما ارتفعت الإصابات والوفيات بسبب كورونا كلما ارتفعت وتعالت الأصوات بضرورة فتح ما تبقى من المساجد مع إقامة صلاة الجمعة.عجييييب.لم تتعال هذه الأصوات بهذه الحدة لما كانت الإصابات لا تتجاوز المائة والوفيات عشرة عند بداية انتشار الفيروس.ليعلم هؤلاء أنه لا تخلو مدينة إلا وبها مساجد مفتوحة،وليعلموا أيضا أنه لا يمكن تصور منع مصلين من دخول مسجد ممتلئ عن آخره.وليعلموا أن كل مسجد تغلقه السلطات المحلية (هي التي تكلفت بفتح المساجد وفق الحالة الوبائية)بسبب انتشار كورونا إلا ويتم فتح مسجد بديل.هل الصلاة في المنزل غير جائزة وغير مقبولة إلا إذا أديت في المسجد.لا تحملوا الموضوع أكبر من طاقته..أبواب الخير في الدنيا كثيرة،وتذكروا ما جاء في كتاب الله "وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصّدق وأكن من الصالحين" .ولم يقل لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصلي.فالصلاة لا تنفع الغير..سارعوا إلى الخيرات.جلالة الملك لم يستبعد أن نعود إلى الحجر الصحي ونحن نسير في الاتجاه المعاكس.الدعاء برفع البلاء ليس مشروطا أن يكون في المسجد.رجاء.اتقوا الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
37 - الحسين الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:26
هناك جيهات.من المملكة وخاصة القرى لم يدخل إليها الوباء رغم ذللك .اغلقت مساجدهم
لاصلاةزالجماعة ولاالجمعة .
وفي المقابل فتحت الحانات والخمارات والشواطىء.والأسواق الممتازة وغيرها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
38 - عزيز الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:26
من اختار أن يرمي بنفسه إلى التهلكة فليفعل...
افتحوا المساجد واسمحوا لمن أراد أن ينتحر أن يفعل...
فكل محاولات التوعية لم تنفع معهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
39 - فريد الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:27
تتكلمون بصفة المغاربة بدون وجه حق انا كمغربي لا أطالب بفتح المساجد في وجود هذه الأزمة الله موجود في كل مكان ليس في المساجد فقط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
40 - Karim الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:29
يموت الاغبياء في الدول المتخلفة بسبب التهور في السياقة والتهور في طريقة الاكل و الآن في الاستخفاف بالوباء. انه الانتقاء الطبيعي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
41 - حمد الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:30
الابغيتو الانتحار الجماعي رآه الإيمان ماشي في الجامع رآه في قلوب الجياع حرمة المومن اعظم عند الله من بيت الله الحرام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
42 - متتبع الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:30
هذه كلمة حق فيجب أن تفتح المساجد ولا يمكن تقديم أعذار الحالة الوبائية أو الاحتياط كذريعة أ/ام فتح كل الفضاءات و المرافق الأخرى بما في ذلك المؤسسات التعليمية التي تشكل خطرا أكبر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
43 - البوهالي الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:31
المسجد في المغرب لا يؤدي دوره المطلوب منه والدين في بلدنا عموما مسيس والفقهاء والخطباء والعلماء مقيدون ولا يستطيعون التحزث بحرية ويكفي على سبيل المثال (لو أن الإمام سلم تسليمتين) لأوقفوه عن مهامه مع أنه لم يخالف الشرع..... إبقاؤها مغلوقة خير من فتحها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
44 - Driss الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:32
الدولة سمحت بفتح ا فقط الأماكن الاقتصادية لان العديد من الناس متضررين و لا يمكن الدولة أن تؤدي أجور العمال المصرحين في ص ض ا . اما بالنسبة المؤسسات التعليمية فإن تقدم الدولة مرتبط بذاته المؤسسات لان تكون جيل المستقبل و لا يمكن أن نقفل المؤسسات التعليمية إلى ما لا نهاية في انتظار القضاء على كورونا. اما بالنسبة للمساجد فإن إغلاقها أو فتحها لن يؤثر على اقتصاد البلد أو مستقبله لان العبادة مسألة شخصية يمكن أن يقوم بها الإنسان في منزله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
45 - عمي الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:32
دابا الجامع كتمشيليه متلقاش فيه عشرة اديال الناس.الجمعة كدلك ماغاديش اتكون عامرة.وليني ضرورية للتوعية حيث كاينين شي ناس كيخافوا من لفقيه اكثر من المخزن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
46 - محمد المحجوب الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:32
اظن ان السيد الكنبوري معاه الحق الله يجازيه و ان شاء الله نسمعو خبار زوينة على المساجد قريبا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
47 - Mika الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:33
كلام غير مقبول و خالي من المسؤولية من السيد الكنبوري، الذي على ما يبدو لم يستوعب بعد مذا خطورة هذا الوباء.
لنكن واقعيين و صرحاء مع أنفسنا. كيف يمكن أقام صلاة الجماعة دون إغلاق الصفوف لكي لا يمر الشيطان بين المصلين كما جاء في امهات الكتب الإسلامية او دون السلام باليد على المصلين بعد نهاية الصلاة.
السيد الكنبوري يدافع و كما عودنا على كل من هو ديني بطريق تفكيره الغير الللينة و الثابتة.
و للتركيز فقط، لقد ألغيت العمرة و الحج و يتم يوميا تعقيم بيت الله من كورونا يا سي الكنبوري.
و شكرًا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
48 - visiteur الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:34
الفيروس موجود فقط في المساجد التي هي بيوت الله ولا يوجد في الأسواق والشواطئ والمقاهي والملاهي اللهم إن هذا لمنكر...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
49 - الفقيه عبد العزيز الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:35
لا يمكن ذلك في ظل ارتفاع عدد الإصابات والموتى
المساجد مغلقة بدون تهوية ستؤدي إلى كوارث
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
50 - DRG الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:36
إن الهدف الطاعن الذي يقر إلزامية اغلاق المساجد ليس هو الحماية الصحية بالدرجة الأولى، وليس كذالك كون الالغاء الصلاة ومنع صلاة الجمعة حاجزا يمنع الوباء من الانتشار وتفشي، وإنما لأن المساجد لا تملك مصادر مادية لها تأثيرها العميق على عجلة الاقتصاد الوطني، فلو كان الأمر كذلك لكانت فتحت المساجد او انها لم تكن قد اغلقت من قبل فهي في المرحلة الراهنة لا زالت مغلقة نضرا القيود المضروبة على تلك التي تم فتحها، وتبقى صلاة الجمعة رمزا من رموز أمة الإسلام حثى وان أراد بعضهم طمس حقيقتها، فإن لصلاة الجماعة والجمعة رب حميهما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
51 - حقيقة الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:36
هذا ما نسميه التغريد خارج السرب. اغلب المغاربة مسلمون لكن ما تطلبونه لا يستقيم. أغلبية العجزة هم من يعمرون المساجد وفتح المساجد كالحكم عليهم مسبقا بالموت بكورونا لانهم جميعا يؤمنون بما يسمى القضاء والقدر ولو كتب لهم الموت بكورونا لن يغير شيء ذلك الخ من الأفكار الخاطئة. الدين ما هايهربش لكن حياة آباءنا واجدادنا مهمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
52 - متسائل الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:37
ما راي المفكر الاسلامي في غسل اليدين بالكحول للتعقيم عند دخول المسجد للصلات ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
53 - متتبع الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:37
ولا احد يدعو لافتتاح المستشفيات و المدارس شعب يعيش بعقلية القرن 6 .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
54 - Abdou67 الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:38
كلام منطقي ومعقول وهذا امر لا نقاش فيه..،لكن الذي يجب ان يعرفه الجميع ان كورونا استعملت لمحاربة الدين والحد من انتشاره ،لكن الله يرد على ذلك بقوله تعالى ( ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين...)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
55 - DFC الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:39
هنالك من الحمقى من يعتقد ان هذه الإجراءات تستهدف الإسلام . ونسي أن العالم بأسره أغلق دور العبادة بوذية ومسيحية ويعهودية وهندوسية ووثنية ......
ونسي أنه في زمن الصحابة منعت إقامة الصلاة في المساجد ابان موجة الطاعون التي انتشرت في مكة والمدينة . والصحابة انفسهم بقو في منازلهم ولم يبرحوها حتى انقشع الوباء لأن الدين يجيز اغلاق المساجد في حال كان ذلك يشكل خطرا على ارواح الناس . ولا تلقو بأنفسكم إلى التهلكة .
لكن العقل العاطفي لا يقبل بالحقائق مهما كانت ولو كانت من كتاب الله نفسه .
شعب يمارس كل أنواع الرديلة والفحشاء والمعاصي والشعوذة 24/24 ساعة. وفي المساء يطالب بفتح المساجد . والسلفيون يستغلون جهل وغباء الناس لكسب ققاعدة اجتماعية وسياسية لأغراض جهنمية لا يعلمها إلا الله .
غريب تأمر هذا الشعب المنافق .
شعوب العالم سلمت بالأمر وقبلت به لانه في مصلحتها إلا عندنا . طلب منه احترام التباعد الاجتماعي فلم يفعل . طلب منها تنظيف يديه فلم يفعل . طلب منه عدم الخروج الا للحاجة فتسلل . طلب منه عدم السفر فلم يستمع فتسلل عبر الغابات والدواوير . شعب ورث الجهل فأصبح أخطر من كورونا بجهله هذا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
56 - ان كنت ناسي افكرك الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:40
كيف يعقل ان الحافلات مكتظة"الواقف كثر من الجالس",و المقاهي مملوءة عن اخرها,و يملئ فضائها دخان السجائر,و المساجد معظمها مقفولة,و يصلى في من فتح منها بالتباعد و الكمامات و السجادة الخاصة,
لقد تم الاجهاز على كل ما يحدد هوية الامة,بدءا من اللغة الى الثقافة و القيم الاخلاقية و المجتمعية,وضرب التعليم والتشكيك في اعلامها اهمال تاريخها و لم يبقى الا الدين لتنسلخ منه ونصبح امة ممسوخة,ستختفي من الوجود,الا ان يتغمدنا الله برحمته,
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
57 - عبد الله الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:41
إعادة فتح جميع المساجد سيجعل أعداد المصلين تقل بكل مسجد وسيكون أكثر أمانا مما هو عليه الآن. دعاء الصالحين من هذه الأمة هو ما يحفظنا جميعا . نرجو من الله أن يرفع عنا البلاء وأن يهدينا للخير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
58 - agzennay الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:41
ما خصنا بو الجوامع كل واحد إصلي فالدار ديالو...جميع المغاربة تايطالبوا بالمدارس و الحقوق ديالهوم...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
59 - ابن عربي الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:42
اعتقد ان الطرح مقلوب. الامور في العالم وفي المغرب كذلك ربما قد تسير في اتخاذ القرارات الصعبة.
كل الانشطة التي سبق لها ان منعت لا يمكن القيام بها بشكل اخر باستثناء الصلاة يمكن تاديتها في البيت.
اخيرا اظهر جزء مهم من المغاربة عدم احترامهم للقواعد الاحترازية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
60 - Oujdi الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:42
الشواطئ ممتلئة والمقاهي والمطاعم وغيرها ممتلئة عن آخرها طوال النهار والمساجد مغلقة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
61 - عبد العظيم.... الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:43
غريب امر بعض المفتين...هؤلاء الذين يدعون تفقههم ومعرفتهم بكل امور الدين...الدين يؤكد على ان لاتلقوا بانفسكم الى التهلكة وهؤلاء عكس هذه التعاليم ويؤولون و...الركوع والحضور في فضاءات مغلقة يضاعف مخاطر الاصابة بالوباء والله اعلم بالسرائروخبايا النفس ...العبادة روح وايمان وان يعلم الله في قلوب خيرا يوتيكم خيرا...كفى من المزايدات والنوايا السيئة والناس سواسية في الدين....ودعوة عاهل البلاد الى التريت ومجاهدة النفس صادرة عن تبصر وحكمة واخلاص...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
62 - abderrahim الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:43
تغييب العقل والمنطق ليس في مصلحة المواطن ، لان الفيروس لا يعترف بغباء الاديان او المقدس كيفما كان .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
63 - عادل الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:43
مرجان زحام آلاف الناس في وقت واحد والمساجد مقفلة انتظروا غضب الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
64 - نصيحة لوجه الله الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:45
واش نتوما دابا مستقمين، ماخاصكم غير الصلاة؟ سيرو حتى تستاقمو في جميع الأمور إوا ديك الساعة عاد نفكرو في الصلاة. ياك مايسحابكم بأن الصلاة بوحدها غدي تدخلكم للجنة؟ أبدا أبدا أبدا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
65 - السلام عليكم الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:45
ليس هناك مكان في المغرب تحترم فيه قواعد السلامة والتدابير الاحترازية من وباء كورونا مثل المساجد.فيها يتم الالتزام بالتباعد وقياس الحرارة والتعقيم والسكوت والصمت لا سلام ولا كلام بين المصلين تؤدي الشعيرة وتخرج من الباب الى المنزل ولن تلج المسجد بدون كمامة ولا سجادة حتى ولو كنت من ساكني الحي وجار المسجد عكس المرافق والإدارات الأخرى حيث تبقى التدابير ناقصة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
66 - youssef الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:46
الى متى سيستمر غلق المساجد. لماذا فتحت المقاهي و الشواطئ و الملاهي الليلة. هل توجد كورونا الا في المساجد. الا تخشونا غضب الله ؟؟؟!!! توبوا الى الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
67 - hypocrite الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:46
شعب النفاق .اين اثر الايمان في تصرفاتكم ومعاملاتكم وسلوككم هي بقات فالجوامع اتحلو .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
68 - حسن1 الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:47
بلا شك أن اللوبي العلماني المتحكم يلعب بالنار حين يتلاعب بمشاعر المسلمين بإغلاق أقدس المقدسات،فإغلاق المساجد أصلا خط أحمر،وقد يقتضي الأمر تنظيمها واتخاذ احتياطات لأزمة للوقاية من الوباء ،أما إغلاقها هكذا بشكل عام أو جزئ فهو اعتداء خطير على مقدسات البلد الإسلامي، بل ولا يحق لأحد أن يغلقها ولو لصلاة واحدة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
69 - كريم الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:48
فيروس كورونا خدعة و مؤامرة على الدين وإسلام يريدون إضعاف مسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
70 - Lamine الخميس 10 شتنبر 2020 - 12:48
يجب بل من الضروري فتح بيوت الله على غرار دول إسلامية، لايعقل أن يتم فتح جميع المرافق والفضاءات باستثناء المساجد، فهذا ضرب لهويتنا الإسلامية.فالمرجو من المسؤولين على الأقل مناقشة إمكانية فتحها من عدمها .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 70 | عرض: 1 - 70

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.