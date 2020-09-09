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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 2157 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 2157 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 2157 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 2157 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 77878 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2060286 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 26 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1453 حالة.

وتم التأكد من 2484 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 59723 .

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (55)

1 - يونسيف الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:07
الاصابات متدبدبة من يوم لاخر ..وشكاوي المءات من تاخير التحاليل وهو من بعض اسباب الحالات الحرجة..وهناك تساءل اخر هل البرتوكول الصحي الذي اعتمد سابقا تغير فقد كان يمر خمس ايام ونجد حالة واحدة وفاةفقط ..وهل التدابير الاحترازية فعالة كاغلاق المقاهي الثامنة ليلا كما حصل في مقهى بسلا الذي اعتبر الامس مكان موبوءا..وعلى المدارس المكتظة على سبيل المثال كما صور في مكناس..هناك لخبطة فما علينا الا ان نحموا انفسنا والا حكمنا على انفسنا الهلاك اللهم اللطف
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53
2 - البوهالي الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:10
هنيئا لنا بالألفين الثانية وإننا في الطريق الصحيح لنبدأ عد الآلاف يوميا
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-4
3 - Maroc الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:11
ياربي السلامة اش هدشي ليولينا كنسمعوه دبا ولينة غير بالألفين، الله يدير شي تأويل ديال الخير أو صافي
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34
4 - أين الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:11
أليس غريبا أن نتمنى الآن أن تسجل أرقاما مثل التي سجلت في للا ميمونة
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25
5 - YasYassino الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:11
يومين او ثلاثة و سنتجاوز الصين من حيث عدد الحالات، و الحكومة لازالت تتخذ نفس قرارات الاغلاق التي لم تجدي نفعا، سوى الضرر المادي الذي تلحقه بالمواطن البسيط
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48
6 - عمي الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:11
اللقاح اللي كانت عوالة اعليه منظمة الصحة اتبث فشله.لم يبقا لكم الا الحل الافريقي.المناعة الجماعية وانساو الهم ينساكم.
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36
7 - سكفاندري الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:12
اقترب المغرب من تجاوز التنين الصيني في عدد الإصابات. هههه عبي يابا المغرب يتطور ولكن بثبات.
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-10
8 - Abdou RABAT far الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:12
نجحنا بشهادة التاريخ وشهادة العالم ......جملة تاريخية للعثماني زيادة على القراراات الليلية العشواءية
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80
9 - أبو أمير الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:12
هذا ما جنته علينا الحكومة وما جنينا نحن على أحد !!!
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21
10 - مواطن الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:12
لا زعما راكم مسيطرين على الحالة الوبائية واش أعباد الله كل نهار تتزاد الحالات واش هادي هي الاستراتيجية الله يحفظ مازال مبدات الدراسة الفعلية و شوفوا النتيجة 2100 في انتظار الحلقة القادمة من مسلسل الدخول المدرسي
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20
11 - miya الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:12
لاحول ولا قوة الا بالله.لو كانت هد نسبة الشفاء الكبيرة بدون إصابات...كون قطعنا شوط كبير....الله يرفع عنا هاد الوباء
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17
12 - Kamal الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:13
كورنا اجتاحت العالم كله علينا ان نفعل مافعله يونس غليه السلام وندعو بالدعاء لااله الاانت سبحانك اني كنت من الظالمين علينا ان نتصالح مع الله وان نصل ارحامنا ان نتصدق على الفقراء والمساكين فارحمو اهل الارض يرحمكم من في السماء
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68
13 - CONSTAT! الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:13
Bravo Al Ma7kouma !!!

Dans 3 jours On va dépasser l'Algérie dans les nombres de morts du Corona!

Et maintenant On le dépasse (Eux ils la dépassent) de plus que 30000 cas infectés!

Je n'aime pas trop les algériens! Mais bon je constate que leur président n'a pas envoyé trop d'aide au Liban ni aux pays africains! (Pas d'envoi d'hôpitaux sophistiqués au Liban ni en Afrique,ect)

Je trouve que les algériens sont, malgré tout, plus chanceux avec leur régime que les 'marocains'!!!,
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-35
14 - ali الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:14
نريد عدد الحالات الحرجة
يمكن وضع المعلومات في جدول لسهولة القراءة.
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10
15 - محمد الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:14
اللهم اطف بنا .ما رأي وزير التربية الوطنية فيما يحصل .هل فعلا كانت قراراته صائبة؟هل نجح الدخول المدرسي؟؟هل المدارس مستعدة لاستقبال التلاميد؟؟هل وسائل التعقيم و الكمامات متوفرة ؟؟
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17
16 - Mjid الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:15
استغرب وآلله العضيم وأرجو من الله أن يعلنوا شفاء 40000000 مغربي
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7
17 - السكرتح الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:16
كانظن هاد 2000 مغاديش نشوفوها بزاف.
ديريكت 3000
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11
18 - bouchra الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:16
ها قد وصلنا ل 2000,لتبرير تمديد حالة الطوارئ واغلاق المدارس،بالامس خرجت فرأيت الأزقة تعج بالاطفال،الاحرى ان يكونوا في المدارس وليس فالازقة يلعبون،عن اي تعليم عن بعد يتحدثون؟وما الهدف من اغلاق المدارس والمساجد؟والشوارع والاسواق والحدائق تعج بالناس.....
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11
19 - كورونا بالعبار الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:17
فهم تصطا الاسابيع لي فاتت كانو يتصابو 1000 و كي تشافا 1000 بالتوازي دبا ملي دخلنا ف 2000 غادي يوالي يتشفا 2000 و ملي نوصلو 3000 غادي تشافا 3000 و هي غادية، كورونا ديال العبار هادي
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6
20 - جمال الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:17
الله يلطف بنا ياربي واعباد الله وحكومة والو ودخلونا كاملين واحد 15 يوم واخا حنا مقسحين وميخرج حتى حد في هذا المدة من غير الصحة والأمن ومن بعد تكون سياسة مشددة ديال الوقاية والتباعد ودحر المخالفين وباركة علينا من هذا الفيلم ديال الخليع.
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9
21 - الألفية الثالثة الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:17
دخلنا في الألفية الثالثة. وبوادر الألفية الرابعة على الأبواب..
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0
22 - الحمد لله على كل حال الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:17
اللهم إرفع عنا الوباء
مشكلتنا الكبيرة أننا نخاف من كورونا أكثر مما نخاف من رب كورونا
الخوف أخطر من كورونا وغيرها
يجب علينا القضاء على الفيروس الأكبر والأخطر وهو الوزراء وأعوانهم النصابون الذين ينهبون في ميزانية الدولة حتى تركوا شبابها بدون عمل ومستشفياتها بدون تجهيز و.... و.....
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3
23 - said الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:17
التزموا بقواعد النظافة وعدم الاختلاط والابتعاد عن التجمعات واحترام المسافة المسموح بها فكل شيء أصبح وارد يجب علينا جميعا إن نقف في محاربة هذا الوباء والكل يتحمل المسؤولية لامن بعيد أو من قريب ونسأل الله أن يرحمنا ويرفع عنا هذا الوباء الفتاك
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1
24 - جمال الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:18
السؤال الذي يجب ان تجيب عليه اللجنة العلمية ووزارة الصحة:
اذا كان المعدل اليومي للوفيات منذ شهر و نصف هو 40 وفاة من مجموع الحالات الحرجة اليومي اللذي هو 200 فإن نسبة الاماتة بمرض كورونا هو %20 وهذا المعدل اليومي يفوق بكثير معدل الوفيات بالمقارنة مع الأمراض الأخرى .
اذن الحجر الصحي حاليا اصبح ضروريا وفتح الاقتصاد و المدارس سيزيد لا قدر الله من رفع عدد الوفيا خصوصا مع النقص المهول للأطر الطبية و كذلك المعدات الطبية .
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-4
25 - محمد مداني الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:18
معالي وزير الصحة قلت الوضع الوباءي متحكم فيه كيف سوف تكون النتيجة إذا لم نتحكم في الجاءحة، لما تقولون ما لا تفعلون بهذا التصريح الشعب يشعر بأن الوزارة لا دراية لها بالوضع في المملكة ولا علم لها بما يجري في مستشفيات المملكة
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2
26 - عبد الله الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:18
هادا هو التقرير لي قالتو الصحة بانه الحالات غادي تنخفض؟؟ كان العكس مازالت في ارتفاع وسترتفع مع الدخول المدرسي .اما عن امتحانات الجامعة ستكون كارثة كبرى يجب تاجيلها او الغائها..لا اقتصاد لنا ولا شركات كبرى بالحجم الكبير التي ستتضرر ادن الحل الوحيد للخروج من هده الكارثة هو الرجوع الى الحجر الشامل و الكلي بسرامة ..شهرين او 3 و سنقضي على هده الارقام المرتفعة والتي تتزايد مع مرور الوقت..اتحدى كل من قالوا بان كورونا ستنخفض اصابتها بدون حجر صحي كااامل مستحيل.
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0
27 - الحفيقة العلمية الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:19
الاكيد إن الفيروس لن يختفي من الطبيعة ولن ينفع معه لا الحجر ولا طوارئ صحية وسترتفع الإصابات مع دخول الخريف لذا يحب التعايش ووضع الكمامة فقط وتستمر الحياة عادية في إنتظار تلقيح .ولكل آجل كتاب.
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4
28 - هشام متسائل الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:19
77878 حالة مؤكدة يعني فتنا الإمارات وقريبا سنتفوق على الصين في نهاية الأسبوع
الفرق هو أن المغرب يسارع الزمن لتسلق ترتيب الإصابات
وعلى الأقل عنده ترتيب زوين
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2
29 - Rachid الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:21
العثماني ناجح
نجحنا بنجاح في فتح الاقتصاد
وسننجح بنجاح في الدخول المدرسي
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1
30 - الحسن الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:21
خاص الحجر الصحي على كلشي وخاص تكون سنة بيضاء للتلاميد هادا هو الحل ا
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2
31 - نيشان الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:21
2157 حالة في 42 ساعة لأن المواطن غير مسؤول ؟ .. و عملية الدخول المدرسي كانت ناجحة !؟
سننتظر أسبوعين لنشاهذ القفزة الصاروخية لعدد الحالات ..و سببها سيكون الأطفال التلاميذ الغير مسؤولين ، أليس كذلك؟
لا حول و لا قوة إلا بالله .
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2
32 - yassmin الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:22
Aout دوزناه ب 1000 حالة
ودابا septmbre 2000
تبارك الله على الكفاءات لي فالحكومة يوصلو ل10000حالة فالنهار كالك نجاحنا فكبح الجائحة
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-1
33 - Naima الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:22
بدون تعليق.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
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3
34 - متسامح الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:22
الحمد لله والشكر لله.
عدد الوفيات في إنخفاض وعدد المتعافين في تصاعد
وأما المصابين فكلهم سيتاعفون بإذن الله.
لابد يا مغاربة من الحيطة والحذر والنظافة و التزام مسافة الأمانة. من فضلكم قليل من العقلانية والتريث وسنخرج منها سالمين بإذن الله. الفرج قريب كونوا متفائلين ولا تقنطوا من رحمة الله.
اللهم أعن كل من يسهر ويتعب من أجل مصلحة هذا الوطن .واللهم اهدي كل من يبخل عن هذا الوطن. نطلب من الله العلي القدير ان يجمع شمل المغاربة .ملكا وشعبا وحكومة فيما يرضي الله.
لا خوف على المغاربة تحت شعارنا الخالد الله الوطن الملك.
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-3
35 - الخيط الأبيض من الخيط الاسود الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:22
انتهى زمن الكدب !
انتهى زمن الضحك من الاخرين !
استهزءنا من إيران و مصر و الجزائر و .....
أين هم الان ، و أين هو المغرب؟
هدا هو حجمنا الحقيقي ، بل يوجد من يشكك في هتهي الارقام.
الارقام الصحيحة أكثر بكثير من المعلن بها.
الفقر في المغرب أكبر بكثير من الارقام الصحيحة.
الامية في المغرب أكثر بكثير من الارقام الصحيحة ...
و الفاهم يفهم صاحبو .
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4
36 - Simonjk الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:23
على ما يبدو سنصاب جميعا اجلا ام عاجلا
اللهم ارفع عنا الوباء
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0
37 - متشائم الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:23
استعدوا لتوديع أحبائكم!!! لا شيء آخر يمكن انتظاره لأن لا شيء يتغير في القرارات وأيضا في سلوكات المواطنين. نحن نغرق الآن...هي مسألة وقت فقط....وداعا!
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-3
38 - MAROCAIN الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:23
on a besoin de savoir ou il y a plus de cas pour précaution, il faut dire sbata ou sidi maarouf ou oualfa, ca permet de mieux cerner le pb
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2
39 - أبوبكر الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:23
الحمد لله على كل حال هده الدنيا دار إبتلاء لادار إستواء
ليختبر الله سبحانه قوة إيماننا
اللهم اغننا بالافتقار اليك
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5
40 - عبدالحليم. القنيطري. العلامة الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:23
ياربي. السلامة. الله. يحفض. بلدنا. من. هادا. الوباء. يجب. اعادة. الحجر. الصحي. بالصرامة. لمدة. 15يوما.
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-1
41 - Mohammed Smahi الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:23
الموجة الثانية من الفيروس جاءت متزامنة مع رفع الحجر الصحي, فمع رفعه زاد استهتار عدد هام من المواطنين, الامر الذي احدث ارتفاعا في عدد الحالات المصابة,والذي ادى الى ارتفاع الحالات الحرجة.
نسأل الله تعالى ان يرفع عنا هذا البلاء,وان يشفى مرضانا, ويرحم موتانا
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2
42 - بجتري الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:24
عند كل مباراة كرة قدم يقوم بمسح طبي فيعتر علي 7 او 10 لاعبين مصابين مع العلم انهم لا تضهر عليهم اعراض المرض بمعني اد قمنا بمسح طبي لجميع المغاربة في نفس الوقت قد نصل الي نسبة 30% من المغاربة مصابين .انا لا أتمنى هدا لكن هدا ما تعلمنا من درس الاحصاء اننا ناخد عينات و الفرق هي العينات التى تمتل المدن. اللهم إحفظ هدا البلد واطفالنا هي اكبدنا تمشي فوق الأرض.
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2
43 - Ram mell الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:25
لقد نجحنا بشهادة الجميع ؟؟؟؟ النجاح في الوصول الى الالاف يوميا
ختامها كورونا مع حكومة الوهم و الكذب والتباهي بالاشياء التي تعد اساسية وبديهية .
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3
44 - Abdel الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:26
ديرو الحجر الصحي اهنيو القضية را هاد شي بزاف ازايدها بحلان الحدود
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0
45 - Massinissa الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:27
Au numéro 13
تم تسجيل 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلن اليوم الأربعاء المنطق الرسمي للجنة رصد و متابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 47216 حالة.

كما تم تسجيل 10 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1581.
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1
46 - youcef الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:27
الخريف على الابواب وما زلنا في الموجة الأولى لها المصيبة .الحكومة و الدولة ربحت على الاقل 5اشهر .صبرنا وصحينا بها في الحجر و التعليم كان لزاما عليها في تلك الفترة ان تهيء لما نحن عليه الان .لكن ما لوحض هو التخبط واتباع منهجية دول اخرى .بمعنا الله معنا التسونامي جاي جاي لا مشفى لا مدرسة لا صحة لا اجر لا عمل وهم يجمعون الديون والمساعدات ووو و في الا خير المواطن هو سبب المشكل ......اه او الصناديق اين هم؟؟؟..
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1
47 - شتاء الاسود الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:27
الشتاء القادم سيكون الأسوأ في تاريخ الأوبئة المغرب بسبب الدراسة
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-2
48 - حسين عمري الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:27
لا محيد عن حجر صحي جديد المرض ينتشر بسرعة...الله يلطف وصافي
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1
49 - Ilias الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:29
لك الله يا بلدي الحبيب! الله يحفض لمغاربة كاملين من هاد لمصيبة ديال كورونا
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5
50 - fidèl marocain الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:31
وسوف نرى آلاف الإصابات يوميا مع الدخول المدرسي الحضوري .كان لزاما إقرار الدراسة عن بعد .أن الحكومة يجب أن تستقيل لأنها تتسبب بالزيادة المهولة للاصابات بسبب قراراتها الخاطئة
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0
51 - ابادي الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:33
كولها إلغي بلغاه. يوما ما ستعرفون الحقيقة. عن كوفيد 19.
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-1
52 - أسئلة مواطن مستهلك الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:34
زيادة على تسجيل الحالات الجديدة،، زيادة مقابلة في ثمن الخضر :الطماطم سبعة دراهم مقابل درهمين في وقت الحجر الصحي. النساء يرجعن بقففهن فارغة لارتفاع المهول للخضر.

جاء في الأثر أن الناس في زمن الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - جاؤوا إليه وقالوا:
نشتكي إليك غلاء اللحم فسعّره لنا، فقال: أرخصوه أنتم؟
فقالوا: نحن نشتكي غلاء السعر واللحم عند الجزارين، ونحن أصحاب الحاجة فتقول: أرخصوه أنتم؟ فقالوا: وهل نملكه حتى نرخصه؟ وكيف نرخصه وهو ليس في أيدينا؟ فقال قولته الرائعة: اتركوه لهم.
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53 - HASSAN الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:35
البروتوكول الو٩يد الذي اصبحت تطبقه الدولة هو سد وحل
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1
54 - عتيق من صفرو الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:39
أيها المسؤولون أن الحافلات ممتلءة بالركاب والثمن مضاعف والمراقبة الأمنية موجودة لكنها لاتتدخل.
هذا مشهد يومي من صفرو في الحافلات التي تربطها مع باقي النواحي.
كما أن الازدحامات في كل مكان بمدينة صفرو وكان شيء لا يهدد حياة المواطنين.
وللأسف السلطات تتعمد تغماض العينين وكأنها تريد
جر البلاد إلى الأسوأ .
المغرب يعاني والشعب لا يبالي والمسؤولون يدفعونه عمدا إلى التهلكة. فرغم الاجور المرتفعة والتعويضات المتنوعة فمعظم المغاربة الذين يتحملون المناصب في سلالم الدولة لا يقدمون خيرا لهذا البلد.
هذه حكاية صراع بلد مع فيروس كورينة.
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0
55 - youcef الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:40
لقد تم بنجاح المصادقه على اللقاح covidmar الدي عملت عليه مجموعة من العلماء و الباحثين المغاربة في مركز الابحاث الفيروسات وخلصة جمع التقارير انه فعال مضمون وبدون اتار جانبية .كما ان الطلبيات عليه قد تمت من امريكا و الصين و روسيا وكل الدول .ولعدم كشف اسرار القاح انه تقرر أن كلا مقدم سوف يتكفل بتاقيح دولة .
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