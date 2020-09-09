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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 2157 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 2157 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 77878 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2060286 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 26 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1453 حالة.
وتم التأكد من 2484 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 59723 .
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (55)
Dans 3 jours On va dépasser l'Algérie dans les nombres de morts du Corona!
Et maintenant On le dépasse (Eux ils la dépassent) de plus que 30000 cas infectés!
Je n'aime pas trop les algériens! Mais bon je constate que leur président n'a pas envoyé trop d'aide au Liban ni aux pays africains! (Pas d'envoi d'hôpitaux sophistiqués au Liban ni en Afrique,ect)
Je trouve que les algériens sont, malgré tout, plus chanceux avec leur régime que les 'marocains'!!!,
يمكن وضع المعلومات في جدول لسهولة القراءة.
ديريكت 3000
مشكلتنا الكبيرة أننا نخاف من كورونا أكثر مما نخاف من رب كورونا
الخوف أخطر من كورونا وغيرها
يجب علينا القضاء على الفيروس الأكبر والأخطر وهو الوزراء وأعوانهم النصابون الذين ينهبون في ميزانية الدولة حتى تركوا شبابها بدون عمل ومستشفياتها بدون تجهيز و.... و.....
اذا كان المعدل اليومي للوفيات منذ شهر و نصف هو 40 وفاة من مجموع الحالات الحرجة اليومي اللذي هو 200 فإن نسبة الاماتة بمرض كورونا هو %20 وهذا المعدل اليومي يفوق بكثير معدل الوفيات بالمقارنة مع الأمراض الأخرى .
اذن الحجر الصحي حاليا اصبح ضروريا وفتح الاقتصاد و المدارس سيزيد لا قدر الله من رفع عدد الوفيا خصوصا مع النقص المهول للأطر الطبية و كذلك المعدات الطبية .
الفرق هو أن المغرب يسارع الزمن لتسلق ترتيب الإصابات
وعلى الأقل عنده ترتيب زوين
نجحنا بنجاح في فتح الاقتصاد
وسننجح بنجاح في الدخول المدرسي
سننتظر أسبوعين لنشاهذ القفزة الصاروخية لعدد الحالات ..و سببها سيكون الأطفال التلاميذ الغير مسؤولين ، أليس كذلك؟
لا حول و لا قوة إلا بالله .
ودابا septmbre 2000
تبارك الله على الكفاءات لي فالحكومة يوصلو ل10000حالة فالنهار كالك نجاحنا فكبح الجائحة
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
عدد الوفيات في إنخفاض وعدد المتعافين في تصاعد
وأما المصابين فكلهم سيتاعفون بإذن الله.
لابد يا مغاربة من الحيطة والحذر والنظافة و التزام مسافة الأمانة. من فضلكم قليل من العقلانية والتريث وسنخرج منها سالمين بإذن الله. الفرج قريب كونوا متفائلين ولا تقنطوا من رحمة الله.
اللهم أعن كل من يسهر ويتعب من أجل مصلحة هذا الوطن .واللهم اهدي كل من يبخل عن هذا الوطن. نطلب من الله العلي القدير ان يجمع شمل المغاربة .ملكا وشعبا وحكومة فيما يرضي الله.
لا خوف على المغاربة تحت شعارنا الخالد الله الوطن الملك.
انتهى زمن الضحك من الاخرين !
استهزءنا من إيران و مصر و الجزائر و .....
أين هم الان ، و أين هو المغرب؟
هدا هو حجمنا الحقيقي ، بل يوجد من يشكك في هتهي الارقام.
الارقام الصحيحة أكثر بكثير من المعلن بها.
الفقر في المغرب أكبر بكثير من الارقام الصحيحة.
الامية في المغرب أكثر بكثير من الارقام الصحيحة ...
و الفاهم يفهم صاحبو .
اللهم ارفع عنا الوباء
ليختبر الله سبحانه قوة إيماننا
اللهم اغننا بالافتقار اليك
نسأل الله تعالى ان يرفع عنا هذا البلاء,وان يشفى مرضانا, ويرحم موتانا
ختامها كورونا مع حكومة الوهم و الكذب والتباهي بالاشياء التي تعد اساسية وبديهية .
تم تسجيل 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلن اليوم الأربعاء المنطق الرسمي للجنة رصد و متابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 47216 حالة.
كما تم تسجيل 10 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1581.
جاء في الأثر أن الناس في زمن الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - جاؤوا إليه وقالوا:
نشتكي إليك غلاء اللحم فسعّره لنا، فقال: أرخصوه أنتم؟
فقالوا: نحن نشتكي غلاء السعر واللحم عند الجزارين، ونحن أصحاب الحاجة فتقول: أرخصوه أنتم؟ فقالوا: وهل نملكه حتى نرخصه؟ وكيف نرخصه وهو ليس في أيدينا؟ فقال قولته الرائعة: اتركوه لهم.
هذا مشهد يومي من صفرو في الحافلات التي تربطها مع باقي النواحي.
كما أن الازدحامات في كل مكان بمدينة صفرو وكان شيء لا يهدد حياة المواطنين.
وللأسف السلطات تتعمد تغماض العينين وكأنها تريد
جر البلاد إلى الأسوأ .
المغرب يعاني والشعب لا يبالي والمسؤولون يدفعونه عمدا إلى التهلكة. فرغم الاجور المرتفعة والتعويضات المتنوعة فمعظم المغاربة الذين يتحملون المناصب في سلالم الدولة لا يقدمون خيرا لهذا البلد.
هذه حكاية صراع بلد مع فيروس كورينة.