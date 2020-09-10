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الرئيسية | مجتمع | أفواج تلاميذ التعليم الخاص تحرج طاقة الاستيعاب بالمدارس العمومية

أفواج تلاميذ التعليم الخاص تحرج طاقة الاستيعاب بالمدارس العمومية

أفواج تلاميذ التعليم الخاص تحرج طاقة الاستيعاب بالمدارس العمومية
هسبريس - محمد لديب
الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:00

ساهمت التأثيرات السلبية لتفشي فيروس كورونا على القوة الشرائية للمواطنين في اختيار فئة عريضة من آباء وأولياء أمور التلاميذ نقل أبنائهم من المدارس الخصوصية صوب المؤسسات التعليمية العمومية.

ودفع هذا التوجه إلى إثارة حفيظة أصحاب المؤسسات التعليمية الخصوصية، الذين يخشون من تأثر مشاريعهم التعليمية الخاصة بشكل متزايد، بعد أن اضطر قسم كبير منهم إلى تقليص مبالغ الأقساط الشهرية خلال السنة الماضية، عقب اعتماد التدريس عن بعد ابتداء من شهر مارس الماضي.

وقال فؤاد بنشقرون، رئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، إن هناك ما يناهز مليونا و200 ألف تلميذ يتابعون تعليمهم بالمدارس الخصوصية، ويستفيدون من خدمات بيداغوجية في المستوى المطلوب.

وأضاف بنشقرون في تصريح لهسبريس قائلا: "لقد قامت مجموعة كبيرة من المدارس الخاصة باقتناء منصات رقمية تتيح توفير خدمة تعليمية عن بعد جيدة، تأخذ بعين الاعتبار جودة الدروس والمتابعة الحثيثة، في انتظار تحسن الحالة الوبائية وسماح الوزارة الوصية بعودة الدروس الحضورية".

وأقدمت مجموعة من المدارس الخصوصية على توجيه مراسلات رسمية تدعو فيها الجهات الحكومية الوصية إلى وقف نزيف مغادرة التلاميذ للمؤسسات التعليمية التابعة للقطاع الخاص، بسبب انعكاس ذلك على مستقبل هذه المؤسسات.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب أن "هناك إشكالات كبيرة أصبحت تطرح نفسها بحدة، فإلى جانب كون المؤسسات الخاصة تجد نفسها وقد تم التخلي عنها، مما يدفع بها إلى الإفلاس، نجد أن مسألة انتقال جزء من 1.2 مليون تلميذ إلى المدارس العمومية يطرح إشكالا كبيرا بدوره، خاصة وأن جل المدارس العمومية تشهد اكتظاظا كبيرا، سواء تلك الموجودة في المجال الحضري أو شبه الحضري أو القروي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مافيا الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:09
السلام عليكم يجب تأجيل الدخول المدرسي و تسقيف الأسعار مثل ماهو موجود في مراكز الفحص التقني للسيارات اللي الثمن ديالها موحد في المغرب مع العلم أن ملاكها خواص. الحل الثاني يبقى هو المقاطعة حنا عارفين أن يصعب مقاطعة التعليم والصحة ولكن لابد من فهم بعض الأمور الدولة تلهث وراء المسثمرين لأنهم كايجيبوا للدولة عملة صعبة زائد أنهم تايخلقو فرص شغل يبقى المقاطعة لابد أنها تكون مقاطعة المستثمرين الأجانب لأنه بكل بساطة هاد المسثمرين حكوماتهم واقفا في ظهرهم وإذا تم مقاطعتهم من طرف الشعب و إعلان أن السبب "ليس ضدا فيهم" فهم مرحب بهم بل لأن الدولة لاتريد حل مشكل القطاع الخاص في التعليم و الصحة سوف يعرفون أن ليس لهم ذنب في المقاطعة و سوف يبدأون بتهديد الدولة بسحب إستثماراتهم بسبب أخطاء و غباء الحكومة و هنا الدولة ستكون مجبرة على التدخل السريع لإنقاد الإستثمارات و إنقاد سمعتها على المستوى الدولي لتتجنب فضيحة أن المستثمرين هربوا من المغرب بسبب مشكل ليس لهم دخل فيه. وهادشي علاش الحكومة حاولت تعمل قانون تكميم الأفواه 22.20 المرجو النشر وشكرا.
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37
2 - غسان الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:10
على ما يبدو فإن الدولة مازالة غادا في واحد المخطط جهنمي سميتو "إلغاء مجانية التعليم" عن طريق المراوغة في ملف التعليم الخصوصي. صراحة المرحلة الحالية مهمة للجميع لأنه يجب التضامن و الوقوف بجانب الأباء في هاذا المشكل. لأنه إلى ماتحلش هاد المشكل لابد أننا نعرفو أن الخطوة الجاية غادي تكون "إلغاء مجانية الصحة" كيفما كنشوفو فالقطاع الخاص في التعليم و الصحة داير في الناس مابغا أخطاء طبية بدون عقوبات سجنية و أثمنة فلكية لا تناسب القدرة الشرائية للمواطن.
هناك حل لهاد المشكل في نظري شخصيا أفضل أن الدولة تأمم هذه المدارس والمصحات الخاصة وتجعلها خاصة تابعة للدولة موجهة للفئة المتوسطة و الغنية ماديا ومداخيلها تتجه لوزارة التعليم والصحة وبهذه الطريقة الدولة يصبح عندها مدخول في التعليم والصحة فلوسي تمشي للدولة حسن من هاد المافيا.
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42
3 - معلم قديم الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:11
العالم باشر التعليم الحضوري في حين نجد والمتقاعسين يحرضون على عدم الالتحاق! لتعلقهم بلذات العطل المسترسلة ،هكذا هم المتعاقدون ألفناهم يكرهون العمل بشكل غريب. طوبى للمجدين المخلصين.
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-61
4 - خمخم الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:14
الفرصة من ذهب لدى الدولة أو الأكاديميات لفرض مبالغ مقبولة تؤديها الأسر الميسورة والمتوسطة من أجل تكوين وتجويد التعليم العمومي وكذلك لتحفيظ رجال التعليم
مثلا الى 200000 تلميذ أدى أولياؤهم 500 درهم كريم سنوي تعطينا 10 مليار سنتيم
وزيد وزيد. التعليم الخصوصي في بداية هاويته
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5 - مواطن مغربي الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:16
أصحاب التعليم الخصوصي و أطباء القطاع الخاص أنتم كلكم انتهازيين و تعيشون على حساب المواطن المغربي بامتصاص دمه لكن كورونا عرت على الوجه الحقيقي لكم فالتعليم و الصحة حق دستوري و بالمجان لكل مواطن فلا مكان للخصوصي
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6 - شاكر الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:18
الحل للمشكلة هو التعليم بالمجان بالمؤسسات الخصوصية إلى حين الخروج من الأزمة التي أحدثها كورونا . دون التملص من التضحية وتعتبرها سنة جفاف والتعويض من الله.
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7 - متتبع الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:18
إلى مزبلة التاريخ كورونا عرات الواقع كل واحد بان على حقيقتوا ومنهم هاد المدارس الخصوصية أنصح الأباء بإنتقال اولادهم إلى العمومي فالحمد لله هناك عدة اطر تسير دواليب الدولة تخرجت من المدرسة العمومية
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8 - خالد من المانيا الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:19
سماسرة التعليم و الصحة الى اين و الى متى سيضل المواطن المقهور محروما من التعليم و الصحة،ففي الدول التي تعترف بالمواطن تضمن التعليم المجاني و الصخة للجميع.
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9 - مغربي حر الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:20
بارك من لكدوب مكين لامنصات رقمية لاوالو ولا النفاق ا لسياسي بغيتي تقول بلي التعليم الخصوصي غادي مزيان الناس عاقوا اشافوا بلامتزور الحقائق
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10 - مواطن من المغرب الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:20
المدارس الحرة تصرفت بعنجهية مع أولياء التلاميذ. وهناك العديد من الآباء حولوا أبناءهم للمدرسة العمومية ليس بسبب ظرف مادي ولكن ضدا على تصرفات تلك الشركات التعليمية.. ليت أرباب تلك المؤسسات يأخذوا العبرة ويتعاملوا بالمنهج التعليمي لا الربحي
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14
11 - amaghrabi الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:21
اتفق مع المعلق رقم 2 ان التعليم العمومي حق لكل المغاربة وليس حق فقط وانما اجباري لكل اسرة ان ترسل طفلها الى المدرسة سواء خصوصي او عمومي ,ولكن ما لا افهمه من اخواني المغاربة الذين كانوا يرسلون اولادهم لسنوات الى المدرسة الخاصة ,غيروا الاتجاه في وقت حرج بحيث الوزارة استعملت الافواج للتخفيف من الازمة والتقليل من الاكتظاظ وفي هذا الوقت الصعب جاؤوا باطفالهم دفعة واحدة الى التعليم العمومي ,الا يستطيعون ان يصبروا على الثقل المادي فقط هذه السنة وبعدها فليسجلوا ابناءهم في المدرسة العمومية وبتفاهم مع المسؤولين في المدارس الحرة لينقلوا اولا دهم الى العمومي بدون اي اشكال ,والا فادفعوا مطالب وحقوق المدرسة الحرة وانقلوا اولادكم الى العمومي وقدموا الشكاية الى العدالة
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12 - Redouane الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:25
وأقدمت مجموعة من المدارس الخصوصية على توجيه مراسلات رسمية تدعو فيها الجهات الحكومية الوصية إلى وقف نزيف مغادرة التلاميذ للمؤسسات التعليمية التابعة للقطاع الخاص!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! لوبي التعليم الخاص سيغضب عليكم ايها المغاربة إن افطمتموه من امتصاص جيوبكم .
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13 - يا أسفاه الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:25
المدارس الخاصة في المغرب ماهي الى رباعة شفارة و محتلين كاياخدو فلوس الشعب، المفروض تدعيم التعليم الخاص لسبب بسيط هو انه الدخل الشهري لأكثر العائلات ضعيف او ضعيف جدا
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7
14 - تنغير الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:37
الله اجازيكم التعليم الخصوصي والتطبيب الخصوصي راه فك بزاف ديال المشاكل اهادوك لي استتمر في هدا المجالات في الوطن ديالهم غيورين على الوطن غير نقص من هدا الحقد بلا قيد راك حور لغتي العمومي سير ليه بغيتي الخصوصي سرليه هدوك لي خدامين في الخصوصي حتى هما اولاد الشعب خليهم استرزق كلشي لي عندنا في البلاد بغيتها الله أهديكم
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15 - عبد الناصر الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:37
منين المواطنين كيطلبو من وزارة التعليم تتدخل باش المدارس الخصوصية ينقصو شوية من الواجبات الشهرية و من ديك المبالغ الخيالية ديال واجب التسجيل و ديال fourniture scolaire، كتقول الوزارة :ما عندهاش الحق تفرض شي حاجة على المدارس الخصوصية.و الآن،منين بداو الناس يغادرون الخصوصي إلى المدارس العمومية،ناضو مالين الخصوصي كيطلبو من الوزارة توقيف هروب التلاميذ إلى العمومي .عجيب !!!!!!!!!!
الله يعطينا وجهكم،و الله ينعل لي ما يحشم.
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16 - مغربية الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:39
معلم قديم

انت لا معلم و لا هم يحزنون لان شخصا يشتغل بقطاع التعليم لن ينتقد القطاع الدي يشتغل به لدلك فغير اسم تعليقك و اقترح عليك "معقد من المتعاقدين "
تكون انسب لك و لها رنة و موسيقى للادان ثاني شئ المقال في وادي و انت في وادي آخر ثالث شئ نفس التعليق تعيد نشره مئات المرات و كأن رصيدك المعرفي جد محدود رابع شئ لن ياخد اصحاب القرار بكلامك لانه و بكل بساطة تافه
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17 - الطنز البنفسجي الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:40
اش فيها الى المدارس الخاصة خفضت الربح لخمسة فالمئة أو عشرة فالمئة.. فحدود الكفاف حتى تدوز الجائحة..؟
باراكا شحال من عام وانتوما كتربحو..
كيبقاو في غير الاساتذة والسائقين.. أما اصحاب المدارس ماعندهمش علاش يبقاو في اصلا.
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18 - حنان الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:40
..انا من الامهات اللي حولو ولادهم للعمومي بمشقة الانفس كتطلب ورقة المغادة للمدير بحال كطلبلو عينيه
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19 - أمازيغي عبدالله الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:40
لا تنتظروا الخير من مسيري البلد الطامعين والجشعين فهم في طريق خوصصة التعليم العمومي لإدخال مزيدا من الأموال ليوزعوها بريمات على أنفسهم .
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20 - Karam الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:40
آن الأوان لإعادة التعليم و الصحة الى مكانتهما الطبيعية ضمن أولويات الدولة، بدل ضربهما بالقطاع الخاص، فالمواطن المغربي كإنسان له الحق في تعليم جيد و تطبيب في المستوى ، بدل الترقيع الحالي.
و سبب ذلك يعود الى العقلية التي تسير بها البلاد التي تشبه عقلية الأب الذي لا ينفق على أهله و عياله و يعتبر ذلك اهدارا للمال، و في الوقت نفسه تراه غارقا في التركيز على العمل و القروض و ارضاء الاخرين بدل ارضاء أقرب المقربين. لكن يوما ما سينتفض ضده طال الزمن او قصر.
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21 - ام ام الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:45
كيف تطالب المدارس الخصوصية بإيقاف الانتقال خوفا من الإفلاس الم يعلم هؤلاء أن هناك العديد من المقاولات أعلنت إفلاسها بسبب جايحة كورونا وهناك أسر لا تجد قوة يومها لان الألوان توقفوا عن العمل كعامل المطاعم عمال الفنادق عمال في المطارات زيد او زيد
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22 - بحتري الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:47
السيد المعلم القديم ان كنت فعلا معلم . تقوم بعملية التعميم وتصدر احكام قيمة على المتعاقدين . هدا اسلوب سوقي. كم من معلم وموظف استفاد من سياسة المغربة بعد الاستقلال .بمعنى تقدر تفك الخط وتقر تخدم .
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23 - ابو توفيق الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:51
التعليم في بلادنا يسير بسرعتين تعليم بطيء ومتقادم وتقليدي تقدمه المدارس العمومية وتعليم سريع متجددوعصري توفره بعض المدارس الخصوصية وهذ ا من شأنه ان لايحقق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية ويزيد في تكريس الفوارق الطبقية وخلق طبقتين متصارعتين مما يهدد السام الاجتماعي فعلى مخططي السياسة التعليمية ببلادنا الاسراع باعطاء تعليم موحد للجميع لسد هذا الخلل وحل ازمة التعليم.
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24 - حرف جر الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:52
الى المتقاعسين. اذا رسمتم ومات ظميركم. وأصبحتم ترددون الخلصة طالعة طالعة. اللي بغا يقرأ يقرا. شغلو هذاك . الشعب من سيكون لكم بالمرصاد. اصلاح التعليم هو عدم ترسيمكم. لانه وخلاف لما تقولون عندما تكونون مرتاحين يعني مرسمين اقسم بالله ان عطاؤكم سينقص . الان كل من يشتغل متعاقدا. او استاذ مرسم متقاعسا . او له احد في العائلة في التعليم. ان يضع ديسلايك.
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25 - معلق الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:55
من محاسن كورونا أن جعلت أبناء المغاربة يدرسون عن بعد. وهذا حذا بالعديد من الآباء إلى نقل أبنائهم إلى المدرسة العمومية مما سيجعل الطلب على المدارس الخاصة منخفضا وبالتالي سترتفع جودتها عكس ما هو حاصل الآن.
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26 - معلم جديد الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:58
إلى معلم قديم، المتقاعس الكسول هو انت، لأنك "قديم" لم تعد صالحا للاستعمال كمادة طال أمدها وانتهت صلاحيتها. كفى من الكذب على الناس من أجل تشويه صورة التعليم.
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27 - amin amine الخميس 10 شتنبر 2020 - 16:00
الملاحض ان لا احد يضع الكمامة وخير دليل صاحبة المعقم .
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28 - Hajji الخميس 10 شتنبر 2020 - 16:04
ها قد وصلنا الى نهاية النفق المسدود لا التعليم العمومي يرقى للمستوى في حده الأدنى ولا التعليم الخصوصي يرقى لطموحات اباء التلاميذ التعليم بقطاعيه لا العام ولا الخاص ضربتو حتى هو جائحة أشد خطرا ونتائجها السلبية اكثر بقاء من كورونا
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29 - مواطن مغربي الخميس 10 شتنبر 2020 - 16:05
الموضوع أصعب مما نظن. فشل المنظومة التعليمية كان مطروحا منذ مدة. وبالتالي لوحظ أن المتضررين هما الآباء و الوطن. الآباء لأنهم يعانون ألم عدم القدرة على تمكين أبنائهم من جودة تعليمية مفقودة في بلدنا العزيز. وبالتالي المحظوظ منهم هو من تتوفر له ظروف الدراسة بالخارج (الدكتور السلاوي وكثيرون هم خير مثال).و الوطن لما ينهب من خيراته لتأدية أجور معلمين و المفتشين و اداريين يتقاضون مقابل النوم و المقاهي. تم يبحثون عن جيوب الآباء في ما يسمى دروس الدعم و التقوية. وما انتشارها في مجتمعنا إلا ذليل على فشل الأساتذة و المعلمين. لأنهم ان قاموا بتادية مهامهم بضمير ما احتاج معظم التلاميذ إلى الدعم.
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