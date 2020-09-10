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كُتّاب وآراء
أفواج تلاميذ التعليم الخاص تحرج طاقة الاستيعاب بالمدارس العمومية
ساهمت التأثيرات السلبية لتفشي فيروس كورونا على القوة الشرائية للمواطنين في اختيار فئة عريضة من آباء وأولياء أمور التلاميذ نقل أبنائهم من المدارس الخصوصية صوب المؤسسات التعليمية العمومية.
ودفع هذا التوجه إلى إثارة حفيظة أصحاب المؤسسات التعليمية الخصوصية، الذين يخشون من تأثر مشاريعهم التعليمية الخاصة بشكل متزايد، بعد أن اضطر قسم كبير منهم إلى تقليص مبالغ الأقساط الشهرية خلال السنة الماضية، عقب اعتماد التدريس عن بعد ابتداء من شهر مارس الماضي.
وقال فؤاد بنشقرون، رئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، إن هناك ما يناهز مليونا و200 ألف تلميذ يتابعون تعليمهم بالمدارس الخصوصية، ويستفيدون من خدمات بيداغوجية في المستوى المطلوب.
وأضاف بنشقرون في تصريح لهسبريس قائلا: "لقد قامت مجموعة كبيرة من المدارس الخاصة باقتناء منصات رقمية تتيح توفير خدمة تعليمية عن بعد جيدة، تأخذ بعين الاعتبار جودة الدروس والمتابعة الحثيثة، في انتظار تحسن الحالة الوبائية وسماح الوزارة الوصية بعودة الدروس الحضورية".
وأقدمت مجموعة من المدارس الخصوصية على توجيه مراسلات رسمية تدعو فيها الجهات الحكومية الوصية إلى وقف نزيف مغادرة التلاميذ للمؤسسات التعليمية التابعة للقطاع الخاص، بسبب انعكاس ذلك على مستقبل هذه المؤسسات.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب أن "هناك إشكالات كبيرة أصبحت تطرح نفسها بحدة، فإلى جانب كون المؤسسات الخاصة تجد نفسها وقد تم التخلي عنها، مما يدفع بها إلى الإفلاس، نجد أن مسألة انتقال جزء من 1.2 مليون تلميذ إلى المدارس العمومية يطرح إشكالا كبيرا بدوره، خاصة وأن جل المدارس العمومية تشهد اكتظاظا كبيرا، سواء تلك الموجودة في المجال الحضري أو شبه الحضري أو القروي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
هناك حل لهاد المشكل في نظري شخصيا أفضل أن الدولة تأمم هذه المدارس والمصحات الخاصة وتجعلها خاصة تابعة للدولة موجهة للفئة المتوسطة و الغنية ماديا ومداخيلها تتجه لوزارة التعليم والصحة وبهذه الطريقة الدولة يصبح عندها مدخول في التعليم والصحة فلوسي تمشي للدولة حسن من هاد المافيا.
مثلا الى 200000 تلميذ أدى أولياؤهم 500 درهم كريم سنوي تعطينا 10 مليار سنتيم
وزيد وزيد. التعليم الخصوصي في بداية هاويته
الله يعطينا وجهكم،و الله ينعل لي ما يحشم.
انت لا معلم و لا هم يحزنون لان شخصا يشتغل بقطاع التعليم لن ينتقد القطاع الدي يشتغل به لدلك فغير اسم تعليقك و اقترح عليك "معقد من المتعاقدين "
تكون انسب لك و لها رنة و موسيقى للادان ثاني شئ المقال في وادي و انت في وادي آخر ثالث شئ نفس التعليق تعيد نشره مئات المرات و كأن رصيدك المعرفي جد محدود رابع شئ لن ياخد اصحاب القرار بكلامك لانه و بكل بساطة تافه
باراكا شحال من عام وانتوما كتربحو..
كيبقاو في غير الاساتذة والسائقين.. أما اصحاب المدارس ماعندهمش علاش يبقاو في اصلا.
و سبب ذلك يعود الى العقلية التي تسير بها البلاد التي تشبه عقلية الأب الذي لا ينفق على أهله و عياله و يعتبر ذلك اهدارا للمال، و في الوقت نفسه تراه غارقا في التركيز على العمل و القروض و ارضاء الاخرين بدل ارضاء أقرب المقربين. لكن يوما ما سينتفض ضده طال الزمن او قصر.