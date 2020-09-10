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التفويج "يسجن التلاميذ داخل الأقسام" أمام غياب فسحة الاستراحة

التفويج "يسجن التلاميذ داخل الأقسام" أمام غياب فسحة الاستراحة
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 10 شتنبر 2020 - 09:00

مازال نمط التدريس الذي لجأت إليه وزارة التربية الوطنية خلال الموسم الدراسي الجاري يثير عددا من الإشكالات؛ ففي ما يتعلق بالتعليم الحضوري يتخوف أساتذة من أن يؤثر بقاء التلاميذ لساعات طوال داخل الأقسام على مردوديتهم وعلى نفسيتهم أيضا.

نظام التفويج الذي أقرته وزارة التربية الوطنية كحل لتجاوز مشكل الاكتظاظ في الأقسام، بعد اختيار ثمانين في المائة من أولياء التلاميذ التعليم الحضوري، سيجعل المتعلّمين يمكثون في الأقسام لمدة تزيد عن أربع ساعات دون مغادرتها خلال فترة الاستراحة.

هذا الخيار اعتبره مصطفى المودن، أستاذ التعليم الابتدائي بإقليم سيدي سليمان، قرارا غير موفق، مبرزا أن تلاميذ التعليم الابتدائي، من المستوى الأول إلى المستوى السادس، الذين سيلتحقون بالمدارس اليوم الخميس، سيمكثون داخل الأقسام لمدة خمس ساعات متواصلة.

ونبه المودن، في تصريح لهسبريس، إلى أن مكوث التلاميذ الصغار داخل الأقسام لمدة خمس ساعات، بعد حذف حصة الرياضة، سيؤثر عليهم من الناحية الصحية، ذاهبا إلى القول إن قضاء التلاميذ مدّة الاستراحة، التي لا تتعدى خمس عشرة دقيقة، داخل الأقسام، "ليس له أي معنى أو فائدة".

وأردف الإطار التربوي بأنّ المسؤولين عن الشأن التعليمي حذفوا حصتي التربية البدنية وأدمجوهما في الحيز الزمني الذي سيقضيه التلاميذ داخل الأقسام، مع إلغاء خروجهم إلى الساحة وقت الاستراحة، وزاد: "سيتم العمل بهذا النظام ابتداء من الخميس".

وفيما لم يستقرِّ قطار التعليم على سكته بشكل تام، بعد ثلاثة أيام من انطلاق الموسم الدراسي، يقوم الأساتذة بمرافعات لدى مسؤولي المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية من أجل تدبير أمثل للزمن المدرسي، بما لا يؤثر على مردودية التلاميذ، نظرا لطول مدة البقاء داخل الأقسام دون الاستفادة من فسحة خارجها.

ويرى مصطفى المودن أنه يمكن الاكتفاء بأربع ساعات بدل خمس في الظروف الحالية، "رغم أنها بدورها طويلة"، موضحا أن "تقسيم الصفوف إلى فوجين لتخفيف الاكتظاظ جعل كل فوج يحضر ثلاث مرات في الأسبوع، لمدة خمس ساعات في كل حصة دراسية، وهو زمن مرهق ولا يمكن أن تكون وراءه نتائج إيجابية، لأن الأمر متعلق بالكيف، وبدرجة تحمّل الطفل"، على حد تعبيره.

ولتجاوز هذا الإشكال، اقترح المودن التدريس ببيداغوجية الإدماج، إذ يمكن دمج عدة مواد في حصة واحدة، وزاد موضحا: "مثلا نشتغل على نص، ومن خلاله ندرس ما يتعلق باللغة والسلوك والتواصل والاجتماعيات...أما سجن التلميذ خمس ساعات بين الجدران فأعتبره خيارا غير مسؤول وغير صحي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - HICHAM الخميس 10 شتنبر 2020 - 09:08
خطة لجعلكم توافقون على التعليم عن بعد
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0
2 - المعقول الخميس 10 شتنبر 2020 - 09:14
كانو هاذ العام يقراو غي اللي ساقطين واللي ناجحين يتسناوهم وبذالك نكونو حاربنا كورونا وعبرنا على التضامن ديالنا هههههه
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-8
3 - ابو مريم الخميس 10 شتنبر 2020 - 09:15
جميل ان نقول ان خمس ساعات كثيرة و متعبة للتلاميذ لانهم لا يستفيدون من الاستراحة ، وان درجة التحمل و التركيز لدى التلاميد محدودة .لكن ان نقترح كحل تعويض خمس ساعات بأربع ساعات فنحن ندافع عن انفسنا وليس عن التلاميذ .لمادا لا نقترح مثلا الاستفاذة من حصة الاستراحة بالتناوب بين الاقسام لتفادي الاختلاط بالساحة ؟
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18
4 - bouthirit الخميس 10 شتنبر 2020 - 09:17
كم يولمني ان ارى تلك الفتاة الصغيرة البريئة مختنقة في عالمها . ماهو دنبها كي لا تعيش وتلقى ضروف احسن. بل اني ابكي على حال الصغار الدين نخنقهم اليوم بدون سبب . ونحاسبهم على الاوكسجين الرباني المنعوم به على البشرية على وجه الأرض. اين نصير واين تسيرون بالقافلة . نعلم جميعا انكم مجبرون على دلك من طرف اصحاب المصالح الكبار ،ولا كن ما لا تعلمون هو انكم تسيرون بالقافلة إلى الدمار وتسيرون بالأمور إلى الاسواء.
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2
5 - Issli الخميس 10 شتنبر 2020 - 09:18
المهم انك ستفتح بابا من الانتقادات الفارغة على رجال ونساء التعليم الجميع سيتهمك انك تريد الراحة فقط. يمكن اعتماد بعض الانشطة الترفيهية للتلاميذ بين ااحصص وابان فترة الاستراحة لكسر الروتين
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4
6 - FENANE الخميس 10 شتنبر 2020 - 09:19
انهم اذا لم يصابوا بالڤيروس ،هناك أعراض ستنجم عن سجنهم لمدة 5ساعات ،اعراض التنفس و الحساسية الجلدية والامراض النفسية ،انظر ايها الوزير المحترم المنوه و المشكور من الحكومة ،ابناؤنا ضاعوا سواءا بكورونا او سلبياتها.
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2
7 - أستاذ الخميس 10 شتنبر 2020 - 09:25
وفهمك لبداغوجيا الادماج مجانب للصواب وغير دقيق يا أستاذ المودن
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3
8 - عبدالحليم الخميس 10 شتنبر 2020 - 09:30
الاستراحة في الهواء الطلق وترك الحجرة تتنفس بدورها افضل من البقاء في القسم٠٠٠٠٠٠ليس لدينا لا خبراء صحة ولا خبراء تعليم٠٠٠٠٠كاينة وزارة الداخلية تفرق التجمعات وفقط٠٠٠٠
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4
9 - nour الخميس 10 شتنبر 2020 - 09:41
للمعلومة فقط ،التلاميذ سيظلون ملازمين لحجراتهم طوال فترة دراستهم الثباحية او المسائية حسب التفويج لكن تتخللها استراحة لكن داخل القسم وذلك تفاديا للاختلاط لاجل سلامة التلاميذ من هذا الوباء
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0
10 - هند الخميس 10 شتنبر 2020 - 09:47
خمسة ساعات ماعندها فاش ضرهم ، من بعد غايخرجو وغايتمشاو ويشمو الهواء، كاتبقى احسن بكثير من التعليم عن بعد، اللي اصلا التلاميذ كايبقاو 24 ساعة داخل المنازل ديالهم، يعني غايجلسو أكثر بكثير من 5 ساعات، مدرسة اولادي اكتفت ب3 ساعات ونصف وهي مدة غير كافية بثاثا للتحصيل الدراسي خلال اليوم، تساوي فقط نصف المدة العادية، ومع ذلك نحن سنؤدي المبلغ كاملا المدارس الخصوصية لا تتنازل على ذرة من حقها، وأولياء الأمور يتنازلون على كل حقوقهم
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11 - خبير الخميس 10 شتنبر 2020 - 09:48
كثرة المواد بدون فائدة مثلا الفنون التشكيلية و التربية الأسرية و التكنولوجيا و التربية الموسيقية هي مواد ثانوية كان الأجدر دمجها مع اللغة الأنجليزية لزيادة ساعات لغة العلم و بالتالي تقليص الكم الهائل من المواد......
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12 - صقر المغرب الأقصى الخميس 10 شتنبر 2020 - 09:48
انه جحيم حضوري لأطفالنا الصغار.

رعب كورونا وصرامة التدابير وكمامة تخنق ووووو.
هل ستبقى للطفل طاقة للتعلم
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13 - احمد الخميس 10 شتنبر 2020 - 09:48
التعليم الحضوري سيؤدي لبؤر وبائية لا قدر الله، التعليم عن بعد لا يضمن تكافؤ الفرص لأطفال الفقراء، الحل في نظري بدون فلسفة ولا تعقيدات هو سنة بيضاء حفاظا على الأرواح والعائلات، ما معنى أن يدرس ابني حضوريا، ويجلب المرض لأمه وتموت، لأعيش معه في مأساة وحسرة وندم بقية السنوات؟
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14 - Omar الخميس 10 شتنبر 2020 - 09:48
يا أخي نحاولو نكونو إيجابيين شي شوية، راه احنا فينا قوة الهضرة وقلة العمل...!
الوضعية الحالية في البلاد و خصوصا في بعض المناطق (إرتفاع الحالات المسجلة كوفيد وقلة الأسرة لإستقبال الحالات الحرجة، قلة الأطر الصحية وإنتهاكها في ضل العمل ليل نهار...)، لا خيار لنا ولمدارسنا إلا العمل بالأقسام المخففة ٥٠% والتفويج بدون إستراحة خارج القسم لتدريس و تعليم أبنائنا. للتذكير لست رجل تعليم، بل مجرد مواطن براكماتي، أحب أبنائي وأبناء وطني وأريد الخير للجميع. الدراسة عن بعد غير فعالة تماما في هاته المستويات الأولى من الإبتدائي حتى الثانوي. شكرا...
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6
15 - ملاحظ الخميس 10 شتنبر 2020 - 09:56
#يتخوف أساتذة من أن يؤثر بقاء التلاميذ لساعات طوال داخل الأقسام على مردوديتهم وعلى نفسيتهم أيضا.# متى كان يتخوف أستاذ على مردودية الاطفال؟ عجيب امر هذا الجيل من أساتذة " الكارتونيين".
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16 - mco الخميس 10 شتنبر 2020 - 10:01
أمزازي و أخنوش يبانولي غبرو ههههه. لماذا يا ترى !
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17 - Majid الخميس 10 شتنبر 2020 - 10:01
نفس الشيء في هولندا. بسبب التفويج ماكاين لعب ولا استراحة في الهواء الطلق. ولكن احسن بكثييييير من التعليم عن بعد الذي الغته هولندا وفي المغرب لا يستفيظ منه الا عدد قلييييل جدا من ابناء الاغنياء. تلميذ حي سيدي البرنوصي لايملك laptop ولا smartphone ولا wifi في المنزل فكيف يتعلم عن بعد. وتلميذ في جبال الاطلس ماعندو حتى الكهرباء
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18 - KARKIBBOU الخميس 10 شتنبر 2020 - 10:03
يعتبر البعض أن نظام التدريس ونمط التفويج قرارات وزارية غير موفقة ونحن كاباء نقول أن التعليم عن بعد غير متاح فعليا لأكثر من 80% من الأسر.
ونرفض سنة بيضاء ان لم تطرأ أسباب قاهرة تحتم ذالد . العالم بأسره لم يعطل التعليم ويتأقلم مع الوضع الوبائي بدون تهويل وباخد الاحتياطات اللازمة. عوض انتظار القرارات الرسمية ثم البحث عن العيوب بين طياتها ، ساهموا باقتراحات بديلة فيها فائدة لجميع الأطراف.
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19 - ait baha الخميس 10 شتنبر 2020 - 10:12
c'est la féte du mouton qui a causé la monté des cas positive une semaine aprés la féte la fléche du contamination a monté en fléche est il y'a des villes comme ouarzazate est errachidia qui avait 0 cas est aprés elaid la fléche est montéde plus de 200 contamination
bréve si j'étais premier ministre je poserai ma démission
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