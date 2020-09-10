24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3607:0413:2916:5819:4521:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مغاربة يدعون إلى إعادة فتح جميع المساجد لإقامة صلوات الجمعة (5.00)

  2. أفواج تلاميذ التعليم الخاص تحرج طاقة الاستيعاب بالمدارس العمومية (5.00)

  3. الحرب على الإرهاب .. الأمن يحبط صناعة أحزمة ناسفة تهدّد المغاربة (5.00)

  4. المغرب ضمن قائمة البلدان الأكثر أمانا للمسافرين (5.00)

  5. تدخل "ديستي" بمدينة تمارة (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | حموشي يرقي أمنيا أصيب خلال تفكيك خلية إرهابية

حموشي يرقي أمنيا أصيب خلال تفكيك خلية إرهابية

حموشي يرقي أمنيا أصيب خلال تفكيك خلية إرهابية
هسبريس من الرباط
الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:25

أعطى عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تعليماته من أجل ترقية استثنائية لعنصر من مجموعة التدخل السريع إلى رتبة أعلى، تعرض لاعتداء وإصابة بليغة خلال تفكيك الخلية الإرهابية بتيلفت، اليوم الخميس.

وستتكفل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وفق ما أورده مصدر أمني للجريدة الإلكترونية هسبريس، بجميع مصاريف التطبيب والاستشفاء والنقاهة.

وتندرج هذه الترقية الاستثنائية، في إطار العناية الخاصة التي تفردها المديرية لأسرة وجميع العاملين بالأمن، خصوصا المشتغلين في مجموعة التدخل السريع "GIR-DGST".

وقد أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، ضمن بلاغ له اليوم، تفكيك خلية إرهابية خلال عملية أمنية تمت بشكل متزامن بمدن طنجة وتيفلت وتمارة والصخيرات، وأسفرت عن توقيف خمسة متطرفين تتراوح أعمارهم ما بين 29 و43 سنة.

وأورد المكتب أن أحد المشتبه فيهم أبدى مقاومة عنيفة بمدينة تيفلت، محاولا تعريض عناصر التدخل السريع لاعتداء إرهابي، حيث أصاب أحدهم بجرح بليغ على مستوى الساعد باستعمال أداة حادة، قبل أن يتم توقيفه بعد إطلاق عيارات نارية وقنابل صوتية بشكل تحذيري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - سيمو السوسي الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:38
الله اشافيه يا رب و تحية كبيرة لهدا الضابط المغوار. و تحية لكل رجل امن يساهم في امن الوطن و المواطنين . و تبا لكل ارهابي جاهل يفكر في تخريب عدا البلد الدي ترعرعنا فيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
2 - عبدالله الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:46
تحية وتقدير لكل رجال الامن الساهرين على حماية الوطن و المواطنين من كل شر وسوء .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
3 - عبدو الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:50
نتمنى الشفاء العاجل لهذا الضابط و انصح المشككين في نجاعة التدخلات الأمنية الأستباقية ان يتذكروا ما فعله الارهابيون الجهلة في الفتاتين الاسكندنافيتين نواحي مراكش.تحية خاصة لرجال الامن و الدرك و كل من يسهر على حماية هذا الوطن الامن.اللهم قنا شرهم فكورونا تكفينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
4 - ف ك ي الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:50
ترفع لك القبعة سي حموشي الاجهزة الأخرى عندما يصاب احد عناصرها في اطار العمل تحال علا المعاش باجر جد بخس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
5 - salimy الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:53
طهورا انشاء الله الله اشافي ويعافي مبادرة طيبة الترقية والاهتمام هذا دافع ايجابي للاسر خاصة الامن واعانكم الله وسدد خطاكم وحفظكم من كل سوء وشكرا جزيلا لكم على كل المجهودات المشهود لكم بها والله اكثر امثالكم في جل القطاعات لسير قدما بهذ الوطن الحبيب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
6 - متقاعد الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:54
تحية تقدير وإجلال لرجل الأمن الذي عرظ حياته من أجل حماية الوطن والمواطنين!! وتحية لكل رجال الأمن بكل أطيافهم في مكافحة الإرهاب!!! والشكر والتقدير للسيد الحموشي الذي رقى استثناءيا رجل الأمن مع الاستشفاء والنقاهة!!!لا يجب التساهل مع كل من اراد استقرار وزعزعة امن هذا البلد الامين!!! فتحية مرة أخرى لرجال الحموشي على تفانيهم في خدمة الوطن!! يجب تحفيزهم واعانتهم مع عاءلاتهم لانهم يستحقون العطف من السيد الحموشي!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
7 - مغربي الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:54
شكرا لابطال الظل و لجميع الساهرين على حماية بلدنا الحبيب لن نوفيكم حقكم شكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
8 - lahnine ahmed الخميس 10 شتنبر 2020 - 15:55
سلام هده هي المواطنة الصادقة والإنسان لكيخدم هد لبلاد بصدق ونية كلام موجه للظابط الله اشافيه وكدلك كلام موجه إلى السيد الدي احبه في الله واعزه كثيرا الصادق السيد ااحموشي الله اعاونوا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.