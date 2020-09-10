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كُتّاب وآراء
حموشي يرقي أمنيا أصيب خلال تفكيك خلية إرهابية
أعطى عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تعليماته من أجل ترقية استثنائية لعنصر من مجموعة التدخل السريع إلى رتبة أعلى، تعرض لاعتداء وإصابة بليغة خلال تفكيك الخلية الإرهابية بتيلفت، اليوم الخميس.
وستتكفل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وفق ما أورده مصدر أمني للجريدة الإلكترونية هسبريس، بجميع مصاريف التطبيب والاستشفاء والنقاهة.
وتندرج هذه الترقية الاستثنائية، في إطار العناية الخاصة التي تفردها المديرية لأسرة وجميع العاملين بالأمن، خصوصا المشتغلين في مجموعة التدخل السريع "GIR-DGST".
وقد أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، ضمن بلاغ له اليوم، تفكيك خلية إرهابية خلال عملية أمنية تمت بشكل متزامن بمدن طنجة وتيفلت وتمارة والصخيرات، وأسفرت عن توقيف خمسة متطرفين تتراوح أعمارهم ما بين 29 و43 سنة.
وأورد المكتب أن أحد المشتبه فيهم أبدى مقاومة عنيفة بمدينة تيفلت، محاولا تعريض عناصر التدخل السريع لاعتداء إرهابي، حيث أصاب أحدهم بجرح بليغ على مستوى الساعد باستعمال أداة حادة، قبل أن يتم توقيفه بعد إطلاق عيارات نارية وقنابل صوتية بشكل تحذيري.