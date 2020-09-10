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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 1889 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1889 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1889 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 1889 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 79767 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2081031 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 38 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1491 حالة.

وتم التأكد من 2127 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 61850.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (46)

1 - نداء الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:10
أمام تزايد عدد الاصابات والوفيات بسبب وباء كوفيد19؛ أتوجه إلى جميع المغاربة بالتوجه إلى الخالق غدا الجمعة على الساعة الواحدة زوالا، كل من موقعه، ونسأله سبحانه لرفع هذا الوباء بعدما عجز كل البشر وفشلوا في إيجاد دواء فعال لهذا المرض، ورب العباد لا يعجزه شيء سبحانه، إنه القدير العزيز. المرجو نشر هذا الخبر وتعميمه.
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37
2 - حرتاءه الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:10
انا غنقول حاجة الله يهدينا ويلطف بنا راه حتا واحد ممسوق بخطورة الامر اكتظاظ في الشوارع والمقاهي وحتى في مختبرات التحاليل ازدحام كبير والعيالات كيتسالموا من الوجه وفالاخير منين تسول شي واحد كيقولك راه حنا تازمنا ..راه حنا لي عطينا الفرصة للفيروس ينتشر حتا واحد مادير كمامة الا القليل ..ولي كيعول على الدولة راه همها الوحيد هو الاقتصاد وراه منهنا الفوق غيولي كلشي بيد الخواص اي حاجة غتولي بالفلوس غير الايام لي داوت كانو التحاليل د كوفيد 500 درهم ودابا ولاو ب 700 درهم كلشي غيولي تجارة ..فحذاري كلنا مسؤولون.
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13
3 - محمد الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:10
اللهم ارفع عنا هدا الوباء واسقينا بامطار الخير فانت على كل شيء قدير
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20
4 - ام يوسف الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:11
صافي الاخوة ما نراه اصبح عادي جدا بل و اصبح من الاكيد اننا في الاتجاه للتعايش مع هذا المرض .
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15
5 - مسلم الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:12
نسأل الله الشفاء العجل لإخواننا المرضى
ورحم الله موتانا
اما سبب هذا الارتفاع فهو عادي نظرا لطبيعة هذا الفيروس سريع الانتشار
إنشاء الله سيزول قريبا كما زال الطاعون و امراض أخرى لقول الله تعالى لكل داء دواء
اما المشكل الاكبر هو ان لم نستفد من هذا الدرس
من اهمال للتعليم و الصحة على حساب السهرات و العري
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15
6 - saif الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:14
اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وارفع عنا هذا الوباء الفتاك لم يبق لنا سوى التضرع إلى الله أن يرحمنا وينجي أبناءنا
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13
7 - عابر سبيل الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:14
اللهم اكشف عنا هذا الوباء، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، ندعوك بما اشتدت به فاقتنا، وضعُفت قوتنا، وقلت حيلتنا، اللهم ارحمنا وأغثنا، والطف بنا، وتداركنا بإغاثتك، اللهم نتوسل إليك باسمك الواحد، الفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عنا ما أمسينا فيه، و ما أصبحنا فيه، أجرنا أجرنا أجرنا يا الله، يا كاشف الهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها
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8
8 - Observateur الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:15
مجموع الحالات حسب الجهات لم نعد نراها منذ عدة أيام!! ماذا حدث ؟؟
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3
9 - Sabrina الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:16
دليل فشل اللجنة العلمية المسؤولة عن تسيير هذا الملف.
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8
10 - حسن الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:16
لا يسعنا إلا أن نقول اللهم أرحم الأموات و اشفي المرضى و احفظنا من هذا الوباء اللهم أنزل الدواء و أرفع عنا الوباء و البلاء آمين .
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3
11 - الصميدع الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:17
لا خوف مادمة حالة الشفاء اكثر من المصابين
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-1
12 - ولد عمي مبارك الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:17
الحمد لله المرض نقص وضعاف والفضل كله يرجع لسندنا نصره الله وايده
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-13
13 - مغربي مقيم فمراكش الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:18
البارح كانت الصين كاتخلع
اليوم نحن أسفلها مباشرة في الترتيب العالمي في عدد الاصابات
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6
14 - الطنز العكري الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:19
طلعتوا لينا فصحتنا بهاد الأخبار ديال الأرقام بدون نسبية ٪؜ ٪؜
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1
15 - مواطن الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:19
لماذا لا نعمم الحجر 20 يوماً وسنتعاافوا كليا ان شاءالله من هدا الوباء مع ضرورة مساهمة الجميع الخاص و العام والله ولي التوفيق
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1
16 - مواطن الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:20
قهرتونا بهاد الارقام لي كتخلع. ديرو المشافين ناقص المصابين أو حطو لينا غير الباقي باش نفوسنا تهدا شوية.
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0
17 - مومن الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:21
عدد التحاليل تراوح مكانها مند شهر 22634 ونسبة الاصابة بينها 8.43 اي 8430 في كل 100 الف يجب رفع التحاليل الى 5 اضعاف لمعرفة نسبة الاصابة الواقعية
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2
18 - Elbouhali الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:21
انا خدام في وحدة صناعية هنا في ضواحي باريس مكاين لا كورونا لا سيدي بوزكري الكمامة هادي سيمانة وانا دايرها عامري ما بدلتها واخا كيعطيونا الكمامات كل نهار ربي الستار زوجتي خدامة في دار العجزة مساكن هما ليكاتجي فيهم الدقة لتوفى كيكتبوا ليه السبب كوفيد 19 كيخوي كيجيبوا واحد اخر لس ذلاصتوا
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19 - عثمان الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:21
يالطيف يالطيف الله يدير التاويل
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20 - عبدالله الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:21
ما بقى ما يتقال. المغرب دخل نادي الكبار. أصبح يقارن مع الولايات المتحدة و روسيا. قريبا سيتخطى الصين التي لها مليار و نصف نسمة. إنها الحكامة الجيدة يا سادة. أبشروا.
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7
21 - عتيق من صفرو الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:25
يتعرض المغرب لمؤامرة خبيثة تستهدف الرمي به في مستنقع الجاءحة .فالمسؤولون تركوا الشعب يعدي بعضه بعضا.والشعب أكثر استهزاء بالفيروس.
وللأسف في مدينة صفرو لا شيء يوحي بوجود فيروس يتربص بالمواطنين .فالناس ملأت الحداءق والمقاهي وازدحمت في الشوارع والازقة.والمسؤولون
عوض أن يواجهوا الفيروس .يجتهدون فقط في حساب عدد المصابين والمتعافين.
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-2
22 - الرشيدية تحتضر الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:26
الرشيدية تحتضر ولا من بتدخل صراعات انتخابية يقودها حزب العدالة الفاشل، وضعف السلطات العمومية والوباء يزحف بقوة، واا حول ولا قوة الا بالله العلي القدير
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23 - النمر الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:27
مبروك علينا فتح المدارس
ومازال العاطي يعطي
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3
24 - هشام الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:27
واش فراسكم قربنا الصين لم يبقى سوى اقل من اسبوع ونتجاوز اصابات الصين لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم تبعات عيد الاضحى وعاشوراء وزمزم والدخول المدرسي باقي عيد المولد وراس السنة اوتكمل
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4
25 - مواطن الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:27
الحجز الصحي و التعليم عن البعد هو الحل الوحيد
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5
26 - Zaki الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:29
Presque 2000 cas et 38 morts
Confinement 15a21 jours c est la SEULE SOLUTION
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0
27 - Abdool الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:29
السؤال المحير هو كيف كان يضرب بنا المثل في التحكم وضبط انتشار الفيروس في العالم وفي َمحيطنا العربي والإفريقي وكانت اقل نسبة وفياة وإصابات وسبحان الله انقلبت الآية اتكلم عن جوارنا مقارنة مع الجزائر وتونس ومصر وحتى أسبانيا، ربما عيد الأضحى أوعدم الإحتراز أو غرور الحكومة والمسؤولين أو الإشادة أو شيء آخر الجواب الله أعلم
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28 - immad الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:29
لاحول ولا قوة الا بالله....شيء لا يصدق ...الالاف الاصابات والفيروس لا يريد التوقف نهائيا!!! الحل هو التوبة والرجوع الى الله والاكثار من الدعاء.
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4
29 - سي العثماني الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:29
الله ياخد فيك الحق السي العثماني
نجحنا بشهادة العالم
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3
30 - Covid-32 الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:30
أجي نحسبو بالخوشيبات .
20.000 درهم باش كتقام كل حالة
1800 حالة خلال 24 ساعة
20.000 × 1800 = 36.000.000
لعاقة صحيحة
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3
31 - محمد مداني الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:32
الإصابات في تصاعد رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة مما جعل المواطن يتساءل هل ما تقرره الحكومة مأخوذ عن دراسة دقيقة أم عن قرارات ارتجالية وميزاجية لطمانة الراي العام وإحياء الأمل في نفوس المواطن الذي صار مدعورا.
غفرانك ربنا واليك المصير.
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3
32 - مغربي1 الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:32
مابقينا فاهمين والوا صارحة واش هادشي بصح ولا غير كيكدبوا علينا...انا بعد تقهرت واحد كنعرفوا قاليك فيه كورونا و زوجتوا مافيهاش فهم تسطا....
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3
33 - Ashraf الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:34
بيني وبينكم انا مابقيتش كنتيق فهاد لأرقام
كاين شي خلل وخاصتا فعدد لأموت
يعني ماعندناش واحد العدد الكبير ديال الحالات الحارجة والحالات لتحت تنفس لإصطنعاعي
يموتو خمسة ستة حتى لعشرة فنهار نقدو نصدقوها ولاكين كل نهار عدد لأموات فوق تلاتين مايمكنش فلوقت لكتشوف عدد التشافي موازي او كتر من عدد لإصابات
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4
34 - YasYassino الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:35
هل تعلم أن المغرب أصبح يتمركز جنبا إلى جنب رفقة الصين في سلم الوباء العالمي
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2
35 - راي خاص الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:36
اصبحنا نتعايش مع هذا الوباء رغما عنا ولكن يجب اتخاذ الاحتياطات الضرورية لوقف العدوى في انتظار لقاح فعال و امن انشاء الله
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-2
36 - Saad الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:38
الحالات الحرجةفي ازدياد وهذا مؤشر خطير يبعث على القلق. الأسرة المجهزة في المستشفيات لا تكفي لجميع هذه الحالات. وهذا ينذر بكارثة أخرى التي ستنضاف إلى قلة الأطر الطبية. كثير من الأطباء والممرضون أصيبوا بهذا الداء. هذا من نتائج سياسة الدولة في قطاع الصحة.
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4
37 - بوبي موشكيل الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:39
بقيتي يا وزارة الصحة تهيبي إلى يوم يبعثون.
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5
38 - Marocaine الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:41
اللهم ارفع عنا هذا الوباء وسلطه ياربي على وزراءنا الغير مرغوب فيهم وكذلك برلماني ومستشاري مجلس النواب الذين ينهبون اموال الشعب بدون وجه حق.ولاتسلطه ياربي على الاطباء ولا افراد الأمن والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية الذين وقفوا في الصفوف الأمامية لمجابهة المرض وسلطه يارب على كل وزير اتخد قراراجزافيا وارتجاليا جعل من المغرب منطقة موبوءة
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39 - كريم الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:41
إنشاء الله نوصلو 100 ألف إصابة
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40 - نعم بالله الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:47
واو دخنا بهاد الارقام الهم ارفع عنا الوباء
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41 - marjane الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:51
سلام خاص غي الحالات الحرجة255 هما اللي ابقاو فالموستشفيات اما بالنسبة للاخرين امشيو اكملو البرتكول الصحي فديورهم او تهناو من الكثظاض
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42 - مغتربة الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:54
انه الوباء علينا أن نتعايش معه مع أخذ الحيطة و الحذر و نعيش حياتنا عادية فإنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، و لكن دايماً الكمامة و التبعاد الاج و النظافة
و نسأل الله العفو والعافية
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43 - ابوسالم الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:56
المرجو من الجهات المعنية ان توزع عدد المتعافين كذلك كما يتم توزيع حالات الاصابات والوفيات على الاقاليم.
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44 - امال الخميس 10 شتنبر 2020 - 18:59
ارقام عادية ولا داعي للتهويل كالمعتاد
قولوا الحمد لله وادعوه تضرعا وخفية وتوبوا إليه والزموا الوقاية و انتظروا الفرج.
اللهم ارفع الوباء وارحمنا.
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45 - Moha الخميس 10 شتنبر 2020 - 19:00
Voilà les fortes performances. On est sur le point de battre la Chine 2ème puissance économique mondiale.
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46 - Driss الخميس 10 شتنبر 2020 - 19:04
لن ينجينا مما نحن فيه الا التضرع الى الله عز وجل
قال تعالى (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ * فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (الأنعام
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