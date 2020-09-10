24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:36
|07:04
|13:29
|16:58
|19:45
|21:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الحب... موت صغير
- تصوير مسلسل "مغريضو" يصل إلى النهاية بالريف
- الحكومة تدمج "دار لبريهي ودوزيم" .. وتعيينات جديدة بالقناة الثانية
- تمارين عسكرية جوّية تجمع طائرات مغربية وأمريكية فوق "المتوسط"
- أجهزة للغش في الامتحانات تقود إلى توقيف شابين
مغاربة يدعون إلى إعادة فتح جميع المساجد لإقامة صلوات الجمعة (5.00)
احجيج يقرّب أذهان الطّلّاب مِن علم الاجتماع بـ"لغة أكاديميّة مغاربيّة" (5.00)
أفواج تلاميذ التعليم الخاص تحرج طاقة الاستيعاب بالمدارس العمومية (5.00)
الحرب على الإرهاب .. الأمن يحبط صناعة أحزمة ناسفة تهدّد المغاربة (5.00)
- مغاربة يدعون إلى إعادة فتح جميع المساجد لإقامة صلوات الجمعة - (164)
- الحرب على الإرهاب .. الأمن يحبط صناعة أحزمة ناسفة تهدّد المغاربة - (62)
- المغرب يوجه ضربة إلى تنظيم "داعش" بإحباط مخطط إرهابي معقّد - (62)
- الحكومة تدمج "دار لبريهي ودوزيم" .. وتعيينات جديدة بالقناة الثانية - (58)
- تمارين عسكرية جوّية تجمع طائرات مغربية وأمريكية فوق "المتوسط" - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 1889 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 1889 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 79767 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2081031 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 38 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1491 حالة.
وتم التأكد من 2127 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 61850.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (46)
ورحم الله موتانا
اما سبب هذا الارتفاع فهو عادي نظرا لطبيعة هذا الفيروس سريع الانتشار
إنشاء الله سيزول قريبا كما زال الطاعون و امراض أخرى لقول الله تعالى لكل داء دواء
اما المشكل الاكبر هو ان لم نستفد من هذا الدرس
من اهمال للتعليم و الصحة على حساب السهرات و العري
اليوم نحن أسفلها مباشرة في الترتيب العالمي في عدد الاصابات
وللأسف في مدينة صفرو لا شيء يوحي بوجود فيروس يتربص بالمواطنين .فالناس ملأت الحداءق والمقاهي وازدحمت في الشوارع والازقة.والمسؤولون
عوض أن يواجهوا الفيروس .يجتهدون فقط في حساب عدد المصابين والمتعافين.
Confinement 15a21 jours c est la SEULE SOLUTION
نجحنا بشهادة العالم
20.000 درهم باش كتقام كل حالة
1800 حالة خلال 24 ساعة
20.000 × 1800 = 36.000.000
لعاقة صحيحة
غفرانك ربنا واليك المصير.
كاين شي خلل وخاصتا فعدد لأموت
يعني ماعندناش واحد العدد الكبير ديال الحالات الحارجة والحالات لتحت تنفس لإصطنعاعي
يموتو خمسة ستة حتى لعشرة فنهار نقدو نصدقوها ولاكين كل نهار عدد لأموات فوق تلاتين مايمكنش فلوقت لكتشوف عدد التشافي موازي او كتر من عدد لإصابات
و نسأل الله العفو والعافية
قولوا الحمد لله وادعوه تضرعا وخفية وتوبوا إليه والزموا الوقاية و انتظروا الفرج.
اللهم ارفع الوباء وارحمنا.
قال تعالى (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ * فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (الأنعام