24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3707:0513:2916:5719:4421:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أفواج تلاميذ التعليم الخاص تحرج طاقة الاستيعاب بالمدارس العمومية (5.00)

  2. في بلد العميان (5.00)

  3. حموشي يرقي أمنيا أصيب خلال تفكيك خلية إرهابية (5.00)

  4. هذه تفاصيل تفكيك خلية إرهابية متطرفة وإنقاذ المغرب من "حمام دم" (5.00)

  5. إغلاق مدارس البيضاء يفتح مواجهة بين الأسر والمؤسسات الخاصة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | مدارس خصوصية ترفض تنفيذ أحكام تسليم شهادات مغادرة التلاميذ

مدارس خصوصية ترفض تنفيذ أحكام تسليم شهادات مغادرة التلاميذ

مدارس خصوصية ترفض تنفيذ أحكام تسليم شهادات مغادرة التلاميذ
هسبريس - محمد الراجي
الجمعة 11 شتنبر 2020 - 11:00

تُواصل المدارس الخاصة تحدّي القضاء المغربي برفض تنفيذ الأحكام القضائية الاستعجالية المُلزمة لها بتسليم التلاميذ شهادات المغادرة للتسجيل في مدارس عمومية، بينما انطلق ضياع الزمن المدرسي للتلاميذ الراغبين في المغادرة، بعد انطلاق الموسم الدراسي منذ يوم الاثنين الماضي.

وصدرتْ آخر الأحكام الاستعجالية المُلزمة للمدارس الخاصة بتسليم أولياء التلاميذ شهادات مغادرة أبنائهم عن قاضي الأمور المستعجلة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة؛ إذ انتصر القاضي لأمّ تلميذ، آمرا المدرسة الخاصة المدّعى عليها بأن تسلّم للمدّعية شهادة المغادرة وبيانَ النقط الخاصيّن بابنها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ.

هذا الحُكْم ليس الأوّل من نوعه، ففي مكتب المحامي محمد ألمو، محامي بهيئة الرباط، يوجد حوالي سبعين حكما استعجاليا، كلها تتضمن أمرا من القضاء بتسليم المدارس الخاصة أولياء التلاميذ الذين ترافع عنهم شهادات مغادرة أبنائهم، لكنّ هذه الأحكام لم تُنفّذ إلى حد الآن، رغم أنها صادرة عن القضاء الاستعجالي.

يقول المحامي ألمو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "الغريب في الأمر هو أن المدارس الخاصة ترفض تنفيذ الأحكام القضائية المشمولة بالنفاذ المعجّل التي أنصفت أمهات وآباء التلاميذ الذين يريدون تنقيل أبنائهم إلى التعليم العمومي، واستبشرنا بها خيرا"، محمّلا المسؤولية لوزارة التربية الوطنية.

وفي الوقت الذي تقول فيه الوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم إنها غير مخوّلة بالتدخل في تدبير علاقة المؤسسات التعليمية الخصوصية بأولياء التلاميذ، قال المحامي ألمو إن الوزارة مسؤولة عن تدبير الشق التربوي في علاقة الطرفين المذكورين، حماية للحق الدستوري للتلاميذ في التمدرس.

وأوضح أنه من الناحية القانونية، لا يمكن لوزارة التربية الوطنية أن تتدخل في الجوانب المتعلقة بواجبات التمدرس، باعتبارها مجالا تعاقديا بين المدارس الخاصة وأولياء التلاميذ، "لكنّها مُلزمة بالتدخل في كل ما يتعلق بحصول التلميذ الراغب في سلك مسار أو توجه دراسي جديد على الوثائق، سواء شهادة المغادرة أو بيانات النقط، لأن التعليم حق دستوري، والوزارة مسؤولة عن تذليل أي عقبة تحول بين التلميذ وهذا الحق".

وما يزال عدد من آباء وأمهات التلاميذ يطرقون أبواب المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية من أجل دفعها إلى إجبار المدارس الخاصة على تسليمهم شهادات مغادرة أبنائهم لتسجيلهم في مدارس التعليم العمومي.

وقال مبارك، أحد الآباء الذين عانوا الأمرّين في سبيل الحصول على شهادات مغادرة أبنائهم للمدارس الخاصة التي يدرسون فيها، إنه أصبح يقضي كل وقته مرابضا في المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمدينة سلا، تاركا عمله إلى أن يضمن لابنه مقعدا في المدرسة، وإلى حدّ الآن لم يحصل بعد على شهادة المغادرة.

واحتشد العشرات من الأمهات والآباء في مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسلا أول أمس الثلاثاء، بعد أن كانوا ينتظرون حصولهم على شهادات مغادرة أبنائهم منذ أسبوعين، بينما قال مبارك: "دفعت طلب الحصول على شهادة مغادرة ابنتي من التعليم الخصوصي إلى العمومي منذ أواخر شهر غشت الماضي، وإلى حدّ الآن لم يوقعوا عليها"، مضيفا: "أنا ساكْن بين المدرسة والمديرية الإقليمية".

الحُكم الاستعجالي الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة يوم الإثنين الماضي، اعتبر أن "الحق في التمدرس جدير بالحماية القانونية من كل تعسف، اعتبارا لمصلحة التلميذ الفضلى، ما دام أن الدستور قد أوجب على الدولة ومؤسساتها التزاما بتعبئة كل الوسائل لتيسير استفادة جميع المواطنين على قدم المساواة من الولوج إلى التعليم".

ويرى المحامي ألمو، أن مسؤولية عدم تنفيذ المدارس الخاصة للأحكام القضائية الاستعجالية المتعلقة بتسليم أولياء التلاميذ شهادات المغادرة، "تتحمّلها وزارة التربية الوطنية، لأننا إزاء مؤسسات (مدارس خاصة) فُوّضت للخواص للقيام بالعملية التربوية، ولكن في إطار القواعد القانونية المؤطرة للعملية التربوية، وليس أن يتصرفوا كما يشاؤون".

ونبّه المتحدث ذاته إلى أن ضحيّة رفض المدارس الخاصة تسليم شهادات المغادرة هم التلاميذ، الذين بدأ زمنهم المدرسي يضيع، علما أن مسار الدعاوى، في حال عدم تدخل الوزارة وترْكها للأمر على ما هو عليه، سيستنفد زمنا طويلا، "وبالتالي، فالنتيجة الحتمية هي ضياع مستقبل هؤلاء التلاميذ"، يقول المتحدث.

وفيما تبرر المدارس الخاصة مسْكها لشهادات مغادرة التلاميذ بكون أوليائهم لم يؤدّوا ما عليهم من واجبات مالية تتعلق برسوم الدراسة في الموسم الدراسي الماضي، بعد توقف الدراسة الحضورية بسبب جائحة كورونا، اعتبر المحامي ألمو أن هذا التبرير "غير منطقي، وغير قانوني، لأنّ الأبناء في حِلٍّ من الالتزامات التعاقدية لأوليائهم من المدارس، ولا يمكن أن يكونوا رهينة لها".

وأردف أن "الوثائق الخاصة بالتلاميذ لا يمكن أن تكون محلَّ مساومة من طرف المدارس الخاصة لإجبار آبائهم على أداء الواجبات المترتبة عليهم، علما أن هذه الواجبات فيها نقاش، وعلى أرباب المدارس الخاصة أن يلجؤوا إلى القضاء، لأنه هو الجهة الوحيد التي بوسعها أن تبت في هذا الخلاف".

وفي الوقت الذي ما زال فيه مئات أولياء التلاميذ ينتظرون الحصول على شهادات مغادرة أبنائهم من المدارس الخاصة، تتجه هيئات تمثل أولياء التلاميذ إلى مقاضاة الحكومة ووزارة التربية الوطنية لعدم تدخلهما لحماية الحق الدستوري في التمدرس للتلاميذ المتضررين. وأكد المحامي ألمو وجود هذا التوجه، بقوله: "سنقاضي الحكومة ووزارة التربية لأنهما مسؤولتان عن ضياع حق هؤلاء التلاميذ".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - marjane الجمعة 11 شتنبر 2020 - 11:09
هذه المدارس الخاصة تحمي مصالحها وترفض تسريح التلاميذ خيفين اذرو فاييط ، وليس من حقهم المماطلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
2 - intidam Hassan الجمعة 11 شتنبر 2020 - 11:10
المدارس الخصوصية طارت براكتها و بان عيبها لا يهمها إلا الفلوس القراية عن بعد والفلوس عن قرب اللهم المدارس الحكومية قرا هو هذاك ماقراش راه فابور
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
52
3 - البهلول المصطفى الجمعة 11 شتنبر 2020 - 11:12
أستغلال آباء وأمهات أو استغلال جيوب الناس
بلاش غملوهم فيكم دوك شواهد خليو الناس تعلم
اولادها تخرج تحارب مع الوقت هادا هو الواقع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
4 - Hassan الجمعة 11 شتنبر 2020 - 11:15
كون كان الحكم على شي درويش كون تنفد فرمشة عين لك الله يا وطني عند ربكم تختصمون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
43
5 - المهدي الجمعة 11 شتنبر 2020 - 11:16
أصحاب المدارس الخاصة لهم نفوذ في الدولة،إذاً فهم فوق القانون،هذه هي الحقيقة،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
6 - omar الجمعة 11 شتنبر 2020 - 11:16
التعليم حق دستوري يجب على الوزارة التدخل لضمان حق التمدرس للمغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
7 - مكلخ مغربي قح الجمعة 11 شتنبر 2020 - 11:19
ولفو البزيزيلة.شتي كيبانو علي حقيقتهم.واجمعو راسكم .راه هاد اللصوص كون صابو دم جوفكم يمصوهم. راه شي مكلخين مشاو اتسجلو خليهم احلبو فيهم .كاليك وريه وريه الي عما سير وخليه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
8 - abdel الجمعة 11 شتنبر 2020 - 11:21
اهذا هو نجاح الدخول المدرسي الذي تشدق به العثماني.
مصيبة هؤلاء المسؤولون أنهم يبتعدون كل يوم مسافات عن المواطن ويقولون لماذا العزوف الانتخابي.
راه من فعايلكم ا السيد الوزير
ويا ربي تحشمو غير الشوية وتنازلو واعترفوا انكم لستم اهل المسؤولية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
9 - تمارة الجمعة 11 شتنبر 2020 - 11:22
ما دامت نيابة التعليم تؤشر على شهادة المغادرة عليها أن تسلمها لأولياء التلاميذ حتى يتمكنوا من متابعة تعليمهم و تبقى الدعوى قائمة بين اولياءهم . ما ذنب التلميذ في هذه الحالة . اصبحت المدارس أو التعبير الأصح و الشركات أو المقاولات التجارية التي تذر على أصحابها الملايير و ليست الملايين سنويا من جيوب المواطنين أمام الحكومة عامة و وزارة التعليم خاصة هذه الأخيرة عجزت عن حل هذه المعضلة من جميع إكراهاتها و في الاخير من الضحية المواطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
10 - عبدالغني الجمعة 11 شتنبر 2020 - 11:24
قطاع المدارس الخصوصية هو أكبر مافيا ولوبي مصاص لدماء الأولياء، كلنا أبناء المدرسة العمومية، ومن يتنكر لمدرسة الشعب العمومية فهو قليل المروءة...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
11 - عابر الجمعة 11 شتنبر 2020 - 11:25
في هذه الحالات لايجب اعتماد شهادة المؤسسه الرافضة بل شهادة النيابة الاقليمة بناءا على الامر القضائي وإلا فإن التماطل والتجرجر سيدمر مستقبل التلميذ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
12 - محمد الجمعة 11 شتنبر 2020 - 11:25
هل فعلا نحن في دولة الحق والقانون؟، ام هي مجرد شعارات!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
13 - تلميذ الجمعة 11 شتنبر 2020 - 11:25
نزاع بين المؤسسة و الاب و الضحية هو التلميد .
لدى من يعوض التلميد عن الضرر الدي لحق به
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
14 - متتبع الجمعة 11 شتنبر 2020 - 11:25
يجب إغلاق المدارس التي ترفض تطبيق الأحكام وإلا فإن القضاء لا قيمة له وبالتالي يجب حذف وزارة العدل وترك المواطن يأخذ حقه بيده، فمن الناحية القانونية يجب اعتبار الحكم بمتابة شهادة المغادرة ،ويجب قبوله من الطرف نيابة التعليم مالم يكن هناك أي تواطؤ ،و لاسيما ونحن نعلم ان المدارس الخصوصية هي ملك لكبار رجال الدولة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
15 - aabdou labbdi الجمعة 11 شتنبر 2020 - 11:27
لا نفهم لماذا ترفض المدارس الخصوصية تنفيذ الأحكام القضائية هل هذا اللوبي فوق القضاء أو العدالة. لماذا لا تستدعي المحكمة مدراء هاته المدارس أو مالكهم وارغامهم على تنفيذ أحكام القضاء ثم يتبعون المسطرة القانونية ضد أولياء التلاميذ الذين يرفضون أداء ماعليك من واجبات وانا على يقين بأن القضاء سينصفهم قانونيا لكن شرط ان لا يضيعوا مستقبل التلاميذ أو الاطفال الأبرياء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
16 - احمد الجمعة 11 شتنبر 2020 - 11:29
محاكم مغربية و أحكام باسم جلالة الملك. ولا تنفذ. !!! اسمحوا لي ما بقيت فاهم والو ، اشكون لي كيحكم في هذه البلاد ؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
17 - محمد جام الجمعة 11 شتنبر 2020 - 11:29
في المغرب لدينا قولة : خلص و سير تشكي.

فالدولة تحجز ممتلكاتك و تقتطع اموالك من البنك دون علمك.

و انتم تريدون تنقيل ابنائكم دون اداء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
18 - المنحوس الجمعة 11 شتنبر 2020 - 11:29
راسي يا راسي.انا اعرف ان البلدان التي تحترم مواطنيها وتريد بهم خيرا اذا لم يلتحق التلميد بالمدرسة في الصباح تبحث عن سبب غيابه.اما المسؤول المغربي الاناني المتسلط والمتعجرف فانه لايهتم الا بابناءه والباقي الى الجحيم .اليس كذلك يا بلطجية ويامرتزقين ويا من ينعثون اسيادهم بالانفصاليين?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
19 - نيشان الجمعة 11 شتنبر 2020 - 11:29
على ما يبدو فإن الدولة مازالة غادا في واحد المخطط جهنمي سميتو "إلغاء مجانية التعليم" عن طريق المراوغة في ملف التعليم الخصوصي. صراحة المرحلة الحالية مهمة للجميع لأنه يجب التضامن و الوقوف بجانب الأباء في هاذا المشكل. لأنه إلى ماتحلش هاد المشكل لابد أننا نعرفو أن الخطوة الجاية غادي تكون "إلغاء مجانية الصحة" كيفما كنشوفو فالقطاع الخاص في التعليم و الصحة داير في الناس مابغا أخطاء طبية بدون عقوبات سجنية و أثمنة فلكية لا تناسب القدرة الشرائية للمواطن.
هناك حل لهاد المشكل في نظري شخصيا أفضل أن الدولة تأمم هذه المدارس والمصحات الخاصة وتجعلها خاصة تابعة للدولة موجهة للفئة المتوسطة و الغنية ماديا ومداخيلها تتجه لوزارة التعليم والصحة وبهذه الطريقة الدولة يصبح عندها مدخول في التعليم والصحة فلوسي تمشي للدولة حسن من هاد المافيا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
20 - متتبع الجمعة 11 شتنبر 2020 - 11:32
نعم التعليم حق دستوري ولا يجبب بتاتًا منع اي كان من دالك والدولةهي الضامنة
فلي مدربات التعليم الحق في تسجيل التلاميذ في اي موسسة عمومية دون وتقية المغادرة
الحل هو ان تقوم المدربات الاقليمية بتسجيل التلاميذ بمؤسساتها دون رمي الكرة الى التعليم الخصوصي
ولها الحق في دالك ومن وا جبها ايضا مادام ان الوالي لا ينوي التسجيل بمؤسسة خاصة اخرى للا فلات من
اداء ما بدمته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
21 - simohamed الجمعة 11 شتنبر 2020 - 11:33
المدارس الخصوصية رغم ردائة التعليم والخدمات السيئة التي تقدمها لازال تحارب تاسيس جمعيات الاباء وامهات واولياء التلاميد. المطلوب هو تفعيل القانون الاطار الدي ينظم العلاقة بين ارباب المؤسسات و الاسر. هته الاخيرة بدات مؤخرا في الرحيل الى القطاع العمومي الدي هو مطالب بتحسين جودته ورد الاعتبار الى مكوناته حتى يستجيب للطلب المتزايد من سنة الى اخرى.
شعارنا : نعم للتعليم الجيد باقل تكلفة ودون ابتزاز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
22 - مافيا الجمعة 11 شتنبر 2020 - 11:34
نطالب بأجيل الدخول المدرسي و تسقيف الأسعار هو الحل مثل ماهو موجود في مراكز الفحص التقني للسيارات اللي الثمن ديالها موحد في المغرب مع العلم أن ملاكها خواص. الحل الثاني يبقى هو المقاطعة حنا عارفين أن يصعب مقاطعة التعليم والصحة ولكن لابد من فهم بعض الأمور الدولة تلهث وراء المسثمرين لأنهم كايجيبوا للدولة عملة صعبة زائد أنهم تايخلقو فرص شغل يبقى المقاطعة لابد أنها تكون مقاطعة المستثمرين الأجانب لأنه بكل بساطة هاد المسثمرين حكوماتهم واقفا في ظهرهم وإذا تم مقاطعتهم من طرف الشعب و إعلان أن السبب "ليس ضدا فيهم" فهم مرحب بهم بل لأن الدولة لاتريد حل مشكل القطاع الخاص في التعليم و الصحة سوف يعرفون أن ليس لهم ذنب في المقاطعة و سوف يبدأون بتهديد الدولة بسحب إستثماراتهم بسبب أخطاء و غباء الحكومة و هنا الدولة ستكون مجبرة على التدخل السريع لإنقاد الإستثمارات و إنقاد سمعتها على المستوى الدولي لتتجنب فضيحة أن المستثمرين هربوا من المغرب بسبب مشكل ليس لهم دخل فيه. وهادشي علاش الحكومة حاولت تعمل قانون تكميم الأفواه 22.20 المرجو النشر وشكرا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
23 - مغربي الجمعة 11 شتنبر 2020 - 11:35
الوزارة لم تريد دلك لانهم كلهم يتوفرون على المدارس الخصوصية لهدا يدافعون عنها دائما ولا يريدون الخسارة نتمنى من الضمائر الحية لهدا البلد ان يردوا الاعتبار للمدارس العمومية فقط بأمرين نقص عدد تلاميد كما كان معتمدا في ماقبل وكي يتمكن الاستاد من بسط سيطرته على الفصل وكدا احكام التلاميد اي الزيار حتى يصبح محترما وهدا سيأدي إلى استفادة بلادنا بأطر في المستوى وكدا التلاميد سيصبحون أيضا في المستوى العالي فقط هدين الامرين دون أن ننسىأساتدة في المستوى لهم ضمير حي على مهنتهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
24 - سباتة الجمعة 11 شتنبر 2020 - 11:35
من يقدر على الباطرونا بالمغرب.
أين جمعية ماتقيش ولدي هل مختصة غير في الإغتصاب. حق تعليم الطفل لا دخل لها.
أين منظمة حقوق الطفل.
أين الجمعيات.
من يحمي أطفال المغرب من الباطرونا.
لا نحترم أطفالنا فعند رشدهم و شبابهم لن يحتريمونا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
25 - driss الجمعة 11 شتنبر 2020 - 11:36
اين هي الدولة، الخاسر الأول والأخير هو التلميذ. المدارس الخاصة أصبحت تتحكم في مصير آلاف التلاميذ، لأن ليس هناك من يراقب أو يعاقب.المفروض ان الوزارة هي المسؤولة على تكوين التلاميذ والدفاع عن حقهم في التعليم. لكن ما يجري حاليا دليل على أن الدولة استقالت من هذه المهمة واوكلتها للقطاع الخاص الذي يتصرف في مستقبل أجيال بدون مراقب. لو كان التعليم العمومي في المستوى لما توجه المواطن إلى القطاع الخاص الذي يجني أموالا طائلة تتجاوز مداخيل قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد. على الدولة ان تتدخل لتقنين وفرض رسوم معقولة لا لترك المواطن المنهك اصلا عرضة للنهش من طرف هذه الديناصورات. اذا كان لوبي الأدوية هو المتحكم في العالم فلوبي المدارس الخاصة في المغرب هو المتحكم في التعليم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 25 | عرض: 1 - 25

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.