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وزارة التعليم تستجيب لمطالب هيأة الإدارة التربوية

وزارة التعليم تستجيب لمطالب هيأة الإدارة التربوية
هسبريس من الرباط
الخميس 10 شتنبر 2020 - 19:22

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التربية الوطنية أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة من أجل الاستجابة للملف المطلبي لهيأة الإدارة التربوية، "وذلك في تشاوُرٍ تامّ مع النقابات التعليمية ذات التمثيلية، كما اتّخذت المبادرات التنظيمية والقانونية مع القطاعات الحكومية المعنية من أجل الطيّ النهائي لهذا الملف، سواء تعلّق الأمر بالممارسين لمهام الإدارة التربوية عن طريق الإسناد أو خريجي مسلك الإدارة التربوية".

وتتمثل مستجدات المقتضيات القانونية المتعلقة بملف المتصرفين التربويين، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، في اعتماد نظام تكوين تستغرق مدته سنتين بدل سنة واحدة بالنسبة لمسلك الإدارة التربوية، تتوج بالحصول على دبلوم متصرف تربوي من الدرجة الأولى، وكذا وضع إطار متصرف تربوي من الدرجة الثانية في طور الانقراض والاقتصار على درجتين فقط (الدرجة الأولى والدرجة الممتازة).

كما تتمثل هذه المستجدات في تعيين إطار متصرف تربوي من الدرجة الأولى من بين الحاصلين على الدبلوم المشار إليه أعلاه، المسلم من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مع اقتراح صيغة لإدماج خريجي مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية منذ سنة 2015، إضافة إلى معالجة الوضعية الإدارية لخريجي مسلك الإدارة التربوية منذ سنة 2015، من أجل أداء المستحقات المالية الناتجة عن مزاولة مهام الإدارة التربوية.

باقي الإجراءات تمثلت في "منح سنتين كأقدمية اعتبارية للمعنيين بالأمر عند تغيير الإطار دون تغيير السلم، وكذا تسوية وضعية المزاولين لمهام الإدارة التربوية، دون الخضوع للتكوين بمسلك الإدارة التربوية، عبر إصدار قرار وزاري".

وختمت الوزارة بلاغها بتثمين مجهودات أطر الإدارة التربوية، "وانخراطها الفعال وحرصها الشديد على تجويد الممارسة التربوية والإدارية التي تضطلعُ بها مؤسسات التعليم العمومي وضمان استدامة وظائفها، ولا سيما تأمين الدخول المدرسي الحالي 2020-2021 الذي يتمّ في ظل ظروف استثنائية غير مسبوقة، مرتبطة بانتشار جائحة كوفيد 19"، مؤكدة التزامها بتسوية هذا الملف في أقرب الآجال، داعية أطر الإدارة التربوية بقطاع التربية الوطنية إلى الحرص على التنزيل السليم لمختلف محطات الدخول المدرسي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - طرفاوي الخميس 10 شتنبر 2020 - 19:31
نرجو أن يعالجوا موضوع " التعويضات عن المناطق المسترجعة " بمديرية طرفاية ، لا يعقل الفرق في الأجر بين متعاقد و مرسم في نفس الجهة
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2 - محمد الخميس 10 شتنبر 2020 - 19:53
رجاءا رجاءا شيوخ التربية يسثغيثون وينددون /ترقياتنا المؤجلة /نريد مستحقاتنا عاجلا كفانا صبرا وانتظارا هرمنا وضقنا صبرا / فالجاءحة على العالم باسره ونحن لا دنب لنا في ذللك /اطلقوا صراحنا نحن نشعر بالا ختناق والظلم والاحتقار / رجاءا رجاءا مرة اخرى /
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3 - حليمة الخميس 10 شتنبر 2020 - 19:57
هنيئا لأطر الإدارة بهذه المكتسبات
ولعلها تكون حافزا لهم في إعادة المدرسة
العمومية إلى سكنها الصحيحة...لكن بدون مخزنية
لكن قد تناست الحكومة ومعها النقابات باقي الطاقم
الإداري، وخصوصا الأطر المشتركة والتي لم يحرك ملفها
سنين عددا، مع أن هذه الفئة تعتبر الفئة الأكثر تضررا
خاصة أصحاب الشهادات العليا...
متى ستسوى وضعية الكثيرين من هؤلاء؟ خاصة وأنهم مشرفين على التقاعد
فليتق المسؤولون الله في ذوي الحقوق المهضومة..
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4 - هم.....هم الخميس 10 شتنبر 2020 - 20:17
ومادا عن المجازين في القانون انا حصلت على إجازة في القانون مند2014 ومازلت اعاني البطالة. مارست جميع المهن وهاانا اشتغل الان كنادل في المقهى. كما اشتغلت حارسا للسيارات وسمسارا أيضا ولكن أرى الوظيفة احسن
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