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كُتّاب وآراء
هيئة محامين تخصص مليارين لتجاوز آثار كورونا
قرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء تخصيص منحة مالية كبيرة لفائدة أصحاب البذلة السوداء، قصد المساهمة في تخفيف الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا عليهم.
وصادق مجلس الهيئة، خلال اجتماع له أمس الأربعاء، على تخصيص مبلغ كبير يناهز ملياري سنتيم، سيتم توزيعه على مئات المحامين الرسميين والمتمرنين التابعين للهيئة، الذين يفوق عددهم 4700 محام ومحامية.
وبحسب مصدر من داخل هيئة المحامين بالدار البيضاء، فقد تقرر تخصيص مبلغ 4000 درهم لفائدة المحامين الرسميين و2000 درهم للمحامين المتمرنين، باستثناء المحامين الذين سيعبرون عن عدم رغبتهم في الحصول على هذا الدعم لعدم تأثرهم بالجائحة.
وتأتي هذه الخطوة من طرف أكبر هيئات المحامين بالمملكة بعدما تعرض كثير من أصحاب البذلة السوداء لأضرار نتيجة إغلاق مكاتبهم في ظل انتشار جائحة كورونا، ونظرًا لكون الدخول القضائي ما زال غير واضح المعالم.
ووجه محامون قبل أيام رسالة إلى النقيب حسن بيراوين، يطالبون من خلالها المجلس بتخصيص دعم لفائدة أصحاب البذلة السوداء قصد المساهمة في تخفيف الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا التي لحقت بهم.
وكشفت رسالة تقدم بها كل من المحامي عبد الفتاح الإدريسي الودغيري والمحامي محمد مصطفى صدقي أن المحامين لحقهم ضرر كبير جراء الجائحة التي تسببت في شلل تام لقطاع العدالة لما يزيد عن ستة أشهر، وهو ما "اضطر العديد من الزملاء إلى التوقف شبه النهائي عن العمل وصل إلى حد إغلاق البعض لمكاتبهم".
وشددت الرسالة، التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، على أن هذا الطلب يأتي نظرا "لغياب صندوق للتكافل الاجتماعي مؤسس على مستوى الهيئة على غرار باقي الهيئات كطنجة ومراكش والقنيطرة ووجدة وغيرها"، وكذا "بناء على الأوضاع المادية المزرية التي يعيشها العديد من المحامين بسبب هذا الوضع غير المسبوق بعد تفاقم الحالة الوبائية في المغرب وما نتج عنها من طول مدة التوقف عن العمل، الشيء الذي انعكس سلبا على حياتهم الأسرية والاجتماعية، خاصة وأننا أمام دخول مدرسي صعب وبداية سنة قضائية غير واضحة المعالم".
ومعلوم أن هيئة المحامين بالدار البيضاء سبق لها أن قدمت دعما ماديا لـ 2020 محاميا ومحامية، رسميين ومتمرنين، بغلاف مالي إجمالي قدره 772000,00 درهم.
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تعليقات الزوّار (3)
رئيس الجمعية، الذي لا يعدو أن يكون إلا مترجم من بين المترجمين فقط لا غير، يعيش حياته دون معالجة المشاكل التي يتخبط فيها القطاع ولا سيما المتطفلين والمخالفين، دون تحريك ولا مسطرة تأديبية أو زجرية ضد أحدهم منذ كلف بمهام رئاسة الجمعية.
المحاماة في بلدان مجاورة و اروبا خصوصا تعني ان الممارس بإمكانه من مردود المهنة التكفل بقبيلة اكلا و شربا. و هذا لان المهنة هناك تدار بمنطق الشركة و بحسابات مضبوطة و رؤية على المدى المتوسط و البعيد.
جائحة كورونا سوف تغير بالتاكيد عقليات عدد من المحامين و خصوصا في تدبير مالية مكاتبهم